Последний тяжеловес ...

Умер Юрий Лужков, правивший Москвой 18 лет. Переиначивая известную фразу из учебников, можно сказать, что он взял Москву социалистическую и оставил Москву капиталистическую.Лужков, чье имя стало синонимом выражения «крепкий хозяйственник», был при этом одним из самых ярких политиков своего поколения, людей, пришедших к власти в новую, постсоветскую эпоху.Как было принято тогда говорить, «политическим тяжеловесом». В отличие от многих, кто начинал в конце 80-х — начале 90-х, умудрившийся продержаться на политическом Олимпе два десятилетия. Хотя и не сумевший, в силу разных причин, подняться выше мэрского поста.Лужков был настолько неоднозначной фигурой, что и сегодня, в день его смерти, несмотря на традиционное «о покойниках или хорошо, или ничего», его костерят по полной программе. Вор, наживший на госслужбе миллиарды, расплодивший чиновное жулье, напустивший мигрантов, изуродовавший Москву.И даже многое из того, что одни считают его заслугой – освоение Крыма, идею русского мира, продвигать которую он начал задолго до всякого Путина, Москву-Сити, наконец, — другие ставят ему в вину.Но москвичи, далекие от политических дрязг, будут вспоминать Лужкова за то хорошее, что он сделал: надбавку к пенсиям, бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, социальную карту москвича, первую (успешную и почти бесконфликтную) очередь реновации. МКАД, Третье кольцо… да все крупные проекты — от открытия новых станций метро до Московских центральных диаметров — начали осуществляться еще при Лужкове.И даже те, кто не жаловали Лужкова и никогда за него не голосовали, признают одно: он любил Москву. И хотя переустраивал ее, сообразуясь со своими коммерческими интересами и не слишком хорошим вкусом, искренне думал о ее благе.Он был человеком больших достоинств и еще больших недостатков. Но главное – Лужков был очень живым. На фоне закатанной в плитку, омертвевшей Москвы, это, наверное, лучшая эпитафия.