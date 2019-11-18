Мины и минёры. Кто подложил мины под нашу государственность?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Кристина Абрамичева: «Дав ...

странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кристина Абрамичева: «Дав ...

Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Хабиров: «Когда идет ...

Госсобрание Башкортостана не планирует в нынешнем году смягчать нормы ...
  16.12.2019   39981    30

Мины и минёры. Кто ...

Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это ...
  16.12.2019   30771    183

Вчера татар, сегодня ...

Заглянул я по ссылкам с Фэйсбука на ресурс IdelРеалии, скажем так, на ...
  16.12.2019   18089    45

Очередь на раздачу ...

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В ...
  14.12.2019   42063    120

ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   33010    14

Последние публикации
Хабиров: «Когда идет ...

Госсобрание Башкортостана не планирует в нынешнем году смягчать нормы ...
  16.12.2019   13218    30

Мины и минёры. Кто ...

Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это ...
  16.12.2019   27951    183

Вчера татар, сегодня ...

Заглянул я по ссылкам с Фэйсбука на ресурс IdelРеалии, скажем так, на ...
  16.12.2019   24996    45

Очередь на раздачу ...

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В ...
  14.12.2019   14109    120

ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   43290    14

Обвиняемые в ...

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во ...
  13.12.2019   38523    57

СПЧ ему как кость в горле ...

Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в ...
  13.12.2019   16622    23

Террор, стаканчик и игра ...

Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, ...
  13.12.2019   35050    48

Не слуга народа ...

Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной ...
  13.12.2019   42946    30

Славься и властвуй, ...

Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс. Я считаю ее текст - ...
  12.12.2019   37767    34

Читаемое за месяц
Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   30943    72

Уфимский штаб Навального ...

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую ...
  18.11.2019   34308    90

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   11994    48

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   20143    11

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   22027    51

Архив публикаций
Декабрь 2019 (46)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Мины и минёры. Кто подложил мины под нашу государственность?

Оценили
3


Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину, вот так и живём до сих пор на этой мине.

Мины и минёры. Кто подложил мины под нашу государственность?


Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину, вот так и живём до сих пор на этой мине.

«Москва, 10 декабря. Владимир Ленин в свое время «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность, считает президент РФ Владимир Путин. Путин ответил на идею Сокурова «придумать Россию заново»: «Есть такой человек - господин Ульянов. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном, чтобы люди не забыли, кто там лежит. Создал структуру государства, заложив мину под российскую государственность»

"Вот оно чо, Михалыч!"

В каких условиях Ленин «придумывал» новую государственность, с чем ему пришлось иметь дело? Мину под тысячелетнюю государственность сначала подкладывал государь император то японской кампанией, чьи результаты шокировали российскую общественность, то бессмысленным в своей жестокости Кровавым воскресеньем, то столыпинскими реформами. Подвело черту блестящее и победоносное участие в первой мировой войне, когда генералы царской армии попросили императора на выход. А потом уже была не мина, а самый настоящий; распыляющий взрыв: Временное правительство запустило развал армии и распад государства. 12 июля 1917 года Александр Блок записал в дневнике: "Отделение" Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за "Великую Россию"…" В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, в Екатеринодаре возникло "Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей", в ноябре отпало Закавказье, в декабре - Молдавия и Литва и т. д. Произошла цепная реакция и провозглашать свою "независимость" стали отдельные регионы, губернии и даже уезды! Между новыми "независимыми образования" начались кровавые конфликты.

Россия покрылась трещинами и стала рассыпаться, исчезать с мировой карты.

К осени стало окончательно ясно, что государству российскому приходит конец и вот тогда в дело вмешался Ильич с большевиками.

Но лидеры Февраля не успокоились и попробовали довести свое благородное дело до логического финала уже с опорой на помощь западных партнёров.

