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Вчера татар, сегодня башкир, ладно если завтра тоже башкир, а если иначе, то ведь уже и вообще никто

  • Опубликовано: Ирек | 16.12.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 36508 | Комментарии: 45
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Заглянул я по ссылкам с Фэйсбука на ресурс IdelРеалии, скажем так, на обсуждение темы, инициированной двумя статьями Ильнаром Гарифулинным, как один наш земляк и певун сменил свою национальность, был «татар», а стал «башкир».

Вчера татар, сегодня башкир, ладно если завтра тоже башкир, а если иначе, то ведь уже и вообще никто


«Татарский рокер Альберт Исмаил объявил себя башкиром. И "взорвал" соцсети».

«Первый пошёл! Как Татарстан теряет своих, когда ему нет дела до татар нынешнего Башкортостана».

Ну, стал, и стал этот певун «башкиром», ну, и что, сейчас же даже пол меняют, и нет бы нам до этого никакого дела. И как бы к слову, среди нас татар бывают же уже разные татары, кто-то, тоже из певцов, уже, и с русскою душою, а кто-то, и не понятно с какою, как некий Раис Сулейманов, а тоже вроде татар. А с этим Альбертом Исмаилом, вообще вопрос, а был ли он татар, если стал башкиром. Ведь национальное самосознание это же состояние души человека, резонансное с таковым своих родителей. Очень ёмко и доходчиво сказал на Фэйсбуке наш земляк Римзиль Валеев: «Сеть не взорвалась. Кому он нужен, Альберт экс татарин». На слова названия второй из этих двух статей: «Первый пошёл!», заметив, что всё же не первый он, пожелали бы этому певуну, попутного ветра пониже спины, и ладно бы. Однако, последующие слова названия этой статьи, что Татарстану нет дела до татар Башкортостана, это уже очень серьезно, и это, ведь действительно так. И добавим, что именно тем, кому надо было бы быть особо озабоченным этим, татарским историкам, за редким исключением, практически не было, и нет дела до этого. А в последнее время, не погрешим против истины, если скажем, и, вообще, уже никак со всем этим. Вместе с тем, земляки, башкирские гуманитарии, очень активны в обратном действе даже не существующему этому.

Вот и здесь, с первой же фотографии первой статьи глядится лицо очень «северо-западного» башкира тишайшего нашего земляка Юлдаша Юсупова, но очень активного старателя за башкирский окрас Северо-Запада Башкортостана и прилегающих территорий. С одной же из фотографий второй статьи смотрится лицо другого такого же старателя, и может даже более главного, во всяком случае, по рангу и положению, человека в безрукавочке с БСТ Салавата Хамидуллина. Ну, и вместе с нашим новоиспечённым башкиром на этой же фотографии представлен подмастерье первых двух, Марат Гайнутдинов. Этот региональный представитель «АНО Шежере», сетуя вослед Альберту Эйнштейну, мол, де «Легче разложить атом, чем предрассудок», может, и пробовал этот товарищ расщеплять атом, борется с «заблуждениями и мифами» населения республики. И не зря все эти троё отметились вместе с этим нашим башкиром. Есть ещё одна фотография, первая во второй статье, причём очень даже знаковая, с неё смотрит новый башлык Башкортостана Радий Хабиров. А ведь, похоже, действительно вертаются времена прежнего башбаши Муртазы Губайдулловича, и прежняя королевская рать на урря пошла, что отмечается уже многими. Опять же, приближается очередная перепись, и уже зашуршали активно в республике в подготовке к ней. Вот со всякого такого «однако», и безучастия татарских историков в делах татар Башкортостана ваш покорный слуга решил высказаться немного по этой истории с новоиспечённым башкиром Альбертом Исмаилом.

По временам Российской империи на Южном Урале происходил вполне массовый процесс «выхода в башкиры», образование, так называемых «новобашкир», и это было преимущественно на Северо-Западе региона, куда происхо-дила наибольшая миграция из вне тюрко-мусульманского населения. Не будем называть это миграционное население татарами, не будем, чего «зря гусей дразнить». Заметим только, что именно за счёт этого пришлого населения про-исходил дополнительно мощнейший прирост численности башкир, причём по нарастающему и длительное время. Почему это именно так, а потому, что башкиры только за счёт «естественного» прироста значительно опережали прирост всех других групп населения, прираставших, помимо естества, ещё и за счёт мощнейшей миграции. Откуда, со всей очевидностью выходит, что в таком, необъяснимом естеством, высоком приросте башкир были «виноваты» соседи. Вопрос, каким соседям был более доступен «выход в башкиры» излишен. Становились ли при этом эти «новобашкиры» башкирами? В преобладающем своём большинстве, конечно же, нет, и это показала перепись 1920 года, когда после «Декрета о земле» 1917 года большевиков, отменившим сословия, и сословные привилегии на землю, произошёл взрывоподобный спад численности башкир. Это произошло опять же преимущественно на Северо-Западе региона, в уездах Уфимской губернии. Произошёл также спад в означенных уездах численности тептяр, причём начавшийся даже ранее. Однако знаменитый закон сохранения вполне непоколебим, потерявшие нашлись, и нашлись преимущественно в татарах.

