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Последний тяжеловес

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Умер Юрий Лужков, правивший Москвой 18 лет. Переиначивая известную фразу из учебников, можно сказать, что он взял Москву социалистическую и оставил Москву капиталистическую.

Последний тяжеловес


Лужков, чье имя стало синонимом выражения «крепкий хозяйственник», был при этом одним из самых ярких политиков своего поколения, людей, пришедших к власти в новую, постсоветскую эпоху.

Как было принято тогда говорить, «политическим тяжеловесом». В отличие от многих, кто начинал в конце 80-х — начале 90-х, умудрившийся продержаться на политическом Олимпе два десятилетия. Хотя и не сумевший, в силу разных причин, подняться выше мэрского поста.

Лужков был настолько неоднозначной фигурой, что и сегодня, в день его смерти, несмотря на традиционное «о покойниках или хорошо, или ничего», его костерят по полной программе. Вор, наживший на госслужбе миллиарды, расплодивший чиновное жулье, напустивший мигрантов, изуродовавший Москву.

И даже многое из того, что одни считают его заслугой – освоение Крыма, идею русского мира, продвигать которую он начал задолго до всякого Путина, Москву-Сити, наконец, — другие ставят ему в вину.

Но москвичи, далекие от политических дрязг, будут вспоминать Лужкова за то хорошее, что он сделал: надбавку к пенсиям, бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, социальную карту москвича, первую (успешную и почти бесконфликтную) очередь реновации. МКАД, Третье кольцо… да все крупные проекты — от открытия новых станций метро до Московских центральных диаметров — начали осуществляться еще при Лужкове.

И даже те, кто не жаловали Лужкова и никогда за него не голосовали, признают одно: он любил Москву. И хотя переустраивал ее, сообразуясь со своими коммерческими интересами и не слишком хорошим вкусом, искренне думал о ее благе.

Он был человеком больших достоинств и еще больших недостатков. Но главное – Лужков был очень живым. На фоне закатанной в плитку, омертвевшей Москвы, это, наверное, лучшая эпитафия.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 11.12.2019, 05:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но москвичи, далекие от политических дрязг, будут вспоминать Лужкова за то хорошее, что он сделал: надбавку к пенсиям, бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров, социальную карту москвича..."

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Продажная публика. За колбасу страну не помнящая.



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