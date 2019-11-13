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«Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике»

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Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего главы, ну, допустим, Архибов. Архибов закончил юридический институт, хорошо разбирается в законах. Свято чтит Конституцию. Был избран большинством голосов, но с минимальным перевесом, без всяких вбросов, победив сильного соперника из партии «ЕдРо».

«Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике»


И есть гора. Большая гора возле большого города. Назовём ее Куштау. С точки зрения учёных, ценный геологический объект.

Местным жителям нравится это красивое место, там расположен детский лагерь, горнолыжная база, несколько деревень. Гора Куштау украшает облик промышленного города, в котором очень много экологических проблем. Например, грязный воздух из-за производств.

И есть коммерческая компания БСК, принадлежащая частным лицам. Не государственная, а частная. Чистая прибыль предприятия составляет миллиарды рублей. Правда, кто конечный владелец, никому неизвестно...

(А, блин, забыла, у нас же правовое государство) Всё прозрачно. Известно, что дивиденды получают крупные московские чиновники.

И вот эта частная компания хочет разработать гору, которая, согласно Конституции РБ, является достоянием народа.

Так как дело происходит в правовом государстве, вопрос о судьбе горы выносится на публичные слушания. Инициирует эти слушания компания БСК, потому что без разрешения народа не имеет права на разработку. Высокопоставленные лоббисты из правительства РФ не могут повлиять на процесс.

Потому что лоббисты живут там, в Москве, или вообще за границей, а гора находится в Башкирии, и ее судьбу решают местные жители. Так как дело происходит в правовом государстве, на эти слушания приглашаются активные граждане, общественники, учёные, сотрудники завода. Так как учёные представляют неопровержимые сведения о том, что есть альтернативное месторождение и совсем необязательно уничтожать гору, БСК вынуждена принять решение вести разработки в другом месте.

Вуаля

P.S.

На ежегодном послании Архибов рассказывает, что ему удалось решить проблему, сохранив и Шиханы, и рабочие места. На сцену выходит Шевчук, один из защитников Шихан. Демонстрируется ролик «Шиханы должны жить»...

Люди растроганы. Кто-то плачет, кто-то улыбается.

Занавес.

Олеся Умерова, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего главы, ну, допустим, Архибов."

===============

Архипов.



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  • 2 | 12.12.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да да.. я тока что перечёл "волчье солнышко" - слог, стиль один в один.. но при всей казуистике - доходчиво и понятно даже тупому!!!
спс , Олеся!!!
турк



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  • 3 | 12.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике»
================================
Представили?!
Получили наслаждение на целую минуту?!
А теперь пора возвращаться в реалии нашей жизни: Не для того гадию 50 лямов дали чтобы он думал о народе, да и во власть он шол, только для того чтобы обагатится и слинять за "бугор"!
Русские, татары, башкиры, украинцы,... все нации впроживающие в Уфимской губернии, неужели до сих пор не поняли кто такой ГАДИЙ?!



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  • 4 | 12.12.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой тебе архипов ?
В стране башкир только один юрист с фамилией , похожей на архибова....



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  • 5 | 12.12.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
1 | 12.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован

Архипов.
_______________________
Туго доходит? Хабиров-Архибов - набор букв один и тот же.



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  • 6 | 12.12.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
На самом деле - хочется плакать.... вся республика, как один - против разработки Куштау, я уверена, что даже те, кто сидит в БД, в мэрии, на госслужбе(ИФНСники, пенсионницы и прочие чиновники и бюджетники) - за то чтобы не трогать шиханы, просто боятся высказаться. Любой человек, материально не заинтересованный в этой афере - будет против!
И только Горстка Срадий-Ростик плюс Мантуров и другие владельцы офшорного БСК - за. Даже рабочие Соды и Каустика - я уверена, что хотели бы оставить гору - им все равно на каком сырье работать - у них от этого заработки не изменятся.



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  • 7 | 12.12.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------------назови хоть губерней хоть хуерней ничего не изменится для вас . Задайтесь вопросом почему Путин из всех имеющихся кандидатур именно Радия , хотя поставь хоть тебя будет тоже самое . Когда отвалилась печень пудрить нос не имеет смысла.



