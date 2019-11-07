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«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 27381 | Комментарии: 29
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Текст письма разошелся среди силовиков. Однако его подлинность пока не подтверждается. К ProUfu попало письмо от имени ныне умершего вице-премьера Башкирии, генерала-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Оно адресовано руководителям муниципальных органов, общественных организаций, а также бывшим подчиненным.

«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова


Сегодня я уже знаю, что скоро умру. Через полгода после моей смерти мой верный друг разошлет копии этого письма по адресатам. Я планировал очень много полезного для родной республики, но не успеваю. Многое не успел сделать, многое не успел сказать. Очень сожалею об этом. Это письмо для ВСЕХ, но кому-то я напишу и дополнительно, - написано в документе.

В нем также говорится, что Артур Ахметханов призывает госуправленцев быть жестче к подчиненным, «наказывать за малейшую ухмылку или улыбку в адрес гражданина». При этом автор выразил презрение к «глупым и недалеким управленцам».

В обращении к сотрудникам правоохранительных органов он призывает быть честным и добросовестным, ведь «время меняется и просит об этом. Сейчас я чувствую это остро и отчетливо», - говорится в документе.

Граждан хочу нацелить на жесткий спрос с органов власти. Они Ваши слуги. Всегда помните об этом. Заставляйте качественно и самоотверженно работать каждого. Объединяйтесь, выступайте, активно участвуйте в мероприятиях общественного контроля,
- призывает автор.

В обращении ко всем жителям республики говорится, что не нужно замалчивать факты коррупции, а смело об этом заявлять. При этом самому не давать и не брать взятки. Также автор призывает «начать борьбу» против тех, кто по вашему мнению, только просиживает на высоких постах, однако, в своей борьбе не переступать за черту закона.

Мне стыдно за многое. За поддержку Овчинникова А.Д. (предположительно, руководитель «Центра общественной безопасности» в Уфе), Гильмутдинова Д.З. (предположительно, глава ГИБДД по РБ), Борисова А.Е. (предположительно, депутат Горсовета Уфы). и многих других грязных и нечестных людей.

За невнимание к кризисным ситуациям в системе МВД. Но я жил и работал в трудное время. Коррупционные издержки нашего общества не могли обойти меня стороной, и «мне приносили, и я носил», будь то «московские чины» или «местные кураторы». Но я выполнял свой долг вопреки всем обстоятельствам, - говорится в письме от имени почившего вице-премьера.

В конце своего письма-обращения автор просит прощения у всех, перед кем он был виноват, к кому он был несправедлив и кого не смог защитить.

Также автор благодарит всех, кто оказывал ему любого рода поддержку и просто был рядом.

Напомним, что Артур Ахметханов скончался от продолжительной болезни в мае текущего года. В правительстве Башкирии он работал с осени 2018 года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

С полным текстом письма вы можете ознакомиться ниже.

«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова


ПроУфу
Оригинал публикации







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  • Гость
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  • 1 | 06.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметха
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А где ты был когда Руссих детей носиловали БЯцким юзыком ?!!!!
Перевертыш, мдять!!!!



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1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 06.12.2019, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66484 | Рейтинг: +12138,2
А за дружбу с Хабировым - не стыдно?



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5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 06.12.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии чиновник может быть честным только когда умрет.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 06.12.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Генерала по ходу тормознули в рай, вот задним числом замаливает грехи. У главного Гаишника (вертолет) богатый тесть друг Муртазы, тут Хабиров и тот бессилен, а министр Деев, прикормлен .



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3

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  • Гость
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  • 5 | 06.12.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он «обещает» еще написать



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 06.12.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если это правда-то почему так поздно,на смертном одре только покаяние .Как сигнал другим-но это не тот светофор ,на него несутся на красный ,когда пахнет золотым тельцом ....
Но если правда-то тоже подвиг,исповедь.Земля пухом ....



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2

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  • Начинающий
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  • 7 | 06.12.2019, 11:24 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 282 | Рейтинг: +8,4
А как насчёт названия урамы?



