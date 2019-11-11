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Алга в отставку

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 29099 | Комментарии: 7
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В Башкирии главу Госкомтранса требуют отправить в отставку из-за провала транспортной реформы. Уфимский предприниматель создал петицию на сайте change.org.

Алга в отставку


Уфимский предприниматель Олег Арефьев создал петицию на сайте change.org с требованием отставки главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова. На данный момент петицию подписали 862 человека.

По словам Олега Арефьева, Тимур Мухаметьянов несет персональную ответственность за ситуацию, сложившуюся с транспортом в Башкирии. Автор петиции указывает, что Мухаметьянов не обладает должной компетенцией для управления Госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству, ссылаясь на то, что именно под его управлением доведен до предбанкротного состояния «Башавтотранс» и созданы предпосылки для начала банкротства МУЭТа.

«Большинство жителей города жалуются на то, что автобусов стало меньше, они стали реже ходить, в автобусах давка. И в это время на остановках устанавливаются вторые, третьи так называемые павильоны для ожидания, которые не несут никакой функциональной нагрузки, да и просто не работают, потому что их не подключили к электричеству. Из-за отмены ряда маршрутов, добраться из многих отдаленных районов теперь можно только с пересадкой, что не только увеличивает время жителей, которое они вынуждены тратить на дорогу, но привело к увеличению их затрат на транспорт. Часовой тариф работает только на маршрутах муниципального перевозчика, и часто при дальней поездке не хватает времени воспользоваться этим тарифом», – описываются проблемы в петиции.

Также указаны проблемы, связанные с транспортной картой «Алга» и повышением стоимости проезда при безналичной оплате.

«Мы понимаем, что конечно транспортная реформа давно назрела, но именно реформа, а не имитация деятельности, при которой наблюдаются все признаки попыток монополизации рынка и перестроение его под своих дружественных перевозчиков. А пассажиры стали заложниками экспериментов Мухаметьянова. В связи со всем вышеперечисленным, требуем пока не поздно освободить от занимаемой должности председателя Госкомранса РБ Мухаметьянова Тимура Рафисовича как человека не просто неспособного эту реформу провести, но и планомерно и методично уничтожающего республиканский общественный транспорт», – заключает автор петиции.

ПроУфу
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  • 1 | 10.12.2019, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор петиции указывает, что Мухаметьянов не обладает должной компетенцией
=============================
Зато обладает:
1. Должной национальностью
2. Должными связями



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  • 2 | 10.12.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорится отвергая - предлагай!
Есть вообще в Уфе какой то здравый управленец, способный совершить эту реформу и не на бумаге...



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  • 3 | 10.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а кто такой Арефьев? наверно ему возле автоперевозочного корыта места не досталось? Возможно, сама местная власть видя принципиальность и поддержку Центром Мухаметьянова. решила действовать обходным маневром, через доносы и петиции .



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  • 4 | 10.12.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Петиция ему поможет укрепиться в должности, как случилось в Нуримановском районе



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  • 5 | 10.12.2019, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
Вчера видела ссылку на петицию - не стала вникать - я ОТ не пользуюсь... но раз ее разместил Олег Арефьев - то подпишу. Хороший мужик - не ссыкун и главное, что он плотно в этой теме!



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  • 6 | 10.12.2019, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
А по этой реформе - ночью написал alis, а я ответила:

926035 | 09.12.2019, 23:17 | Автор: alis
Публикации: 0 | Комментарии: 1317 | Рейтинг: +92,4
Везде «Техас, индейцы и черная наличность»
“Везде «Техас, индейцы и черная наличность» ПроУфу 06.12.19 …Это единственный участник рынка, который себя так вел…что персональные данные запрашивались в неустановленном законом порядке…«Уфалайн» все-таки предоставил данные …у него 319 маршрутов с терминалами. Так вот в один из дней по 255 из них не прошло ни одной транзакции. То есть, 80% поездок в этот день совсем не осуществлялись? Естественно, что это не так. Просто 80% своих поездок они никак не провели, а получили наличными, которые навряд ли будут отражены в бухгалтерии. Теперь, по состоянию на 15 ноября у него оборот составил 1,5 млн рублей, 1413 транзакции, которые надо поделить на 319 терминалов. Получается чуть больше 4 поездок в день. Понятно, что это история не про карты, а про обход от фискального контроля. И ТАКАЯ КАРТИНА У ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ…“

Компания вроде с б_б\у мэрскими связана, и создавалась давно, с пермскими корнями. Тамошний чекист-губер видимо создал для мэра халявный источник миллионов долларов, а взамен получил таким же макаром лучший земельный участок на проспекте под Семью.
Помнится “лжеинвестор” якобы заполонил маршруты Газель_ками, получив без аукциона маршруты. Тогда как БАТ сделал, возможно в единственный раз, здравый ход, запустив сборку немецких газелей с Мелеузе.
С приходом в стан Х1, компания исчезла с горизонта zурАпай, но в 11 году остатки зарегена на новое подставное лицо.
Такова история дойки бюджета муниципалитета уфы на желании уфимчан передвигаться. Реально рынок автоперевозок минимум 10 млрд в год, и потому готовится заход москвичей, подготавливается почва. Говорят профессионалы - в города с потенциалом менее 10 млрд не заходят.
Надеются поднять рынок легко до 15 млрд выручки, а это уже совсем другая история.

926036 | 09.12.2019, 23:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66516 | Рейтинг: +12136,7
Везде «Техас, индейцы и черная наличность»
Так с первого же дня было ясно - перенаправление черного нала - в карманы СРАдия. Кто "хозяин" Алги? Тайна, покрытая мраком.То-то...

Москвичи еще и валидаторы б/у со снятыми нахрен турникетами попытались нам скинуть, хорошо хоть блогосфера уфимская взорвалась дружно и громко! А то бы не только сотни мильёнов спи-здили, так еще и пассажиры бы оч.сильно остервенели и из-за недостижимости виновников - кидались бы на водителей и друг на друга до смертоубийства...
Кстати - и из-за Алги уже до рукоприкладства доходило...



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  • 7 | 10.12.2019, 11:04 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 37 | Рейтинг: -1,2
Кобзев молодец, об остановках рассказал, им красная цена 50 тысяч, но никак не миллион. Кто хотел пополнить свой карман?



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