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  • 8 | 12.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике»
=========================================
А давайте на минутку представим, что будет с семьями тех, кто работает на "Соде", если не отдать под разработку эту СОПКУ?!
Почему никто не видит альтернотивы!
Почему все такуие ТУПЫЕ!!!!!
Почему ВЫ все смертные думаете о каком то там заоблочном будующем, не думая о ЛЮДЯХ?!!!
Ч Е Л О В Е К,- вот главное мерило всего!!!!
Отдайте эту сопку, но при условии чтобы жители Стерлитомака Жили Достойно!!!!
Чтобы они могли воспитать умных детей!
Чтобы один из них сделал такуое открытите что бы вся россиюшка жила препиваючи!!!!
Тукпарылые мляь!!!!!



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  • 9 | 12.12.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
8 | 12.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

Сука срадиевская!

1. А что стало с семьями работников Химпрома, кондитерки, чаеразвесочной, макаронной фабрик, фабрики Мир - да много каких еще крупных предприятий в Уфе, а сколько их по республике?! - с голоду никто не сдох.
Вот что сказал Марс Сафаров - известный в Б-стане ученый-эколог:

Они пытаются напугать нас закрытием производства. Говорят, что без работы останутся более 50 тысяч человек. Но это неправда, без работы останутся около двух тысяч человек. Для справки: В Уфе ведь закрывали приборостроительный завод, и работы лишились 30 тысяч человек. Был завод «Бэто», где работали 18 тысяч человек – закрыли. Завод горного оборудования – закрыли. В уфимском моторном заводе в лучшие годы работало около 100 тысяч человек, а сейчас даже 20 тысяч не наберется. Кроме таких злопамятных людей как я, про это, наверно, уже никто не помнит. Почему про этих людей не переживают? Уфа потеряла сотни тысяч рабочих мест, и никто ничего не говорит об этом. На фоне таких событий спекуляция БСК двумя тысячами человек просто кощунство и демагогия чистейшей марки.



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  • 10 | 12.12.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Почему никто не видит альтернотивы!
Почему все такуие ТУПЫЕ!!!!!
___________________________________
Эты вы не видите альтернативы, суки продажные!!!!

2. Марс Сафаров:

– Марс Гилязович, Башкирская содовая компания несколько лет убеждала, что им для производства подходит исключительно сырье с Торатау. Почему сейчас они «переобулись»?

– БСК проводят системную атаку для защиты своих интересов. Их первый аргумент был такой: никакое в мире сырье, кроме Торатау, не годится для работы. Интересно, правда, что 34 завода в мире работают на доступном им сырье и довольны. В своей книге «Шиханы должны жить» я написал, что обычно производство ориентируется на то сырье, которое у них есть и не фантазирует.
Возьмем нефтяников. Известно, что каждое месторождение имеет свое качество нефти. Например, в Башкирии есть Ишимбайское, Туймазинское, Арланское нефтяные месторождения и, если в первых двух сырье хорошее, то в последнем никогда качеством не хвастались – слишком много серы. А сера в бензине недопустима, поскольку при переработке образует токсичные вещества корродирующие аппаратуру.

Но я никогда не слышал, чтобы нефтяники отказывались перерабатывать плохое сырье. Тихо, мирно, скрепя зубами, однако работают. Они меняют технологии, режимы, придумывают новые процессы, которые избавили бы от сернистых соединений. Я веду к тому, что поведение БСК в отказе от альтернативных источников добычи соды просто неслыханное. Каждая произнесенная ими аргументация выглядит как нелепость.

– Вопрос денег или есть еще причины?

– «Сода», мне кажется, не хочет менять технологию и обучать людей.
В технических условиях, по которым они работают, в сырье должно содержаться 92-96% известняка. В то время как известно, что использовать можно любое сырье, любой известняк, содержанием не меньше 80%. В противном случае это становится экономически невыгодно. Технические условия в БСК написали сами и теперь опираются на него как на мировую константу.
Если на то пошло, я тоже могу себе такое написать в меню, что ни один шеф-повар не сумеет его выполнить. Короче говоря, они используют этот аргумент для достижения своих целей, капризничают, выставляют требования, потому что им привычен старый метод работы, привычное сырье.

