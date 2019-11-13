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«Башкорт» проверяют сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану

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В офис национальной организации "Башкорт" сегодня пришли с проверкой сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) регионального МВД.

«Башкорт» проверяют сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану


В сообщении "Башкорта" указывается, что сотрудники УБЭП пришли по жалобе некоего гражданина П.С.Якименко на имя министра внутренних дел по РБ Романа Деева, в которой содержалась просьба "проверить деятельность БОО "Башкорт" на предмет её финансирования от других организаций". В этой связи, проверке также подвергся расположенный в одном помещении с "Башкортом" хостел "Ирандык", которым управляет один из активистов организации Азат Хамматов.

— Проверять пришли трое сотрудников УБЭП, — рассказал "Idel.Реалии" активист. — Они осмотрели договора аренды, которые затем изъяли, лицензии на право деятельности, проверили содержимое моего ноутбука. Хотели также зайти в офис "Башкорта", но он был заперт, а ключей у меня не было. Они пригрозили взломать дверь, но не стали этого делать.

Азат Хамматов добавил, что сотрудники УБЭП отказались представить копию жалобы гражданина Якименко, не дав также ее сфотографировать. Активист успел лишь визуально с ней ознакомиться и заметил, что в ней упоминались и другие организации и активисты башкирского национального движения.

— В жалобе, кроме моего хостела, указывались еще некие предприятия из Салавата, фирмы, принадлежащие активистам Сагиту Исмагилову и Рамиле Саитовой, и еще с полдесятка организаций. Все они, как следует понимать из письма, якобы, могут быть причастны к финансированию "экстремистской деятельности "Башкорта", который, будто бы, нагнетает обстановку вокруг темы Куштау и противодействует содовой компании. Я также обратил внимание на то, что жалоба была написана прямо сегодня, 11 декабря.

Ранее, в офис организации и в хостел, по анонимному заявлению некого гражданина о том, что "Башкорт" в этом помещении, якобы, "ведет экстремистскую деятельность", приходили с проверкой работники прокуратуры, а также сотрудники МЧС, проверявшие проверять пожарную безопасность.

В "Башкорте", как и прежде, связывают причины проверки с деятельностью, которую организация ведет по защите шихана Куштау от промышленной разработки.

Напомним, что 1 декабря в Уфе по инициативе “Башкорта” прошло собрание общественности, где обсуждалась проблема сохранения шихана Куштау, которому угрожает разработка со стороны “Башкирской содовой компании”. На собрании были подвергнуты резкой критике, как намерения самой компании, так и позиция республиканских властей, согласившихся отдать гору для разработки. Собравшиеся приняли "Обращение к мировой общественности", в котором указали, что башкирские шиханы являются мировым достоянием всего человечества и призвали оказать им содействие в защите гор.

Во время собрания, как сообщал "Башкорт", группа молодых людей "пыталась задавать заранее заготовленные провокационные вопросы" с целью "показать организаторов мероприятия, как шовинистов и расистов". В "Башкорте" заявили, что задававшие эти вопросы являются активистами "Лиги молодежной политики РБ", которая курируется управлением по внутренней политике администрации главы республики.

Напомним также, что глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая вчера с посланием к Госсобранию республики, категорично заявил, что "Куштау будет разрабатываться". "Бесполезно меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов, националистов", — сказал глава региона, пригрозив, что "организованным попыткам давления [на власть] будет дана соответствующая правовая оценка".

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 12.12.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
СРАдий! Ну ведь все шито белыми нитками!
Гэбёшки - топорно работаете! Небрежно заказ СРАдиевый отрабатываете.



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 12.12.2019, 09:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Олеся Умерова
21 ч. ·
Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего главы, ну, допустим, Архибов. Архибов закончил юридический институт, хорошо разбирается в законах. Свято чтит Конституцию. Был избран большинством голосов, но с минимальным перевесом, без всяких вбросов, победив сильного соперника из партии "ЕдРо".

И есть гора. Большая гора возле большого города. Назовём ее Куштау. С точки зрения учёных, ценный геологический объект. Местным жителям нравится это красивое место, там расположен детский лагерь, горнолыжная база, несколько деревень. Гора Куштау украшает облик промышленного города, в котором очень много экологических проблем. Например, грязный воздух из-за производств.

