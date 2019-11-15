Очередь на раздачу надоевшей лапши

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Кристина Абрамичева: «Дав ...

странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кристина Абрамичева: «Дав ...

Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Очередь на раздачу ...

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В ...
  14.12.2019   21538    9

ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   16362    14

Обвиняемые в ...

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во ...
  13.12.2019   32794    52

СПЧ ему как кость в горле ...

Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в ...
  13.12.2019   23811    23

Террор, стаканчик и игра ...

Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, ...
  13.12.2019   19944    41

Последние публикации
Очередь на раздачу ...

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В ...
  14.12.2019   29383    9

ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   25162    14

Обвиняемые в ...

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во ...
  13.12.2019   43061    52

СПЧ ему как кость в горле ...

Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в ...
  13.12.2019   37024    23

Террор, стаканчик и игра ...

Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, ...
  13.12.2019   20823    41

Не слуга народа ...

Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной ...
  13.12.2019   43391    30

Славься и властвуй, ...

Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс. Я считаю ее текст - ...
  12.12.2019   36244    34

Деньги на затыкание ртов ...

Власти Башкирии профинансируют муниципалитетам конкурсы на лучшую программу по ...
  12.12.2019   31776    5

Неизвестные ...

У активистов экологического движения «Сибай, дыши» в Башкирии сегодня вечером ...
  12.12.2019   25222    6

«Давайте на минуту ...

Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего ...
  12.12.2019   33501    41

Читаемое за месяц
Конец мифа о духовности ...

Руководители российской пропаганды много лет использовали такой прием. Как ...
  15.11.2019   42607    49

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   41466    88

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   27228    249

Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   14645    369

Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   25701    72

Архив публикаций
Декабрь 2019 (43)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Очередь на раздачу надоевшей лапши

Оценили
0


Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В список вошли корреспондент газеты «Эксперт Башкортостана» (ГУП ИД РБ) Станислав Шахов, шеф-редактор объеденных СМИ Башкортостана Артём Валиев, корреспондент «Общественной электрогазеты» Ксения Калина, корреспонденты «Башинформа» Азат Гизатуллин, корреспондент и оператор БСТ Айнур Кабиров и Азат Ишбулатов.

Очередь на раздачу надоевшей лапши


«Эхо Москвы» будет представлять замредактора Максим Курников, ранее возглавлявший уфимскую редакцию «Эха».

Пресс-конференция состоится 19 декабря. В списке около 1,9 тысячи журналистов.

Напомним, в 2017 году Станислав Шахов спросил о сбалансированности бюджетной политики между центром и регионами. В 2008 году главный редактор программы “Вести-Башкортостан” Рустам Зарафутдинов задал президенту вопрос: «Ху из мистер Путин?».

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
- Ты как царю челобитную подаёшь, холоп?!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эти пресс-конференции нужны самому пукину и его чиновникам.
Народ давно не слушает и не смотрит его
Смертельно надоели его пустословия



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 14.12.2019, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38993 | Рейтинг: +5334
41 | 13.12.2019, 21:14 | Автор: Ирек
Публикации: 104 | Комментарии: 9211 | Рейтинг: -693,8
У меня вопрос к тебе Леночка: всяким дерьмом покрываешь представителей власти и тебе ни куя... всё сходит с рук как воза с кусево пера. А ?!
++++++++++++++++++++++++++++
Не в бровики, а прямо в самые обе глазницы до полного упора, и причём до брызг, и даже соплями из этих глазниц, а ей этой Кухерке действительно ничего и всё ни почём.

============================================================
==
Старая карга полностью свихнулась.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.12.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАДОЕЛИ ЭТИ МЕКСИКАНСКИЕ СЕРИАЛЫ,где все спланировано и рафинировано!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.12.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
﻿Куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст". (по драме Гете "Фауст").

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой.

В умилении сердечном прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал, окружая пьедестал.

Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.

Этот идол золотой
Волю не6а презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой.

В угожденье Богу злата,
Край на край встаёт войной.
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата,
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл.

Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.12.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже челядь боится сказать царю, что этот цирк идет уже с отрицательным рейтингом, что плескать на красные угли керосин, а сам работающий пенсионер верит, упорно верит: "меня народ любит". То же не плохо, пусть верит, тем неожиданнее будет пробуждение. Проспал момент, сеньор помидор.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 14.12.2019, 12:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1408 | Рейтинг: +352,9
Какие еще журналисты. С приходом пуйла эта профессия называется журнашлюшками. Две древнейшие специальности сравнялись.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.12.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Э.э..., напрасно народ так настроен против Президента РФ. Особливо ретивые - "выплескивают вместе с водой и ребенка". Президент РФ - ум, честь и совесть нашей эпохи. Без его мудрого руководства, россияне давно бы ходили с протянутой рукой за куском хлеба. Именно благодаря его футуристическому мышлению россияне живут в домах-дворцах на территории, как самой РФ, так и за бугром. Катаются на бронированных мерседесах, яхтах размером с теплоход.

Одни только факты, что даже рубли стали "считать" на вес, в тоннах, говорит о том, как мы обогатились за последние два десятилетия. Миллиардеров не счесть на Руси.

Я вполне уверен, что Ульянов, вскинув руку, вновь бы повторил свою пророческую фразу-утверждение: "Правильной дорогой идете, товарищи!"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.12.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда начнут гору разрабатывать, вы собираетесь спасать ёжиков, птичек, какая -то программа есть у вас, или всё на этом, забыли о них?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com