Даешь башкирский! ...

«Мы должны вдохнуть в него жизнь»! Чтобы все авиадиспетчеры мореплаватели и космонавты его использовали.Глава Башкирии Радий Хабиров хочет сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.Сегодня Хабиров встречался с участниками Всемирного курултая башкир, где обсуждал перспективы развития проектов организации в республике и за ее пределами. Глава республики поддержал идею сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.- Это важный повод для продвижения нашего языка. Мы должны вдохнуть в него жизнь. Нужно поработать, чтобы он перешагнул границы республики. От нас зависит будущее родного языка, - заявил Хабиров.