А как было с таковым в нашем прошлом СССР, уже после переписи 1920 года? Вначале было почти никак, в смысле искусственного влияния на национальную идентичность населения. Можно сказать, что вплоть до переписи 1939 года шёл процесс, начатый уже со Столыпинских реформ и сугубо усиленный «Декретом о земле» большеви-ков, возврата населения в свои этносы, и да, при некотором их «укрупнении». По переписи 1939 года в БАССР уже отсутствуют тептяре и мишаре, они определились в национальных идентичностях башкиры и татары. И чтобы не говорили, не шумели, определились, в общем-то, осознанно по своему выбору в предложенных категориях нацио-нальной идентичности. Тептяре, в общем-то, уже по определению и по своему содержанию были сословной катего-рией. Вместе с тем Р.Г. Кузеев отмечал, что в составе тептяр порядка 90% были татары. И к тому же, вопросами по родному языку и вероисповеданию уже по переписи 1897 года иноэтничность в тептярях практически была выве-дена, оставляя в них только тюрко-мусульманскую доминанту. А мишаре, вернее мещеряки, часто и просто через запятую писались служилыми татарами. И к последнему следует добавить, что по той же переписи 1897 года в род-ных мещеряцкий язык отмечался преимущественно только вместе с башкирским и тептярским языками, а по всем другим весям России, включая и регионы массового проживания мишар, он практически отсутствовал, наличество-вал преимущественно только татарский язык. Оконтуривая выше сказанное, отметим, что в обеих наших республи-ках, и в БАССР, и в ТАССР вмешательство по тем временам в переписи региональных властей, думается, было и просто ограничено из-за недавних компаний борьбы с «валидовщиной» и «султангалиевщиной».

К переписи же 1959 года «большевики» подошли, уже очень костенея в своих взглядах на решение национальных вопросов, и похоже с отмашки союзных властей по этой переписи, причём впервые по советским временам, татар в БАССР понизили в численности. Немного, на 1,11%, но понизили.

Отметим, что в ТАССР по этой переписи татары понизились даже ещё более чем в БАССР, не много не мало, а на целых 5,37%. Почему да как с последним, это отдельная, и несколько другая тема, но снижение численности татар в БАССР, скажем так, тоже отдельный, но, и особый вопрос. Ведь близкородственные башкиры, живущие в республике вперемешку с татарами, причём в одина-ковых хозяйственных, и жизненных условиях, вполне успешно приросли в численности на 9,92%. Далее, в соответст-вии с обстоятельствами в союзных властях, и всё более из-за влияния республиканских властей, происходила нату-ральная чехарда с численностью татар в БАССР и в нынешнем Башкортостане. Автор здешних строк в своих работах, уже вполне подробно анализировал эту происходящую чехарду и причины это вызывающие. Здесь не будем останавливаться на этом.

Остановимся немного на средствах и методах, которыми осуществлялось влияние на результаты переписей, и, в общем, на формирование нужной, желаемой национальной идентичности в республике. Ну, прежде всего, это требо-вания властей низовым звеньям, вплоть до председателей колхозов и прочим функционерам, на желаемые резуль-таты переписей. Как уже было отмечено, от обстоятельств в самих властях эти требования бывало, и ослабевали, и тогда татары вполне успешно прирастали в республике. Этому особо показательны результаты переписи 1989 года, проведённой в эпоху гласности Горбачева, и, в общем-то, реальной демократии в национальных вопросах. Происхо-дило, и обратное, требования эти усиливались, и татары понижались в численности, чему особо показательна сотво-рённая региональными властями перепись 2002 года, которая по заявлению башкирских гуманитариев «восстановила историческую справедливость». Как бы к слову заметим, что в преддверии переписи 2010 года, тогдашний госсовет-ник президента РБ Сергей Лаврентьев выступил тоже неким оракулом. Он обьявил, что согласно переписи 1897 года «по всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% – на татарском, 1% – на мишарском и 1,8% – на тептярском языках». И с прозрачной, как слеза претензией заявил: «Эти показатели очень близки к совокупному показателю численности башкир и татар в современной Башкирии». Опять же, в 70-ых годах прошлого столетия в республике тогдашним Первым секретарем обкома КПСС татарином М.З. Шакировым была свершена пресловутая башкиризация татарских школ. И надо заметить, что именно при этом секретаре, татар в рес-публике вновь по переписи 1979 года понизили в численности. Получается так, что дело всё же не в национальностях представителей руководства республики, а в чём-то другом?

