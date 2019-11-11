Мертвая медицина Башкирии снова нашла крайних

Сотрудники больницы, использовавшие скотч вместо лейкопластыря, привлечены к ответственности. Напомним, в ноябре текущего года сотрудники Стерлитамакской городской больницы №4 при фиксации прибора холтера на теле пожилого мужчины использовали красный скотч. Тогда медики пояснили свои действия тем, что скотч намного лучше держит датчики, в отличие от лейкопластыря.Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ, законодательство об основах охраны здоровья граждан устанавливает приоритет интересов пациента и требует уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников.Прокуратура Стерлитамака внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона.Требования ведомства удовлетворены, трое сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.Также по инициативе прокуратуры виновный врач привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.