Монархист и антисоветчик М. В. Назаров, говоря о несомненной "ориентации Белой армии на Антанту", на Великобританию, Францию и США, - ориентации, которая в случае победы белых привела бы к подчинению России иностранным силам, делает следующий вывод: "В немалой степени это обстоятельство… толкнуло к большевикам и ту часть офицеров, которые не стали… служить в Красной армии (как ген. Брусилов; всего добровольно или вынужденно по этому пути пошло не менее 20 процентов офицеров Генштаба)".

В. В. Шульгин писал еще в 1929 году: "Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много". [Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. - СПб., 1992, c. 123.]

Но Ильич все-таки разгромил белогвардейцев-февралистов и страну собрал, вытащил ее из пропасти за короткий срок, ценой колоссальных усилий, сжигая себя, свое здоровье. И страна бы существовала до сих пор, если бы бывшие товарищи не захотели стать господами. СССР окончательно добил Ельцин в Беловежье. Президент США Джордж Буш в своем заявлении от 25 декабря 1991 года подчеркнул: «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Эти события явно отвечают нашим интересам» (газета «Известия» за 26 декабря 1991 г.).

Павел Вощанов рассказывает о том, как легко и просто разрушал страну Борис Николаевич: «Возле кабинета Ельцина замечаю прогуливающихся взад-вперед двух прибалтийских лидеров – Арнольда Рюйтеля и Анатолия Горбунова. Чуть поодаль, двумя раздельными группками, стоят люди их свиты. Догадываюсь, что «ответственное протокольное мероприятие», о котором утром говорил Илюшин, – встреча президента России с председателем Верховного Совета Эстонии и председателем Верховного Совета Латвии. Только почему о ней нас не известили заранее? И как она будет проходить – с обоими сразу или с каждым в отдельности? И какие вопросы будут обсуждаться?

И все-таки какие-то странные переговоры – уложились в четверть часа! Ведущая в кабинет дверь открывается, и на пороге появляются улыбающиеся Ельцин и Горбунов. Как мне кажется, улыбаются они все же по-разному: латвийский спикер – будто молодой папаша, которому только что сообщили о рождении долгожданного первенца, российский президент – как добросердечный дедушка, на которого с рождением дитяти свалилась масса забот.

Через плечо Илюшина заглядываю в бумагу. Читаю: «Акт о признании независимости…» Сердце ёкает от неожиданности: конец Союзу!

Спустя час Россия Бориса Ельцина так же решительно и безоговорочно признала независимость Эстонии. Уложились в те же четверть часа. Похоже, сами балтийские посланцы не рассчитывали на такое великодушие, поэтому выглядят слегка растерянными. Они отказываются от предложенного обеда, наспех, прямо в приемной, выпивают за свершившееся по бокалу шампанского, и, рассыпавшись в благодарностях и уверениях, торопливо откланиваются. Видно, торопятся ошеломить свои народы отвоеванной, наконец, у России свободой».

А как не вспомнить известный призыв Ельцина: «Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!»

Может быть, Путин хочет сказать, Ельцин - это мина Ленина? Почему же тогда Путин открывает Ельцин центры? Почему он славит эту мину под нашу государственность? "Борис Николаевич Ельцин вместе с новой Россией прошел путь тяжелейших, но необходимых преобразований. Возглавил процесс кардинальных перемен, которые вывели Россию из тупика, - сказал В.Путин. - Масштаб личности Б.Ельцина еще предстоит в полной мере оценить истории и нашим потомкам".

