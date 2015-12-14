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Здоровье в кредит в богоспасаемой державе

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Здоровье в кредит. Лекарства в кредит! Какая хорошая идея, и почему же раньше это никому не приходило в голову, — думает отвечающая за рацио половина меня. Лекарства в кредит, какой ужас, так мы скоро докатимся и до катафалка в кредит, — противопоставляет ей вторая, эмоциональная, половинка. Ну а чем, собственно, плох кредит на лекарства? Ведь берут же люди кредиты на машину, квартиру, дачу, отдых. Да нет, кредит на лекарства совсем не плох, напротив, следует по заслугам оценить перспективность и красоту бизнес-идеи сети аптек «Самсон-Фарма» и МТС-банка.

Здоровье в кредит в богоспасаемой державе


Кагоцел в кредит

Итак, теперь наши больные граждане смогут приобрести под 23% годовых пару пачек арбидола, виферона и кагоцела. Действительно, поиметь больной и нищий народ, да еще сразу с двух концов, — прекрасная бизнес-затея. А столь кровожадный процент годовых может быть вполне оправдан ненадежностью хворой целевой аудитории.

Кредиты выдаются на сумму от 3 тысяч рублей, то есть в буквальном контексте на пару пачек лекарств самой первой необходимости. Перед глазами невольно рисуется картинка сгорбленного человека, торопливо оформляющего за столиком в аптеке pos-кредит на покупку антибиотиков и жаропонижающих для больного ребенка или родителя. Или пенсионера, берущего кредит на покупку тромбоасса и прочих жизнеобеспечивающих препаратов.

При первом взгляде такие целевые кредиты могут показаться ничем не примечательными, ведь в наше время простые кредитные карты позволяют «уходить в минус» при совершении любых покупок, на практике нередко тех же самых лекарств. И, казалось бы, появление самостоятельного предложения по кредитованию в аптеках никак не влияет на потребности населения. Действительно не сильно влияет, однако до боли грубо приоткрывает глаза на реальный уровень жизни российских граждан, а точнее его полнейшее отсутствие. По мне такого рода кредиты, равно как и появившиеся не так давно кредиты на продукты питания, отдают мертвечиной и обнажают дно финансового кризиса и социального неблагополучия в стране, оголяют до тощих костей проблему льготного лекарственного обеспечения, а точнее недообеспечения.

Несчастные малоимущие люди тоннами засылают заявления в Росздравнадзор и департаменты лекобеспечения. По статистике из всего объема поступающей в контролирующий орган информации о нарушениях почти половина приходится именно на лекарственное обеспечение. Так, по официальным данным, в Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области только за первые 6 месяцев 2019 года поступило 3837 заявлений, из них 1573 обращения посвящены нарушениям в области именно лекарственного обеспечения. К слову, количество жалоб выросло на 18% по сравнению с прошлым периодом. Поэтому и впрямь досадно было не воспользоваться столь отлично разработанной целевой аудиторией, максимально, так сказать, подготовленной за годы «оптимизации» здравоохранения к своей последней петле.

Кабала в новом свете

С одной стороны, в самой идее «Самсон-Фармы» и МТС-банка нет ничего противоречащего действующему законодательству: ведь по потребительским кредитам фактически нет ограничений по предмету. Просто раньше банки как-то не занимались подобной мелочевкой, да и экономически вряд ли целесообразно кредитовать человека, платежеспособность которого не выдерживает даже похода в продуктовый магазин. Но, видно, в наше непростое время кризис достиг и банкиров, потерявших уже вконец разбор и совесть под прикрытием страховщиков и коллекторов. Поэтому теперь пенсионеры и иные малоимущие смогут воспользоваться шикарным предложением сходить в аптеку под 23% годовых.

Однако мне как юристу думается, что имеется и определенная вероятность признания таких сделок кабальными. Представим себе некоторые исходные данные — тяжелая болезнь, впереди долгое и дорогостоящее лечение, льгот нет или льготный рецепт неделями лежит на отсроченном обслуживании, зарплаты едва хватает, чтобы свести концы с концами, на иждивении дети и престарелые родители. Есть ли у человека выбор не лечиться? Есть — умереть. В принципе при подобной ситуации я вижу возможность обращения заемщика (покупателя лекарств) в суд для признания договора потребительского кредита недействительным по части 3 статьи 179 ГК РФ, которая гласит, что сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной.

Конечно, в суде придется доказывать, что кредит был взят именно из-за стечения тяжелых обстоятельств, например тяжелого заболевания, ставившего под удар не только заработок, но и жизнь как самого заемщика, так и его близких. Помимо этого, можно попробовать доказать и невыгодность такой сделки, уж слишком высока ставка кредитования — 23% годовых при средне-стандартной ставке потребительского кредита такого размера от 13,5 до 17% в год.

И если будет выиграно хоть одно такое дело, то удар по репутации аптечной сети и банка, на мой взгляд, гарантирован. СМИ не преминут поднять волну заметок и репортажей о заключении компаниями кабальных сделок с тяжелобольными людьми, находящимися, можно сказать, одной ногой в могиле.

Однако риск такого развития событий не столь высок, как минимум потому, что грамотная защита в суде также требует денег. Юридические услуги нынче стоят дорого, а тягаться с банком без качественного адвоката заведомо бесперспективно. Да и, собственно, может ли тяжелобольной человек найти время и силы заниматься судебными тяжбами, особенно в их российском мучительном исполнении? Поэтому все верно — единственный выход это вновь взять кредит, теперь уже на юридические услуги.

