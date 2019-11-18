Мины и минёры. Кто подложил мины под нашу государственность?

Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину, вот так и живём до сих пор на этой мине.Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это Ленин. Ленин, по словам Путина, подложил под нашу государственность мину, вот так и живём до сих пор на этой мине.«Москва, 10 декабря. Владимир Ленин в свое время «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность, считает президент РФ Владимир Путин. Путин ответил на идею Сокурова «придумать Россию заново»: «Есть такой человек - господин Ульянов. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном, чтобы люди не забыли, кто там лежит. Создал структуру государства, заложив мину под российскую государственность»"Вот оно чо, Михалыч!"В каких условиях Ленин «придумывал» новую государственность, с чем ему пришлось иметь дело? Мину под тысячелетнюю государственность сначала подкладывал государь император то японской кампанией, чьи результаты шокировали российскую общественность, то бессмысленным в своей жестокости Кровавым воскресеньем, то столыпинскими реформами. Подвело черту блестящее и победоносное участие в первой мировой войне, когда генералы царской армии попросили императора на выход. А потом уже была не мина, а самый настоящий; распыляющий взрыв: Временное правительство запустило развал армии и распад государства. 12 июля 1917 года Александр Блок записал в дневнике: "Отделение" Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за "Великую Россию"…" В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, в Екатеринодаре возникло "Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей", в ноябре отпало Закавказье, в декабре - Молдавия и Литва и т. д. Произошла цепная реакция и провозглашать свою "независимость" стали отдельные регионы, губернии и даже уезды! Между новыми "независимыми образования" начались кровавые конфликты.Россия покрылась трещинами и стала рассыпаться, исчезать с мировой карты.К осени стало окончательно ясно, что государству российскому приходит конец и вот тогда в дело вмешался Ильич с большевиками.Но лидеры Февраля не успокоились и попробовали довести свое благородное дело до логического финала уже с опорой на помощь западных партнёров.Монархист и антисоветчик М. В. Назаров, говоря о несомненной "ориентации Белой армии на Антанту", на Великобританию, Францию и США, - ориентации, которая в случае победы белых привела бы к подчинению России иностранным силам, делает следующий вывод: "В немалой степени это обстоятельство… толкнуло к большевикам и ту часть офицеров, которые не стали… служить в Красной армии (как ген. Брусилов; всего добровольно или вынужденно по этому пути пошло не менее 20 процентов офицеров Генштаба)".В. В. Шульгин писал еще в 1929 году: "Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много". [Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. - СПб., 1992, c. 123.]Но Ильич все-таки разгромил белогвардейцев-февралистов и страну собрал, вытащил ее из пропасти за короткий срок, ценой колоссальных усилий, сжигая себя, свое здоровье. И страна бы существовала до сих пор, если бы бывшие товарищи не захотели стать господами. СССР окончательно добил Ельцин в Беловежье. Президент США Джордж Буш в своем заявлении от 25 декабря 1991 года подчеркнул: «Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Эти события явно отвечают нашим интересам» (газета «Известия» за 26 декабря 1991 г.).Павел Вощанов рассказывает о том, как легко и просто разрушал страну Борис Николаевич: «Возле кабинета Ельцина замечаю прогуливающихся взад-вперед двух прибалтийских лидеров – Арнольда Рюйтеля и Анатолия Горбунова. Чуть поодаль, двумя раздельными группками, стоят люди их свиты. Догадываюсь, что «ответственное протокольное мероприятие», о котором утром говорил Илюшин, – встреча президента России с председателем Верховного Совета Эстонии и председателем Верховного Совета Латвии. Только почему о ней нас не известили заранее? И как она будет проходить – с обоими сразу или с каждым в отдельности? И какие вопросы будут обсуждаться?И все-таки какие-то странные переговоры – уложились в четверть часа! Ведущая в кабинет дверь открывается, и на пороге появляются улыбающиеся Ельцин и Горбунов. Как мне кажется, улыбаются они все же по-разному: латвийский спикер – будто молодой папаша, которому только что сообщили о рождении долгожданного первенца, российский президент – как добросердечный дедушка, на которого с рождением дитяти свалилась масса забот.