При существовании паспортной системы, в республике старались и с этим манипулировать в стараниях формиро-вания нужной национальной идентичности. Когда именно началось следующее, автору здешних строк пока не известно, но с некоторых годов администрация школ к времени получения их татарскими учениками паспортов начинала хождение к их родителям, с уговорами записать детей башкирами. И особенно тех учеников, кто собирался продолжить дальнейшее обучение, с железобетонным аргументом, и действительно железобетонным, мол, ребёнку будет легче в республике с поступлением. Именно так, например, было в родном городе автора Янауле, кроме только школы №79. Эта школа была не республиканского подчинения, а Горьковской ж.д. Опять же, после службы в армии, многим татарам вручали паспорта с отметкой в пятой графе, башкир, и многие проявляли Хабантуйность, и не доби-вались реального соответствия этой графы, и далее продолжали числиться в башкирах. Много было всяких таких случаев, вплоть до интернациональных семей, как рассказывала двоюродная сестрёнка, что при отце, маме татарах была она по паспорту башкиркой, а её старший брат, вместе с тем, всё же по своему реальному этническому соответ-ствию, был татар.

А сейчас, и тоже немного, о стараниях в этих делах собственно башкирских гуманитариев. К этому, было привле-кали даже именитого историка Раиля Гумеровича Кузеева. Например, перед переписью 1959 года, когда татар впер-вые по советским переписям понизили в численности, в издании Советская Башкирия в 1958 году была опублико-вана его статья «Как определить национальную принадлежность?». В этой своей статье он помогает гражданам Северо-Запада республики, которые «затрудняются четко определить свою национальную принадлежность», опреде-литься в башкирах. Особенно же активизировались башкирские гуманитарии в этих деяниях со времён прихода к власти в республике Муртазы Губайдулловича Рахимова. Вполне активно, опять же на Северо-Западе стали прово-диться всевозможные научно-практические конференции на предмет отыскания корней северо-западных башкир, или незатейливо и просто, о городских башкирах в тех же наших краях. И к слову, как ни послушаешь башкирских гуманитариев, и прочих активистов земляков, так каждый башкир знает свой род, оран и дерево рода, и даже родо-вую птицу, и, конечно же, своё шежере вглубь до очень дальних годов. Этого всего означенного, в общем-то, не было на нашем Северо-Западе, а только на сейчас всякими придумками на этот счёт с помощью кураторов из Уфов занимаются. И уже даже глав башкирских родов выбирают, назначают, как сделали в городе Янаул главой рода Уран, бывшего чиновника Фарита Зиевича Минязева.

И да, мало того что по тем времёнам ими, башкирскими гуманитариями издавалось множество соответствующей литературы, причём даже с откровенными искажениями данных некоторых Российских ревизий, так ведь ко всему этому, они писали ещё всевозможные обращения, доносы в Москву, как например, известное обращение перед пере-писью 2002 года от 18 сентября этого года. В этом обращении, тоже с прозрачностью как слеза, указывается, что «укрепление демографического потенциала башкирского народа объективно соответствует политическим интересам как Российского государства, так и русского народа, поскольку башкиры являются необходимым противовесом для развернувшейся татарской экспансии в Волго-Уральском регионе». И сейчас получается так, что башкирские гумма-нитарии обрели новое дыхание, хотя и при прежнем руководителе республики, и, в общем-то, тоже татарине Рустэме Закиевиче Хамитове, они этого своего дыхания особо и не теряли. Например, команда человека в безрукавочке с БСТ Салавата Хаидуллина с 2014 года выпустила более 30 томов «Многотомной зажигалки», причем некоторые эти тома в двух, а то и в трех частях. И к слову надо заметить, что эти изданные тома уже изначально, почему то писа-лись, преимущественно только по родам Северо-Запада республики и прилегающим к этому территориям. И надо заметить, что даже и по Татарстанским интернет ресурсам очень активничают земляки, башкирские гуманитарии. Например, на ресурсе «Реальное время» для них свил вполне уютное гнездышко Тимур Рахматуллин, и самый говор-ливый автор этого гнезда, тот человек в безрукавочке с БСТ. Опять же и тишайший наш Юлдаш Юсупов, но очень активный ходок, как вместе с тем своим шефом с БСТ Салаватом Хамидулллным, так и врозь, премного и активно находились, потоптались по Северо-Западу Башкортостана и по Юго-Западу Татарстана с их, ими желаемыми стараниями в потугах башкиризации татар. А чего же они стараются в этих деяниях? И для чего в этих их делах им помогает именитый Институт этнологии и антропологии РАН? Может в республике, забыты дедовские методы, и такими стараниями хотят натворить поболее башкир?

Мне ли сирому технарю объяснять продвинутым гуманитариям, что ассимиляционные процессы никак не скоро-течны, и такими убогими искусственными методами скоротечно превратить татар в башкир невозможно, да, и вообще, собственно башкиризация татар не возможна. Это последнее, подчеркнул в разговоре с автором здешних строк ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН и специалист по нашему региону. Так и было сказано им: «башкиризация татарам не грозит». Ваш покорный слуга дерзнул ему сказать, что сам это знает, и знает, что грозит обоим нашим народам, и татарам, и башкирам. Ухмыльнулся только этот специалист, мы поняли друг друга. Потери своего самосознания не произошло у преобладающего большинства татарского населения даже за несколько столетий пребывания татар в различных сословиях Российской империи, и в частности, или в особен-ности в башкирском сословии. Этого не удалось сотворить и в СССР, даже при всех стараниях создания общности «советский народ». Для чего старается Институт этнологии и антропологии РАН вполне понятно, не удалось с той общностью, так сейчас озаботились россиянством, российской национальностью, включив все те прежние и под-ключив новые методы и рычаги откровенной русификации. Башкиризация же татар, наряду с другими стараниями дробления второго по численности народа России нужна, конечно же, не для увеличения численности башкир, а для нивелирования татар среди близкородственного, но менее численного башкирского народа. Ну, и, в общем, для размытия этнического лица, самосознания обоих наших народов.

