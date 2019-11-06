Сегодня башкир, а завтра татарин. А потом наоборот

Музыкант и автор песен Альберт Исмаил, больше известный как активный участник татарского национального движения, заявил, что он башкир, а не татарин. Зачем он это сделал, почему уверен, что быть башкиром это круто, из-за чего считает национальную политику Башкортостана и Татарстана недоработанной. Об этом и о многом другом подробнее в интервью.Альберт, где вы родились и росли, что не знали, кто вы по национальности?– В Нефтекамске я родился, но мои родители сами родом из Шаранского района. Когда мне было четыре года мы переехали в Туймазы. Родным языком был русский, можно даже так сказать.Национальный вопрос в нашей семье не обсуждался, да и не было необходимости. Мой отец по этому поводу всегда говорил, что мы прежде всего мусульмане. Но интересно то, что половина родственников были записаны башкирами, половина татарами.Вот в такой двойственности мы и выросли. Нам были близки как татарская, так башкирская культуры, однако отмечу, что больше себя чувствовали все-таки татарами. Это все из-за языка, потому что наш диалект звучал почти идентично казанскому диалекту.После школы я поступил в техникум на станочника, где начал увлекаться рок-музыкой. Мы с пацанами играли на гитаре, сочиняли песни. Среди нас были и татары, и русские, и башкиры. Именно тогда русские начали увлекаться религией и ходить в церковь. Потихоньку я тоже начал вспоминать, что мне о религии рассказывала бабушка, например, про Уразу-байрам, традиции и обряды. После этого я в первый раз пошел в мечеть. Наверное, с этого начался возврат к моим истокам. Это был 1992 год.– Если первый шаг – религия, то второй какой?– Отец очень гордился татарской нацией и ему всегда была интересна история нашего рода. Меня это тоже интересовало, но не знал с какой стороны подступиться. То есть, где искать документы – в архиве или в ЗАГСе? Помню, наш односельчанин сделал шежере своей семьи и показал нам. Меня это очень увлекло, но живя в Казани я не мог этим заняться. Тем не менее мечтал, что когда я приеду в Башкортостан, то обязательно все выясню. И мне это удалось! Я нашел документальное подтверждение устному шежере, а именно, мои обе бабушки и оба деда башкиры. Данные о моих более ранних предках хранятся в московском архиве, посему еще не выяснил более подробную информацию.– Неужели у своих бабушек и дедушек никогда не спрашивали, кто они по национальности?– Отца моего дедушки я не застал, отца матери видел всего один раз, но не знал, что он является моим дедушкой. Там сложная семейная история…Бабушка с папиной стороны умерла, когда мы были маленькими. Ее я хорошо помню. Бабушка с маминой стороны жива, ей 94 года. А если посмотреть на документы моего отца, то в паспорте он был записан татарином, а в свидетельстве о рождении башкиром. Мама же изначально была записана как башкирка. Национальности не предавали такого значения, как сейчас и поэтому мы даже не обсуждали эту тему.– Но почему они считали себя татарами?– Хороший вопрос. Скорее всего, из-за схожести нашего диалекта с современным татарским литературным языком. 250 лет тому назад предки моего отца были записаны ясачными татарами. Нужно отметить, что в этом сословии мог состоять кто угодно – мишары, ногайцы, башкиры. После службы они возвращались в свои земли и из статуса ясачных переходили в тептяри, а потом в башкир. Кто не мог доказать свою причастность к башкирскому народу, тот не мог перейти в это сословие.Только башкиры могли вернуть свое вотчинное право. Потому что социальное устройство башкир того времени подразумевало владение общественными землями. Иногда ошибочно спрашивают: «Кто ты – башкир или тептяр?» – путая национальность с сословием. Поэтому считаю, не зная подобных деталей нельзя судить об истории.– А как вы влились в татарское национальное движение?– В силу своего характера мне всегда хотелось быть полезным обществу. Еще в университетские годы, в 90-х, в Казани возник татарский национальный клуб молодежи «Шарык», где общались на разные темы и пели песни. У меня, как музыканта, возникал вопрос: «Если есть такой клуб, почему нет соответствующих песен?» Выходит, что духовная культура проседает. На этой волне в 2005 году я стал участником движения альтернативной татарской музыки, там по-другому развивали городские жанры татароязычных песен. Это рок, рэп, фьюжн. Мои первые песни были патриотические – о татарах, Казани, Дне памяти (день взятия Казани), Золотой Орде.Тогда подобной музыки не было, и я начинал очень робко. Тогда даже татарских дискотек не было, чего уж говорить. Такими темпами в Казани все-таки сумели создать татарскую среду и потому даже в городе молодежь разговаривает на татарском языке. Такого в Туймазах и даже в Уфе нет. Поэтому у них выросло поколение, которое знает свой родной язык. В Башкортостане, в частности в Уфе, разговаривают в основном на русском.– У нас в республике есть и башкирская музыка, и башкирские дискотеки, если на то пошло. Но до сих пор люди оборачиваются и смотрят с недоумением, когда слышат башкирскую речь. Почему? Так должно ли государство какие-то меры предпринимать, чтобы языковой вопрос уже не возникал?– Я не помню, чтобы государство вообще что-то делало в этом направлении.