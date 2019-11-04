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Хабиров призвал бороться с нелегальными такси

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1 декабря на трассе Южноуральск — Магнитогорск «Лада Ларгус», в салоне которого находились семь человек, столкнулся на трассе с Hyundai. В результате аварии пострадали 3, погибли 4 человека, среди которых было два жителя Сибая. Один из них — водитель Ларгуса, перевозивший людей по сервису BlaBlaCar.

Хабиров призвал бороться с нелегальными такси


Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона поручил председателю госкомтранса Тимуру Мухаметьянову «пересмотреть работу нелегальных такси», а также провести усиление межмуниципальных маршрутов и работу ГИБДД.

Кроме того, Хабиров призвал администрацию Сибая оказать помощь родственникам погибших.

О стоянках нелегальных такси в Уфе сообщил председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.

По его словам, в районе “Центрального рынка” есть такая стоянка, где несколько Ларгусов с багажниками на крыше ожидают пассажиров. Он сообщил, что о подобных такси информировали и Госкомтранс РБ, и ГИБДД РБ, однако их проверки ничего не выявили. Но, по словам Мурзагулова, когда на такую стоянку выезжает журналист — “все видно невооруженным глазом”. Радий Хабиров поручил заняться этим вопросом. “Если хотят заниматься перевозками, то по закону — с лицензией, техосмотром, чтобы люди не гибли” — заявил он.

Эхо Москвы
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