Не суд, а три буквы ...

Совет судей обсуждает концепцию «информационной политики судебной системы» на 10 лет. Похоже, уже найдена причина того, что суды не пользуются должным уважением россиян. Наконец-то!Это – свобода слова. И ее носители – журналисты. Мол, необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и подрывает доверие россиян к правосудию.Но российский суд такого свойства (см., например «московское дело»), что прессе вовсе не нужно заниматься критикой – достаточно лишь рассказывать о происходящем, а убийственные для судов выводы граждане делают сами.Никто не обязан и не будет уважать суды, которые обслуживают репрессивные власти, штампуя обвинительные приговоры.Никто не обязан и не будет уважать суды, которые не стоят на защите конституционных прав и свобод граждан, не являются противовесом репрессиям.Никто не обязан и не будет уважать безликую судебную систему России, где ни один судья не вынес полностью оправдательного приговора защитникам прав и свобод россиян, их права на достойную жизнь и среду обитания.Суды России во всех политических вопросах и всегда на стороне власть имущих, ФСБ, прокуратуры, следователей, и неизменно против граждан. Это не правосудие, а абсурд, возмутительное издевательство над правом. Поэтому и отношение к судам, как к слугам этой власти. Очень точное и справедливое. Народ не обманешь, «ваши бесчестия».Можно еще русский язык обвинить в снижении авторитета российских судов. В нем со времен «дела ЮКОСа» закрепилось выражение – «басманное правосудие». Ставшее столь же крылатым, как некогда другое яркое определение – «шемякин суд».Теперь кривое и хромое «басманное правосудие» возмущается журналистами. Обидно, понимаешь. Мантию отдавили. На себя оборотитесь, судьи. Сами и виноваты в том, что вы у народа не в авторитете. Поставите закон на его защиту против Власть-заде, станут уважать.