И есть коммерческая компания БСК, принадлежащая частным лицам. Не государственная, а частная. Чистая прибыль предприятия составляет миллиарды рублей. Правда, кто конечный владелец, никому неизвестно.... (А, блин, забыла, у нас же правовое государство) Всё прозрачно. Известно, что дивиденды получают крупные московские чиновники.
И вот эта частная компания хочет разработать гору, которая, согласно Конституции РБ, является достоянием народа.
Так как дело происходит в правовом государстве, вопрос о судьбе горы выносится на публичные слушания. Инициирует эти слушания компания БСК, потому что без разрешения народа не имеет права на разработку. Высокопоставленные лоббисты из правительства РФ не могут повлиять на процесс. Потому что лоббисты живут там, в Москве, или вообще за границей, а гора находится в Башкирии, и ее судьбу решают местные жители. Так как дело происходит в правовом государстве, на эти слушания приглашаются активные граждане, общественники, учёные, сотрудники завода. Так как учёные представляют неопровержимые сведения о том, что есть альтернативное месторождение и совсем необязательно уничтожать гору, БСК вынуждена принять решение вести разработки в другом месте.
Вуаля
P.S.
На ежегодном послании Архибов рассказывает, что ему удалось решить проблему, сохранив и Шиханы, и рабочие места. На сцену выходит Шевчук, один из защитников Шихан. Демонстрируется ролик "Шиханы должны жить"...
Люди растроганы. Кто-то плачет, кто-то улыбается.
Занавес.



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  • 3 | 12.12.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОВНИМАНИЕ: Все коменты не опубликованны,- одна куха правит бал!!!!!!
Журнал превратился черт знает в что!



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  • 4 | 12.12.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Достали уже со своими холмами. А где были эти башкорты в 30-е годы, когда приняли решение о строительстве Соды? Геологоразведчики определили, что стерлитамакские Шиханы содержат огромные запасаы известняка, который будет сырьём для производства цемента и соды. Вот когда нужно было выступать, а не сегодня. На какие деньги и кто нанял этих учёных, чтобы они выступали против Соды. Где был Марс Сафаров до этого, он уже с 1979 года доктор хим.наук, а когда голос прорезался? Пока не было национального движения в Башкирии всё устраивало, при Рахимове какие-то башкорты появились и всё ещё не могут успокоится. Ну а почему против нефтяников не выступаете, они ведь тоже много землю марают своим мазутом, а их заводы травят воздух, ну что, кишка тонка. Вы подумайте о благосостоянии Башкирии, и так уже сколько заводов и фабрик закрыты, где будете работать. Да хотя "башкортам" это не понять, их кормят вот за их чёрные дела.



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4

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  • 5 | 12.12.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.12.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.......
Ну а почему против нефтяников не выступаете, они ведь тоже много землю марают своим мазутом, а их заводы травят воздух, ну что, кишка тонка....
__________________________________
Далпайоп, иди на)(уй мелкими шажками
буквально надысь я разжевывал еще одному такому же тупому - нефть и газ - прошлый век... тебе тоже повторю , ты - тупое быдло .... а умные люди давно нашли альтернативу нефти и газу и выступают против разработок и кишка не тонка... идиотина блять
турк



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  • 6 | 12.12.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.12.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.12.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.......
Ну а почему против нефтяников не выступаете, они ведь тоже много землю марают своим мазутом, а их заводы травят воздух, ну что, кишка тонка....
__________________________________
Далпайоп, иди на)(уй мелкими шажками
буквально надысь я разжевывал еще одному такому же тупому - нефть и газ - прошлый век... тебе тоже повторю , ты - тупое быдло .... а умные люди давно нашли альтернативу нефти и газу и выступают против разработок и кишка не тонка... идиотина блять
турк
============================
5-го так чётко достали, он аж обкакался и стал заикаться. Молодец 4-й



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2

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  • Начинающий
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  • 7 | 12.12.2019, 12:12 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: -1,9
Так у них ещё бизнес есть? Так какого они от имени народа выступают везде? Грязные капиталисты!



