Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Кристина Абрамичева: «Дав ...

странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кристина Абрамичева: «Дав ...

Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Нет. Этот народ ничего ...

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОМУ, ...
  17.12.2019   37934    33

Даешь башкирский! ...

«Мы должны вдохнуть в него жизнь»! Чтобы все авиадиспетчеры мореплаватели и ...
  17.12.2019   29522    61

Гафур Гилязов: К ...

Ракетные войска стратегического назначения созданы Постановлением правительства ...
  17.12.2019   27674    16

Ждем оправдания в «суде» ...

О том, что в минувшую субботу Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца ...
  17.12.2019   13404    19

Не боги горшки обжигают, ...

Говорят, пишут, что первые переписи на Руси затеяли, правители Золотой орды. ...
  17.12.2019   42436    32

Последние публикации
Нет. Этот народ ничего ...

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОМУ, ...
  17.12.2019   16127    33

Даешь башкирский! ...

«Мы должны вдохнуть в него жизнь»! Чтобы все авиадиспетчеры мореплаватели и ...
  17.12.2019   14557    61

Гафур Гилязов: К ...

Ракетные войска стратегического назначения созданы Постановлением правительства ...
  17.12.2019   12487    16

Ждем оправдания в «суде» ...

О том, что в минувшую субботу Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца ...
  17.12.2019   35576    19

Не боги горшки обжигают, ...

Говорят, пишут, что первые переписи на Руси затеяли, правители Золотой орды. ...
  17.12.2019   17431    32

Новогодний подарочек ...

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022 года. На смену ...
  17.12.2019   25392    38

Хабиров: «Когда идет ...

Госсобрание Башкортостана не планирует в нынешнем году смягчать нормы ...
  16.12.2019   36855    33

Мины и минёры. Кто ...

Владимир Владимирович Путин нашел источник зла в стране. Оказывается, это ...
  16.12.2019   20986    189

Вчера татар, сегодня ...

Заглянул я по ссылкам с Фэйсбука на ресурс IdelРеалии, скажем так, на ...
  16.12.2019   25650    45

Очередь на раздачу ...

Башкирию на пресс-конференции Путина будут представлять шестеро журналистов. В ...
  14.12.2019   35423    125

Читаемое за месяц
Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   16758    11

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   16598    51

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   20742    22

«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   40923    235

Остановка для уголовника ...

Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики ...
  20.11.2019   16908    18

Архив публикаций
Декабрь 2019 (52)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Даешь башкирский!

  • Опубликовано: юнг | 17.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 25792 | Комментарии: 61
Оценили
1


«Мы должны вдохнуть в него жизнь»! Чтобы все авиадиспетчеры мореплаватели и космонавты его использовали.

Даешь башкирский!


Глава Башкирии Радий Хабиров хочет сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.

Сегодня Хабиров встречался с участниками Всемирного курултая башкир, где обсуждал перспективы развития проектов организации в республике и за ее пределами. Глава республики поддержал идею сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.

- Это важный повод для продвижения нашего языка. Мы должны вдохнуть в него жизнь. Нужно поработать, чтобы он перешагнул границы республики. От нас зависит будущее родного языка, - заявил Хабиров.






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 17.12.2019, 08:31 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: -2,9
Все писатели и поэты на башяз пишут одинаково. Будто все написано одним человеком. Почитаешь - почитаешь, да и бросишь, надоело.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.12.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно поработать, чтобы он перешагнул границы республики.
================================
Поддерживая инициативу гадия,Я владелец сети ресторанов по всей РФ, ввожу в меню новое блюдо,- Язык башкирский в чесночном соусе!
Башкирам скидка 10% !!!!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.12.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживая инициативу гадия,Я владелец сети ресторанов по всей РФ, ввожу в меню новое блюдо,- Язык башкирский в чесночном соусе!
Башкирам скидка 10% !!!!


Какая же это гадасть, эта ваша заливная рыба!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да ,опять начинается ИГРИЩЕ.Словно весна пришла и все ринулись в горы и степи на кочевки.Не какой экономики,ни какого повышения уровня жизни-так над этим надо работать.А РАБОТАТЬ мы не умеем и некому .А вот год башкирского языка-ЭТО ДА!!!!!!!.Тут и запоем и запляшем ,истратим тонны бумаги ,печатая литпроизведения .Ужас !!! Только русский губернатор не будет заниматься этой ерундой .Он будет создавать равные условия для всех народов .Потому что он РУССКИЙ



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.12.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.12.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживая инициативу гадия,Я владелец сети ресторанов по всей РФ, ввожу в меню новое блюдо,- Язык башкирский в чесночном соусе!
Башкирам скидка 10% !!!!