Сейчас соду производят так: берут природный карбонат кальция (CаCO3) и превращают его в натриевую соль. Для этого нужен источник натрия (в виде поваренной соли) и вода. Известняк берут из остатков Шахтау, транспортируют его 6,5 км вагонетками, измельчают, смешивают с коксом (потому что известняк не горит), загружают в шахтную печь, обжигают при 1000-1200° и тогда CаCO3 разлагается, выделяя углекислый газ и негашеную известь.

_MG_6090.jpg
Если в сырье много примесей, то у БСК возникают проблемы с колосниковыми решетками, где накапливаются твердые продукты – «козлы». На мой взгляд вопрос решить можно легко – заменить вертикальные печи на горизонтальные. Тогда они будут перерабатывать любое сырье. Кстати, так же поступают на их же площадке при производстве цемента.

Лучшее для всех решение – использовать в содовом производстве углекислоту, которая образуется во всех процессах горения. Если бы БСК перешла на это сырье, ей было бы благодарно все человечество. Сегодня же одна из самых больших проблем – чрезмерное накопление углекислоты в атмосфере, которое вызывает глобальное потепление.



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  • 11 | 12.12.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.12.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66552 | Рейтинг: +12134,5

На самом деле - хочется плакать.... вся республика, как один - против разработки Кушта
=================================
Вот ТЫ и попалась Куха!!!!
Вот и вылезло твоё гнелое нутро!!!!!
Ей видители СОПКУ жалко!!!!!
А людей не жалко!!!!!
Не опубликуешь это,- П Р О К Л Я Н У, и я не шучу...
Хочешь , проверь....



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  • 12 | 12.12.2019, 11:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Почему ВЫ все смертные думаете о каком то там заоблочном будующем, не думая о ЛЮДЯХ?!!!
Ч Е Л О В Е К,- вот главное мерило всего!!!!
_______________________________________
3.– Во сколько обойдется модернизация?

– По моему мнению, у БСК есть большая проблема – нежелание не только печи менять, но и копейки не вкладывать в производство. Я не знаю сколько это будет стоить. Мне кажется, делаем большую ошибку, думая за них. Пусть они ломают голову, ведь это в их интересах.

Что такое БСК? Это ведь не только «Сода», а еще завод «Каустик» и Березниковский содовый завод. В Стерлитамаке соду производят только в одном из цехов. Для общества рисуют такие картины, будто Россия при закрытии БСК погибнет и в мире люди будут бегать с глазами навыкате и кричать «Где сода?» Но ничего страшного не произойдет. Если сегодня закроется «Сода», то завтра все будут покупать просто в другом месте. Помню, в советское время один завод в Уфе выпускал препарат для химпрополки зерновых для всей страны. Он закрылся и думаете кто-то заметил? Нет, потому что заменили другими поставщиками. Это вам не сода. Без него еще можно прожить, а тут дело касается миллионов гектаров посевных земель.

Я полагаю, что БСК пользуется неосведомленностью людей и лепит что хочет. Иногда я думаю – вот наняли бы меня на работу к себе, и я хотя бы правдоподобнее врал.

– Российский СПЧ предложил БСК перейти на безызвестняковый метод. А также в качестве новых источников сырья рассмотреть такие месторождения, как Пугачевское, Куганакское, Юлдашевское, Альмухаметовское, Худолазовское. Последнее находится рядом с Сибаем, и там уже добывается известняк. Это один из цехов Сибайского филиала УГОК. Как думаете, почему компания открещивается от предложений?

– Для БСК важно не качество сырья, а расстояние от завода до карьера. Это уже вопрос денег. От Худолазовского месторождения транспортировка будет дороже. Я прочитал, что в Сибае добывают в год около 1,5 млн тонн известняка. Примечательно, чтобы перейти на это сырье «Соде» ничего не надо делать, а просто закупить готовый известняк в Сибае. Но зачем возить сырье за 500 км, если Куштау в 6,5 км находится.

