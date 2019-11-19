Не боги горшки обжигают, но даже очень знаменитых историков бывает, на подобное по действу призывают

Говорят, пишут, что первые переписи на Руси затеяли, правители Золотой орды. Так это, или не так, пусть историки, гуманитарии рассказывают, мы же остановимся на другом. Переписи населения, дело действительно очень важное, и к проведению их всегда подходили серьезно.Однако надо отметить, что в разные времена преследовались несколько разные цели их проведения. В Российской империи, и в частности, или даже в особенности, на Южном Урале (Оренбургской губернии, далее разделённой на две отдельные, Оренбургскую и Уфимскую губернии) учёт насе-ления имел преимущественно сословный характер. Власти империи интересовала более всего информация по налого-обложению населения, и дополнительно к этому ещё и конфессиональная принадлежность своих подданных, как более весомый фактор, если не преданности, то их лояльности к власти, нежели национальный. Для большевиков же, ещё до прихода их к власти, национальные вопросы возымели очень большое значение. Перехватив идею у эсеров, они ещё до революции 1917 года настроились на национально – территориальную организацию народов бывшей Российской империи, но по своим лекалам, не соответствующим реальному положению дел. Сословия же они практически сразу с приходом к власти ликвидировали, а с вероисповеданиями народов они начали активно бороться, внедряя вместо этого коммунистическую идеологию.Ваш покорный слуга, уроженец Башкортостана, и как бы к слову татарин, и действительно татарин, неоднократно уже касался, как собственно темы переписей, так и подготовкой к ним в БАССР по советским временам, ну, и по нынешним временам тоже. Думается, что никак не погрешим против истины, если укажем, что к переписи 1959 года «большевики» подошли, уже очень костенея в своих взглядах на решение национальных вопросов. В череде предшествующих этой переписи программ, решений и мероприятий Советской власти, так или иначе связанных с национальными вопросами необходимо особо отметить иезуитский в своей сугубой «демократичности» закон 1958 года о свободе выбора языка обучения. И, конечно же, из-за прокрустова ложа невозможности продолжения дальней-шего обучения нерусских детей на родном языке и общего ограничения функционирования национальных языков, большинство родителей предпочли русский язык. Вот именно тогда большевики и сделали самый большой укорот национальным языкам не русских народов, пусть не всего СССР, но РСФСР однозначно. Усугубились к этому вре-мени, и задачи проведения переписей в решении этих же вопросов. Небезызвестный Гавриил Попов в своей статье «Берегите русских» писал, что его учитель, профессор МГУ А.Я. Боярский, научно «обеспечивал» перепись 1959 года, и рассказывал ему, Попову, что получил тогда орден Ленина, прежде всего за предложенный им способ увеличе-ния численности русских по этой переписи. Способ же был простой до банальности. Независимо от ответов респон-дентов, причём без всякого их ведома, и независимо от такого серьезного документа тех времён как паспорт, всех у кого хотя бы один родитель был русский, посчитали русскими. Хотя это, в общем-то, не имеет особого отношения к татарам, но по этой переписи 1959 года, причём впервые по советским временам, татары в БАССР понизились в чис-ленности. Немного, на 1,11%, но понизились. Отметим, что в ТАССР по этой переписи татары понизились даже ещё более чем в БАССР, не много не мало, а на целых 5,37%. Почему да как с последним, это отдельная, и другая тема, но снижение численности татар в БАССР, скажем так, тоже отдельный, и особый вопрос. Ведь близкородственные башкиры, живущие в республике вперемешку с татарами, причём в одинаковых хозяйственных, и жизненных усло-виях, вполне успешно приросли в численности на 9,92%. Как это, и почему так случилось?Без всякой претензии на ответ по означенному вопросу, во всяком случае, пока, давайте просто перечитаем «вслух» одну работу именитого Р.Г. Кузеева, Опубликованную перед переписью 1959 года, с названием «Как определить национальную принадлежность?» // Советская Башкирия. 1958. 20 ноября, 26 ноября. (Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. Т. 1 / ИЭИ УНЦ РАН; (предисл. А. Б. Юнусовой). – Уфа : Китап, 2015. – 360 с.: ил. Стр. 329-333).