А для чего всё же стараются земляки башкирские гуманитарии? Ну, во-первых, перед Москвой в России все должны стараться, так уж определено, так заведено, вот и стараются земляки. Ну, а во-вторых, просто по дремучей своей глупости. Попробуем пояснить второе. Встречные естественные ассимиляционные процессы между нашими народами, конечно же, идут, но только как естественные, и они никак не скоротечные. Вместе с тем, в этих встреч-ных процессах есть одна важная особенность. Эта особенность заключается в том, что в северо-западных районах Башкортостана в таких процессах башкиры издавна испытывали и испытывают мощное иноэтничное, читай татарское влияние, как из богатого и давнего соседнего окружения, так и собственно изнутри своего сообщества, вовлекая в него это самое татарское влияние. И как очевидный факт всего этого, это уже практически полное отсут-ствие каких либо различий между татарами и «северо-западными» башкирами.

Вместе с тем, хотя и не башкирскими, а иными гуманитариями именно нам татарам, рисуются некие двойные идентичности, как то «татаро-башкиры», «башкиро-татары», и даже находят неких «башкирских татар». Т.е. объяв-ляют нам татарам, что они таковые среди нас обязательно должны быть. Более того, объявляется, что и язык наш тюркского населения Северо-Запада Башкортостана, это северо-западный диалект башкирского языка. К переписи 2010 тем именитым институтом нам татарам помимо всяких таких безобразий с двойной идентичностью, и объявле-нием нас «башкирскими» татарами, нам было предложено, причём, как никакому другому народу, ещё целое сон-мище всяких других именований. Вспомнили нам, и прежние составляющими нашего татар этногенеза, как то булгарское и мещеряцкое. И уж совсем дикое безобразие сотворили эти учёные гуманитарии, предложив нам татарам сугубо сословные до определения с тептярством. Думается, что эта учёная братия к переписи 2020 года на вспоминает нам татарам, и другие сословные определения, как то «лашманные татары», «чемоданные татары», и «служилых татар» вместе с «торговыми татарами» Сеитовской слободы.

А на пока отметим, что результаты их трудов оказались почти нулевыми, если не сказать большего. По Татарстану, из опубликованных сведений этой переписи 2010 года на 3 786 488 человек всего населения республики, и 2 0152 571 собственно татар, обозначены 545 мишар, и 484 булгар. По Башкортостану же и эти не представлены, а также не обозначены тептяре всякие, и даже те упомянутые безобразия с башкирством татар тоже. И надо отметить, что несмотря на все старания к этой переписи 2010 года, маятник результатов этой переписи относительно 2002 года качнулся в обратную сторону, башкиры понизились в численности, а татары возросли. Ну пока, всё же даже не так как по переписи 1989 года, но думается, что это всё же никак «не вечер». Поскольку это не было связано с тем, что прежнего башбаши тибелган, тептярем сделали. Это событие и произошло, чуть ли не накануне этой переписи, и вся королевская рать и её низовые звенья ещё практически оставались на местах, и процесс на нужный результат этой переписи был уже запущен. Просто самим татарам надоела та прежняя Хабантуйность, творимая в республике. И думается, и очень вашему покорному слуге надеется, что это в предстоящей переписи продолжится, и даже более особенно и оченно. Не мы татары пошутили, что нам всё равно, что война, что Сабантуй, но доколе же терпеть нам эту Хабайтунность. Обойдёмся всё же без знака вопроса. Оконтуривая, и здешнее, повторимся, что подготовка к предстоящей переписи в Башкортостане уже активизировалась. Думается, что в этом очень показательна, и прошед-шая 28 ноября 2019 года презентация «Школы молодого этнополитолога», организованная Центром социокуль-турного моделирования при поддержке Фонда Президентских Грантов и консультационной поддержке Академии наук РБ.

С переписями вполне конечно же понятно, а как же с другими стараниями, и в особенности земляков, башкир-ских гуманитариев, и скажем так, в общем, со стараниями башкирской элиты? С результами их деятельности? Так ведь очень нагляден конструкт их стараний этот новоиспечённый «башкир», Альберт Исмаил. Выше было отмечено, что в северо-западных районах Башкортостана башкиры издавна испытывали и испытывают мощное иноэтничное влияние, и даже собственно изнутри своего сообщества, вовлекая в него это самое иное влияние. И, возникает вопрос, как влияют в составе башкирского народа на самосознание, на башкирский рух вот такие конструкты? И, между прочим, сам наш новоиспечённый башкир, очень даже доходчиво объявляет, объясняет: «Сейчас ситуация такая. Люди себя считают башкирами, но "другими" башкирами. Дело в том, что, как выяснилось, есть "истинные" башкиры, на основе их диалекта был создан башкирский язык. А наш диалект сильно отличается. Он даже больше похож на литературный татарский, чем на башкирский. И от этого опять возникает путаница. Вроде все башкиры, а язык ближе к казанскому». Однако это его очень доходчивое не для дремучих умов, не понимаемо это ими, они только чепчики бросают ввысь, мол, де ещё один башкир определился, объявился. И даже готов в пестовании себе подобных.

