Всем заткнуть рты и не пущать: «Это возвращение худших практик рахимовских времен»

Первые признаки того, что очередные публичные слушания в Уфе вновь пройдут скандально, появились еще в середине нынешней недели. Ряд общественников, в том числе, координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, член Совета по правам человека (СПЧ) при главе РБ Эльза Маулимшина написали в соцсетях, что не могут зарегистрироваться на мероприятие.
"Трижды сегодня пыталась записаться в качестве выступающего на слушания по обсуждению бюджета Уфы на будущий год. Каждый раз приходят письма, что почта Горсовета Уфы переполнена. И так у всех архзащитников, которые также пытались направить заявки на участие в общественных слушаниях по бюджету", — посетовала Маулимшина.
"Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут. Складывается ощущение, что не в сторонниках Навального дела, а в том, что никого не хотят пропускать и город перестраховывается", — заявил, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе", председатель СПЧ Владимир Барабаш.
Утром в четверг на сайте горсовета Уфы появилось сообщение, что слушания пройдут в актовом зале здания, где располагаются сам Совет и мэрия. Ранее такие слушания проводились в Городском дворце культуры, который располагал вместительным залом. На запросы журналистов о причине переноса в пресс-службе Совета ответили, что администрация дворца, якобы, в начале декабря уведомила, что в здании из строя вышло "пускорегулирующее устройство", а решение о переносе было будто бы принято на внеочередном заседании горсовета 2 декабря, причем вопрос о переносе был единственным в повестке дня. Такое решение, действительно, опубликовано на сайте Совета, но состоялось на самом деле заседание — неизвестно.
Пришедшие на слушания общественники и журналисты обнаружили перед входом в горсовет внушительные кордоны из сотрудников Центра общественной безопасности при мэрии, к которым позднее добавилась и полиция. На входе была установлена рамка металлоискателя, причем не работавшая. В отдельные моменты количество контролирующих вход сотрудников доходило почти до 30 человек.
Журналистам можно было попасть в здание лишь по предварительной аккредитации, которую из-за внезапного переноса слушаний успели получить не все. Так. в горсовет не пустили корреспондента сайта Ufa1 Ольгу Блажнову. Попавшие же в здание представители СМИ, тем не менее, не смогли пройти в зал, где проводились слушания — для них отвели помещение буфета с трансляцией мероприятия.
Вопреки законодательству и местным нормативным актам, регулирующим проведение публичных слушаний, охрана пропускала в здание лишь горожан, сумевших предварительно зарегистрироваться. Так, не были пропущены в здание сотрудники и волонтеры местного штаба Навального Лилия Чанышева, Федор Телин, Ольга Комлева и другие активисты, в том числе, и член Совета по правам человека (СПЧ) при главе РБ Виль Тухватуллин.
— Сотрудники секретариата горсовета заявили, что меня нет в списках, хотя я подавала заявку как в электронном, так и в письменном виде, и у меня штамп с отметкой об ее принятии. Ни на какие вопросы эти люди не отвечают. Я обратилась в полицию, чтобы она приехала и разобралась с таким нарушением законодательства, — рассказала "Idel.Реалии" Лилия Чанышева.
Полиция, действительно, приехала, но отказалась что-либо предпринимать. Полицейский лишь принял у Чанышевой заявление, но сказал, что не может отдавать приказания охране горсовета, а в дальнейшем отказался общаться с активистами.
Федора Телина охрана силой оттеснила от входа в горсовет, при этом, полиция, несмотря на обращение активиста, никак не реагировала на происходящее.
Чтобы заставить не допущенных граждан отойти от здания мэрии, чиновники распорядились направить к крыльцу снегоочистители.
Сами слушания проводились в обычной, присущей чиновникам манере — из двух часов, отведенных на мероприятие, почти полтора часа было отдано под доклады по бюджету в целом и по отдельным его разделам. После этого слово предоставили 17 горожанам, определив время выступления для каждого в две минуты.
Зал, при этом, был более чем на две трети заполнен сотрудниками городской и районных администраций.
Член СПЧ Эльза Маулимшина в конце своего выступления, посвященного проблеме спасения старинных зданий, призвала ведущего слушаний, депутата-"единоросса" Павла Васильева впустить в зал оставшихся на улице активистов. Обращение было проигнорировано.
Председатель СПЧ Владимир Барабаш, раскритиковав сперва бюджет, затем обратился к депутатам горсовета:
— Очень много людей не смогло войти. Очень много записалось, но выступить смогли только семнадцать человек. Лично у меня сложилось ощущение, что и меня бы не пустили, если бы я вчера не озвучил тему, что есть сложности с регистрацией на слушания. Уважаемые депутаты, вы же не чиновники! Не нужно относиться к горожанам, как к неразумным детям. Не нужно заградительных барьеров, нужен честный и открытый диалог. Нужны большие залы, нужно подробное обсуждение. Будьте ближе к людям! — сказал Барабаш.
