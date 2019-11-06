Послание к народу ...

В послании глава региона намерен, в том числе, сформулировать некую идеологию для республики на ближайшие годы, о чем он уже заявлял на недавней встрече с редакторами республиканских СМИ.
"У меня совещания по внутренней политике проводятся регулярно, на них первым вопросом в повестке всегда стоит: "Какая идеология в республике?" Мы думаем о ней. В своё время Владислав Юрьевич Сурков придумал идеологию "суверенной демократии". Мы пока не придумали идеологию, которую можно было бы обозначить двумя-тремя словами. Но мы пока для себя держим позицию, что: 1) нам есть чем гордиться; 2) мы никакие не лузеры, мы сильная республика с сильной экономикой, развитым обществом; 3) у нас впереди очень успешное будущее, и это не просто слова; 4) у нас в республике 4 млн жителей, и мы должны сами, внутри себя разобраться для того, чтобы жить в справедливости", — сказал Хабиров. Он добавил, что, возможно, тезисно сформулирует идеологию республики во время послания Госсобранию.
В прошлогоднем послании, носившем характер исключительно предвыборного, Хабиров идеологии практически не касался. Врио главы республики тогда лишь попытался символически мобилизовать свой электорат, бросив ему частью наскоро придуманные, частью скопированные у других политиков слоганы "Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ" ("Мы можем лучше"), "Алға, Башкирия! " и "Make Bashkortostan Great Again". Об экономике Хабиров говорил также мало; обещания его касались, в основном, социальной сферы.
Вместе с политологом Дмитрием Михайличенко "Idel.Реалии" попытались спрогнозировать, о чем Радий Хабиров скажет в нынешнем послании. Эксперт, при этом, отметил, что в таких документах и церемонии их представления "очень много формальных, византийских и чисто ритуальных моментов".
— На мой взгляд, ключевой темой в послании, действительно, станет вопрос формирования республиканской идеологии, — сказал политолог. — Но это сложная вещь; писать красивые идеологемы — это лишь полдела. Другое дело — показать за счет каких социальных практик, каких форматов, каких социальных инноваций они будут реализовываться. Пока что тезисы, которые Хабиров озвучил на встрече со СМИ — это, что называется, "за всё хорошее, против всего плохого". Здесь возразить нечего, но и опереться здесь не на что. Мало того, по моим представлениям, это плохо коррелируется с той социологией по республике, которая есть. Социальное самочувствие людей в условиях продолжающегося падения уровня жизни сейчас не лучшее, оптимизм у них явно не преобладает. В таких условиях заставить людей поверить в прекрасное будущее с помощью идеологических заклинаний очень сложно. Надежда на лучшее будущее у людей сейчас, прежде всего, ассоциируется с кардинальной сменой власти.
— Ну, о смене власти в республике речь пока вроде не идет. Думаю, Радий Хабиров не готов и поделиться частью власти с общественными институтами, с органами местного самоуправления?..
— Полагаю, что не готов. Думаю, что в стилистике послания, там, где будет говориться о взаимоотношениях власти и общества, будут преобладать жесткие нотки о дисциплине и подчинении. Последние высказывания Хабирова о публичных слушаниях, о штабе Навального, об организации "Башкорт" и "иностранных агентах" достаточно характерны в этом плане.
— Обычно, правители пытаются сделать упор на идеологию и дисциплину, когда у них неважно обстоят дела в экономике,социальной сфере. Сможет ли Радий Хабиров предложить здесь что-то новое, прорывное?
— Не думаю. Я уже отмечал, что прошло немногим более года со дня прихода Хабирова к власти, а у него уже везде сложности, всюду напряженность во внутриполитической и общественной сфере. Здесь и явная неудача с транспортной реформой, и проблемы в экологической сфере — нарастающий спор с общественностью по поводу Куштау, неудача с ликвидацией аварийной ситуации на Сибайском карьере, конфронтация со штабом Навального, с организацией "Башкорт" и так далее. В социальной сфере — плачевная ситуация со здравоохранением, с культурой. В экономике положительной динамики также не предвидится; говорить, что республика встала на рельсы поступательного развития, не стоит. Здесь сейчас идет не развитие, как таковое, а передел сфер влияния. Да, несомненно, что-то будет сказано про рост инвестиций, но эти данные еще нужно будет подвергнуть тщательному анализу. В целом, позитивная экономическая повестка практически отсутствует и, полагаю, Хабиров к этому готов. Он понимает свою главную роль в этой сфере — обеспечивать соблюдение договоренностей с российскими финансово-промышленными группами, имеющими в республике свои интересы.
— Будет ли в послании как-то затронут национальный аспект, дано какое-то объяснение процессам, происходящим в этой сфере?
— Думаю, с одной стороны, Радию Хабирову важно будет подчеркнуть, что национальная республика, во главе которой он стоит — это не просто регион, это другой масштаб, со своей национальной спецификой. Собственные амбиции Хабирова подтолкнут его как-то обозначить и особую роль себя, как главы национального региона, играя на недавней исторической памяти населения республики — когда ее глава, президент воспринимался чуть ли не как руководитель отдельной страны. Но сделано это будет аккуратно, дабы не вызвать определенных нареканий со стороны федерального центра. В целом же, здесь Хабирову, думаю, сказать особенно нечего. Это всё будет затронуто очень поверхностно — фразами о богатой истории, о дружбе народов, о межконфессиональном согласии, о нашем хоккеее и так далее. Креатив, скорее всего, ограничится изобретением новых тюркизмов для слоганов. Ничего лишнего тут Хабиров себе не позволит.
Идель.Реалии
Оригинал публикации
Послание к народу
Раздел: Политика | Просмотры: 37010 | Комментарии: 5