Какая же это гадасть, эта ваша заливная рыба!
=================================
Прошу не путать еврейское блюдо с башкирским языком в чесночном соусе!
Это две большие разницы!!!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 17.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг ! А по моему образованный и грамотный человек должен быть всесторонне развит , или в чем беда , если ты знаешь или понимаешь другой не родной язык !
Правда кто не хочет изучать , зачем неволить ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 17.12.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даешь башкирский!
==============================
В целях поддержки инициативы гадия по распространения башкирского языка по всему миру, ЗАО "Башкирский язык" начинает закупку башкирских языкок в замороженном виде, без дефектов татарского языка,по адресу Первомайская 308 офис 19.Цена будет согласовыватся отдельно, За язык гадия отдельная плата,
Ждеим Вас с 9 до 18 по вышеуказанному адресу.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 17.12.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да... мля, у нас же со всем остальным порядок и экономический прорыв, осталось только год башкирского сделать...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 17.12.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.12.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даешь башкирский!
==============================
В целях поддержки инициативы гадия по распространения башкирского языка по всему миру, ЗАО "Башкирский язык" начинает закупку башкирских языкок в замороженном виде, без дефектов татарского языка,по адресу Первомайская 308 офис 19.Цена будет согласовыватся отдельно, За язык гадия отдельная плата,
Ждеим Вас с 9 до 18 по вышеуказанному адресу.
------------------------------------------------
Пишите. Я объявляю конкурс на политическую сатиру в УЖ-е. Если кто напишет толковый сатирец, меня найдете где-то там...
Привет!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 17.12.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
Глава Башкирии Радий Хабиров хочет сделать предстоящий 2020 год Годом башкирского языка.
___________________________________
С 2008 года Президент Российской Федерации посвящает каждый год той или иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания.
2008 год был Годом семьи, В Б-стане- аналогично
2009 год — Годом молодежи, В Б-стане- аналогично
2010 год – Годом учителя, В Б-стане- аналогично
2011 год – Годом российской космонавтики, В Б-стане- аналогично
2012 год – Годом российской истории, В Б-стане- аналогично
2013 год – Годом охраны окружающей среды, В Б-стане- аналогично
2014 год – Год культуры, В Б-стане- аналогично
2015 год – Годом литературы. В Б-стане- аналогично
2016 год – Годом кино в России. В Б-стане - Годом российского кино
2017 год – Годом экологии в Б-стане - Годом экологии и особо охраняемых природных территорий
2018 год – годом волонтера и добровольца. В Б-стане - годом семьи.
2019 год – Годом театра - В Б-стане- аналогично
2020 год – Годом памяти и славы

Напомню, что в 2008 году - в год семьи, в мае месяце у пуйла родился первый байстрюк(незаконнорожденный ребенок) когда он еще был в браке с Люськой и считался примерным отцом двух дочерей... при этом - объявляя впервые год - каким-то годом - а в данном случае годом семьи - пуйло прекрасно знал, что Алинка от него понесла - цинизму пуйла просто - нет предела.

До этого СРАдий 2020 год в Башкирии объявлял Годом эстетики населённых пунктов - а теперь еще и БЯки...
Никакой памяти и славы...

И что? - я вас спрашиваю. Какие-то проблемы были решены?! Вспомните - в какой из годов по заявленным проблемам был совершен рывок или прорыв?
Да никуя!
В общем - расслабьтесь.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 17.12.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
А на самом деле - СРАдий кинул "примирительную" кость башкирам - чтобы они на радостях простили ему Куштау и не участвовали в протесте.