Все инициативы идут с низов. Национальная политика как в Башкортостане, так и в Татарстане не доработана.Я как преподаватель могу сказать, если у человека нет мотивации изучать язык, то сколько его не заставляй, хоть 100 учителей напряги, результата не будет. К примеру, на концертах Элвина Грея все начинают петь на башкирском или татарском языках. Вот вам и методика. Считаю, человеку всегда немного выбора нужно оставлять, но в языковом вопросе почему-то так не делают.Нужно дать понять, что знание языка в первую очередь полезно для тебя самого, а не для учителя. К примеру, откроется возможность стать чиновником.А вы знаете, что в Татарстане без татарского языка очень сложно стать чиновником? В правительстве, если я не ошибаюсь, около 90% владеют татарским. Представьте себе, Рустам Минниханов скажет что-нибудь на татарском, а ты не понимаешь, и это только твои проблемы. Не будут же из-за 10% незнающих татарский язык париться остальные.– Как отреагировали на ваш национальный каминг-аут?– В целом нормально. Все же некоторых смутила эта информация и даже писали мне гневные сообщения.– Что почувствовали, когда узнали, что вы башкир?– Честно говоря, радость. Потому что поставил точку в вопросе, который мучал много лет. Тем более я знал, кто такие башкиры и быть башкиром – это круто. Гордиться своей нацией должен каждый.– А чем должен гордиться башкир?– Тем, что он башкир, что сохранил свои земли и культуру.– Вам не показалось, что вы предали свои убеждения, объявив себя башкиром?­– В Татарстане можно выбирать национальность. Как и у русских, между прочим. Как говорится, русский – это состояние души. Александр Пушкин араб, тем не менее является основоположником русского литературного слова.А у башкир не принято выбирать. У нас идеология такова – башкиром родился, башкиром живи и башкиром умри. Считаю, что это должно сохраниться. Ведь когда мы говорим «я башкир», становимся огромной глыбой чего-то большого.Национальная идеология татар позволяет выбирать. Скорее всего это было сделано для того, чтобы объединить все тюркоязычные мусульманские народы в один, но он вобрал не только мусульман. Поэтому, как я могу предать идею татаризма, если она изначально подразумевает свободный вход и выход из него. Я бы предал, если отказался от башкирства. Но очень рад, что помог татарстанцам своими песнями поднять национальный дух.– Почему важно знать шежере (родословную)?– Поскольку я разговаривал на разных языках (английский, арабский, турецкий, персидский), у меня постоянно спрашивали кто я по национальности.Честно отвечал, что не знаю. Мне кажется, что каждый житель Татарстана и Башкортостана должен задаваться этим вопросом – кто он такой.Шежере для башкира во все времена было важно. Как говорил предводитель башкирского рода «Гирей» Радик Бахтиев: «Шежере – это резюме в наше время». Потому что, не зная свой род, ты не мог владеть землями. Сейчас нет вотчинного владения, но на всякий случай это правило нужно сохранить.Если не сегодня, то завтра может измениться законодательство и нам это право пригодится. В Татарстане не развито шежере. У них все построено на пиаре.Вообще я считаю, нужно гордиться своей национальностью, сохранять самобытность и самоидентичность народа. Как говорится: «Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы».Поэтому сейчас я начал помогать всем желающим составлять шежере и осваивать навыки для поиска информации о своем роде.В конце разговора с Альбертом к беседе присоединилась его жена Хаят, которая тоже поет. Музыкант с улыбкой рассказывает, что супруге предложение сделал во время концерта Анвара Нургалиева в Казани. Он как гитарист был в составе коллектива, и когда Хаят после очередной песни вышла вручать ему цветы, то перед всем залом встал на одно колено и вручил кольцо. «Это чтобы отказ не получить. Не будет же она говорить «нет» перед 500 человек», – смеется Альберт.Музыкальная семья поет песни на разных диалектах башкирского языка, а скоро запишут трек еще на турецком. Пара признается, что языки учат вместе, порой даже проводят вечера, посвященные какому-нибудь языку.– Сама из Бураевскго района. Но всегда знала, что я башкирка еще до знакомства с Альбертом, – с гордостью рассказывает Хаят. – Выросла я в деревне и разговаривали там на языке что-то между татарским и башкирским. При этом башкирский я выучила самостоятельно, читая художественную литературу. В детстве в библиотеке книга была «Йәшәгән ти батырҙар», которую раза три прочла. А в городе дети совсем не знают ни того, ни другого языка, как и Альберт в свое время. Когда говорю какие-нибудь поговорки и афоризмы на башкирском, которые мне рассказывала моя бабушка, он не понимает и мне приходится все объяснять. Еще, как мама двоих детей, могу сказать, что родители возмущаются тем, что их ребенка заставляют учить башкирский язык. Мне кажется, от этого насилия только хуже, потому что идет отрицание и все больше людей все равно разговаривают на русском.Человек – это прежде всего его история. У того, кто не знает его, нет будущего. Сейчас даже у собак есть родословная и это для людей стало ценнее, чем свое происхождение. Нынешнее общество итак пытается стереть нашу самоидентичность, мы становимся массой, серой массой.Альберта начали воспринимать так, будто он против других национальностей. Нет, он просто для себя решил национальный вопрос.