В Гумеровском месторождении нет инфраструктуры, поэтому придется вкладываться. А это невыгодно, ведь себестоимость сырья может повыситься, и норма прибыли уменьшиться. В интернете промелькнуло сообщение замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова о том, что это обойдется в 26 млрд рублей. К вечеру этой новости уже не было, видимо сочли, что могут использовать во вред БСК.

В БСК, наверное, смеются над нами, что мы для них сырье ищем, подбираем технологии. Они, как мне кажется, если не получат шиханы, будут копать Шахтау вглубь. Это будет дороже. Мы же понимаем, есть разница то ли с горы брать, то ли вниз копать. Есть еще второй момент: известняк, добытый из основания Шахтау будет обводнен и его нужно будет высушивать. Опять расходы. Прочитав мои слова, там подумают, что Сафаров снова лезет в наш карман.



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  • 13 | 12.12.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
– У нас есть шансы сохранить шиханы, если да, то что делать?

– 70 лет эксплуатируют Шахтау и у меня возникает вопрос – почему бы «Соде» не копать карьер и дальше – вглубь. Они говорят, что рядом течет река Селеук, которая вдруг прорвется и зальет карьер. Если это произойдет, то погибнет Агидель. У меня уже голова болит от этих нелепых аргументов: никак не могу уловить связь между Агиделью и Селеуком. Да, Селеук является притоком Агидели, и если она затопит карьер, то какое-то время перестанет вносить туда свои воды. Однако, когда карьер заполнится, вода снова начнет поступать в Агидель.

Еще министр промышленности и торговли России Денис Мантуров как-то сказал, что если известняк станут добывать с основания Шахтау, то «есть опасение, что погибнут подземные водохранилища». Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Башкирии были подземные водохранилища? Я, вот - нет.

Считаю это несерьезным разговором вообще. Если вы боитесь затопления, так стройте дамбу! Все у нас делается по проекту и никаких «вдруг» не предусмотрено.

Сейчас нужно как можно больше массовых выступлений, сбор подписей, флешмобов, которые были бы такими, как при защите Торатау. В общем, гражданская активность в пределах закона. Председатель СПЧ Башкортостана Владимир Барабаш отмечает, что шансы сохранить Куштау есть, так как на горе леса определенной категории, на вырубку которых нет лицензии.

Меня в этом вопросе удивляет, что никого из местной научной среды не привлекают на обсуждение этого вопроса. Понятно, что все хотят удержаться на своем кресле. У всех перед глазами пример Рустэма Хамитова, который говорил: «Пока я глава, шиханы БСК не отдадим». Это заявление стоило ему должности.
В деле защиты шихана Куштау от «варварского уничтожения» БСК общественность не одинока. За это выступает только что созданный СПЧ Башкортостана.



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  • 14 | 12.12.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.12.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66554 | Рейтинг: +12134,5
8 | 12.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

Сука срадиевская!
==============================
Извините, не знал чтто Вы изменили свою кличку , именно кличку, а не погоняло, так как погоняло носят авторитетные Люди, а клички собаки безродные.теперь по Вашей просьбе буду Вас называть "Сука средневековая", с наилутьшими пожеланиями "Баламут"



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  • 15 | 12.12.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
11 | 12.12.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован

Вот ТЫ и попалась Куха!!!!
Вот и вылезло твоё гнелое нутро!!!!!
Ей видители СОПКУ жалко!!!!!
А людей не жалко!!!!!
Не опубликуешь это,- П Р О К Л Я Н У, и я не шучу...
Хочешь , проверь....
_________________________________________
ДА ПОШЕЛ ТЫ НА Х-УЙ СО СВОИМИ ПРОКЛЯТЬЯМИ!

НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ СОДУ И ВЫБРАСЫВАТЬ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ - ЧИТАЙ САФАРОВА!
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗВЕСТНЯКА - НОПРИБЫЛЬ ЭТИХ ПРОГЛОТОВ ПОСТРАДАЕТ - ПРИМЕРНО НА ПОЛОВИНУ.