Этот знаток арабского языка Альберт Исмаил объявляет, мол, де наглотавшись архивной пыли, выяснил, что он башкир. Мы не будем его спрашивать каков его род, каковы оран и дерево его рода, и про родовую птицу тоже, он же ведь, старатель говорит, что отыскал своё истинное башкирское шежере. Молодца, однако, есть вопрос, а почему на арабском, а например не на албанском языке, их же эти два языка объединяет очень важная общность, эти языки, в общем-то, не практиковались у населения России, и в частности у башкир. Только не надо путать со знанием текста священного Корана, и с написанием некоторых других письменных памятников, ведь дело, разговор об учёте населения.

Он же, этот наш башкир сказывает про своих родителей и про своих родственников: «Я думаю, они себя иденти-фицировали больше как татары». У автора здешних строк во времена срочной службы в армии, был товарищ, кото-рый часто на необычное, непонятное, на бестолковое повторял фразу: «С дуба падают листья ясени, ни фига себе, ни фига себе», правда, очень даже матерно. Материться мы не будем, однако встречалось уже таковое, подобное. Один такой товарищ нарисовался с подобным в личке автора на одном из татарских форумов. Этот архивную пыль не стал глотать, а просто наклевался информэйшен на сайте Уфаген. И объявляет мне, Ирек я всю свою жизнь думал, что я татар, а наклевался на Уфагене информэйшен, и понял, мы с тобой северные башкиры. Ну, раз так ранее считал, думал, значит и у него, по крайней мере, отец татар, а может, и мама тоже, как и у этого пострела, новоиспеченного башкира Альберта. Я тому ответил, ты парень можешь с этим идти к своему отцу, мол, я твой татара сын стал башкиром, я же на могилу своего отца с таким блудством не пойду. Был бы я сыном башкира, гордился бы я этим, но я сын своего отца татара, и мамы своей татарки, уже тоже покойной. Не знаю, как тот фрукт обошёлся с этим со своим отцом, но наш нынешний пострел, новоиспечённый башкир Альберт Исмаил, сказывает, что таковое объявил своим родителям татарам. И, как ведь доходчиво он объясняет: «У татар могут быть родственники башкиры», т.е. значит даже так, что даже он, у своих родителей татар урождён башкиром. Не станем вспоминать мы вновь про «листья ясени с других деревьев», но обратим внимание на хадис от имама аль-Бухари, тиражируемый авторами «Многотомной зажигалки» не только по всем томам, но даже по их частям. Этот хадис гласит: «Каждый, кто назы-вает себя сыном не своего отца, зная его, обязательно совершает неверие, и каждый, кто причисляет себя к народу, к которому он не принадлежит, пусть займет свое место в аду». Наш пострел, вроде как не отказывается от своего отца, а, ведь всё же своим родителям и родственникам татарам, этот «лист ясени», объявляет место в аду. Похоже всё же, в соответствии с тем хадисом, с мозгами у него самого, у этого товарища, то ли пребывавшем ранее в аду, то ли обретшем место там, очень даже не очень. А уж когда он сам приводит к своему интервью на ресурсе ПроУфу фразу П.Р. Столыпина «Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы» становится вообще тревожно за его душевное состояние, кто же у него навоз. При его обретении настоящей национальности, это получается, опять же его родители.
Да, и ладно собственно с ним, с этим новоиспечённым «башкиром». Заметим только, что если тем упомянутым нами историческим «новобашкирам» не был закрыт возврат в свой родной этнос, и они, в общем-то, и не выходили из него, то этому пострелу пути назад уже категорически нет.