«Необходимые преобразования» - вот как называет распад державы Владимир Владимирович…

Мы знаем как Ильч и конница Буденного собирали большое государство. Что сделано в постсоветское время? Мы получили базы НАТО в Прибалтике, конфликт в Грузии, на Украине. Даже с Белоруссией у нас очень странные взаимоотношения, которые неизвестно чем в итоге кончатся. ИА «Росбалт» 12 декабря опубликовало материал о встрече Путина и Лукашенко под заголовком под заголовком «Путин и Лукашенко поругались перед праздником»: «Александр Григорьевич и Владимир Владимирович беседовали в Сочи сперва в компании премьеров, помощников и министров, потом пять с половиной часов с глазу на глаз, потом — снова с «секундантами». Но ни до чего так и не договорились. В результате двухдневная программа визита была сокращена до одного дня. О чем многие чиновники наверняка пожалели — ведь на воскресенье были назначены богатые празднования и роскошные застолья для делегаций двух стран. … Многочасовые переговоры на высшем уровне закончились ничем. Лукашенко, по словам свидетелей, был в бешенстве и тут же покинул резиденцию Путина, уже через час самолет с «бацькой» на борту вылетел из Сочи в Минск. Следом отправился самолет с белорусским премьером и остальными чиновниками. Путин, похоже, пребывал не в лучшем настроении. Не было ни публичных комментариев, ни выхода к прессе. Дмитрий Медведев тоже не захотел комментировать переговоры». Но вдогонку прошло такое сообщение: «Армия Александра Лукашенко готова к проведению совместных военных учений с войсками НАТО. Об этом заявил экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил, в недавнем прошлом — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев… Совсем недавно, в ноябре нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о заинтересованности Минска в развитии равноправного взаимовыгодного диалога с НАТО».

Это все пример мудрой неленинской политики? Это с высоты этих невероятных достижений Путин осуждает Ленина?

finanz.ru, 3 декабря: «В Академии наук просчитали сценарии распада России на федеральные округа. В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х - тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов. Результаты исследований по российской экономике, которые проводятся последние десять лет оказались, по его словам, «удручающими»». Нас к чему-то готовят?
РБК сообщает: «Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы».

Что происходит? Нас ожидает очередной, финальный этап демонтажа тысячелетней государственности под разговоры о минах Ленина и Бутовском полигоне?

Что там на самом деле происходило на Бутовском полигоне, где правда, где ложь – я специально не разбирался. На сайте «Накануне.Ру» читаю: «На заседании городской думы депутат Александр Колесников сказал, что "советская власть никого на полигонах не расстреливала". Александр Колесников посоветовал коллегам, выступающим с подобными заявлениями, учить историю, он сказал, что "ни у нас, ни в Москве советская власть не расстреливала людей в полях". По его словам, такие версии придумала антисоветская пропаганда.

То, что в лесах, полях не расстреливали людей во время "большого террора", в беседе с Накануне.RU подтверждает начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Расстреливали в других местах, для этого были специально оборудованные помещения. Это все сказки, конечно, что вывозили на полигон, заставляли могилы копать и расстреливали. Этого не было на самом деле, расстреливали по-другому, но расстреливали. Расстреливали тех, кого суд и судебные органы приговорили. Кстати, "тройка" – это тоже судебный официальный орган, не внесудебный орган, как было принято считать. В состав "тройки" входил прокурор – так что это тоже судебное решение, по судебным решениям расстреливали", – сказал Александр Капустин».

А вот фрагменты материала из Живого журнала (блог arctus): «Кто-то не верит тому, что «конкретных останков не найдено, что экспертизы не было и не будет». Раскрою подробнее. Об этом заявил в интервью, громко названном "Бутово — Русская Голгофа", Дмитрий Гришин, выпускник Свято-Тихоновского богословского института в Москве. Работает на Бутовском полигоне в храме во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских. Ответы его удивляют. Дмитрий рассказывает:

- о будущем каменном храме на этом месте;

- о том, что о полигоне узнали не из архивов, а из частных бесед;

- о том, что это полигон использовался для обстрелки нового оружия, созданного на Подольском заводе;

- о леденящей жилы процедуре расстрела - с пометкой о том, что об этом никто не знал, а известно об этих подробностях только из чьего-то устного рассказа. (По сути, не знает никто и сейчас);

- показаний свидетелей - нет;

- инструкций расстрельных команд - нет;

- есть только устные свидетельства, что туда привозили хоронить расстрелянных в московских тюрьмах до 50-х годов.

