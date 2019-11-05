Новый герой Башкирии: Уфимский «Бен Ладен» за пластиковую бутылку

Айдар Губайдулин находится сейчас в Литве и ранее был объявлен в международный розыск в связи с «московским делом». Московский городской суд отклонил жалобу на заочный арест уфимского фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, об этом сообщает «МБХ медиа». В своем телеграм-канале эту новость молодой человек прокомментировал так: «Чувствую себя бен Ладеном».Напомним, что Губайдулин объявлен в международный розыск в связи возбуждением в отношении него уголовного дела по ч.3 ст.30 УК РФ («Покушение на применение насилия к представителю власти»), хотя ранее его обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).Речь идет об участии Айдара в протестных акциях в Москве 27 июля. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что некто, похожий на Айдара, бросил пластиковую бутылку в сторону росгвардейца в шлеме. В него она не попала, но дело на уфимца все-таки составили. Так молодой человек стал одним из 14 обвиняемых по знаменитому теперь уже «московскому делу».Ранее, напомним, бежавший из страны уфимец Айдар Губайдулин дал интервью, в котором рассказал о своем побеге, новых знакомствах с политическими беженцами и чувстве вины за произошедшее.На форуме «Свободной России» он лично убедился, что Литва считается одним из надежных государств, поскольку она не выдает людей другим странам.Айдар в ближайшее время должен стать политическим беженцем и официально получить этот статус. Приглашения на работу он, по его словам, уже получил.