Рахматов сразу после интервью с Сафаровым выложил данные по прибылям разных содовых заводов - так вот - рентабельность БСК(СОДЫ) - 37-СУКА-%!!!!!
А зарплаты у содовцев - такие же никчемные, как на других предприятиях, как в торговле.
ЛЮДИ - не пострадают! Пострадают алчные собственники - Мантуров и прочие, которые через офшоры выводят свои прибыля, не платя здесь налогов со своих доходов!

Ты - именно за них рвешь свою ЖОПУ!!!!



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  • 16 | 12.12.2019, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Справка. АО «Башкирская содовая компания» девять месяцев текущего года закрыла с чистой прибылью 9,9 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше аналогичного периода 2018 года, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на «Интерфакс».

Совет директоров БСК рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года из расчета 4,83 тысяч рублей на акцию и общий объем выплат составит 8 млрд рублей, что в 1,6 раза больше размера аналогичных выплат за девять месяцев 2018 года, сообщает «Интерфакс».



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  • 17 | 12.12.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Читай, сучонок, дальше!!!

При переходе на альтернативные источники сырья БСК останется высокорентабельным
29 Ноября 2019
Автор: Рамиль РАХМАТОВ

Ученые провели экономический анализ содового предприятия и пришли к выводу, что его производство может быть вполне рентабельным при использовании альтернативных источников сырья

22 ноября на встрече с редакторами республиканских изданий Глава РБ Радий Хабиров затронул тему разработки шихана Куштау и взаимоотношений с БСК.

Вопрос по Куштау мне задают постоянно, поэтому давайте его вместе обсудим. Все крутится вокруг этой истории. Поверьте, если бы был хотя бы один просчитанный экономически обоснованный вариант, а не тогда, когда какой-­то деятель, специалист в области геологии на пальцах объясняет, мы бы гору не отдали. Сейчас столько появилось специалистов. По­-моему, у нас полреспублики – геологи, полреспублики – содовики, – отметил глава республики.
Ключевым моментом в выступлении главы региона стало утверждение о том, что у альтернативных вариантов источников сырья не просчитана экономика. Между тем, что в распоряжении нашей редакции оказалась оценка финансового положения БСК, подготовленная заведующей лаборатории моделирования социально­экономических процессов ГАНУ ИСИ РБ, доцентом Еленой Гафаровой. Данный анализ был подготовлен для СПЧ при Главы РБ, в нем автор приходит к выводу, что перспективным вариантом альтернативного месторождения известняка можно считать Худолазовское месторождение возле города Сибай.

Дальше читай сам - по ссылке - там таблицы, я их сюда не могу перенести

https://proufu.ru/news/spec/kushtau/87284-pri_perekhode_na_a
lternativnye_istochniki_syrya_bsk_ostanetsya_vysokorentabeln
ym/

короткая ссылка:
https://clck.ru/KxfLs



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  • 18 | 12.12.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 12.12.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
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1 | 12.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован

Архипов.
_______________________
Туго доходит? Хабиров-Архибов - набор букв один и тот же.

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Не держи меня за тупого. Думал, юмор дойдёт до вас.

А писательский приём перелицовывания фамилий персонажей
на созвучные известен ещё с классиков. Особенно сатириков-фельетонистов. Например, Захарова - Захерова.



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  • 19 | 12.12.2019, 11:19 | Автор: Кухарка
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Не опубликуешь это,- П Р О К Л Я Н У, и я не шучу...
Хочешь , проверь....
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За почти 10 лет на УЖике - кто только меня тут не проклинал, кто только не обещал со мной расправиться)))))))))))))))))) Во НИИПЁТ НИ РАЗУ!



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  • 20 | 12.12.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 12.12.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
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8 | 12.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

Сука срадиевская!
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Извините за назойливость, ну Я, попрошу Вас, "Суку сраную", излогать свои мысли покоролче, а то, написала на целую страницу, а мне старику читать ,- мочи нет.
"Сука старая", попробуй излогаться так, чтобы "словам было тесно, а мысли ,свободно"
Заранее благодарен. С Уважением "Баламут"



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