С уважением к повествователю ждём развязки. Самого главного.

Вот оно:

«— Все захоронения подняли?

— Нет, конечно. Это сейчас просто невозможно.

— А были обретены останки конкретных людей?

— Нет. Для этого нужно, видимо, проводить какие-то очень сложные исследования. Судя по тому раскопу, который делался в 1997 году, там нет цельных останков, скажем, скелета человека. Там все перемешано. Потому что там только вначале хоронили людей в небольших ямах-могильниках.

Казни скоро приняли такие масштабы, что мощным экскаватором были вырыты рвы глубиной в три метра и длиной в 150 и более метров. После очередного расстрела с помощью бульдозера тонким слоем присыпали тела, поверх этих тел ложились новые жертвы. Все это носило совершенно бесчеловечный характер. Заваливали рвы чем угодно, мусором.

— И останки расстрелянных людей теперь невозможно найти и опознать? А ведь сколько здесь святых мощей мучеников…

— Современными средствами науки, видимо, это возможно, но даже трудно представить, сколько это потребует денег».

Заметьте: совершенно спокойно расписавшись в том, что никаких подтверждений мифа нет и не будет, тем не менее, Дмитрий Гришин берёт на себя ответственность, посвящая собеседницу в неизвестные ему детали: экскаватор, бульдозер, как складывались новые жертвы. Но ведь останки конкретных людей не обретены.

А что-то вообще - найдено? Найдено. Неопознанные останки 149 человек. Это могут быть: кто угодно из какой угодно эпохи.

Но смело говорится о 21000, и никак иначе как репрессированных. Нас до сих пор кормят этими сказками, надеясь вручить бочку с пеплом, чтобы мы, утонув в нём с головой, каялись, каялись, каялись. Платили и каялись. Не пройдёт такой номер».

Понятно, что они делают. Им нужен демонический символ, который можно при каждой необходимости вытаскивать: "Вот видите? Это ГУЛАГ, а это Бутовский полигон! Вот от какого ужаса мы вас избавили, твари неблагодарные! Не хотите пенсионную реформу? Но так может вы хотите Бутовский полигон?!"Ужас, ужас и пот холодный струится по спине... "Не хотим, Владимир Владимирович, делайте с нами что угодно, но только не советский ужас и кошмар!" Так это должно работать.

Поэтому, что там за мифология создана вокруг Бутовского полигона - даже не хочу сейчас разбираться. Я вполне разделяю мнение Константина Семина, которой в одном из диалогов со зрителями своего канала, сказал, что у нас споры о прошлом подчас закрывают насущные современные проблемы. И я вместо очередного долгого спора на советскую тему хочу предложить некий, как говорил Горбачев, консенсус.

Скажите, когда бывший подполковник КГБ расписывает ужасы репрессивной политики в СССР, то не испытываете ли вы какой-то диссонанс? Согласитесь, что в этом есть какая-то странность, противоречие?

Вот, к примеру, Мария Захарова заявила, что Сталин в два раза ужаснее Гитлера и на этом основании горит в аду в два раза ярче. Кто такая Мария Захарова? Читаю в Википедии: «Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (2017)». Серьезный пост. Марию Захарову никто не поправил, не одернул. А из ее слов следует, что СССР в два раза ужаснее Третьего Рейха, а его репрессивные органы в два раза страшнее, чем Гестапо и СС. Я, кажется, правильно понял логику ее заявления? Но чтобы мы сказали, если бы бывший офицер СС стал нам рассказывать об ужасах Бухенвальда? Это бы выглядело несколько странно и даже возмутительно…

Когда Путин говорит об ужасах Бутовского полигона, то я начинаю думать: Владимир Владимирович периодически демонстрирует свою православность, стоит в храме, крестится, свечку иногда держит. А он когда-нибудь по православному публично каялся за то, что работал в страшных карательных органах тоталитарного (и преступного!) СССР? Я не припомню…

Если СССР страшнее Третьего Рейха, то последствия должны быть схожие. Его руководители должны были сесть на скамью подсудимых, понести заслуженную ответственность. А если работники КГБ страшнее гестаповцев и эсэсовцев, а члены КПСС ужаснее членов НСДАП, то, как минимум, они должны подвергнуться люстрации.

