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Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать

  • Опубликовано: mkset.ru | 11.12.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 14376 | Комментарии: 3
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Глава Башкирии провел встречу с Советом по правам человека при себе, где были озвучены серьезные проблемы и возможные пути их решения.
Сегодня, 10 декабря, в Международный день защиты прав человека (утвержден ООН в 1948 году) глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с Советом по правам человека при главе Башкирии.

Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать


— Для меня Совет имеет важное значение и я сделаю все, чтобы этот Совет состоялся. И, пользуясь своим правом, хочу ввести в состав СПЧ Олесю Пышкину, руководителя регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», — сказал глава во вступительном слове.

Также в начале Радий Хабиров доложил, что решил вопрос с местом для постоянной работы Совета.

Дальше глава СПЧ Владимир Барабаш доложил, что сделано за 2,5 месяца работы Совета. Например, готов сайт. И тут Хабиров в целях раскрутки сайта предложил проводить на нем трансляции.

Итак, что сделано: 8 выездов в районы и города Башкирии, в том числе, 2 в Стерлитамак, где разбирались с ситуацией с щенками и травлей детей.

Проведены 3 встречи с жителями, в том числе по вкладам бывших вкладчиков «Роскомснаббанка» в компании, работающие в системе «Золотого запаса».

Члены Совета, кстати, участвуют в судах по этой сложной теме. Всего количество обращений граждан в Совет уже перевалило за 1000. Выступая с докладом, Владимир Барабаш назвал Совет каналом правдивой информации для республиканских властей, очищенным от корпоративных и других подобных интересов.

Дальше с докладами выступили члены СПЧ и руководители комиссий Совета. Первым был Азамат Галин, глава комиссии по делам несовершеннолетних.

Докладчик отметил, в частности, что республиканские подростковые клубы не всегда являются тем, для чего они предназначены. Например, в них не организованы должным образом профилактическая и досуговая работа. А еще там организуется полулегальный бизнес в виде платных спортзалов и «качалок».

Азамат Галин также помянул проблему АУЕ именно в том контексте, в котором мы писали два года назад в материале «АУЕвшие детки: все очень серьезно».

Это тема про то, что дети из не очень благополучных семей совершают мелкие кражи из магазинов (чай, шоколад и пр.) для дальнейшей передачи в места лишения свободы. Радий Хабиров поддержал: проблема есть, как и вообще влияние различных негативных идеологий на детей. И касательно АУЕ он просил держать в курсе. А что касается этого всего тюремного, глава сказал, что выжигать это дело надо каленым железом.

Ильдар Исангулов доложил ситуацию с обеспечением детей-сирот жильем, что предусмотрено законом. Мы подробно неоднократно писали об этой ужасной проблеме, когда детям-выпускникам детских домов предоставляют жилье, непригодное, собственно, для жилья. Подробно об этом Медиакорсеть уже не раз писала.

Докладчик Исангулов предложил возможные пути решения этой проблемы, а том числе разработать четкие нормативы и параметры жилья, которое может предоставляться сиротам, чтобы не было такого позора, когда им выдают буквально сараи и собачьи конуры. Глава Башкирии признал наличие проблемы и сказал, что в ряде районов возбуждены уголовные дела. Присутствующий на заседании СПЧ с главой Башкирии и. о. прокурора Башкирии Виктор Логинов все внимательно слушал.

Среди докладов также были доклады о доступности городской среды для лиц с ограниченными возможностями. Ну или как в других странах говорят более справедливо и менее унизительно: для лиц с повышенными потребностями. Наверное, нет необходимости говорить о наличии проблемы. В докладе, в частности, говорилось о доступности транспорта для таких людей. Оказалось, что Уфа в этом плане вообще — от слова вообще — не приспособлена для жизни людей в колясках.

Да, шел 2019 год. К слову, невозможность использования для маломобильных людей транспорта автоматически означает невозможность пользоваться всем, чем пользуются здоровые люди.

Радий Хабиров не мог не согласиться с этой проблемой, сказав, что и здоровому-то человеку порой трудно пользоваться транспортом. Пообещал порешать эти проблемы. Как, например, и подключить, наконец, к электричеству так называемые «умные» остановки.

О митингах и допусках людей на мероприятия. Докладывал Руслан Валиев, член СПЧ и главред «Эха Москвы в Уфе». Он вспомнил и декларацию прав человека, и конституцию (пока же ее не запретили вспоминать). По мнению докладчика, республиканские нормы нарушают и конституцию, и декларацию, ограничивая права жителей Башкирии на проведение публичных мероприятий, то есть, митингов. Руслан Валиев предложил внести изменения в действующее республиканское законодательство. В том числе, это касается определения мест так называемых «Гайд Парков» — мест, где люди могут собираться без уведомления властей. Также Руслан Валиев высказался об открытости власти, в том числе, о недопуске некоторых людей — Лилии Чанышевой, некоторых членов СПЧ — на различные слушания. Мы также подробно об этом писали.

