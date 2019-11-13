Неизвестные заблокировали сим-карты активистов движения «Сибай, дыши»

У активистов экологического движения «Сибай, дыши» в Башкирии сегодня вечером неизвестные заблокировали сим-карты, а также взломали аккаунты в социальных сетях.Эдуард и Вероника Кадыровы, а также Диана Филиппова с разницей в полчаса получили от своих сотовых операторов сообщения, что по их номеру производится замена сим-карты.«Оператор сказал, что якобы пришел кто-то в салон с паспортом и написал заявление на восстановление сим-карты. При этом у Эдуарда отключили две симки сразу — «Мегафон Поволжье» и «Мегафон Челябинской области», у меня «Мегафон Поволжье», а у Дианы вообще МТС»,— сообщает Вероника Кадырова в официальной группе активистов в социальной сети «В контакте».Участников группы предупредили, чтобы они не реагировали на необычные сообщения, например, о переводе денег, пришедшие с номеров активистов. «Мы не знаем, в чем дело. У нас разные операторы, но все равно взломали»,— сообщается в группе.Завтра активисты планируют обратиться с заявлением в полицию.Ранее на участников движения «Сибай, дыши» просил возбудить уголовное дело руководитель местного управления Роспотребнадзора, который обратился в полицию с просьбой оценить действия активистов на признаки оскорбления власти. СКР в возбуждении дела отказал.