«Люстрация (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения для политической элиты прежней власти, вводимые после смены власти, в виде ограничения активного и пассивного избирательного права, а также права на участие в управлении делами государства».

Логично? Допустим, мы поверим словам Путина об ужасах в СССР, но тогда возникает вопрос: почему сейчас страной правит бывший подполковник КГБ? Если «кровая гэбня» уничтожала невинных людей, то почему эта самая «гэбня» находится у руля государства?

ФСБ у нас возглавляет Александр Васильевич Бортников. В биографии читаем: «В 1975 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Москве, в этот период вступил в КПСС, в которой находился до её роспуска. С 1975 года — в органах государственной безопасности». Прекрасно, КГБ остался на прежнем месте…

В интернете нашел такую информацию: В.В. Путин был членом КПСС вплоть до августа 1991 года. Вступив в КПСС в Ленинградском университете, он, по его собственным словам, из партии «не выходил - КПСС прекратила существование, я взял партийный билет, карточку, положил в стол – там все и лежит». Д.А. Медведев вступил в КПСС во время учебы в Ленинградском университете и был членом КПСС до 1991 года.

А вот список членов Высшего Совета партии «Единая Россия»:

- председатель Высшего совета «Единой России» Б.В. Грызлов, член КПСС до августа 1991 года. Был освобожденным секретарем партийной организации НПО «Энергия» в Ленинграде;

- сопредседатель Высшего совета «Единой России» М. Ш. Шаймиев в 1967 г.

начал административную карьеру — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС. В 1983—1985 — секретарь Татарского обкома КПСС; в 1989 г. избран первым секретарём Татарского обкома КПСС. Награжден Орденом Ленина (1966 г.), Орденом Октябрьской Революции (1976), Орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.);

- сопредседатель Высшего совета «Единой России» С. Г. Шойгу – бывший член КПСС, был секретарем Абаканского горкома КПСС;

- член Бюро Высшего совета «Единой России» В.И. Ишаев – член КПСС до августа 1991 года;

- член Бюро Высшего совета «Единой России» Н. И. Меркушкин с 1977 г. — секретарь, с 1979 — второй секретарь и в 1982—1986 первый секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ. В 1986 избран первым секретарем Теньгушевского райкома КПСС. В 1990 избран вторым секретарем Мордовского рескома КП РСФСР;

- член Бюро Высшего совета «Единой России» О. В. Морозов - бывший преподаватель научного коммунизма в Казанском ГУ. В 1985—1987 гг. — заместитель секретаря парткома университета, в 1987 – 1989 гг. — заведующий отделом Татарского обкома КПСС, в 1989 – 1992 гг. — сотрудник аппарата ЦК КПСС в Москве;

- член Бюро Высшего совета « Единой России » С. С. Собянин – член КПСС с 1986 по 1991 гг. В 1982—1984 гг., работал заведующим отделом комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. С 1988 по 1990 — заместитель заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС;

- член Бюро Высшего совета « Единой России » А.М. Тулеев - с 1985 по 1988 гг. был заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского областного комитета КПСС.

