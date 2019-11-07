«Мне стыдно за многое»: Предсмертное письмо от имени вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова

Текст письма разошелся среди силовиков. Однако его подлинность пока не подтверждается. К ProUfu попало письмо от имени ныне умершего вице-премьера Башкирии, генерала-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Оно адресовано руководителям муниципальных органов, общественных организаций, а также бывшим подчиненным.Сегодня я уже знаю, что скоро умру. Через полгода после моей смерти мой верный друг разошлет копии этого письма по адресатам. Я планировал очень много полезного для родной республики, но не успеваю. Многое не успел сделать, многое не успел сказать. Очень сожалею об этом. Это письмо для ВСЕХ, но кому-то я напишу и дополнительно, - написано в документе.В нем также говорится, что Артур Ахметханов призывает госуправленцев быть жестче к подчиненным, «наказывать за малейшую ухмылку или улыбку в адрес гражданина». При этом автор выразил презрение к «глупым и недалеким управленцам».В обращении к сотрудникам правоохранительных органов он призывает быть честным и добросовестным, ведь «время меняется и просит об этом. Сейчас я чувствую это остро и отчетливо», - говорится в документе.Граждан хочу нацелить на жесткий спрос с органов власти. Они Ваши слуги. Всегда помните об этом. Заставляйте качественно и самоотверженно работать каждого. Объединяйтесь, выступайте, активно участвуйте в мероприятиях общественного контроля,- призывает автор.В обращении ко всем жителям республики говорится, что не нужно замалчивать факты коррупции, а смело об этом заявлять. При этом самому не давать и не брать взятки. Также автор призывает «начать борьбу» против тех, кто по вашему мнению, только просиживает на высоких постах, однако, в своей борьбе не переступать за черту закона.Мне стыдно за многое. За поддержку Овчинникова А.Д. (предположительно, руководитель «Центра общественной безопасности» в Уфе), Гильмутдинова Д.З. (предположительно, глава ГИБДД по РБ), Борисова А.Е. (предположительно, депутат Горсовета Уфы). и многих других грязных и нечестных людей.За невнимание к кризисным ситуациям в системе МВД. Но я жил и работал в трудное время. Коррупционные издержки нашего общества не могли обойти меня стороной, и «мне приносили, и я носил», будь то «московские чины» или «местные кураторы». Но я выполнял свой долг вопреки всем обстоятельствам, - говорится в письме от имени почившего вице-премьера.В конце своего письма-обращения автор просит прощения у всех, перед кем он был виноват, к кому он был несправедлив и кого не смог защитить.Также автор благодарит всех, кто оказывал ему любого рода поддержку и просто был рядом.Напомним, что Артур Ахметханов скончался от продолжительной болезни в мае текущего года. В правительстве Башкирии он работал с осени 2018 года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.С полным текстом письма вы можете ознакомиться ниже.