Специалисты, присутствующие на заседании СПЧ, ответили Валиеву, что нормы насчёт «Гайд Парков» есть и вообще наше законодательство гораздо в моментах либеральнее, чем в других регионах. А что касается ограничения мест проведения митингов, это вызвано соблюдением интересов людей и нормами безопасности. Радий Хабиров поручил обсудить это дело с руководством Госсобрания Башкирии — Курултая и тоже сказал, что главное — соблюдение норм безопасности и в связи с ними введены разные ограничения. В сухом остатке, как сказал Хабиров, он готов обсуждать эту проблему, дискутировать. И добавил: политика — дело серьезное, романтизму в ней не всегда есть место.

По недопуску людей, Радий Хабиров сказал, что у тех, кто не пускал — в здание Курултая и в здание администрации Уфы, соответственно, на слушания по бюджетам Башкирии и Уфы — значит у них были на это причины. И это тоже, по словам главы, является элементом политической борьбы. И добавил, точнее, повторил то, что уже говорил: если бы он решал вопрос допуска, он бы действовал ещё жестче. А кого не пустили — могут обратиться в суд, это предусмотрено законом.

Дальше было доложено о проблемах сохранения культурного наследия. Докладывала Эльза Маулимшина. Она указала на недостатки, в частности, в соответствующих законах. Докладчик подготовила предложения. В контексте этого доклада Радий Хабиров сказал, что улица Октябрьской Революции рассматривается в качестве пешеходного спуска к набережной. Вместе с тем глава сказал, что сохранение культурного наследия - в принципе дело дорогое, поэтому приходится искать и рассматривать варианты. Также по докладу Хабиров предложил поработать с уфимским Горсоветом, так как прямо здесь и сейчас готового решения нет.

Альмира Жукова в своем докладе рассказала о проблемах бомжей. В частности, о помещениях для активистов, которые кормят людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы подробно об этом писали в этом материале. Радий Хабиров сказал, что тема важная и надо разбираться, дал соответствующие поручения.

Олег Галин высказался о теме снижения преступности в Уфе. А проблемы есть: это и рецидивы, это и болезни среди осужденных - ВИЧ и другие, это и то, что преступность молодеет. Также среди проблем - социализация людей после отсидки, когда эти люди, выйдя на свободу, никому не нужны, работы у них нет и вообще путь обратно в тюрьму чуть ли не сам собой напрашивается в таких случаях. Безусловно, эта проблема имеет место. Олег Галин предложил создать для помощи таким людям реабилитационные центры, возможно, на условиях государственно-частного партнерства. Радий Хабиров справедливо отметил, что в башкирских тюрьмах сидят люди и из других регионов, а жители Башкирии сидят в других регионах. Так что надо подробно разбираться.

За два с половиной часа не все доклады успели быть озвученными, но о них, по словам главы СПЧ Владимира Барабаша, не забыли. В финале он попросил Радия Хабирова вмешаться в ситуацию с Башкирской республиканской коллегией адвокатов, которая, по его словам, превратилась в посмешище. Радий Хабиров сказал, что история там неприятная и не совсем чистоплотная. И дал поручение понять природу конфликта и разобраться.

В финале возник вопрос с благовещенским роддомом. На это Радий Хабиров отметил, что в Благовещенске и не было роддома - были пять коек.

- Каждое село обеспечить роддомом не получится. Тем более, что до Уфы, до лучших роддомов ехать полчаса. И я прошу в следующий раз сначала разобраться в теме, а потом уже идти на поводу не понятно у кого, - сказал глава республики.

Финализируя встречу, глава сказал, что встречаться надо хотя бы раза три в году, лучше раз в квартал.

- Будем смотреть и на мой сложный график и на эффективность работы Совета. Я готов хоть каждый месяц встречаться. А у вас есть возможность работать в постоянном режиме, - сказал глава.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 11.12.2019, 06:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." По недопуску людей, Радий Хабиров сказал, что у тех, кто не пускал — в здание Курултая и в здание администрации Уфы, соответственно, на слушания по бюджетам Башкирии и Уфы — значит у них были на это причины. И это тоже, по словам главы, является элементом политической борьбы........"
===============================================
Не пускать на обсуждение темы разговора одну из спорящих сторон -
Это политический элемент борьбы ??
Это случаем не шизофрения в голове Башлыка рассветает ?



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  • Гость
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  • 2 | 11.12.2019, 06:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" И добавил, точнее, повторил то, что уже говорил: если бы он решал вопрос допуска, он бы действовал ещё жестче. А кого не пустили — могут обратиться в суд, это предусмотрено законом......"
=====================================================
Вот бы во время недопуска жестко бить по мордам не пускающих ! Одним словом барствуют суки сейчас , Конституция РФ им
не указ ! Такое поведение и слова вызывают лишь презренье к ворью .



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  • Гость
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  • 3 | 11.12.2019, 07:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...республиканские подростковые клубы не всегда являются тем, для чего они предназначены. ... А еще там организуется полулегальный бизнес в виде платных спортзалов и «качалок».

==========

Вчера вы набросились на того, кто порадовался за "плюху власти от WADA".
Нет бы возмутиться, что чиновная власть позволяет коммерциализировать
даже детский спорт.

Стою у окна, смотрю на разрушенную коробку хоккейного корта... Вспоминаю, как лет 30 назад помогал ребятам залить его, протянув шланг из
подъезда. Сегодня к водичке просто так не подключишься - денег стоит.

А возле подъезда тусуются подростки: курят, потягивают пиво из горлА...



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