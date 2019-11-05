Они заставляют административную «элиту» нервничать

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Достоверная» Википедия о ...

Высказывания путина меня, неимеющего медицинского образования, все бол ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Путинизм и вопросы языкоз ...

вот цитата за которую уцепились дебилоидные СМИ и раздули пожар, а дру ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Они заставляют ...

Политолог Дмитрий Михайличенко в эфире «Эха» заметил, что нынешние губернаторы ...
  4.12.2019   32697    32

Что прокуратуре ...

Прокуратура Советского района Уфы начала проверку в отношении общественной ...
  4.12.2019   30895    33

Новый герой Башкирии: ...

Айдар Губайдулин находится сейчас в Литве и ранее был объявлен в международный ...
  4.12.2019   41754    56

«Кто же занимается ...

Айгуль Рашитова. Руководитель творческой мастерской Артклуб, общественный ...
  3.12.2019   41140    39

Хабиров призвал бороться ...

1 декабря на трассе Южноуральск — Магнитогорск «Лада Ларгус», в салоне которого ...
  3.12.2019   31444    3

Последние публикации
Они заставляют ...

Политолог Дмитрий Михайличенко в эфире «Эха» заметил, что нынешние губернаторы ...
  4.12.2019   22904    32

Что прокуратуре ...

Прокуратура Советского района Уфы начала проверку в отношении общественной ...
  4.12.2019   12333    33

Новый герой Башкирии: ...

Айдар Губайдулин находится сейчас в Литве и ранее был объявлен в международный ...
  4.12.2019   37815    56

«Кто же занимается ...

Айгуль Рашитова. Руководитель творческой мастерской Артклуб, общественный ...
  3.12.2019   18808    39

Хабиров призвал бороться ...

1 декабря на трассе Южноуральск — Магнитогорск «Лада Ларгус», в салоне которого ...
  3.12.2019   21887    3

115 миллионов рублей на ...

Контракт получила компания “Клирлайт рус”, которая обязана установить ...
  3.12.2019   37207    14

В Уфе прошло собрание по ...

Чуть более 100 человек пришли в воскресенье в СОК «Юность» на мероприятие, ...
  2.12.2019   27508    43

Здоровье в кредит в ...

Здоровье в кредит. Лекарства в кредит! Какая хорошая идея, и почему же раньше ...
  2.12.2019   12583    4

Алга в светлое будущее: ...

Как сообщает “Башинформ”, цена станет такой же, как при оплате наличными. Так, ...
  2.12.2019   33039    6

Слава богу, не придется ...

В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной ...
  2.12.2019   26793    46

Читаемое за месяц
Страна на обочине ...

Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. ...
  5.11.2019   11670    30

Пропагандон: Рабам ...

Дмитрий Киселев связал протесты в стране с наличием высшего образования: ...
  5.11.2019   23888    30

Нашли куда девать ...

Сублимированный кумыс из Башкортостана будут экспортировать в страны ...
  5.11.2019   12787    50

Гафур Гилязов: Памяти ...

27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент, ...
  5.11.2019   26434    59

Трезвиватель ...

Когда в 1902 году в городе Туле врач и подвижник борьбы с алкоголизмом Фёдор ...
  6.11.2019   35935    15

Архив публикаций
Декабрь 2019 (10)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)




Они заставляют административную «элиту» нервничать

Оценили
0


Политолог Дмитрий Михайличенко в эфире «Эха» заметил, что нынешние губернаторы не очень охотно идут на новшества и институциональные изменения. С его слов, многие эксперты констатируют, что политические решения принимаются неохотно: все подстраиваются под Владимира Путина с его устоявшейся моделью управления. В том числе и Радий Хабиров. 14 месяц потрачены на то, чтобы выстроить под себя всю архитектуру власти в регионе, что «логично, поскольку с Хамитовым – нет преемственности».

Они заставляют административную «элиту» нервничать


— И даже наоборот, подчеркиваются различия. Административные элиты трудно ротируются. И во время Хамитова было много людей из хабировской команды, — заметил политолог. — С помощью Назарова, Баширова, Сидякина ему это удалось. Но говорить о том, что республика встала на рельсы поступательного развития не стоит. Когда он пришел в октября прошлого года, отчитывал предыдущего вице-премьера Трухана, что детсадов не строят застройщики, стандарты Подмосковья нужно внедрять. Понятно, что был передел сфер влияния, но на качестве жизни это не скажется.

Михайличенко отверг мнение, что команда Хабирова только недавно начала работу.

— 14 месяц мало? При чем здесь время? Как вы собираетесь жить в конкурентной среде? Мы смотрим по делам. Нужно добиться транспарантности, прозрачности, конкуренции.

По его мнению, Хабиров плотно взял власть в руки, но кроме красивых отчетов нужны и реальные действия.

— Написать красиво это полдела. Нужно показать социальные практики и форматы способствующие реализации этих идеологем. Он же говорил, как Путину в глаза будет смотреть. А ведь еще нужно и полпреду отчитаться. Сейчас контроль сильный со стороны федерального центра.

Недавний словесный выпад в сторону сторонников политика Алексея Навального политолог назвал признаками устоявшейся в регионе автократии.