На сколько же вас дёшево ценит СРАдий - считая, что вы, башкиры, продадите Куштау - за симулякр - ведь на самом деле - кроме денег, которые быстро кончатся - не будет НИЧЕГО!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 17.12.2019, 10:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31090 | Рейтинг: -711,7
8 | 17.12.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да... мля, у нас же со всем остальным порядок и экономический прорыв, осталось только год башкирского сделать...
--------------------------
Чё придурок, вылез зарабатывать копеечку? Где был вчера, прогулял? Наверстывай вчерашнее, без тебя Кухарке одиноко, кто кроме тебя сделает посещаемость.
Дебилов на другую работу не берут?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 17.12.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот вам башкирцы сладость новая, отойдите пока от горы



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 17.12.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно поработать, чтобы он перешагнул границы республики...
------------------------------------------------------------
--------------------------------
интересно за границей республики в курсе, что их ожидает такое чудо дивное и за чьи деньги оно будет шагать



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 17.12.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.12.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.12.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даешь башкирский!
==============================
В целях поддержки инициативы гадия по распространения башкирского языка по всему миру, ЗАО "Башкирский язык" начинает закупку башкирских языкок в замороженном виде, без дефектов татарского языка,по адресу Первомайская 308 офис 19.Цена будет согласовыватся отдельно, За язык гадия отдельная плата,
Ждеим Вас с 9 до 18 по вышеуказанному адресу.
------------------------------------------------
Пишите. Я объявляю конкурс на политическую сатиру в УЖ-е. Если кто напишет толковый сатирец, меня найдете где-то там...
Привет!
=============================
ЗАО "Башкирсий язык" объявляет конкурс на самый длинны башкирский язык в галактике.По предварительным оченкам,первое место занимает язык урала рахимова который оценивается 1000 000 000 000 спичек



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 17.12.2019, 11:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31090 | Рейтинг: -711,7
ЗАО "Башкирсий язык" объявляет конкурс на самый длинны башкирский язык в галактике.По предварительным оченкам,первое место занимает язык урала рахимова который оценивается 1000 000 000 000 спичек
----------------------------
ЗАО "Уфагубня" объявляет конкурс на самый уникальный мозг.
Первое место занял мозг линдемановского бота. У него оказалась самая прямая извилина.
Которого мозги выдали комментов в количестве 1000 000 000 000 штук.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 17.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ага, в столице Австрии будем проводить семинары, празники, сабантуи.
На Венском университете повесим доску с именем Валиди.
Главное финансовпя часть года языка за счет бюджета дотационной республики.
Кстати, около 70 % выпускников ВУЗов страны башкир со знанием бя до сих пор не нашли работу по образованию...
Наверное потому что властм вместо того чтобы вкладываться в людей занимаются игрой в поддавки?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 17.12.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зовут меня Мирза, раотать мне нильзя, мой папа Ибрагим, работать не хотим.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 17.12.2019, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
Написала пост в ФБ - скрины из Башинформа - там

Елена Захарова
27 мин. ·
Башкорты! Вас хотят купить. Продадите Куштау?!
Вот смотрите(скрины прилагаю) в марте этого года Хабиров в паре с Матвиенко объявляет 2020 год годом - Народного творчества аккурат к международному фестивалю.
В октябре - он уже передумал(экий ветряный пацан) и объявил Указом 2020 год - годом эстетики населенных пунктов(о, как креативненько! Не хухры-мухры).
И вот за пару недель до наступления этого самого 2020 - буквально в канун флэшмоба возле Куштау - хрясь! и концепция снова поменялась!
Отныне 2020 год объявляется годом башкирского языка.
Ну что братья-башкорты?
Похватаете кураи и пуститесь в пляс у конгресс-холла - так заботливо названного Хабировым в честь вашей(да и нашей) святыни - ТораТау?
Похватаете грантов на несколько миллионов и, урча, поделите? При этом прекрасно осознавая, что проблема БЯ решена не будет, ведь Хабиров - не пойдет супротив Путина, как его "верный пехотинец"(фраза принадлежащая Р.Кадырову).
А Путин как раз на днях выразил свое "ФИ!" в адрес Ленина, который нараздавал автономий и суверенитетов по всей Российской империи ради поддержки большевиков на местах компактного проживания народов России.
Я верю в вас башкорты - вы не купитесь и не сдадите КУШТАУ!

#МызаКуштау



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 17.12.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что? - я вас спрашиваю. Какие-то проблемы были решены?! Вспомните - в какой из годов по заявленным проблемам был совершен рывок или прорыв?
Да никуя!
В общем - расслабьтесь.
=========================
Ну, ребята, всё равно скверно в душе. Скажите, ну в чём провинились жители Башкирии, чтоб так наказать? Одели, обули, накормили доброй едой, дали образование... и на тебе...



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com