В заставке к статье, от самого ли Кузеева, или всё же редакции, что более вероятно по смыслу, прописано:В редакции республиканских газет, а также в адрес Института истории, языка и литературы филиала Академии наук СССР поступают письма и запросы из западных районов Башкирской АССР. Их авторы в различных формах задают, по существу, один и тот же вопрос: к какой национальности – башкирской или татарской – они должны себя причислять? В связи с приближением Всесоюзной переписи населения подобные запросы и письма стали поступать чаще. Необходимостью ответить на эти письма и вызвана публикация ряда статей по этому вопросу. Сегодня публикуется первая статья.Ох уж эти письма трудящихся, и ответы на них. Лично мне, пока я не начал серьезно заниматься, скажем так, татаро_башкирскими вопросами о таких озабоченностях населения нашего края, и в частности нашего Янаульского района и моего родного Янаула не было известно ничего. Да, эти озабоченности мной позднее всё же обнаружились, но не населения, а озабоченности Уфы, читай на тогда, всё же даже более Москвы. Здесь и сейчас не будем углублять-ся во всё это, остановимся только на чтении, с собственными комментариями и вставками указанной работы Раиля Гумеровича. Однако прежде чем приступить к этому, оговоримся, что означенная озабоченность далее всё более и более стала проявляться уже более в самой Уфе, и в особенности, в нынешнем Башкортостане начиная с Рахимовских времён. И добавим, что и Москва никак не потеряла к этому интереса, одни только деяния именитого Института этнологии и антропологии РАН, возглавляемого академиком В.А. Тишковым чего стоят.Итак, статья Р.Г. Кузеева «Как определить национальную принадлежность?» (текст, во избежание каких-либо кривотолков приводится полностью, и выделен наклонным полужирным шрифтом.* * *Советская Башкирия – республика многонациональная. Кроме башкир, ее населяют русские, татары, чуваши, мари, мордва, удмурты. В ряде районов живут украинцы, латыши, казахи и представители других национальностей нашей страны.Соотношение численности тех или иных национальностей и этнографических групп Башкирии в разные периоды было различным. Особенно заметны изменения в численности башкир и татар. Так, по переписи 1926 г. башкир было 625 845 человек, татар 621 121 человек, по переписи 1939 г. соответственно 671 188 и 777 230. Как видно, наблюдается сравнительно медленный рост численности башкир и, с другой стороны, значитель-ное увеличение численности татар. По переписи 1926 года в Башкирии, вообще-то, были отмечены 461 871 татар, 135 960 мишар и 23 920 тептяр, а Кузеев их всех общим числом 621 121 посчитал в татарах. Не будем оспаривать это его. Про тептяр он сам писал, что в их составе не менее 90% были татары. К тому же вопросами переписи 1897 года о родном языке и вероисповедании фино-угорская и чувашская иноэтничность в тептярях по видимому практически даже уже была выведена. А мишаре, вернее мещеряки, часто через запятую писались и служилыми татарами, да, в общем-то, они, мещеряки вроде первыми и приняли, примерили наш современный этноним татар. Так или не так, это последнее, но мишаре сейчас этнографическая составляющая татарского этноса, причём очень значительная. И надо заметить, что за редким исключением, они, и сами так считают, и даже в превосходной степени, скажем так, с гонорком.Ну ладно, башкиры и татары разными темпами приросли к переписи 1939 года, а ведь были ещё большие, если не сказать преогромные, различия в темпах прироста наших народов, как например, это произошло к переписи 1920 года по уездам Уфимской губернии. Тогда численность башкир в этой губернии не только не приросла, а просто рухнула вниз, а татары наоборот, почти с такими же темпами очень даже возросли в своей численности. Чем только не пыта-ются объяснять это специалисты гуманитарии, но знаменитый «Декрет о земле» 1917 года большевиков, отменивший все сословные привилегии на землю, многие они, вроде как, и не замечают. Если бы Раиль Гумерович знал результаты переписи 1920 года, он бы при своей прозорливости, думается, непременно сделал бы правильный вывод, что разные темпы прироста башкир и татар к 1939 году это последствия того же декрета. Однако он не знал данных этой перепи-си, и потому ищет иные причины этого.Каковы причины этого явления? Одна из основных причин заключается в том, что в Башкирии есть отдельные группы населения, которые имеют нечеткое представление о своей национальной принадлеж-ности. В период всеобщих переписей они попадают в состав то одной, то другой народности, тем самым оказывая влияние на результаты переписи в данном районе или республике. Вот ведь оказывается как у будущего академика. Другой, и уже академик, всё же намного определеннее, откровеннее сказал, что эти шатания не суть самого населения региона, а явления, происходящие с влияния властных элит, и с обстоятельств ими создаваемых для населе-ния. Академик В.