- член Бюро Высшего совета «Единой России» А. Н. Ткачев - в 1986 г. избран первым секретарем Выселковского райкома комсомола, был секретарем Краснодарского обкома КПСС;

- член Высшего совета «Единой России» В. К. Бочкарев - член КПСС до 1991 года;

- член Высшего совета «Единой России» Б. В. Громов - член КПСС до 1991 г. В 1989 был выдвинут в кандидаты на членство в ЦК КПСС, в 1990—1991 — член Политбюро ЦК Компартии Украины;

- член Высшего совета «Единой России» О. П. Королев вышел из КПСС в августе 1991 г. Окончил Ростовскую высшую партийную школу. Занимал ряд партийных должностей: инструктор Долгоруковского райкома КПСС, заместитель председателя — секретарь партбюро колхоза «Путь к коммунизму». С 1985 г. — второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС, с 1987 г. — первый секретарь Добринского райкома КПСС;

- член Высшего совета «Единой России» Г. В. Кулик – член КПСС с 1960 по 1991;

- член Высшего совета «Единой России » Т. Д. Мамсуров - с 1978 года находился на комсомольской работе. В 1982 году был переведён в Москву, где работал инструктором отдела комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ. В 1983 году был избран первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. В 1986 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. По возвращении в республику работал инспектором Северо-Осетинского обкома КПСС;

- член Высшего совета «Единой России» В. И. Матвиенко в 1985 г. окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1972 по 1984 гг. занимала посты секретарей комсомольских организаций, в 1984—1986 — первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда… и т.д.

Этот список неполный, если привести его полностью – слишком растянется статья. Возникает вопрос – а можно ли стать членом «Единой России», если в кармане нет билета члена КПСС?

Кто еще из известных персон? Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года. Якунин В.И., член КПСС с 1975 года. Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года. Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.

А что у нас с главной должностью в стране? За постсоветское время в стране три человека были президентами. Б. Н. Ельцин - член КПСС (1961—1990), член ЦК КПСС (1981—1990); в партии занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС (1976—1985), секретаря ЦК КПСС (1985—1986) и первого секретаря Московского горкома КПСС (1985—1987). В.В. Путин – подполковник КГБ и член КПСС. Д.А. Медведев – член КПСС. Возникает вопрос: а может ли в демократической России стать президентом человек, не являющий членом КПСС?

Но ведь это еще не все. Патриарх Кирилл тоже любит недобрым словом помянуть советское прошлое.

«Патриарх Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя заявил: «Революция была великим преступлением. И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали. Была совсем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не помышляли», – передает его слова РИА «Новости». Он заявил, что революционеры проливали невинную кровь, «пытали и мучили». При этом почти каждый из тех, кто организовывал революцию, пали жертвой репрессий, заявил патриарх. В годовщину событий предстоятель РПЦ призвал не игнорировать осмысление революции, при этом не допустить ее повторения. «Из этих грозных событий столетней давности мы должны вынести очень важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков», – заявил он. Он призвал строить общество «доброе, справедливое»».

В этом выступлении особенно интересен момент об искуплении своих грехов…

В Болгарии случилась несколько скандальная ситуация. Сайт «Русская Болгария» пишет: «Комментируя в эфире БНТ заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который при посещении Болгарии был разочарован исторической интерпретацией событий вокруг Освобождения Болгарии, вице-премьер Валерий Симеонов заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно. „Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий”, - заявил Симеон. „Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится”, - был категоричен Симеонов.

Даже не знаю – как прокомментировать это сообщение…

Нам подкидывают постоянно темы для споров: выносить или не выносить Ленина из Мавзолея, убирать или не убирать памятники Ильичу и т.д. Мы спорим до хрипоты о делах давно минувших дней, а, может быть, надо разобраться не с прошлым, не с мертвыми, а с настоящим и с живыми? Когда бывшие члены КПСС и работники КГБ, находящиеся сейчас у власти, начинают пугать нас страшным тоталитарным прошлым, то впору вспомнить о том, что эта советская система и создавалась этими людьми, это они были ее частью. И, как говорится в известном анекдоте: вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. А ситуация когда бывший подполковник КГБ пугает нас преступлениями кровавой гэбни вообще выглядит сюрреалистично, если не безумно…