— Один из недостатков в этой модели, что она выстроена под реалии начала нулевых, когда не было интернета, а сейчас оппозиция им вооружена. Такие высказывания (недопуск сторонников Навального на слушания – ред.) чреваты антирейтингом. Агрессивные высказывания меня вообще настораживают. Насилие — последний инструмент политики. В отношение Чанышевой на слушаниях было применено почти физическое насилие. Жесткие высказывания в адрес Навального не дадут рейтинга. Вообще почему такое пристальное внимание к штабу Навального и «Башкорту»? Они заставляют административную элиту нервничать. Как оценивать видео (вынос Чанышевой из зала Курултая – ред.) с точки зрения обыденного человека? Он видит, что чиновник заявляет «Понимаете, с кем вы разговариваете?» (диалог между Чанышевой и Субханкуловой – ред.) А Чанышева любые конфликты оборачивает в свою пользу. И количество сторонников у нее увеличивается.

При этом Навальный, по словам Михайличенко, пастух протеста, а не лидер, и его функция хранить протест в спячке. Но в искренности уфимского штаба он не сомневается.

В сложившихся реалиях, Фейсбук стал оппонентом власти, точнее активное меньшинство.

— Фейсбук выстраивает повестку от жизненного мира. Имеет потенциал сегментации. Если проанализировать набор аргументов лоялистов — никто внятно ничего сказать не может. А для оппозиции Фейсбук — это их дом, их стихия. Помните, как Ялалов город вытаскивал в Фейбсук, какие были первые неуклюжие посты. Случилась конфронтация с Хамитовым: сразу понадобились блогеры и общественное мнение.

Куштау еще одна больная тема.

— Можно всех противников разработки обвинить в том, что получают деньги. На основании чего? Допускаю, что это есть такое, но было сказано огульно по всем. Сторонников разработки по пальцам одной руки посчитать и их можно отнести к интересантам.

Эхо Москвы
Оригинал публикации







« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Можно всех противников разработки обвинить в том, что получают деньги. На основании чего? Допускаю, что это есть такое, но было сказано огульно по всем. Сторонников разработки по пальцам одной руки посчитать и их можно отнести к интересантам........."
===============================================
Значить получается , все жители кто против разработки Куштау проплачены по Хабирову ?
Я думал он умней ! Как говориться - Чья бы корова мычала .



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...чиновник заявляет: «Понимаете, с кем вы разговариваете?»"...

-----------------

Приходилось наблюдать сценку: высунувшись из купе, полнолицый толстячок строго задаёт этот вопрос проводнице. Она без обиняков ставит его "на место".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.12.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что «логично, поскольку с Хамитовым – нет преемственности».
================================
Зато с муртазой приемственность так и прет,- радий и его команда сплош его вырадки



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.12.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пытался подобрать рифму к слову радий
Вот что получилось: украден, посадим, осадим, лихорадить, злораден
смраден, гадить, воздадим, безотраден, тираден.
Может кто то предложит другие варианты?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таки никто из местечковых политиков не понял, что уже больше года страна башкир живет под брендом :
"Мы ( бригада Х2)вступили в поле достижения результатов"
В переводе с птичьего гайдаровско- мурзагуловского языка на язык аула:
" Теперь эта корова наша и только мы ее будем доить. Будете просить молока- спустим собак. И вообще , соседи, валите нх отсюда, пока не посадили!"



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 04.12.2019, 12:09 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6
Гособвинение запросило реальные сроки лишения свободы обвиняемым по делу об изнасиловании дознавательницы, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя прокуратуры.

«Галиев – 9 лет, Матвеев – 9, Яромчук – 8», –
рассказал собеседник агентства.
============================================================

==
Но, есть сведения, что их вообще выпустят и реабилитируют, если огласят позицию "эксперта по лобковым волосам" , по кличке "легенда УЖА"!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 04.12.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таки никто из местечковых политиков не понял, что уже больше года страна башкир живет под брендом :
"Мы ( бригада Х2)вступили в поле достижения результатов"
В переводе с птичьего гайдаровско- мурзагуловского языка на язык аула:
" Теперь эта корова наша и только мы ее будем доить. Будете просить молока- спустим собак. И вообще , соседи, валите нх отсюда, пока не посадили!"
==========================================
Позвольте возразить!
Кроме башкир, татар, Русских,Есть еще РЫБИНСКИЕ!,- один из самых свободолюбивых народов России, и я как его представитель, заявляю Уфа,- это филлиал Рыбинска, и МЫ непозволим творить беспредел!
Если есть башкорт, то будет и Рыбинск! И еще посмотрим кто гого!
Папа расказывал как по началу башкиры пытались прижать рыбинских, хрен что у них получилась!
Рыбинские не опозорим своих отцов и дедов! Дадим отпор башкирским националистам! Покажем этой твари что с Нами лучше дружить!!!!
А нето худо будет, от слова писец!!!!!



Оценили
1

  • # 8 | 04.12.2019, 12:57 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 9 | 04.12.2019, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 10 | 04.12.2019, 13:07 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 11 | 04.12.2019, 13:07 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 12 | 04.12.2019, 13:07 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 13 | 04.12.2019, 13:07 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 14 | 04.12.2019, 13:11 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 04.12.2019, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 16 | 04.12.2019, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 04.12.2019, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 18 | 04.12.2019, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 19 | 04.12.2019, 13:27 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 20 | 04.12.2019, 13:27 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com