Даешь оптимизацию, даешь кредиты!

Невольно вспоминается старый анекдот.

Стоит напротив «Рокфеллер-банка» еврей и торгует семечками. К нему подходит мужик и просит:

— Слышь, Абрам дай мне немного денег! Я отдам.

Еврей:

— Не дам.

— Ты чо, хочешь сказать, что у тебя денег нет?

— Деньги есть, но у меня соглашение с банком. Они не продают семечки, а я не даю кредиты.

Такое ощущение, что и в нашей стране имеется некоторое соглашение между банком и нашими властями. Власти всеми силами оптимизируют здравоохранение и иные социально-экономические сферы жизни, а банки дают кредиты. Так и живем — роды в кредит, образование в кредит, лечение в кредит, еда в кредит, лекарства в кредит. И даже в последний путь наших граждан нередко провожают также в кредит. Россия, даешь оптимизацию!

Эхо Москвы
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***

В аптеках начали продавать лекарства в кредит

Россиянам предлагают покупать лекарства в аптеках в кредит. О новой услуге, которая доступна пока только в одной из фармацевтических сетей, сообщает «Коммерсант». Партнером сети аптек «Самсон-фарма» выступает МТС-банк, через который можно будет оформить займ на покупку препаратов.

Закупиться лекарствами в кредит можно на сумму от 3 тысяч рублей. Максимальный кредит, который дадут клиенту в аптеке – 300 тысяч рублей.

- Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года, - сообщают в издании.

Пока ни в сети аптек, ни в баке-партнере не могут сказать, насколько востребованной будет услуга. По прогнозам специалистов "Самсон-фармы" лекарства в кредит принесут порядка 10 процентов дополнительной выручки в 2020 году. Пока услуга доступна только в нескольких аптеках сети, но планируется увеличить число точек, где можно буде оформить займ на лекарства.

КП
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  • Гость
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  • 1 | 02.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гэбешной Моли век недолог, и потому так злится он.
То в спину бьют, то в морду плюнут, и близок похоронный звон.
Еще безумствует отара, галерный раб пока в седле...
Не обещайте Моли старой вы вечной власти на земле!

Текло шампанское рекою и взгляд туманился слегка,
И все как будто под рукою, и все как будто на века.
Но коль ты создал мир дерьмовый - лежит тревога на челе...
Не обещайте старой Моли вы вечной власти на земле!

Напрасно в царские забавы играл,надеясь на авось.
Не раздобыть надежной славы, коль много крови пролилось...
С осины кол да гроб сосновый назначен уж в грядущей мгле...
Не обещайте старой Моли вы власти вечной на земле!
14.12.15 .
Простите, Булат Шалвович ...



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  • Гость
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  • 2 | 02.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Гэбешной Моли век недолог, и потому так злится он.
То в спину бьют, то в морду плюнут, и близок похоронный звон.
===========================================
Чхал он, всё прекрасно понимает и знает. Не нужен ему рейтинг и народная любовь. Ему власть удержать и нахапать пока сколько можно. Медицина у него передовая, питание, обслуживание. Придёт время, исчезнет со своими миллиардами, растворится. А за трон, за ресурсы будет драка. У нас так и не появилась национальная идея взамен коммунистической идеологии, остались лишь инстинкты. У народа инстинкт выжить, у "элитки" инстинкт выжать.
То, что сгнило не возродить, поэтому, "до основания, а затем, мы новый мир построим.." только так.



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  • Эксперт
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  • 3 | 02.12.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66458 | Рейтинг: +12144,5
альберт рахматуллин альберт
13 ч. ·
После моего исключения из партии в личку и в комментарии посыпалось большое количество сообщений с поддержкой. Но не только. Пришло несколько сообщений якобы с компроматом на Юнира Кутлугужина. Все это конечно же надо проверять, тем более что обвинения довольно серьезные, вплоть до незаконного обналичивания денежных средств за якобы выполненные работы. Но еще прислали вот такую интересную информацию, может даже не столь громкую, но все же...
Весной этого года все депутаты Госсобрания-Курултая РБ отчитались о доходах за 2018г, в том числе и Юнир Кутлугужин, который заработал ни много не мало 2,8 млн рублей. Запомним эту сумму.
Летом этого года все кандидаты на пост Главы РБ представили свои сведения о доходах за 2018г, в том числе и Юнир Кутлугужин, который показал совсем другую сумму - 1,6млн. рублей! Причем, ФНС нашла неуказанную сумму в 240тыс, которую пытался скрыть Кутлугужин. А где еще 1,2млн рублей???
Каким образом сведения о доходах за один и тот же год так сильно изменились буквально за несколько месяцев? Надеюсь, что об этом нам расскажет Прокуратура РБ, ЦИК и Комиссия Госсобрания, куда я обращусь в ближайшее время. Ведь это не просто нарушение, это обман избирателей, которые за него голосовали! Такое нельзя прощать!



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  • Гость
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  • 4 | 02.12.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весной в Питере на 70 году умер от рака знаменитый, обласканый властями очень публичный онколог.
На похороны из деревни в Новгородской области приехали его 96 летняя мать и 74 летняя сестра.
Мать профессора, причитая, сказала,- жил бы как все нормальные люди, меньше пил лекарств, дожил бы до отца.
Отец покойного, пережил оккупацию, послевоенную разруху, работал в колхозе строителем , никогда не болел и умер на 89 году.



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