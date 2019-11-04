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«Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы?»

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Айгуль Рашитова. Руководитель творческой мастерской Артклуб, общественный деятель. Сходила на собрание по проблеме сохранения/разработки Шихан.

«Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы?»


Были приглашены все заинтересованные стороны: потенциальный разработчик, учёные, широкая общественность, представители власти, журналисты.

Пришла только общественность, но воистину широкая: ученые химики, геологи, юристы, местные жители, общественные организации, партии и движения, не все, но некоторые, журналисты и много просто неравнодушных людей. Все, как один, против разработки Куш-тау и шихан вообще. С разными предложениями, в том числе по альтернативным сырьевым источникам. С разной всесторонней аргументацией, почему нельзя отдавать уникальную гору в качестве неуникального сырья для устаревшего производства для покрытия сырьевой потребности на пару десятилетий.

Уникальный геологический памятник и уникальная в биологическом отношении гора, краснокнижные растения и животные, важнейший природный водный объект река Белая, протекающая у подножия, лесной фонд, покрывающий гору и объект культурного наследия селище Куштау — все находятся под охраной законодательства РФ. Как бы не пытались его обойти промышленники.

И у общества есть законные способы защиты уникального природного памятника.

Это собрание показало, что совершенно разные и ничем не связанные друг с другом люди способны и готовы объединиться для отстаивания своих прав и законных интересов. Наше дело правое! Шиханы будут жить!

Прелюбопытный эпизод произошёл с двумя слушателями, активно задававшими вопросы, слушатель Ратмир был заподозрен в провокации, и выведен из зала организаторам.

А вопросы он задавал следующие:

1. Является ли несовершенство Конституции РБ, причиной передачи Куштау для разработки БСК? (У нас отличное законодательство. Только исполняй)

2. Считаете ли вы, что Куштау принадлежит башкирскому народу и какого его значение для башкир? (Мне очень понравилось когда сопредседатель общественной организации местного населения Куштау с русскими именем и фамилией начала с «Мы, представители башкирского народа, почему власть не пришла с нами разговаривать». Башкирская гражданская нация существует).

3. Почему татары и русские не защищают гору вместе с вами? ( — А вы что, не видите, здесь все есть: и татары, и русские, и чуваши и другие. Это наша общая гора).

4. Присутствует ли в современной России ущемление прав коренных народов, а именно башкир? (вот на этом вопросе мальчика и скрутили)

Вопросы Ратмир зачитывал с экрана телефона.

И поговорив с Ратмиром на камеру в другом помещении, волонтёр организаторов, обеспечивавший охрану, зачитал с телефона оставшиеся не заданными вопросы:

5. По чьему мнению надо сделать защиту башкирского этноса?

6. Не пора ли выходить из протестов, как на Украине?

«Выучите вопросы! Распределите все вопросы между своими!» инструкция к вопрос Нику.

Второй парень, задававший подобные же вопросы тоже покинул собрание, не дожидаясь окончания.

Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы, выставить их шовинистами, сепаратистами и оппозиционерами, пытающимися дестабилизировать обстановку, интересно, правда?

Айгуль Рашитова, Эхо Москвы
Оригинал публикации







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  • 1 | 03.12.2019, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не чешите там, где не чешется. Это я вам говорю, бабуины.
Ты понял, с кем ты говоришь?



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  • 2 | 03.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему на стене нет портрета бабая? Не хорошо



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  • 3 | 03.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У той горы, где синяя прохлада,
У той горы, где моря перезвон..." Пермского.



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  • 4 | 03.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе."



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  • 5 | 03.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.............." 5. По чьему мнению надо сделать защиту башкирского этноса?
6. Не пора ли выходить из протестов, как на Украине?....."
====================================================
Может быть я глуп , может вопросы так умны , что я не понимаю сути этих вопросов , что это ?
5 . " сделать мнение на защиту "? Все равно глупо и не о чем
6. " выходить НА протесты " ?



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  • 6 | 03.12.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." 5. По чьему мнению надо сделать защиту башкирского этноса?..."
==================================================
Почему " Этноса " , а не башкирского народа ?
Потому что - Этнос звучит более мелко , чем Народ РБ ??

Этнос является принадлежность к устойчивой группе народа ,
так сказать которая не стремиться выйти на новый уровень
развития в Нацию ?

А разве на территории РБ , не проживает
более 100 национальностей, наиболее многочисленные – 30, в том
числе 10 имеют численность выше 5 тыс. человек.

