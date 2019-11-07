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Не суд, а три буквы

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Совет судей обсуждает концепцию «информационной политики судебной системы» на 10 лет. Похоже, уже найдена причина того, что суды не пользуются должным уважением россиян. Наконец-то!

Не суд, а три буквы


Это – свобода слова. И ее носители – журналисты. Мол, необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и подрывает доверие россиян к правосудию.

Но российский суд такого свойства (см., например «московское дело»), что прессе вовсе не нужно заниматься критикой – достаточно лишь рассказывать о происходящем, а убийственные для судов выводы граждане делают сами.

Никто не обязан и не будет уважать суды, которые обслуживают репрессивные власти, штампуя обвинительные приговоры.

Никто не обязан и не будет уважать суды, которые не стоят на защите конституционных прав и свобод граждан, не являются противовесом репрессиям.

Никто не обязан и не будет уважать безликую судебную систему России, где ни один судья не вынес полностью оправдательного приговора защитникам прав и свобод россиян, их права на достойную жизнь и среду обитания.

Суды России во всех политических вопросах и всегда на стороне власть имущих, ФСБ, прокуратуры, следователей, и неизменно против граждан. Это не правосудие, а абсурд, возмутительное издевательство над правом. Поэтому и отношение к судам, как к слугам этой власти. Очень точное и справедливое. Народ не обманешь, «ваши бесчестия».

Можно еще русский язык обвинить в снижении авторитета российских судов. В нем со времен «дела ЮКОСа» закрепилось выражение – «басманное правосудие». Ставшее столь же крылатым, как некогда другое яркое определение – «шемякин суд».

Теперь кривое и хромое «басманное правосудие» возмущается журналистами. Обидно, понимаешь. Мантию отдавили. На себя оборотитесь, судьи. Сами и виноваты в том, что вы у народа не в авторитете. Поставите закон на его защиту против Власть-заде, станут уважать.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Это – свобода слова. И ее носители – журналисты."

-------------------

Не далее, как вчера журналисты и продемонстрировали свою "свободу слова" при формулировании вопросов Медведеву.

Журналисты, задавали вопросы, на которые и так известен ответ:
"Проблемы еще есть, но мы работаем," - "отливал в граните" непотопляемый.



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.12.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совет судей обсуждает концепцию «информационной политики судебной системы» на 10 лет
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какуой нахрен суд!
Как папа-вова скажет,- так и будет



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2

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  • Начинающий
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  • 3 | 06.12.2019, 11:18 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 33 | Рейтинг: -1,1
Мы и без журналистов знаем, что такое суд нынче, и кто такие нонешние судьи.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 06.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Милицию назвали полицией ,получили тоже самое и еще оскорбительное ПОЛИЦАИ.
Все эти реформы-профанация .РЕФОРМА ОДНА-ДИКТАТОР во главе РОССИИ ,столыпинские галстуки для мздоимцев



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1

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  • Начинающий
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  • 5 | 06.12.2019, 11:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 282 | Рейтинг: +8,4
Суды-худы! Судьи -....



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 06.12.2019, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66484 | Рейтинг: +12138,2
Мы и без журналистов знаем, что такое суд нынче, и кто такие нонешние судьи.
__________________________________
Да что ты?! И как бы ты без журналистов узнал про эти суды?

Еще одним дебилом на сайте стало больше(((((



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 06.12.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не далее, как вчера журналисты и продемонстрировали свою "свободу слова" при формулировании вопросов Медведеву.

Журналисты, задавали вопросы, на которые и так известен ответ:
"Проблемы еще есть, но мы работаем," - "отливал в граните" непотопляемый.
-----------------------------------
Не далее как сегодня кухарка и админ сайта демонстрируют "свободу слова". На соседней ветке 2/3 комментариев Кухарка удалила, еще столько же админ не выпустил.



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 06.12.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что ты?! И как бы ты без журналистов узнал про эти суды?

Еще одним дебилом на сайте стало больше(((((
--------------------------
Это только ты все с чужих слов узнаешь, а мы самостоятельно, из собственной практики и наблюдений.