Бледный Призрак, Проза.Ру
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.12.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину,
=========================
А что мешает путину ликвидировать все эти "суверенные страны" башкир, татар?! Что ему мешает востановить губернии?!
ССыт когда страшно?!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо, черепаха, за размещённый материал. Мои вчерашние метафоры
про "змеиное шипение из Кремля" получили развёрнутое подтверждение.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 16.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он ведёт агрессивную информационную войну против Советского Народа.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 16.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.12.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину,
=========================
А что мешает путину ликвидировать все эти "суверенные страны" башкир, татар?! Что ему мешает востановить губернии?!
ССыт когда страшно?!

_____________________________________________________
Не льсти себе. Надо будет сами же и ликвидируетесь. Будет уральский регион и поволжский



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 16.12.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ельцин-во всем виноват Чубайс.

Путин- во всем виноват Ленин.

Два великих танцора.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 16.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Мария Захарова заявила, что Сталин в два раза ужаснее Гитлера"

-------------------------

До чего докатились в своей ненависти к СССР. Вас же, сволочей безмозглых,
Запад и кроет этими же словами. А потом вопите про НАТО у границ. Тьфу!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 16.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

_____________________________________________________
Не льсти себе. Надо будет сами же и ликвидируетесь. Будет уральский регион и поволжский

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Страна и так разлетится. Начнётся с Сибири. Москва будет сама кормить мигрантов, сваливать у себя мусор и ядерные отходы. Москвичи больше не смогут банкротить и разрушать предприятия. На подножий корм, дарагия мои москвичи.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 16.12.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам же верещал дватцать лет назад, что на троне можно с ума сойти. Хоть что то у сказочного получилось.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 16.12.2019, 09:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1412 | Рейтинг: +353
Тогда такой вопрос. Почему появились членины, сралины, пупкины? Сам рабский народ их и породил. Ну не из космоса же они свалились. Старика Кабаева в философию потянуло, коздов отпущения начал искать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 16.12.2019, 09:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13723 | Рейтинг: -1993,4
Одна из редких статей на этом сайте, которая заслуживает прочтения.
Спасибо, Черепаха.
На две другие сегодняшние времени не стоит тратить, даже если его девать некуда.



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 16.12.2019, 09:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13723 | Рейтинг: -1993,4
Не льсти себе. Надо будет сами же и ликвидируетесь. Будет уральский регион и поволжский
_______________________________________________-
В общем-то, я не против, если после это мы сразу - эх, заживём.
Вот только никто пока не обосновал целесообразности укрупнения, переименования и прочих реформа. Ни экономически не обосновал, ни с ещё какой стороны.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 16.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.12.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину,
=========================
А что мешает путину ликвидировать все эти "суверенные страны" башкир, татар?! Что ему мешает востановить губернии?!
ССыт когда страшно?!
____________________
Что мешает Путину?
То, что он не дурак в отличие от тебя.
Поясняю для особо тупых: даже Российская империя имела очень гибкую систему управления в некоторых национальных регионах, например, в Великом Княжестве Финляндском, Бухарском эмирате, Хивинском ханстве.
Тем не менее, страна развалилась в 1917 году на кучу национально-территориальных образований, которые вовсе не стремились вновь стать частью империи. Вот большевики и выдвинули тезис о добровольном союзе этих квазигосударств. Идея сработала, и в 1922 году был создан СССР, включавший почти все территории бывшей Российской империи, кроме Польши, Финляндии, стран Прибалтики и части Армении.
И до 1991 года никто и не думал о выходе из СССР. Ну, а когда либерасты стали уничтожать российскую государственность, тут уж все кто мог подсуетились и отхватили кусок общего пирога. И дело не в структуре СССР: Российская империя состояла в основном из губерний, но всё равно начала рассыпаться на части (даже донские казаки - опора царизма возжелали независимого государства).
Когда исчезает центральная власть, скрепляющая страну, всегда происходит так. Сокрушат либерасты путинскую "вертикаль", и страна вновь захлебнётся в сепаратизме и гражданских войнах.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 16.12.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 16.12.2019, 09:37 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1412 | Рейтинг: +353

Тогда такой вопрос. Почему появились членины, сралины, пупкины? Сам рабский народ их и породил.