ВЕДЬ Нация, как правило, включает в себя сразу несколько
этносов , сведенных друг с другом исторической судьбой
Значить в РБ проживает БАШКИРСКАЯ НАЦИЯ !



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  • 7 | 03.12.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Гора родила мышь.



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  • 8 | 03.12.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Значить в РБ проживает БАШКИРСКАЯ НАЦИЯ !"

---------------------

Учись правильно образовывать словосочетания. Раз тебе невтерпёж, помогу:

"Значить в РБ проживает БАШКОРТОСТАНСКАЯ НАЦИЯ !" На слух - ниже плинтуса, конечно. Но зато есть логическая связка с названием "РБ".



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  • 9 | 03.12.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уверенно знаю , что к голосу народов РБ
международные олигархи Не прислушаются и вопрос
существования Куштау предрешен !
Разве Хамитов не поставил мину под бок г Уфы ?
Это вопрос времени , когда она начнет уничтожать
и людей и природу !
Вопрос только когда Количество вреда " Кроншпана "
перейдет в качество !!
Разве граждане РФ не просили власть , не увеличивать
Пенсионный Возраст , при такой Безработице ?
Разве в Архангельской области , люди не протестуют
против стройки мусорохранилища в Шиесе ?
Кто, кого послушал ? Так и здесь в РБ , никто никого не
послушает !!



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  • 10 | 03.12.2019, 10:51 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 21 | Рейтинг: -0,6
Кто? Сами и придумали, чтобы показать, какие же они хорошие, даже не думают отделяться и устраивать майдан. Да кому вы нужны, ещё провоцировать, Хабиров принял решение и забыл уже про вас, каждый день гора дел, все важные. Идите, короче, лесом. Хватит корчить из себя мировую знаменитость, никому вы неинтересны.



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  • 11 | 03.12.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Защищать гору как собственность башкир остальные не хотят. Пускаяй стучат в бочки



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  • 12 | 03.12.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Разве Хамитов не поставил мину под бок г Уфы ?"

----------------------

Обожал в "Крокодиле" рубрику "Вилы в бок!"



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  • 13 | 03.12.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.12.2019, 10:34 | Автор:

Учись правильно образовывать словосочетания. Раз тебе невтерпёж, помогу:

"Значить в РБ проживает БАШКОРТОСТАНСКАЯ НАЦИЯ !" На слух - ниже плинтуса, конечно. Но зато есть логическая связка с названием "РБ".
===================================================
НАЦИЯ – духовная, культурно-политическая и социально-
экономическая общность индустриальной эпохи

БАШКОРТОСТАН , или Республика Башкортостан

также употребляется БАШКИРИЯ аббревиатура — РБ)
— субъект
Российской Федерации, республика (государство) в её составе
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
........" есть логическая связка с названием "РБ"....."
Стрижено или Брито ??



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  • 14 | 03.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.12.2019, 10:53 | Автор:

Защищать гору как собственность башкир остальные не хотят. Пускаяй стучат в бочки
===========================================
Да это их собственность , их республика !
И ты здесь живешь , значить и твоя собственность ,
Собственность народов РБ !
Думаешь , собственность оффшорной компании на Кипре ?



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  • 15 | 03.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да это их собственность , их республика !
И ты здесь живешь , значить и твоя собственность ,
Собственность народов РБ !
______________________________________________
Чья - их? Кучки оголтелых нациков, меньшинства навяливающего остальным свои нац хотелки? С какого перепуга ота территория называется страной башкир? От того что коммунисты им территорию уфимской губернии пририсовали?



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  • 16 | 03.12.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 03.12.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.12.2019, 10:34 | Автор:

Учись правильно образовывать словосочетания. Раз тебе невтерпёж, помогу:

"Значить в РБ проживает БАШКОРТОСТАНСКАЯ НАЦИЯ !" На слух - ниже плинтуса, конечно. Но зато есть логическая связка с названием "РБ".
===================================================
НАЦИЯ – духовная, культурно-политическая и социально-
экономическая общность индустриальной эпохи

БАШКОРТОСТАН , или Республика Башкортостан

также употребляется БАШКИРИЯ аббревиатура — РБ)
— субъект
Российской Федерации, республика (государство) в её составе
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
........" есть логическая связка с названием "РБ"....."
Стрижено или Брито ??

==============

Хэх!.. Ты же употребил не название "БАШКИРИЯ", а именно "РБ"!
Чего ты тень на плетень наводишь? Я твоё "РБ" даже за Беларусь принять могу. В Беларуси - "БАШКИРСКАЯ НАЦИЯ"! Круто.



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