А сейчас несколько слов по истории одного населённого пункта. Группа экспертов на Фэйсбуке, начавшая обсуждение шежере этого нашего «башкира» упомянула в его родословной н/п Чуваш-Тамьяново. Обратимся к сведениям по этому н/п к работе «История сёл и деревень Башкортостна и сопредельных территорий» известного специалиста по этим вопросам Анвара Закировича Асфандиярова. Он, вроде как, не в свойственной ему манере, т.е. без непосредственных ссылок на источник, начинает с объявления, что этот н/п пункт был основан чувашскими крестьянами по договору с башкирами Канлинской волости, оформленной 10 июля 1739 года. И к этому добавляет, что среди её первых жителей были и ясячные татары, но откуда взяты все эти сведения не указано. По временам III ревизии 1762 года, он подсказывает, что её жителями были указаны лишь только татары, и их было 50 мужчин в сословии ясачных татар. Упоминание женщин бывало упускали в упоминаниях по ревизиям, но как эти 50 мужчин 1762 года, как пишет этот историк, все уже оказались среди повстанцев-пугачевцев, за чуть более десять лет до этого востания, как-то всё же не понятно. Асфандияров, в продолжении пишет, что затем среди поселенцев можно было видеть, и чувашей, и татар. Когда «затем», вроде как понятно, а на основании чего писаны эти слова об этническом составе населения означенного н/п не понятно, поскольку вновь это не указано. Зато прописано, что с IV ревизии 1783 г. все жители этого н/п назывались тептярами. Вместе с тем, в отдельной таблице им приведена этничность этих тептяр, они чуваши, 61 мужщин и 73 женщин, причём без указания их упомянутой сословности. Ну, те упомянутые 50 татар мужщин, наверное погибли в рядах повстанцев-пугачевцев, однако татары в этом н/п пропали вообще, остались только чуваши. Подобная же картина чувашской этничности населения этого н/п автором обрисована в той же таблице по временам и V ревизии 1795 года, и VII ревизии 1816 года, но тоже во вне их сословности. Автор здешних строк, всё же попробовал найти этот н/п Чуваш-Тамьян с 91 мужчин, и 89 женщин чувашей по матералам V ревизии 1795 года, представленным в замечательной книге «Западные башкиры по переписям 1795-1917 гг.», автор-составитель которой и ответственный редактор её издания он же, уважаемый А.З. Асфанияров. Не получилось, не нашлись там соответствующие сведения. А вот по данным VIII ревизии 1834 года, тоже представленным в этой же книге, нашлись сведения о Чуваш-Тамъяново, с указанным Анваром Закировичем 191 мужчин тептярей. Указана, и дата 10 июля 1739 года, оформления договора с башкирами-вотчинниками Канлинской волости, правда, не указано, что второй стороной этого договоро были чувашскими крестяне, как писал Асфандияров.

Он же без указания этничности и по 1870 году, приводит число 192 мужщин и 203 женщин тептяр. Тогда как в справочнике «Уфимская губерния. Списки населённых пунктов по сведениям 1870 года» эти тептяре указаны в башкирах, или вернее в «башкирах из тептярей». Н.Н. Томашевская только по Х ревизии 1859 года насчитала 54 665 «башкир из тептярей» и 34 665 «башкир из мещеряков», или всего 89 330 «новобашкир». Она же по данным этой ревизии приводит обширный список деревень с населением «башкиры из мещеряков» и «башкиры из тептярей», а также обширный список деревень с динамикой этнического состава мещеряцких деревень Уфимской губернии по данным VIII ревизии 1834 г. и сведениям 1870 г., с премущественным изменением их в сторону башкирства (Томашевская Н.Н. От социального пространства к социальному времени: Опыт этнической истории башкирского этноса в новое время. Уфа: Китап, 2002. – 240 с.).

Дело в том, что в 1855 году Башкирско-мещеряцкое войско, с включением в него тептярей и бобылей, было пере-именовано в Башкирское, и часто с этого времени многие статистические материалы включали всё население этого войска в одну группу – башкиры. По материалам Х ревизии 1859 года из нашей замечательной книги в н/п Чуваш-Тамъян без указания на этничность указаны 161 мужщин и 168 женщин в припущенниках. В этой же книге по 1902 году, тоже без указания этничности население Чуваш-Тамъян и, вообще указано по прежнему соответствию в при-пущенниках военного звания в числе 489 человек.

Есть в нашей означенной книге и материалы переписи 1917 года, и вновь по этой переписи в Чуваш-Тамъяново прописаны башкиры, в количестве 825 человек. Однако, у М.И. Роднова соавтора этой книги, и известного специа-листа по демографии края, и именно того историка, который ввёл в научный оборот данные этой переписи, есть сноска в книге за номером 39, которая вполне даже частит по таким прописям по этничности населения н/п, как башкиры. В сносках этих указано, что это не собственно башкиры, а те же «ново–башкиры». Правда Роднов не отписал какой же этничности были эти «ново-башкиры» из тептяр в Чуваш-Тамъяново. А мы напомним одну важ-ную особенность переписи 1897 года, это наличее в переписных листах вопросов о родном языке и вероисповеда-нии. И как уже выше было отмечено, бытовавшая фино-угорская и чувашская иноэтничность в тептярях по види-мому практически была уже выведена тогда, оставляя в них только тюрко-мусульманскую доминанту. И Михаил Игоревич Роднов ставит жирную точку в вопросе об этничности населения Чув.-Тамьяново результатами переписи 1920 года по Белебеевскому уезду Уфимской губернии, введёнными относительно недавно в научный оборот им же. Это татары числом 835 человек при 148 хозяйствах (Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. – Москва: ИЭА РАН, 2009., Стр. 87).