Через плечо Илюшина заглядываю в бумагу. Читаю: «Акт о признании независимости…» Сердце ёкает от неожиданности: конец Союзу!Спустя час Россия Бориса Ельцина так же решительно и безоговорочно признала независимость Эстонии. Уложились в те же четверть часа. Похоже, сами балтийские посланцы не рассчитывали на такое великодушие, поэтому выглядят слегка растерянными. Они отказываются от предложенного обеда, наспех, прямо в приемной, выпивают за свершившееся по бокалу шампанского, и, рассыпавшись в благодарностях и уверениях, торопливо откланиваются. Видно, торопятся ошеломить свои народы отвоеванной, наконец, у России свободой».А как не вспомнить известный призыв Ельцина: «Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!»Может быть, Путин хочет сказать, Ельцин - это мина Ленина? Почему же тогда Путин открывает Ельцин центры? Почему он славит эту мину под нашу государственность? "Борис Николаевич Ельцин вместе с новой Россией прошел путь тяжелейших, но необходимых преобразований. Возглавил процесс кардинальных перемен, которые вывели Россию из тупика, - сказал В.Путин. - Масштаб личности Б.Ельцина еще предстоит в полной мере оценить истории и нашим потомкам".«Необходимые преобразования» - вот как называет распад державы Владимир Владимирович…Мы знаем как Ильч и конница Буденного собирали большое государство. Что сделано в постсоветское время? Мы получили базы НАТО в Прибалтике, конфликт в Грузии, на Украине. Даже с Белоруссией у нас очень странные взаимоотношения, которые неизвестно чем в итоге кончатся. ИА «Росбалт» 12 декабря опубликовало материал о встрече Путина и Лукашенко под заголовком под заголовком «Путин и Лукашенко поругались перед праздником»: «Александр Григорьевич и Владимир Владимирович беседовали в Сочи сперва в компании премьеров, помощников и министров, потом пять с половиной часов с глазу на глаз, потом — снова с «секундантами». Но ни до чего так и не договорились. В результате двухдневная программа визита была сокращена до одного дня. О чем многие чиновники наверняка пожалели — ведь на воскресенье были назначены богатые празднования и роскошные застолья для делегаций двух стран. … Многочасовые переговоры на высшем уровне закончились ничем. Лукашенко, по словам свидетелей, был в бешенстве и тут же покинул резиденцию Путина, уже через час самолет с «бацькой» на борту вылетел из Сочи в Минск. Следом отправился самолет с белорусским премьером и остальными чиновниками. Путин, похоже, пребывал не в лучшем настроении. Не было ни публичных комментариев, ни выхода к прессе. Дмитрий Медведев тоже не захотел комментировать переговоры». Но вдогонку прошло такое сообщение: «Армия Александра Лукашенко готова к проведению совместных военных учений с войсками НАТО. Об этом заявил экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил, в недавнем прошлом — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Олег Белоконев… Совсем недавно, в ноябре нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о заинтересованности Минска в развитии равноправного взаимовыгодного диалога с НАТО».Это все пример мудрой неленинской политики? Это с высоты этих невероятных достижений Путин осуждает Ленина?finanz.ru, 3 декабря: «В Академии наук просчитали сценарии распада России на федеральные округа. В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х - тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов. Результаты исследований по российской экономике, которые проводятся последние десять лет оказались, по его словам, «удручающими»». Нас к чему-то готовят?РБК сообщает: «Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата. Приток мигрантов не компенсирует ее, численность населения России, как и в прошлом году, сократится, утверждают демографы».Что происходит? Нас ожидает очередной, финальный этап демонтажа тысячелетней государственности под разговоры о минах Ленина и Бутовском полигоне?Что там на самом деле происходило на Бутовском полигоне, где правда, где ложь – я специально не разбирался. На сайте «Накануне.Ру» читаю: «На заседании городской думы депутат Александр Колесников сказал, что "советская власть никого на полигонах не расстреливала". Александр Колесников посоветовал коллегам, выступающим с подобными заявлениями, учить историю, он сказал, что "ни у нас, ни в Москве советская власть не расстреливала людей в полях". По его словам, такие версии придумала антисоветская пропаганда.То, что в лесах, полях не расстреливали людей во время "большого террора", в беседе с Накануне.RU подтверждает начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин."Расстреливали в других местах, для этого были специально оборудованные помещения. Это все сказки, конечно, что вывозили на полигон, заставляли могилы копать и расстреливали. Этого не было на самом деле, расстреливали по-другому, но расстреливали. Расстреливали тех, кого суд и судебные органы приговорили. Кстати, "тройка" – это тоже судебный официальный орган, не внесудебный орган, как было принято считать. В состав "тройки" входил прокурор – так что это тоже судебное решение, по судебным решениям расстреливали", – сказал Александр Капустин».А вот фрагменты материала из Живого журнала (блог arctus): «Кто-то не верит тому, что «конкретных останков не найдено, что экспертизы не было и не будет». Раскрою подробнее. Об этом заявил в интервью, громко названном "Бутово — Русская Голгофа", Дмитрий Гришин, выпускник Свято-Тихоновского богословского института в Москве. Работает на Бутовском полигоне в храме во имя святых Новомучеников и Исповедников Российских. Ответы его удивляют. Дмитрий рассказывает:- о будущем каменном храме на этом месте;- о том, что о полигоне узнали не из архивов, а из частных бесед;- о том, что это полигон использовался для обстрелки нового оружия, созданного на Подольском заводе;- о леденящей жилы процедуре расстрела - с пометкой о том, что об этом никто не знал, а известно об этих подробностях только из чьего-то устного рассказа. (По сути, не знает никто и сейчас);- показаний свидетелей - нет;- инструкций расстрельных команд - нет;- есть только устные свидетельства, что туда привозили хоронить расстрелянных в московских тюрьмах до 50-х годов.С уважением к повествователю ждём развязки. Самого главного.Вот оно:«— Все захоронения подняли?— Нет, конечно. Это сейчас просто невозможно.— А были обретены останки конкретных людей?— Нет. Для этого нужно, видимо, проводить какие-то очень сложные исследования. Судя по тому раскопу, который делался в 1997 году, там нет цельных останков, скажем, скелета человека. Там все перемешано. Потому что там только вначале хоронили людей в небольших ямах-могильниках.Казни скоро приняли такие масштабы, что мощным экскаватором были вырыты рвы глубиной в три метра и длиной в 150 и более метров. После очередного расстрела с помощью бульдозера тонким слоем присыпали тела, поверх этих тел ложились новые жертвы. Все это носило совершенно бесчеловечный характер. Заваливали рвы чем угодно, мусором.— И останки расстрелянных людей теперь невозможно найти и опознать? А ведь сколько здесь святых мощей мучеников…— Современными средствами науки, видимо, это возможно, но даже трудно представить, сколько это потребует денег».Заметьте: совершенно спокойно расписавшись в том, что никаких подтверждений мифа нет и не будет, тем не менее, Дмитрий Гришин берёт на себя ответственность, посвящая собеседницу в неизвестные ему детали: экскаватор, бульдозер, как складывались новые жертвы. Но ведь останки конкретных людей не обретены.А что-то вообще - найдено? Найдено. Неопознанные останки 149 человек. Это могут быть: кто угодно из какой угодно эпохи.Но смело говорится о 21000, и никак иначе как репрессированных. Нас до сих пор кормят этими сказками, надеясь вручить бочку с пеплом, чтобы мы, утонув в нём с головой, каялись, каялись, каялись. Платили и каялись. Не пройдёт такой номер».Понятно, что они делают. Им нужен демонический символ, который можно при каждой необходимости вытаскивать: "Вот видите? Это ГУЛАГ, а это Бутовский полигон! Вот от какого ужаса мы вас избавили, твари неблагодарные! Не хотите пенсионную реформу? Но так может вы хотите Бутовский полигон?!"Ужас, ужас и пот холодный струится по спине... "Не хотим, Владимир Владимирович, делайте с нами что угодно, но только не советский ужас и кошмар!" Так это должно работать.Поэтому, что там за мифология создана вокруг Бутовского полигона - даже не хочу сейчас разбираться. Я вполне разделяю мнение Константина Семина, которой в одном из диалогов со зрителями своего канала, сказал, что у нас споры о прошлом подчас закрывают насущные современные проблемы. И я вместо очередного долгого спора на советскую тему хочу предложить некий, как говорил Горбачев, консенсус.Скажите, когда бывший подполковник КГБ расписывает ужасы репрессивной политики в СССР, то не испытываете ли вы какой-то диссонанс? Согласитесь, что в этом есть какая-то странность, противоречие?