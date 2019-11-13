«Башкорт» проверяют сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану

В офис национальной организации "Башкорт" сегодня пришли с проверкой сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) регионального МВД.В сообщении "Башкорта" указывается, что сотрудники УБЭП пришли по жалобе некоего гражданина П.С.Якименко на имя министра внутренних дел по РБ Романа Деева, в которой содержалась просьба "проверить деятельность БОО "Башкорт" на предмет её финансирования от других организаций". В этой связи, проверке также подвергся расположенный в одном помещении с "Башкортом" хостел "Ирандык", которым управляет один из активистов организации Азат Хамматов.— Проверять пришли трое сотрудников УБЭП, — рассказал "Idel.Реалии" активист. — Они осмотрели договора аренды, которые затем изъяли, лицензии на право деятельности, проверили содержимое моего ноутбука. Хотели также зайти в офис "Башкорта", но он был заперт, а ключей у меня не было. Они пригрозили взломать дверь, но не стали этого делать.Азат Хамматов добавил, что сотрудники УБЭП отказались представить копию жалобы гражданина Якименко, не дав также ее сфотографировать. Активист успел лишь визуально с ней ознакомиться и заметил, что в ней упоминались и другие организации и активисты башкирского национального движения.— В жалобе, кроме моего хостела, указывались еще некие предприятия из Салавата, фирмы, принадлежащие активистам Сагиту Исмагилову и Рамиле Саитовой, и еще с полдесятка организаций. Все они, как следует понимать из письма, якобы, могут быть причастны к финансированию "экстремистской деятельности "Башкорта", который, будто бы, нагнетает обстановку вокруг темы Куштау и противодействует содовой компании. Я также обратил внимание на то, что жалоба была написана прямо сегодня, 11 декабря.Ранее, в офис организации и в хостел, по анонимному заявлению некого гражданина о том, что "Башкорт" в этом помещении, якобы, "ведет экстремистскую деятельность", приходили с проверкой работники прокуратуры, а также сотрудники МЧС, проверявшие проверять пожарную безопасность.В "Башкорте", как и прежде, связывают причины проверки с деятельностью, которую организация ведет по защите шихана Куштау от промышленной разработки.Напомним, что 1 декабря в Уфе по инициативе “Башкорта” прошло собрание общественности, где обсуждалась проблема сохранения шихана Куштау, которому угрожает разработка со стороны “Башкирской содовой компании”. На собрании были подвергнуты резкой критике, как намерения самой компании, так и позиция республиканских властей, согласившихся отдать гору для разработки. Собравшиеся приняли "Обращение к мировой общественности", в котором указали, что башкирские шиханы являются мировым достоянием всего человечества и призвали оказать им содействие в защите гор.Во время собрания, как сообщал "Башкорт", группа молодых людей "пыталась задавать заранее заготовленные провокационные вопросы" с целью "показать организаторов мероприятия, как шовинистов и расистов". В "Башкорте" заявили, что задававшие эти вопросы являются активистами "Лиги молодежной политики РБ", которая курируется управлением по внутренней политике администрации главы республики.Напомним также, что глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая вчера с посланием к Госсобранию республики, категорично заявил, что "Куштау будет разрабатываться". "Бесполезно меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов, националистов", — сказал глава региона, пригрозив, что "организованным попыткам давления [на власть] будет дана соответствующая правовая оценка".