Насчёт же тех данных, которыми оперируют иные, и в частности уважаемый Анвар Закирович, как результатами переписи 1920 года М.И. Роднов указывает, что это данные справочника «Список населённых пунктов Башреспублики». Справочника, составленного БашЦСУ в 1926 г. (т.е. опубликованного в 1926 году – И.Г.) на комбинированных сведениях из разных источников накануне готовившейся переписи. Роднов, и, наверное, не без основания продолжает: «при подготовке к следующей переписи 1926 г. составители этого статистического сборника, по сути, произвольно, в угоду собственным (или заказчика) представлениям, мягко говоря, корректировали итоги переписи 1920 г. главным образом по «тюрко-татарам» (Стр.28-29). От себя же добавим, что составители этого Справочника наверняка постарались ещё ранее, и, в общем-то, не в целях подготовки к переписи 1926 года, а уже в подготовке к и обоснованию расширения Декретом ВЦИК от 14 июня 1922 года границ АБССР за счёт упраздняе-мой Уфимской губернии. И нельзя, не заметить, даже данные этого справочника «Список населённых пунктов Башреспублики» в одной из работ А.З. Асфандиярова, нет, конечно же, не им самим, но помощниками ещё были подкручены в их большую башкирскость. Такое же безобразное подкручивание свершили и с дополнительными данными, вписанными в переизданный справочник «Населенные пункты Башкортостана. Ч 1.Уфимская губерния, 1877. – Уфа: Китап, 2002. – 432 с.».
Однако. Всё же хочется завершить эту заметку, если, и не на оптимистической ноте, но, скажем так, на радостной. Автор здешних строк искренне желает счастья новоиспечённому башкиру Альберту Исмаилу счастья и радостей в семье родственного башкирского народа. Саубыл Альберт.






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  • 1 | 16.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера татар, сегодня башкир, ладно если завтра тоже башкир,
========================
А чЁ он мелочится?!
Член у него обрезанный, - так пусть лучше косит под иудея, в израиле и климат лучше, и жизнь сытнее...
А, вообще то, у татар принято становится башкирами, и в принципе, я их не осуждаю: Ну разве смог ли татарский поэт Мустай Карим, стать народным поэтом сраны башкир если бы не косил под башкира?!
Да таких примеров хоть отбавляй!!!!
Я Советую всем умным татарам переобуться в башкиры, захватить ключевые посты, устроить референдум о добровольном присоединении сраны башкир к татарстану, и я Вам обещаю все оставшиеся башкиры, будут утверждать с пеной у рта что они Татары. И первый среди них будет радий!



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  • 2 | 16.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкир - дикий татарин. Лучше, короче и яснее не скажешь.



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  • 3 | 16.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Да плюньте вы. Не до вашей свалки, "нанайские мальчики". Ирек спецом разводит.



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  • 4 | 16.12.2019, 09:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1412 | Рейтинг: +353
Где ты, кац-фас. Проснись алкаш, опять башкир в татары назначают. Что ssсрия была недоимперией, что эрэфия. История не учит, долбоящеры на своих ошибках учатся. Вот США это империя, там никто не выпячивает свою национальность.



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3

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  • 5 | 16.12.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 16.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкир - дикий татарин. Лучше, короче и яснее не скажешь.
=====================================
Позвольте возразить!
Не дикий, а одичавший!!!!
Любой человек, народ, нежилающий прогресировать,-деградирует, вот и так называемые башкиры , заБИЧевали, стали довольствоваться медом, кумысом и лапшой, и преврвтились ,,, в то что превратились!
Обратите внимание, что лучший музыкальный инструмент у них, это курай, лучшая одежда,- одежда 15 века! СРАМАТА!!!!!
И вот пердстамители этих деградантов нами правят!!!!!!!!!



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  • 6 | 16.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 16.12.2019, 09:31 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1410 | Рейтинг: +353
...
Вот США это империя, там никто не выпячивает свою национальность.

-----------------------

Кому выпячивать-то? Индейцев зачистили. О, вспомнил:

Едут по прерии индеец и американец. Индеец жалуется:

- Эх, Джон, у вас такие имена красивые... Билл, Моника...

- Послушай, вот твой отец - Ястребиный Коготь, сестра - Быстроногая Лань.
Так что ты не прав, Бычий Х...й, у вас тоже имена красивые.



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  • 7 | 16.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Рахмат инде Ирек эфенди за вашу статью.
Для меня ваше исследование, в первую очередь - ценный фактологический источник.
Еще раз зур рахмат.

Миннебай Улы.



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  • 8 | 16.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 16.12.2019, 09:31 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1410 | Рейтинг: +353
Где ты, кац-фас. Проснись алкаш, опять башкир в татары назначают. Что ssсрия была недоимперией, что эрэфия. История не учит, долбоящеры на своих ошибках учатся. Вот США это империя, там никто не выпячивает свою национальность.
=============================
Да уж, представте Могучее США, в котором у каждой нации свое государство?!
Или вот представте, Какой нибудь штат в котором 18 % индейцы, и этот штат называется идейский штат, и правят там только индейцы,!
Может быть такая страна великой?
Только один наро,- РОссияне!
Только одна конституция-Российска1
Только один флаг,- Российский
ЗАМЕТТЕ!!!! Я Не говорю Русский,Я Говорю Российский - Где Всем живется весело, Вальготноно н Русси!!!!