Вот, к примеру, Мария Захарова заявила, что Сталин в два раза ужаснее Гитлера и на этом основании горит в аду в два раза ярче. Кто такая Мария Захарова? Читаю в Википедии: «Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (2017)». Серьезный пост. Марию Захарову никто не поправил, не одернул. А из ее слов следует, что СССР в два раза ужаснее Третьего Рейха, а его репрессивные органы в два раза страшнее, чем Гестапо и СС. Я, кажется, правильно понял логику ее заявления? Но чтобы мы сказали, если бы бывший офицер СС стал нам рассказывать об ужасах Бухенвальда? Это бы выглядело несколько странно и даже возмутительно…Когда Путин говорит об ужасах Бутовского полигона, то я начинаю думать: Владимир Владимирович периодически демонстрирует свою православность, стоит в храме, крестится, свечку иногда держит. А он когда-нибудь по православному публично каялся за то, что работал в страшных карательных органах тоталитарного (и преступного!) СССР? Я не припомню…Если СССР страшнее Третьего Рейха, то последствия должны быть схожие. Его руководители должны были сесть на скамью подсудимых, понести заслуженную ответственность. А если работники КГБ страшнее гестаповцев и эсэсовцев, а члены КПСС ужаснее членов НСДАП, то, как минимум, они должны подвергнуться люстрации.«Люстрация (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения для политической элиты прежней власти, вводимые после смены власти, в виде ограничения активного и пассивного избирательного права, а также права на участие в управлении делами государства».Логично? Допустим, мы поверим словам Путина об ужасах в СССР, но тогда возникает вопрос: почему сейчас страной правит бывший подполковник КГБ? Если «кровая гэбня» уничтожала невинных людей, то почему эта самая «гэбня» находится у руля государства?ФСБ у нас возглавляет Александр Васильевич Бортников. В биографии читаем: «В 1975 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Москве, в этот период вступил в КПСС, в которой находился до её роспуска. С 1975 года — в органах государственной безопасности». Прекрасно, КГБ остался на прежнем месте…В интернете нашел такую информацию: В.В. Путин был членом КПСС вплоть до августа 1991 года. Вступив в КПСС в Ленинградском университете, он, по его собственным словам, из партии «не выходил - КПСС прекратила существование, я взял партийный билет, карточку, положил в стол – там все и лежит». Д.А. Медведев вступил в КПСС во время учебы в Ленинградском университете и был членом КПСС до 1991 года.А вот список членов Высшего Совета партии «Единая Россия»:- председатель Высшего совета «Единой России» Б.В. Грызлов, член КПСС до августа 1991 года. Был освобожденным секретарем партийной организации НПО «Энергия» в Ленинграде;- сопредседатель Высшего совета «Единой России» М. Ш. Шаймиев в 1967 г.начал административную карьеру — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС. В 1983—1985 — секретарь Татарского обкома КПСС; в 1989 г. избран первым секретарём Татарского обкома КПСС. Награжден Орденом Ленина (1966 г.), Орденом Октябрьской Революции (1976), Орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.);- сопредседатель Высшего совета «Единой России» С. Г. Шойгу – бывший член КПСС, был секретарем Абаканского горкома КПСС;- член Бюро Высшего совета «Единой России» В.И. Ишаев – член КПСС до августа 1991 года;- член Бюро Высшего совета «Единой России» Н. И. Меркушкин с 1977 г. — секретарь, с 1979 — второй секретарь и в 1982—1986 первый секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ. В 1986 избран первым секретарем Теньгушевского райкома КПСС. В 1990 избран вторым секретарем Мордовского рескома КП РСФСР;- член Бюро Высшего совета «Единой России» О. В. Морозов - бывший преподаватель научного коммунизма в Казанском ГУ. В 1985—1987 гг. — заместитель секретаря парткома университета, в 1987 – 1989 гг. — заведующий отделом Татарского обкома КПСС, в 1989 – 1992 гг. — сотрудник аппарата ЦК КПСС в Москве;- член Бюро Высшего совета « Единой России » С. С. Собянин – член КПСС с 1986 по 1991 гг. В 1982—1984 гг., работал заведующим отделом комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска. С 1988 по 1990 — заместитель заведующего организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС;- член Бюро Высшего совета « Единой России » А.М. Тулеев - с 1985 по 1988 гг. был заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского областного комитета КПСС.