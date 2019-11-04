Как сообщает “КоммерсантЪ”, Хозяйственное управление РБ уже подписало с победителем конкурса контракт. Работы должны быть завершены за 21 день.
По условиям контракте, в Уфе необходимо установить 8 световых конструкций, а в других городах — по одной. Дороже всего оценили световую елку для Уфы, которая обойдется в 20,8 млн рублей.
Отметим, что “Клирлайт рус” стал единственным участником конкурса. Компания создана в подмосковном Одинцово и в 2017 году работала с администрацией Красногорска, которую возглавлял Радий Хабиров.
Эхо Москвы
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115 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию
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