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  • 9 | 16.12.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.12.2019, 09:31 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1410 | Рейтинг:
================================
Я как тор спросил у знакомого татарина: Как по фамилии можно тличить башкира от татарина, он мне бъяснил что у башкирские фамилии как у индейцеф:
Акбашев- белоголовый
Китапов_книжкин
Пидорастов- ну это без перневода понятно
Ну и т.д



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  • 10 | 16.12.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Из биографии данного хамелеона: второсортный артист в Казани, татарский националист... башкирский националист, заслуженный артист Башкирии, народный артист Башкирии, лауреат премии имени С.Юлаева, кавалер ордена (?)...



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  • 11 | 16.12.2019, 10:49 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4764 | Рейтинг: -733,1
Есть в нашей означенной книге и материалы переписи 1917 года, и вновь по этой переписи в Чуваш-Тамъяново прописаны башкиры, в количестве 825 человек. Однако, у М.И. Роднова соавтора этой книги, и известного специа-листа по демографии края, и именно того историка, который ввёл в научный оборот данные этой переписи, есть сноска в книге за номером 39, которая вполне даже частит по таким прописям по этничности населения н/п, как башкиры. В сносках этих указано, что это не собственно башкиры, а те же «ново–башкиры». Правда Роднов не отписал какой же этничности были эти «ново-башкиры» из тептяр в Чуваш-Тамъяново. А мы напомним одну важ-ную особенность переписи 1897 года, это наличее в переписных листах вопросов о родном языке и вероисповеда-нии. И как уже выше было отмечено, бытовавшая фино-угорская и чувашская иноэтничность в тептярях по види-мому практически была уже выведена тогда, оставляя в них только тюрко-мусульманскую доминанту.
(Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. – Москва: ИЭА РАН, 2009., Стр. 87).
--------------------------------------------
Вот таким образом дурят вас Ирек, вроде приводит цитату из статьи, а в самом деле это его бред и никакого отношения к статье не имеет!!!!

Ирек, если ты пытаешься строит себя ученым, то приводи цитаты автора без изменений!!!!



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3

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  • 12 | 16.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако, последующие слова названия этой статьи, что Татарстану нет дела до татар Башкортостана, это уже очень серьезно, и это, ведь действительно так. И добавим....
__________________
ты, чмошник гаражный - и ДОБАВИМ... ссука, пиши от своего имени - ДОБАВЛЮ... вот же мания величия
а ваще хня всё это - если купил диссертацию , то лучше ПИШИ и не лезь в строительство мостов... лучше , чем Жванецкий про Ирика не скажешь
турк



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3

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  • Гость
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  • 13 | 16.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Я Говорю Российский - Где Всем живется весело, Вальготноно н Русси!!!!

----------------

"Хорошо излагает, собака!" (с)

Так кому живется весело, вольготно на Руси?

"Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу..."



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0

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  • 14 | 16.12.2019, 11:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3935 | Рейтинг: -315,2
Ирек, когда лечиться начнёшь ?



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5

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  • 15 | 16.12.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если говорить неправду достаточно громко, достаточно часто и достаточно долго то люди начнут верить в нее.
Постулат пропаганды рейха.



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  • 16 | 16.12.2019, 13:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 105 | Комментарии: 9226 | Рейтинг: -695,3
М. И. Роднов
Материалы всероссийской сельскохозяйственной и
поземельной переписи 1917 г. по Уфимской губернии
(Белебеевский, Бирский и Уфимский уезды)
753 Чуваш-Тамъяново - башкиры(39) при 151 дворах - 825
(39) - "Ново-башкиры" (в д. Тарханово есть " башкиры-тептяри").
http://dereksiz.org/zapadnie-bashkiri-po-perepisyam-1795-191
7-gg-asfandiyarov-a--a.html?page=5

Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. – Москва: ИЭА РАН, 2009. – 121 с.
43. Чув.-Тамьяново - татары при 148 дворях - 835.
http://mrodnov.ru/fr/0/public/Beleb.pdf



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  • 17 | 16.12.2019, 13:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 105 | Комментарии: 9226 | Рейтинг: -695,3
11 | 16.12.2019, 10:49 | Автор: Дед
+++++++++++++++++++++++++
Дедусик, а Кухерка тебя вернее, правильнее называет.



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  • 18 | 16.12.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как один наш земляк и певун сменил свою национальность, был «татар», а стал «башкир».
=========================
Да такие "певуны", на РАз не только национальность меняют но и сексуальную ориентацию,
Вроде 5-ть минут неазад был Альбертом, глядь,-а он уже Альбия!
А вот обратно уже ходу нет..., как говорится система нипель туда вдули, а обратно,,,, ну вобщем только туда, туда, туда.....



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  • 19 | 16.12.2019, 14:08 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4764 | Рейтинг: -733,1
Ирек,я показал что ты собой представляешь, так что умный поймет,. а дураку объяснять бесполезно.



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  • 20 | 16.12.2019, 14:27 | Автор: Ирек
    Публикации: 105 | Комментарии: 9226 | Рейтинг: -695,3
19 | 16.12.2019, 14:08 | Автор: Дед
+++++++++++++++++++++++++++
Дедорас, что ты на фоне приведённых мной данных из работ М.И.Роднова можешь представить? Ничего, кроме своей непреходящей тупости.



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