— Ну, председатель Совета по правам человека только так и мог выступить, — позволил себе иронию ведущий слушаний депутат горсовета Павел Васильев.
— То, что большое количество людей не смогло попасть в здание горсовета, я считаю недопустимым. При этом, в зале большая часть мест была занята сотрудниками администрации. Мы видим, что система сопротивляется тому, чтобы граждане консолидировано выражали свое мнение по важнейшим вопросам. Даже при проведении мероприятий, предусмотренных законодательством для выявления волеизъявления граждан, возводятся барьеры, — отметил Владимир Барабаш после окончания слушаний.
Председатель республиканского СПЧ также сообщил, что 10 декабря намечено заседание Совета с участием главы республики.
— Мы доложим ему всю ситуацию с публичными слушаниями и постараемся заручиться его поддержкой в изменении положения, — сказал Барабаш.
"Думаю тему публичных слушаний можно закрывать в Уфе. Хабиров сказал не пускать штаб Навального на слушания — вот, пожалуйста. Не пустили никого и даже члена СПЧ при Хабирове. Можно прекращать активность в этом плане. Хабиров уже ранее такой трюк проводил — не пустил Пугачеву и Прохорова на съезд партии ["Правое дело"]. И вот опять. Да еще трактор пригнали, чтобы отравлять выхлопными газами участников слушаний и охрану. Но я не понимаю зачем? Они хотят видеть на слушаниях только тех, кто не критикует? Или критикует, но так, чтоб без последствий? Ок. Не буду больше ходить на слушания. Нам говорят, что бесполезно ходить на выборы и вот теперь на слушания тоже", — возмущенно написала в соцсетях волонтер штаба Навального Ольга Комлева.
Напомним, ранее ряд общественных слушаний, прошедших в Уфе, также ознаменовался громкими скандалами. На слушаниях по строительству дельфинария чиновники мэрии не пускали в зал часть заранее записавшихся активистов и глушили в помещении сотовую связь. На обсуждении проекта бюджета республики в зал также не пускали некоторых активистов, а координатора штаба Навального Лилию Чанышеву охрана силой удалила с трибуны и вывела из зала. После этого глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что активистов Навального вообще не следует пускать на публичные слушания. Наблюдатели расценили это высказывание, как фактический призыв к травле активистов и курс на конфронтацию с независимыми гражданскими организациями.
Манеры властей проводить публичные слушания вновь вызвали шквал негодования среди уфимской общественности.
"Администрация Уфы, Горсовет, что вы делаете?!?! и главное — зачем?!
Ну, что ж. Приходится констатировать возвращение, к несчастью и глубокому сожалению, худших практик рахимовских времен. "Не пущать". Зря вы, ребята. Стремно это в XXI веке. Отправляйтесь в свое средневековье!!!" — написала в соцсетях главный редактор газеты "КоммерсантЪ"-Башкортостан" Наталья Павлова.
"По-моему, наши власти окончательно теряют ощущение реальности. Других объяснений тому, что произошло сегодня на публичных слушаниях по бюджету Уфы, у меня нет.
И был бы повод подливать масла в огонь: это ведь просто публичные слушания, на которых, как все мы знаем, власти просто делают вид, что слушают людей. Но устанавливать препятствия даже для этой имитации — это просто глупо.
Многие пишут про возвращение в рахимовские времена. И, мне кажется, плохо даже не то, что они возвращаются. Плохо то, что власти не понимают, что сегодня те старые методы могут дать совсем другой результат" — отметила журналистка Наталья Кузнецова.
"Хамство и страх одолели городские власти. Забыли, что они — слуги народа. Кто им напомнит?" — пишет издатель газеты Bonus и портала "Про Уфу" Рауфа Рахимова.
"Нет слов. Нет соблюдения прав. Нет совести. Действительно, трудно тут вообще что-либо комментировать", — замечает журналистка издания "МКСЕТ" Надежда Валитова.
"Похоже, что в республике объявлено чрезвычайное положение. На слушания по бюджету не пускают граждан республики. Что это за списки в которые должен был попасть. Каждый раз с приходом новой власти ждем улучшений, а становится все хуже и хуже. Если глава [республики] являющийся юристом, преподавателем (ранее) считает, что все это — слушания по дельфинарию и нынешние слушания по бюджету являются законными, то это полное неуважение к своему народу и желание показать всем несогласным и неугодным кто в доме хозяин", — написала член республиканского СПЧ Альмира Жукова.
В пресс-релизе горсовета, посвященном прошедшим слушаниям, об инцидентах, произошедших во время мероприятия не было упомянуто ни единым словом.
Идель.Реалии
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Всем заткнуть рты и не пущать: «Это возвращение худших практик рахимовских времен»
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