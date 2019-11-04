«Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы?»

Айгуль Рашитова. Руководитель творческой мастерской Артклуб, общественный деятель. Сходила на собрание по проблеме сохранения/разработки Шихан.Были приглашены все заинтересованные стороны: потенциальный разработчик, учёные, широкая общественность, представители власти, журналисты.Пришла только общественность, но воистину широкая: ученые химики, геологи, юристы, местные жители, общественные организации, партии и движения, не все, но некоторые, журналисты и много просто неравнодушных людей. Все, как один, против разработки Куш-тау и шихан вообще. С разными предложениями, в том числе по альтернативным сырьевым источникам. С разной всесторонней аргументацией, почему нельзя отдавать уникальную гору в качестве неуникального сырья для устаревшего производства для покрытия сырьевой потребности на пару десятилетий.Уникальный геологический памятник и уникальная в биологическом отношении гора, краснокнижные растения и животные, важнейший природный водный объект река Белая, протекающая у подножия, лесной фонд, покрывающий гору и объект культурного наследия селище Куштау — все находятся под охраной законодательства РФ. Как бы не пытались его обойти промышленники.И у общества есть законные способы защиты уникального природного памятника.Это собрание показало, что совершенно разные и ничем не связанные друг с другом люди способны и готовы объединиться для отстаивания своих прав и законных интересов. Наше дело правое! Шиханы будут жить!Прелюбопытный эпизод произошёл с двумя слушателями, активно задававшими вопросы, слушатель Ратмир был заподозрен в провокации, и выведен из зала организаторам.А вопросы он задавал следующие:1. Является ли несовершенство Конституции РБ, причиной передачи Куштау для разработки БСК? (У нас отличное законодательство. Только исполняй)2. Считаете ли вы, что Куштау принадлежит башкирскому народу и какого его значение для башкир? (Мне очень понравилось когда сопредседатель общественной организации местного населения Куштау с русскими именем и фамилией начала с «Мы, представители башкирского народа, почему власть не пришла с нами разговаривать». Башкирская гражданская нация существует).3. Почему татары и русские не защищают гору вместе с вами? ( — А вы что, не видите, здесь все есть: и татары, и русские, и чуваши и другие. Это наша общая гора).4. Присутствует ли в современной России ущемление прав коренных народов, а именно башкир? (вот на этом вопросе мальчика и скрутили)Вопросы Ратмир зачитывал с экрана телефона.И поговорив с Ратмиром на камеру в другом помещении, волонтёр организаторов, обеспечивавший охрану, зачитал с телефона оставшиеся не заданными вопросы:5. По чьему мнению надо сделать защиту башкирского этноса?6. Не пора ли выходить из протестов, как на Украине?«Выучите вопросы! Распределите все вопросы между своими!» инструкция к вопрос Нику.Второй парень, задававший подобные же вопросы тоже покинул собрание, не дожидаясь окончания.Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы, выставить их шовинистами, сепаратистами и оппозиционерами, пытающимися дестабилизировать обстановку, интересно, правда?