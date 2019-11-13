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Неизвестные заблокировали сим-карты активистов движения «Сибай, дыши»

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У активистов экологического движения «Сибай, дыши» в Башкирии сегодня вечером неизвестные заблокировали сим-карты, а также взломали аккаунты в социальных сетях.

Неизвестные заблокировали сим-карты активистов движения «Сибай, дыши»


Эдуард и Вероника Кадыровы, а также Диана Филиппова с разницей в полчаса получили от своих сотовых операторов сообщения, что по их номеру производится замена сим-карты.

«Оператор сказал, что якобы пришел кто-то в салон с паспортом и написал заявление на восстановление сим-карты. При этом у Эдуарда отключили две симки сразу — «Мегафон Поволжье» и «Мегафон Челябинской области», у меня «Мегафон Поволжье», а у Дианы вообще МТС»,— сообщает Вероника Кадырова в официальной группе активистов в социальной сети «В контакте».

Участников группы предупредили, чтобы они не реагировали на необычные сообщения, например, о переводе денег, пришедшие с номеров активистов. «Мы не знаем, в чем дело. У нас разные операторы, но все равно взломали»,— сообщается в группе.

Завтра активисты планируют обратиться с заявлением в полицию.

Ранее на участников движения «Сибай, дыши» просил возбудить уголовное дело руководитель местного управления Роспотребнадзора, который обратился в полицию с просьбой оценить действия активистов на признаки оскорбления власти. СКР в возбуждении дела отказал.

Коммерсант
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  • Гость
  •  
  • 1 | 12.12.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неизвестные заблокировали сим-карты активистов движения «Сибай, дыши»
============================
Ребята! Держитесь!!!!
Представляю как Вам тяжело!
Но в силу своего возраста ничем помочь Вам пока немоогу...
Ну поверте, я тоже веду борьбу с этими оглоедами, на своем рубеже.
И верю: " Враг будет разбит, Победа будет за нами!"
Главное,-Не унывайте!!!!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 12.12.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Ну какие же они неизвестные? Очень даже известные - гэбёшки. ФИО - не важны. Потом из архивов, которые они сжечь не успеют и узнаем.

Порадовло, что СКР дело не возбудило - там попросту была клевета и ложный донос - ни чем не доказуемый, просто чинуша сибайская из РопотребПОЗОРА - берега потеряла от безнаказанности.



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 12.12.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так низко пали срадиевцы-фальсификаторы, дошли до блокировки симок, и прослушку наверное пробовали.



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3

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 12.12.2019, 12:05 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: -1,9
Это мягкие методы, можно и пожестче. Они вас жалеть не станут, поверьте.



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 12.12.2019, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эдуард и Вероника Кадыровы, а также Диана Филиппова с разницей в полчаса получили от своих сотовых операторов сообщения, что по их номеру производится замена сим-карты.
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________ Что-то не въехал! Когда я менял свою сим-карту из-за того, что она перестала работать, то никаких сообщений от операторов мне не приходило! Появились сомнения в достоверности информации в этой статье! Не врут ли они, как все либерасты? Очень Опытный



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