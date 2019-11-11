Алга в отставку ...

В Башкирии главу Госкомтранса требуют отправить в отставку из-за провала транспортной реформы. Уфимский предприниматель создал петицию на сайте change.org.Уфимский предприниматель Олег Арефьев создал петицию на сайте change.org с требованием отставки главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова. На данный момент петицию подписали 862 человека.По словам Олега Арефьева, Тимур Мухаметьянов несет персональную ответственность за ситуацию, сложившуюся с транспортом в Башкирии. Автор петиции указывает, что Мухаметьянов не обладает должной компетенцией для управления Госкомитетом по транспорту и дорожному хозяйству, ссылаясь на то, что именно под его управлением доведен до предбанкротного состояния «Башавтотранс» и созданы предпосылки для начала банкротства МУЭТа.«Большинство жителей города жалуются на то, что автобусов стало меньше, они стали реже ходить, в автобусах давка. И в это время на остановках устанавливаются вторые, третьи так называемые павильоны для ожидания, которые не несут никакой функциональной нагрузки, да и просто не работают, потому что их не подключили к электричеству. Из-за отмены ряда маршрутов, добраться из многих отдаленных районов теперь можно только с пересадкой, что не только увеличивает время жителей, которое они вынуждены тратить на дорогу, но привело к увеличению их затрат на транспорт. Часовой тариф работает только на маршрутах муниципального перевозчика, и часто при дальней поездке не хватает времени воспользоваться этим тарифом», – описываются проблемы в петиции.Также указаны проблемы, связанные с транспортной картой «Алга» и повышением стоимости проезда при безналичной оплате.«Мы понимаем, что конечно транспортная реформа давно назрела, но именно реформа, а не имитация деятельности, при которой наблюдаются все признаки попыток монополизации рынка и перестроение его под своих дружественных перевозчиков. А пассажиры стали заложниками экспериментов Мухаметьянова. В связи со всем вышеперечисленным, требуем пока не поздно освободить от занимаемой должности председателя Госкомранса РБ Мухаметьянова Тимура Рафисовича как человека не просто неспособного эту реформу провести, но и планомерно и методично уничтожающего республиканский общественный транспорт», – заключает автор петиции.