Оценили
2

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  • Начинающий
  •  
  • 8 | 06.12.2019, 11:24 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 282 | Рейтинг: +8,4
А как насчёт названия урамы?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 06.12.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
"Начинается поиск преемника. Его ищут в администрации президента, в Государственной думе, в крупных корпорациях. Тайные ходоки перемещаются по коридорам власти, заглядывают то в один кабинет, то в другой, отыскивая в кабинетах будущего президента России. Хозяева кабинетов исполнены мечтаний, уже видят себя на красной дорожке, присягающими на верность конституционному строю России.

Выходят из тени те, кто, казалось бы, давно уже скрылся в сумерках исчезнувших ельцинских времён. Оживилась "семья", страшась за свою безопасность, которую получила от Путина после ухода Ельцина.

Безумно усилились кражи, которые носят свирепый характер. Воры в генеральских погонах, заместители министров и губернаторов крадут нещадно — так, словно наступает последний час их полномочий. Не страшатся ни судов, ни разоблачений, ни арестов. Гребут лопатами казённые деньги, переправляют их в офшоры. И следователи не успевают объявить их в федеральный и международный розыск."... А.А.Проханов.



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  • Участник
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  • 10 | 06.12.2019, 11:46 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4758 | Рейтинг: -732,5
1 | 06.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметха
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А где ты был когда Руссих детей носиловали БЯцким юзыком ?!!!!
Перевертыш, мдять!!!!
---------------------------------------
Похоже и тебе изучение русского языка не пошел в прок... как был неучем, так и остался недорослем...



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4

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  • Гость
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  • 11 | 06.12.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Через полгода после моей смерти мой верный друг разошлет копии этого письма по адресатам, фио друга в студию



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2

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  • Гость
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  • 12 | 06.12.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И следователи не успевают объявить их в федеральный и международный розыск."... А.А.Проханов.
_____________________________
хамелеон
турк
а если проще - проститутка и чмо



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0

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  • Гость
  •  
  • 13 | 06.12.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где ты был когда Руссих детей носиловали БЯцким юзыком ?!!!!
Перевертыш, мдять!!!!
_________________________________________________________
Да под шконкой он был, как обычно



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0

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  • Гость
  •  
  • 14 | 06.12.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Письма с Мусульманского кладбища. Спилберг летит в Уфу снимать башкирский триллер.



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  • 15 | 06.12.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что Вы, на самом деле!? Если это подлинное письмо, то слава ему! Человек прошел войну, видел то, чего, слава Богу, мы не видели. Чего же здесь юродствовать? Главное, пусть на смертном одре, понял, осмыслил, где лежит белое, а где черное. Он был человеком системы. А быть в обществе и быть вне общества - невозможно. Тупое пренебрежение к усопшему могут только высказывать ограниченные, злобные людишки. Ахметханов был настоящим сыном своей многострадальной Родины. Пусть земля ему буде пухом.



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  • Гость
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  • 16 | 06.12.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакого прощения этому и подобным ему типам не должно быть даже посмертно, они и свою смерть пытаются героизировать и тд и тд ...дки,.....ять



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  • Эксперт
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  • 17 | 06.12.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66484 | Рейтинг: +12138,2
Ну то есть(если это письмо не фейк, хотя есть большие сомнения) - при жизни он язык в одно место засовывал и занимая высокие должности потворствовал тому беспределу, что творится в стране! Вот только не нужно говорить о том, что он не был в курсе.
А смелым стал лишь, когда понял, что ничего ему за его откровенность уже не будет... но и то - это письмо ни кого не разоблачает.



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  • 18 | 06.12.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А смелым стал лишь, когда понял, что ничего ему за его откровенность уже не будет... но и то - это письмо ни кого не разоблачает.
------------------------------
Как либерасты. Кричат когда знают что им за это ничего не будет. Нет ни одного пострадавшего либераста.



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  • 19 | 06.12.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакого открытия он этим письмом не сделал, даже если поверить, что это именно он написал! Почти всё тоже, только другими словами, постоянно пишется, например, на УЖе! Просто понял человек, что прожил свою жизнь подло по отношению к народу, а скоро представать перед всевышним, вот и решил облегчить свою участь покаянием! Жить надо по совести, тогда и каяться перед смертью придётся только перед женой! Очень Опытный



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  • 20 | 06.12.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известно, что Шакиров на смертном одре тоже просил прощения за уголовное преследование членов уфимского горкома КПСС и за поддержку башизма скрытого валидовца фронтового политработника Ахунзянова.



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