Послание к народу ...

Глава Башкортостана Радий Хабиров намерен огласить свое ежегодное послание Госсобранию республики 10 декабря. Церемония произойдет, как и в прошлом году, в уфимском Конгресс-холле "Торатау".В послании глава региона намерен, в том числе, сформулировать некую идеологию для республики на ближайшие годы, о чем он уже заявлял на недавней встрече с редакторами республиканских СМИ."У меня совещания по внутренней политике проводятся регулярно, на них первым вопросом в повестке всегда стоит: "Какая идеология в республике?" Мы думаем о ней. В своё время Владислав Юрьевич Сурков придумал идеологию "суверенной демократии". Мы пока не придумали идеологию, которую можно было бы обозначить двумя-тремя словами. Но мы пока для себя держим позицию, что: 1) нам есть чем гордиться; 2) мы никакие не лузеры, мы сильная республика с сильной экономикой, развитым обществом; 3) у нас впереди очень успешное будущее, и это не просто слова; 4) у нас в республике 4 млн жителей, и мы должны сами, внутри себя разобраться для того, чтобы жить в справедливости", — сказал Хабиров. Он добавил, что, возможно, тезисно сформулирует идеологию республики во время послания Госсобранию.В прошлогоднем послании, носившем характер исключительно предвыборного, Хабиров идеологии практически не касался. Врио главы республики тогда лишь попытался символически мобилизовать свой электорат, бросив ему частью наскоро придуманные, частью скопированные у других политиков слоганы "Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ" ("Мы можем лучше"), "Алға, Башкирия! " и "Make Bashkortostan Great Again". Об экономике Хабиров говорил также мало; обещания его касались, в основном, социальной сферы.Вместе с политологом Дмитрием Михайличенко "Idel.Реалии" попытались спрогнозировать, о чем Радий Хабиров скажет в нынешнем послании. Эксперт, при этом, отметил, что в таких документах и церемонии их представления "очень много формальных, византийских и чисто ритуальных моментов".— На мой взгляд, ключевой темой в послании, действительно, станет вопрос формирования республиканской идеологии, — сказал политолог. — Но это сложная вещь; писать красивые идеологемы — это лишь полдела. Другое дело — показать за счет каких социальных практик, каких форматов, каких социальных инноваций они будут реализовываться. Пока что тезисы, которые Хабиров озвучил на встрече со СМИ — это, что называется, "за всё хорошее, против всего плохого". Здесь возразить нечего, но и опереться здесь не на что. Мало того, по моим представлениям, это плохо коррелируется с той социологией по республике, которая есть. Социальное самочувствие людей в условиях продолжающегося падения уровня жизни сейчас не лучшее, оптимизм у них явно не преобладает. В таких условиях заставить людей поверить в прекрасное будущее с помощью идеологических заклинаний очень сложно. Надежда на лучшее будущее у людей сейчас, прежде всего, ассоциируется с кардинальной сменой власти.— Ну, о смене власти в республике речь пока вроде не идет. Думаю, Радий Хабиров не готов и поделиться частью власти с общественными институтами, с органами местного самоуправления?..— Полагаю, что не готов. Думаю, что в стилистике послания, там, где будет говориться о взаимоотношениях власти и общества, будут преобладать жесткие нотки о дисциплине и подчинении. Последние высказывания Хабирова о публичных слушаниях, о штабе Навального, об организации "Башкорт" и "иностранных агентах" достаточно характерны в этом плане.— Обычно, правители пытаются сделать упор на идеологию и дисциплину, когда у них неважно обстоят дела в экономике,социальной сфере. Сможет ли Радий Хабиров предложить здесь что-то новое, прорывное?— Не думаю. Я уже отмечал, что прошло немногим более года со дня прихода Хабирова к власти, а у него уже везде сложности, всюду напряженность во внутриполитической и общественной сфере. Здесь и явная неудача с транспортной реформой, и проблемы в экологической сфере — нарастающий спор с общественностью по поводу Куштау, неудача с ликвидацией аварийной ситуации на Сибайском карьере, конфронтация со штабом Навального, с организацией "Башкорт" и так далее. В социальной сфере — плачевная ситуация со здравоохранением, с культурой. В экономике положительной динамики также не предвидится; говорить, что республика встала на рельсы поступательного развития, не стоит. Здесь сейчас идет не развитие, как таковое, а передел сфер влияния. Да, несомненно, что-то будет сказано про рост инвестиций, но эти данные еще нужно будет подвергнуть тщательному анализу. В целом, позитивная экономическая повестка практически отсутствует и, полагаю, Хабиров к этому готов. Он понимает свою главную роль в этой сфере — обеспечивать соблюдение договоренностей с российскими финансово-промышленными группами, имеющими в республике свои интересы.— Будет ли в послании как-то затронут национальный аспект, дано какое-то объяснение процессам, происходящим в этой сфере?— Думаю, с одной стороны, Радию Хабирову важно будет подчеркнуть, что национальная республика, во главе которой он стоит — это не просто регион, это другой масштаб, со своей национальной спецификой. Собственные амбиции Хабирова подтолкнут его как-то обозначить и особую роль себя, как главы национального региона, играя на недавней исторической памяти населения республики — когда ее глава, президент воспринимался чуть ли не как руководитель отдельной страны. Но сделано это будет аккуратно, дабы не вызвать определенных нареканий со стороны федерального центра. В целом же, здесь Хабирову, думаю, сказать особенно нечего. Это всё будет затронуто очень поверхностно — фразами о богатой истории, о дружбе народов, о межконфессиональном согласии, о нашем хоккеее и так далее. Креатив, скорее всего, ограничится изобретением новых тюркизмов для слоганов. Ничего лишнего тут Хабиров себе не позволит.