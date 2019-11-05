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Новый герой Башкирии: Уфимский «Бен Ладен» за пластиковую бутылку

  • Опубликовано: mkset.ru | 04.12.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 29822 | Комментарии: 56
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Айдар Губайдулин находится сейчас в Литве и ранее был объявлен в международный розыск в связи с «московским делом». Московский городской суд отклонил жалобу на заочный арест уфимского фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, об этом сообщает «МБХ медиа». В своем телеграм-канале эту новость молодой человек прокомментировал так: «Чувствую себя бен Ладеном».

Новый герой Башкирии: Уфимский «Бен Ладен» за пластиковую бутылку


Напомним, что Губайдулин объявлен в международный розыск в связи возбуждением в отношении него уголовного дела по ч.3 ст.30 УК РФ («Покушение на применение насилия к представителю власти»), хотя ранее его обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

Речь идет об участии Айдара в протестных акциях в Москве 27 июля. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что некто, похожий на Айдара, бросил пластиковую бутылку в сторону росгвардейца в шлеме. В него она не попала, но дело на уфимца все-таки составили. Так молодой человек стал одним из 14 обвиняемых по знаменитому теперь уже «московскому делу».

Ранее, напомним, бежавший из страны уфимец Айдар Губайдулин дал интервью, в котором рассказал о своем побеге, новых знакомствах с политическими беженцами и чувстве вины за произошедшее.

На форуме «Свободной России» он лично убедился, что Литва считается одним из надежных государств, поскольку она не выдает людей другим странам.

Айдар в ближайшее время должен стать политическим беженцем и официально получить этот статус. Приглашения на работу он, по его словам, уже получил.

МКС
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  • 1 | 04.12.2019, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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"Самая многочисленная в мире армия "силовиков", выросшая за период правления Путина более чем вдвое - это 2 600 000 сотрудников полиции и Росгвардии, ФСБ и ФСО и др., что составляет 3,5% от общей занятости населения (в Германии показатель 0,7%, США - 0,8%, Италии с её мафией - 1%, в "недемократическом" СССР был чуть более 1%)." ФОРУМ мск.



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  • 2 | 04.12.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Айдар в ближайшее время должен стать политическим беженцем и официально получить этот статус. Приглашения на работу он, по его словам, уже получил......."
=====================================================
Ну вот " народился " еще один противник против нашего режима .



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  • 3 | 04.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот " народился " еще один противник ... нашего режима .
--------------

Значит, противник Путина. Правильно, женщины БАССР?



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  • 4 | 04.12.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Эта надёжная страна сдаст кого угодно по первому требованию Америки. Или Айдар этого и добивается?



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  • 5 | 04.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точнее Айдар башкирский Герцен, самое время Айдару издавать журнал "Колокол".



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  • 6 | 04.12.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен.

Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа.

Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли».

Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» – называл их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это – движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян.

Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах.» В.И.Ленин.



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  • 7 | 04.12.2019, 10:13 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 23 | Рейтинг: -0,7
Нечего на людей бросаться, а чего вы ждали, что его похвалят? Нападение на силовиков должно быть наказуемо, вы же сами ратуете за соблюдение законов.



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  • Участник
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  • 8 | 04.12.2019, 10:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1397 | Рейтинг: +351,9
Понятия проссроченного~грабь и обворовывай свой народ и живи как барин где захочешь. Но если скажешь что против властителе то хана, найдем и закопаем даже за бугром.



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  • 9 | 04.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.12.2019, 08:43 | Автор:

......"Самая многочисленная в мире армия "силовиков", выросшая за период правления Путина более чем вдвое - это 2 600 000 сотрудников полиции и Росгвардии, ФСБ и ФСО и др., что составляет 3,5% от общей занятости населения...."
==============================================
Хорошо прикрылись ! А я то в детстве удивлялся , когда читал книги , как могут дети крестьян и рабочих стрелять
и бить плетьми рабочих и простой люд на демонстрациях и защищать богачей ! Сейчас смешно !
Вопрос - Какая " Росгвардия " это герои на полях войны , получали это звание - Гвардеец !
Или наши " Росжандармерия " которая избивает людей как при царе



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  • 10 | 04.12.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66468 | Рейтинг: +12143
7 | 04.12.2019, 10:13 | Автор: Гарри

А вот и та самая гэбистская сука на подсосе - оидин из 2,6млн.
Гандон и пидорас - во всех смыслах этих слов.



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  • 11 | 04.12.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Или наши " Росжандармерия " которая избивает людей как при царе

---------------

Художник Валентин Серов. "Разгон казаками демонстрантов в 1905 году".

