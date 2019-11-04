115 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию

Контракт получила компания “Клирлайт рус”, которая обязана установить новогоднюю иллюминацию в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Нефтекамске. Кумертау. Сибае, Агидели и Ишимбае.Как сообщает “КоммерсантЪ”, Хозяйственное управление РБ уже подписало с победителем конкурса контракт. Работы должны быть завершены за 21 день.По условиям контракте, в Уфе необходимо установить 8 световых конструкций, а в других городах — по одной. Дороже всего оценили световую елку для Уфы, которая обойдется в 20,8 млн рублей.Отметим, что “Клирлайт рус” стал единственным участником конкурса. Компания создана в подмосковном Одинцово и в 2017 году работала с администрацией Красногорска, которую возглавлял Радий Хабиров.