----------------------

Если взглянуть под этим углом, то бесспорно. То есть, крепостное право
породило декабристов; декабристы разбудили Герцена; Герцен своим "Колоколом" разбудил народовольцев; народовольцы породили Ленина;
Ленин породил СССР. Горбачёв и Ельцин убили СССР, породили Путина. Так?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 16.12.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся спина в ножиках. Уровень жини ниже Гондураса, а виноват дяденька из прошлого века. У бывших нищебродов башни снесло от вседозволенности и несметных богатств - вот эта мина. У Сталина и Ленина после смерти остались лишь личные вещи, сапоги, перьевые ручки.Эти нахапали, словно в Аду собираются этим пользоваться тысячилетия.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 16.12.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 16.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.12.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину,
=========================
А что мешает путину ликвидировать все эти "суверенные страны" башкир, татар?! Что ему мешает востановить губернии?!
ССыт когда страшно?!
____________________
Что мешает Путину?
То, что он не дурак в отличие от тебя.
===================================
ННИКТО!!!!!
НИКОГДА!!!!
Безнаказанно не оскарблял МЕНЯ!!!!!
И ты не будешь исключением!!!!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 16.12.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.12.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
===================================
ННИКТО!!!!!
НИКОГДА!!!!
Безнаказанно не оскарблял МЕНЯ!!!!!
И ты не будешь исключением!!!!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Кац из дурки пишет. Довели парня.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 16.12.2019, 10:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13723 | Рейтинг: -1993,4
Мария Захарова заявила, что Сталин в два раза ужаснее Гитлера и на этом основании горит в аду в два раза ярче.
____________________________________________
И после этого, либерасты будут на голубом глазу утверждать, что это не они у власти.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 16.12.2019, 10:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13723 | Рейтинг: -1993,4
finanz.ru, 3 декабря: «В Академии наук просчитали сценарии распада России на федеральные округа. В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х ...
.... Нас к чему-то готовят?
___________________________________________
Конечно, готовят.
"...четко нацелена на разрушение экономики и расчленение России. Еще до расстрела парламента Ельциным, в Москве, в начале 1990-х годов Госдеп США, через своего картографа и независимых экспертов, опубликовали свою картину устройства мира, где по американским прогнозам (читай планам) в ближайшие 15-20 лет государственное устройство России распадется на Западную Россию, Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Северные территории с выделением в государственную самостоятельность Татарии, Башкирии, Осетии, Чечни, Карелии."



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 16.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Далеко, однако начали заходить. Так и 75-летие победы в ВОВ впору отменять. Не было бы Ленина, не было бы СССР, а значит и не было бы и войны с Гитлером. В какой то мере Гитлер ослабил набиравшую мощь СССР( (людские потери, разгром промышленности, с/х на оккупированных территориях). Значит и Гитлер как мог способствовал последующему развалу СССР и возрожденной государственности. Я кажется начинаю сходить с ума.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 16.12.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Им нужен демонический символ, который можно при каждой необходимости вытаскивать: "Вот видите? Это ГУЛАГ, а это Бутовский полигон! Вот от какого ужаса мы вас избавили, твари неблагодарные!

Не хотите пенсионную реформу? Но так, может, вы хотите Бутовский полигон?!"

----------------

Путин в этом ключе на заседании СПЧ и разорялся: дескать, посмотрите, как полицейские во Франции дубасят демонстрантов! Типа, нам грех жаловаться.



Оценили
3

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com