Возродились, атаманы-есаулы-хорунжие!.. Во всей воинственной красе.

С некоторых пор не могу смотреть по ТВ на казачий хор с их выпендрёжем.

А ведь когда-то и перешедших на сторону восставшего народа казаков было
немало. Непреходящий интерес вызывает фильм "Даурия" с В.Соломиным.



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  • 12 | 04.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 04.12.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66463 | Рейтинг: +12143,8

7 | 04.12.2019, 10:13 | Автор: Гарри

А вот и та самая гэбистская сука на подсосе - оидин из 2,6млн.
Гандон и пидорас - во всех смыслах этих слов.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Сожелеем лишь об одном, что эта мразь перекрасится в нужный момент, как надсмоторщики концлагерей, одевали робу узников и лишит нас удовольствия оторвать ему яйца.



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  • # 13 | 04.12.2019, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

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  • # 14 | 04.12.2019, 11:48 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6

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  • 15 | 04.12.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 04.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
======================================
Да не бойтесь вы эту росгвардию, которая боится пустых пластиковых бутылок!
Мне волей судьбы, из за мизерной пенсии "посчастливилось", поработать в ФГУФ "Охрана" которая на данный момент вошла в состав "гвардии", и составляет её большинство.Я такого дурдома, за всю свою сознательную жизнь не видел! Это не гвардия, люди работающие там,- это позорище!
Человек желающий охранять Россию, идет в Армию, Человек желающий охранять покой граждан России, идет в полицию (ну как бы так), человек , ну нахрен никуда не годен идет в Росгвардию.
А вообще то обидно,- Я сержант отдельного, Гвардейского разветбата!
С какой гордосью МЫ носили Гвардейский значек!!!!!!
"Что случилось с Родиной и с Нами?"



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  • 16 | 04.12.2019, 12:16 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38868 | Рейтинг: +5347,6
Гособвинение запросило реальные сроки лишения свободы обвиняемым по делу об изнасиловании дознавательницы, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя прокуратуры.

«Галиев – 9 лет, Матвеев – 9, Яромчук – 8», –
рассказал собеседник агентства.
============================================================

==
Но, есть сведения, что их вообще выпустят и реабилитируют, если огласят позицию "эксперта по лобковым волосам" , по кличке "легенда УЖА"

!При этом защита продолжает настаивать на том, что экс-сотрудники полиции невиновны. «На суде все адвокаты приводили доводы, что необходимо оправдать их. Мы поставили под сомнение результаты экспертиз, которые проводили фактически сотрудники СК. Готовимся к самому худшему», – сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из адвокатов.
==========================================================
Почему " к худшему"?
Худшее=это когда адвокатов заставят вернуть деньги, которые они выманили у обвиняемых мошенническим способом.



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  • 17 | 04.12.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

5 | 04.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точнее Айдар башкирский Герцен, самое время Айдару издавать журнал "Колокол".

ИЗДЕВАТЬСЯ нет- он признал свою ошибку. НО обвинение не соответствут. Теперь научится быть холодголов.
я то же говорю бл но не чел а ситуацию и чо



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  • 18 | 04.12.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своем телеграм-канале эту новость молодой человек прокомментировал так: «Чувствую себя бен Ладеном».
------------

Прискорбно. Ни Ленькой Пантелеевым, ни Бакуниным, ни Маратом, ни Робеспьером, ни Фиделем, и уж тем более ни Че Геварой.

Жидкий нынче либераст пошел.



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  • 19 | 04.12.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Точнее Айдар башкирский Герцен, самое время Айдару издавать журнал "Колокол"--------------с какого перепугу он башкирский , татар он .



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  • 20 | 04.12.2019, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66468 | Рейтинг: +12143
16 | 04.12.2019, 12:16 | Автор: юнг

Вот такие пидорасы у нас преподают(этого правда несколько лет назад выпи-здили с факультета за профнепригодность, но насрать студентам в головы он успел - его ученики ромео фарукшины и юмадиловцы - преступники) на юр-факе(((((

То есть - экспертизы ВСЕ до единой - засекречены, суды проходят ТАЙНО, журналистов до процесса НЕ ДОПУСКАЮТ, папашу клеветницы - вводят в правительство РБ на ооочень высокую должность - вице-премьера, но старый пидорас по кличке доцент уверен в виновности фигурантов - без доказательной базы!!!!

Пуйлосос - плоть от плоти пуйлоКРВОсудия!

ЗЫ. Это судилище будет оспорено в ЕСПЧ, если приговор будет обвинительным.



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