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2

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  • Гость
  •  
  • 9 | 06.12.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.12.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что ты?! И как бы ты без журналистов узнал про эти суды?

Еще одним дебилом на сайте стало больше(((((
--------------------------
Это только ты все с чужих слов узнаешь, а мы самостоятельно, из собственной практики и наблюдений.
_____________________________
императивный метод изучения проблемы? для далпайопов!!!
это когда я рассказываю о строительстве дорог в ньюйорке .. а мне из зала - а ты там был?
а однажды рассказывал о рабах и системе рабовладения - получил тот же вопрос - а ты там жил?
турк



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  • Гость
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  • 10 | 06.12.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
императивный метод изучения проблемы? для далпайопов!!!
это когда я рассказываю о строительстве дорог в ньюйорке .. а мне из зала - а ты там был?
а однажды рассказывал о рабах и системе рабовладения - получил тот же вопрос - а ты там жил?
турк
-----------------------------
А ты там был? А ты там жил? А я здесь живу и знаю, без журнашлюх что происходит.



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2

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  • Гость
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  • 11 | 06.12.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 06.12.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

императивный метод изучения проблемы? для далпайопов!!!
это когда я рассказываю о строительстве дорог в ньюйорке .. а мне из зала - а ты там был?
а однажды рассказывал о рабах и системе рабовладения - получил тот же вопрос - а ты там жил?
турк
-----------------------------
А ты там был? А ты там жил? А я здесь живу и знаю, без журнашлюх что происходит.
============================
Безмозглый турк верит всему что пишут журналисты и передают по телевизору.



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2

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  • Гость
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  • 12 | 06.12.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На зеркало неча пенять, коли рожа крива (Русская пословица) Очень Опытный



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  • Участник
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  • 13 | 06.12.2019, 13:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13654 | Рейтинг: -1989,7
императивный метод изучения проблемы? для далпайопов!!!
это когда я рассказываю о строительстве дорог в ньюйорке .. а мне из зала - а ты там был?
а однажды рассказывал о рабах и системе рабовладения - получил тот же вопрос - а ты там жил?
турк
__________________________________________-
То есть ты полностью уверен и отвечаешь за достоверность информации?



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1

  • # 14 | 06.12.2019, 14:08 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38969 | Рейтинг: +5337,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 15 | 06.12.2019, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 06.12.2019, 13:48 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13649 | Рейтинг: -1989,3
императивный метод изучения проблемы? для далпайопов!!!
это когда я рассказываю о строительстве дорог в ньюйорке .. а мне из зала - а ты там был?
а однажды рассказывал о рабах и системе рабовладения - получил тот же вопрос - а ты там жил?
турк
__________________________________________-
То есть ты полностью уверен и отвечаешь за достоверность информации?
________________________
вопрос не корректен по своей сути .. , Корней, зачем задираешься?
конечно я не уверен в том что мне преподносят.. а ты уверен что на "клетке надпись тигр , а там лев сидит? ? - не верь глазам своим - К. Прутков..

блять .. уже 300 тыщ раз обсосали вопрос достоверности Вики ..
уже миллион раз обсосали вопрос - ПРАВДЫ - НЕ существует!!

вот чё ты щас меня хотел спросить? верю ли я в раб строй?? или хочу я его?
турк

_



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  • Участник
  •  
  • 16 | 06.12.2019, 15:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13654 | Рейтинг: -1989,7
вот чё ты щас меня хотел спросить? верю ли я в раб строй?? или хочу я его?
турк
___________________________________________
Если ты сам сомневаешься в достоверности информации, почему ты тогда человека, который тоже сомневается в достоверности информации от журналистов назвал долбо.бом?



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1

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  • Участник
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  • 17 | 06.12.2019, 15:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13654 | Рейтинг: -1989,7
Правда есть.
Только мы не хотим её видеть и признавать.
Либерасты, особенно.



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  • # 18 | 06.12.2019, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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