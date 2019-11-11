Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в ежегодном послании заявил, что гора-шихан Куштау, за сохранение которой выступают общественники, «будет разрабатываться». «Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов»,— заявил он.Глава пояснил, что «ломать и выкручивать» его пытаются те, «кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою». «При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам территории Куштау , при этом несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов (из-за простоя содового производства.— "Ъ-Уфа"),— отметил он и добавил, что «организованным попыткам давления будет дана соответствующая оценка».Далее господин Хабиров повторил тезис о том, почему «нужно носить на руках всех, кто создает в республике рабочие места»: «Чтобы наши земляки, работящие опытные специалисты, не уезжали тысячами от своих семей в другие регионы».Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов.В августе Приволжскнедра дали лицензию на разработку горы связанному с Башкирской содовой компанией (БСК, входит в «Башкирскую химию») АО «Сырьевая компания». БСК ранее претендовала на передачу в разработку шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы республиканского значения. В передаче этих гор компании было отказано.Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Однако общественность до сих пор выступает и в защиту сохранения Куштау, считая ее частью единого древнего горного массива. Весной в защиту Куштау выступили члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, а не днях — рок-музыкант, уроженец Башкирии Юрий Шевчук.