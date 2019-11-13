Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего главы, ну, допустим, Архибов. Архибов закончил юридический институт, хорошо разбирается в законах. Свято чтит Конституцию. Был избран большинством голосов, но с минимальным перевесом, без всяких вбросов, победив сильного соперника из партии «ЕдРо».И есть гора. Большая гора возле большого города. Назовём ее Куштау. С точки зрения учёных, ценный геологический объект.Местным жителям нравится это красивое место, там расположен детский лагерь, горнолыжная база, несколько деревень. Гора Куштау украшает облик промышленного города, в котором очень много экологических проблем. Например, грязный воздух из-за производств.И есть коммерческая компания БСК, принадлежащая частным лицам. Не государственная, а частная. Чистая прибыль предприятия составляет миллиарды рублей. Правда, кто конечный владелец, никому неизвестно...(А, блин, забыла, у нас же правовое государство) Всё прозрачно. Известно, что дивиденды получают крупные московские чиновники.И вот эта частная компания хочет разработать гору, которая, согласно Конституции РБ, является достоянием народа.Так как дело происходит в правовом государстве, вопрос о судьбе горы выносится на публичные слушания. Инициирует эти слушания компания БСК, потому что без разрешения народа не имеет права на разработку. Высокопоставленные лоббисты из правительства РФ не могут повлиять на процесс.Потому что лоббисты живут там, в Москве, или вообще за границей, а гора находится в Башкирии, и ее судьбу решают местные жители. Так как дело происходит в правовом государстве, на эти слушания приглашаются активные граждане, общественники, учёные, сотрудники завода. Так как учёные представляют неопровержимые сведения о том, что есть альтернативное месторождение и совсем необязательно уничтожать гору, БСК вынуждена принять решение вести разработки в другом месте.ВуаляP.S.На ежегодном послании Архибов рассказывает, что ему удалось решить проблему, сохранив и Шиханы, и рабочие места. На сцену выходит Шевчук, один из защитников Шихан. Демонстрируется ролик «Шиханы должны жить»...Люди растроганы. Кто-то плачет, кто-то улыбается.Занавес.