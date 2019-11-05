Они заставляют административную «элиту» нервничать

Политолог Дмитрий Михайличенко в эфире «Эха» заметил, что нынешние губернаторы не очень охотно идут на новшества и институциональные изменения. С его слов, многие эксперты констатируют, что политические решения принимаются неохотно: все подстраиваются под Владимира Путина с его устоявшейся моделью управления. В том числе и Радий Хабиров. 14 месяц потрачены на то, чтобы выстроить под себя всю архитектуру власти в регионе, что «логично, поскольку с Хамитовым – нет преемственности».— И даже наоборот, подчеркиваются различия. Административные элиты трудно ротируются. И во время Хамитова было много людей из хабировской команды, — заметил политолог. — С помощью Назарова, Баширова, Сидякина ему это удалось. Но говорить о том, что республика встала на рельсы поступательного развития не стоит. Когда он пришел в октября прошлого года, отчитывал предыдущего вице-премьера Трухана, что детсадов не строят застройщики, стандарты Подмосковья нужно внедрять. Понятно, что был передел сфер влияния, но на качестве жизни это не скажется.Михайличенко отверг мнение, что команда Хабирова только недавно начала работу.— 14 месяц мало? При чем здесь время? Как вы собираетесь жить в конкурентной среде? Мы смотрим по делам. Нужно добиться транспарантности, прозрачности, конкуренции.По его мнению, Хабиров плотно взял власть в руки, но кроме красивых отчетов нужны и реальные действия.— Написать красиво это полдела. Нужно показать социальные практики и форматы способствующие реализации этих идеологем. Он же говорил, как Путину в глаза будет смотреть. А ведь еще нужно и полпреду отчитаться. Сейчас контроль сильный со стороны федерального центра.Недавний словесный выпад в сторону сторонников политика Алексея Навального политолог назвал признаками устоявшейся в регионе автократии.— Один из недостатков в этой модели, что она выстроена под реалии начала нулевых, когда не было интернета, а сейчас оппозиция им вооружена. Такие высказывания (недопуск сторонников Навального на слушания – ред.) чреваты антирейтингом. Агрессивные высказывания меня вообще настораживают. Насилие — последний инструмент политики. В отношение Чанышевой на слушаниях было применено почти физическое насилие. Жесткие высказывания в адрес Навального не дадут рейтинга. Вообще почему такое пристальное внимание к штабу Навального и «Башкорту»? Они заставляют административную элиту нервничать. Как оценивать видео (вынос Чанышевой из зала Курултая – ред.) с точки зрения обыденного человека? Он видит, что чиновник заявляет «Понимаете, с кем вы разговариваете?» (диалог между Чанышевой и Субханкуловой – ред.) А Чанышева любые конфликты оборачивает в свою пользу. И количество сторонников у нее увеличивается.При этом Навальный, по словам Михайличенко, пастух протеста, а не лидер, и его функция хранить протест в спячке. Но в искренности уфимского штаба он не сомневается.В сложившихся реалиях, Фейсбук стал оппонентом власти, точнее активное меньшинство.— Фейсбук выстраивает повестку от жизненного мира. Имеет потенциал сегментации. Если проанализировать набор аргументов лоялистов — никто внятно ничего сказать не может. А для оппозиции Фейсбук — это их дом, их стихия. Помните, как Ялалов город вытаскивал в Фейбсук, какие были первые неуклюжие посты. Случилась конфронтация с Хамитовым: сразу понадобились блогеры и общественное мнение.Куштау еще одна больная тема.— Можно всех противников разработки обвинить в том, что получают деньги. На основании чего? Допускаю, что это есть такое, но было сказано огульно по всем. Сторонников разработки по пальцам одной руки посчитать и их можно отнести к интересантам.