А. Тишков в своём интервью в Казани в сентябре 2016 года объяснил эти явления следующими словами: «Поэтому в Башкирии при одном секретаре или президенте в результате каких-то воздействий или собствен-ных расчетов, кем быть выгоднее, называют себя башкирами, в другой ситуации говорят, что они татары». Вот только его «поэтому» очень странным, оказывается: «Есть некий татаро-башкирский симбиоз – такой двуязычный, двухкультурный пояс». При этом ещё и оговаривается: «В отношении татар и башкир здесь идет речь не о потомках смешанных браков. Здесь часть населения сформировалась, о которой можно говорить «татаро-башкиры». Однако оставим это, но и не можется вашему покорному слуге не высказать свой возглас, уже ставший привычным на всякое таковое, Абалдеть. Кузеев же, в поисках объяснения этого явления обращается к примеру с тептярами.Приведем пример. Во многих районах республики живут тептяри – довольно многочисленная этнографичес-кая группа. Автор здешних дополнительных строк, комментариев, и вопросов к статье Кузеева, человек уже очень даже не молодой, но за свою более чем шестидесятилетнюю жизнь встретился было лишь только с одним тептяром, причём даже жителем города Твери, и он, да, однозначно объявлял, осознавал себя тептярем. Разговаривали мы с ним на одном языке, на моём родном татарском. Однако может его язык, по его мнению, был тептярским. Обнаружили же такой язык по переписи 1897 года. Уже в более чем в зрелом возрасте, ваш покорный слуга, в работах тоже именитого историка А.З. Асфаниярова выяснил, что он со времён V ревизии 1795 года относил родную деревню отца Ижболдино Янаульского района РБ к тептярско-татарским. Ну, относил, так относил, но жители этой деревни, как были отмечены в татарах ещё по III ревизии 1762 года, так и оставались в преобладающем числе татарами. Хотя Анвар Закирович, и проглядел данные III ревизии, но, и он ведь тоже отмечает жителей этой деревни татарами, только бывшими по тем временам в тептярском сословии. И только, а никак не как представителей некой «многочисленной этнографической группы тептярей». Также было и с соседней, родной деревней бабушки, мамы отца вашего покорного слуги Исенбаево, тоже отмеченной татарской с уже III ревизии. И как бы к слову, чтобы как в арифметике «на ум пошло», надо заметить, что в работах Асфандиярова совершенно не отмечаются тептярские деревни, с добавлениями через тире, фино-угорских доопределений, и чувашских тоже, и даже башкирских. Хотя Анвар Закирович, пытался не однокоренным словом тибельган, «наппинать» изначально побольше в тептяре башкир. Однако мы увлеклись, отошли от содержания собственно статьи Кузеева. Про ту «многочисленную этнографическую группу тептярей» он далее пишет. Она сложилась из представителей различных народностей – башкир, татар, чувашей, мари, мордвы и др. При переписи 1926 г. тептярей относили к той национальности, выходцами которой они являлись. Так-то оно так по их сложению, но он, же сам, как уже было нами отмечено, про тептяр писал, что в их составе порядка 90% были татары. И как уже тоже было отмечено, вопросами по родному языку и вероисповеданию по переписи 1897 года иноэтничность в тептярях практически была выведена, оставляя в них только тюрко-мусульманскую доминанту. Но свыше 27 тыс. тептярей не смогли более точно определить свою нацио-нальность. Их записали тептярями. Не свыше 27 тыс., а 23 920 тептяр по переписи 1926 года были отмечены таковыми, причём сам же Раиль Гумерович, как было уже отмечено выше, их, вместе 135 960 мишар записал в 621 121 татар. Во время переписи 1939 г. все тептяри были причислены к татарам. Может это произошло и с его компетентных стараний, однако последуем далее по тексту Кузеева.Между тем тептяри различаются по особенностям языка и культуры. Проживающие в восточных и южных районах республики, в частности, по языку и культуре ничем не отличаются от местного башкир-ского населения, тептяри же северо-западной части Башкирии мало чем отличаются от окружающих их башкир, говорящих на татарском языке. Автору здешних строк не приходилось встречать представителей «много-численной этнографической группы тептярей» в его родных северо-западных краях, и потому есть вопрос, а как пред-ставители этой «многочисленной группы» отличаются от татар? Хотя почему вопрос, ничем не отличаются, как и башкиры от татар тоже. Вместе с тем, мы и по тексту Раиля Гумеровича подошли к главному его заявлению, заявле-нию по национальной взаимной изменчивости башкир и татар.Колебания при определении национальной принадлежности наблюдаются не только среди тептярей, но нередко среди некоторой части башкир и татар. В связи с этим встает вопрос: как правильно определить национальную принадлежность? Кузеев, обосновывает два условия, при которых возможен правильный ответ на это.