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  • 8 | 12.12.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему этот кружок под названием бащкорт еще не закрыли до сих пор? совершенно бесполезная и ненужная организация



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  • 9 | 12.12.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Халык, и чё вы кипишь подняли. Куштау ни в каком охранном списке не значится. Кто-то вспомнил, что гора - почитаемое место башкир. Другой башкир издал указ о передаче этих гор в разработку. Это чисто внутрибашкирское дело. Сами разберутся. Тем более татарам тут нефиг делать. Чанышева залезла в это дерьмо, ну так это ее хлеб, она пропиариться решила, ну а другим то баранам что тут надо? Медом что ли намазано? Не чешите там, где у меня не чешится, ёшкин кот.

Ибн Тутам.



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  • 10 | 12.12.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.12.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОВНИМАНИЕ: Все коменты не опубликованны,- одна куха правит бал!!!!!!
Журнал превратился черт знает в что!

----------------------

Иногда пишешь-пишешь - все старания напрасны. Нету!.. Тогда начинаю
троллить сволочей.



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  • 11 | 12.12.2019, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
якименко...... ту-ту-тук ....якименко......ту-ту-тук.... якименко....тук-тук-тук.якименко
решитский..... ту-ту-тук ......решитский..... ту-ту-тук ......решитский..... ту-ту-тук ...
решитский ...... тук-тук-тук....тук-тук-тук....решитский ...... тук-тук-тук....тук-тук-тук
............................................................
.............
Огласите пожалуйста полностью весь список стукачей!



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  • 12 | 12.12.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
рен-тв настучало?..........у гаспарян пукан горит от деятельности турков в рашке...хе)))хе))



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  • 13 | 12.12.2019, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.12.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Халык, и чё вы кипишь подняли. Куштау ни в каком охранном списке не значится. Кто-то вспомнил, что гора - почитаемое место башкир. Другой башкир издал указ о передаче этих гор в разработку. Это чисто внутрибашкирское дело. Сами разберутся. Тем более татарам тут нефиг делать. Чанышева залезла в это дерьмо, ну так это ее хлеб, она пропиариться решила, ну а другим то баранам что тут надо? Медом что ли намазано? Не чешите там, где у меня не чешится, ёшкин кот.

Ибн Тутам.
-
-
ибный КУ ТАК ты
КУШТАУ отдал не башкир, а назначенец олигархов.
А вокруг этой величественного чуда природы КУШТАУ живут не только башкиры, три больших города где русских даже побольше будет.
Так что, башкир местных тамошних, Саитову, Чанышеву нужно поддержать.
Если они борются с этим воровством, со свалкой и онкологией, австрийцами (детки срадия тоже там в компашке с УКралом говорят) - они герои, они за народ , за тебя стараются



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  • 14 | 12.12.2019, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 12.12.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.12.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.......
Ну а почему против нефтяников не выступаете, они ведь тоже много землю марают своим мазутом, а их заводы травят воздух, ну что, кишка тонка....
__________________________________
Далпайоп, иди на)(уй мелкими шажками
буквально надысь я разжевывал еще одному такому же тупому - нефть и газ - прошлый век... тебе тоже повторю , ты - тупое быдло .... а умные люди давно нашли альтернативу нефти и газу и выступают против разработок и кишка не тонка... идиотина блять
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ах, как турк любит, надув щёчки, показать себя победителем в проигранном напрочь споре! Газ и нефть минимум ещё 20 лет, а то и больше, не будут ничем заменены кардинально! Будут только небольшие попытки, иногда и успешные, слегка заменить их, например атомной энергией! А в корне ничего за это время не поменяется! Так что газ и нефть - это не только прошлый век, но и минимум половина века нынешнего! Так что прими своё поражение достойно, как положено воину, а не либерасту! Очень Опытный



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  • 15 | 12.12.2019, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну проверяют и проверяют! Что такого? Если у Вас всё нормально, то бояться нечего! А вот если ничего не найдут, то подавайте в суд на этого Якименко за клевету! Чтобы другим было не повадно! Очень Опытный



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