- член Бюро Высшего совета «Единой России» А. Н. Ткачев - в 1986 г. избран первым секретарем Выселковского райкома комсомола, был секретарем Краснодарского обкома КПСС;- член Высшего совета «Единой России» В. К. Бочкарев - член КПСС до 1991 года;- член Высшего совета «Единой России» Б. В. Громов - член КПСС до 1991 г. В 1989 был выдвинут в кандидаты на членство в ЦК КПСС, в 1990—1991 — член Политбюро ЦК Компартии Украины;- член Высшего совета «Единой России» О. П. Королев вышел из КПСС в августе 1991 г. Окончил Ростовскую высшую партийную школу. Занимал ряд партийных должностей: инструктор Долгоруковского райкома КПСС, заместитель председателя — секретарь партбюро колхоза «Путь к коммунизму». С 1985 г. — второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС, с 1987 г. — первый секретарь Добринского райкома КПСС;- член Высшего совета «Единой России» Г. В. Кулик – член КПСС с 1960 по 1991;- член Высшего совета «Единой России » Т. Д. Мамсуров - с 1978 года находился на комсомольской работе. В 1982 году был переведён в Москву, где работал инструктором отдела комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ. В 1983 году был избран первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. В 1986 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. По возвращении в республику работал инспектором Северо-Осетинского обкома КПСС;- член Высшего совета «Единой России» В. И. Матвиенко в 1985 г. окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1972 по 1984 гг. занимала посты секретарей комсомольских организаций, в 1984—1986 — первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда… и т.д.Этот список неполный, если привести его полностью – слишком растянется статья. Возникает вопрос – а можно ли стать членом «Единой России», если в кармане нет билета члена КПСС?Кто еще из известных персон? Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года. Якунин В.И., член КПСС с 1975 года. Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года. Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.А что у нас с главной должностью в стране? За постсоветское время в стране три человека были президентами. Б. Н. Ельцин - член КПСС (1961—1990), член ЦК КПСС (1981—1990); в партии занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС (1976—1985), секретаря ЦК КПСС (1985—1986) и первого секретаря Московского горкома КПСС (1985—1987). В.В. Путин – подполковник КГБ и член КПСС. Д.А. Медведев – член КПСС. Возникает вопрос: а может ли в демократической России стать президентом человек, не являющий членом КПСС?Но ведь это еще не все. Патриарх Кирилл тоже любит недобрым словом помянуть советское прошлое.«Патриарх Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя заявил: «Революция была великим преступлением. И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали. Была совсем другая повестка дня, о которой люди совсем даже не помышляли», – передает его слова РИА «Новости». Он заявил, что революционеры проливали невинную кровь, «пытали и мучили». При этом почти каждый из тех, кто организовывал революцию, пали жертвой репрессий, заявил патриарх. В годовщину событий предстоятель РПЦ призвал не игнорировать осмысление революции, при этом не допустить ее повторения. «Из этих грозных событий столетней давности мы должны вынести очень важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков», – заявил он. Он призвал строить общество «доброе, справедливое»».В этом выступлении особенно интересен момент об искуплении своих грехов…В Болгарии случилась несколько скандальная ситуация. Сайт «Русская Болгария» пишет: «Комментируя в эфире БНТ заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который при посещении Болгарии был разочарован исторической интерпретацией событий вокруг Освобождения Болгарии, вице-премьер Валерий Симеонов заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно. „Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий”, - заявил Симеон. „Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится”, - был категоричен Симеонов.Даже не знаю – как прокомментировать это сообщение…Нам подкидывают постоянно темы для споров: выносить или не выносить Ленина из Мавзолея, убирать или не убирать памятники Ильичу и т.д. Мы спорим до хрипоты о делах давно минувших дней, а, может быть, надо разобраться не с прошлым, не с мертвыми, а с настоящим и с живыми? Когда бывшие члены КПСС и работники КГБ, находящиеся сейчас у власти, начинают пугать нас страшным тоталитарным прошлым, то впору вспомнить о том, что эта советская система и создавалась этими людьми, это они были ее частью. И, как говорится в известном анекдоте: вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. А ситуация когда бывший подполковник КГБ пугает нас преступлениями кровавой гэбни вообще выглядит сюрреалистично, если не безумно…