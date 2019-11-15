Очередь на раздачу надоевшей лапши

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В список вошли корреспондент газеты «Эксперт Башкортостана» (ГУП ИД РБ) Станислав Шахов, шеф-редактор объеденных СМИ Башкортостана Артём Валиев, корреспондент «Общественной электрогазеты» Ксения Калина, корреспонденты «Башинформа» Азат Гизатуллин, корреспондент и оператор БСТ Айнур Кабиров и Азат Ишбулатов.«Эхо Москвы» будет представлять замредактора Максим Курников, ранее возглавлявший уфимскую редакцию «Эха».Пресс-конференция состоится 19 декабря. В списке около 1,9 тысячи журналистов.Напомним, в 2017 году Станислав Шахов спросил о сбалансированности бюджетной политики между центром и регионами. В 2008 году главный редактор программы “Вести-Башкортостан” Рустам Зарафутдинов задал президенту вопрос: «Ху из мистер Путин?».