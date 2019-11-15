«Эхо Москвы» будет представлять замредактора Максим Курников, ранее возглавлявший уфимскую редакцию «Эха».
Пресс-конференция состоится 19 декабря. В списке около 1,9 тысячи журналистов.
Напомним, в 2017 году Станислав Шахов спросил о сбалансированности бюджетной политики между центром и регионами. В 2008 году главный редактор программы “Вести-Башкортостан” Рустам Зарафутдинов задал президенту вопрос: «Ху из мистер Путин?».
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Очередь на раздачу надоевшей лапши
Раздел: Новости | Просмотры: 35068 | Комментарии: 9