Для правильного ответа на вопрос о национальной принадлежности при всеобщих переписях, при сплош-ных этнографических обследованиях необходимы следующие два условия: во-первых, чтобы опрашиваемый имел отчетливое представление о характере своей этнической (национальной) общности с другими людьми, т. е. необходимо наличие национального самосознания.Во-вторых, чтобы каждый гражданин имел возможность открыто и свободно высказывать свое представ-ление или убеждение о национальности. Ну, куда уже вернее и правильнее сказать за это чем Раиль Гумерович. Далее он указует, что в капиталистических странах выполнение этих условий, очень, очень проблемно, если даже вообще возможно.Имеются ли эти условия в капиталистических странах? Известно, что на заре капиталистического раз-вития формируются буржуазные нации. Рождение наций, в свою очередь, сопровождается процессом оформле-ния национального самосознания. Однако расовая дискриминация и национальное угнетение, присущие капи-тализму, часто делают невозможным высказывать свое убеждение о национальной принадлежности, тормозят развитие и укрепление национального самосознания.Можно привести немало примеров, подтверждающих это положение. В царской России, например, тысячи представителей угнетенных народов отказывались от своей национальности, стремясь уйти от преследова-ния и национальной дискриминации. В. И. Ленин, беспощадно разоблачая царскую политику угнетения наций, писал в 1912 г. в статье «Избирательная платформа РСДРП»: «Никогда еще не травили с таким запоем, с такой злобой, с такой бесшабашностью евреев, а вслед за ними и другие народности, не принадлежащие к господствующей нации» (В. И. Ленин . Соч. Т. 17. С. 454).В наше время расовая дискриминация, национальное неравенство в той или иной форме имеют место в любой капиталистической стране. В результате национального угнетения отдельные группы населения угнетенных народов в капиталистических странах отказываются от своей национальности и объявляют себя представителями господствующей нации. Таким образом, в условиях капиталистических стран нацио-нальное самосознание не может быть достоверным определителем национального состава населения при переписи (Подчеркнуто мной – И.Г.). И, переходит к описанию, как же хорошо со всем этим в социалистических странах, и особенно в стране советской, в СССР.Свободное выявление национального самосознания возможно только в социалистических странах, где навсегда покончено с классовым и национальным угнетением. Великая Октябрьская революция, установление и укрепление власти Советов создали в нашей стране необходимые предпосылки для консолидации многих народов нашей страны, в том числе башкир, в социалистические нации. Социалистические преобразования в сельском хозяйстве, невиданное индустриальное развитие республики создали прочную базу для расцвета куль-туры башкирского народа, способствовали формированию башкирской советской интеллигенции. Вместе с рождением и развитием башкирской социалистической нации укрепляется и становится более отчетливым национальное самосознание.В СССР навсегда отошли в прошлое расовая дискриминация и национальное угнетение. В братской семье народов установлено полное равенство национальностей. Для советского гражданина не существует никаких причин, которые могли бы его заставить скрывать свою национальность.Следовательно, в условиях социалис-тических стран при всеобщих переписях национальное самосознание является надежным этническим опреде-лителем. Поэтому, уже начиная с всеобщей переписи 1920 г.(!? –И.Г.), национальность населения в СССР устанавливается по самоопределению опрашиваемых, т. е. базируется на национальном самосознании (Под-черкнуто мной – И.Г.). А как же быть, с подчёркнутым, в связи с выше указанными замечаниями академика В.А. Тишкова: «Поэтому в Башкирии при одном секретаре или президенте в результате каких-то воздействий или собствен-ных расчетов, кем быть выгоднее, называют себя башкирами, в другой ситуации говорят, что они татары»? Ну, и он, этот академик к своему же, в общем-то, очень верно озвученному, и реальному, некими придумками со всем своим институтом занимается, о некой двойной идентичности татар, о неких «татаро-башкирах», «башкиро-татарах», и «башкирских татарах». И наряду с этим откровенным безобразием, ещё и всякой прочей другой такой же безобраз-ностью, нашей татар, разности, эти господа учёные расстарались. Как с прежними, булгарским и мещеряцким составляющими нашего татар этногенеза, так ведь даже, и с прежним сословным тептярским определением, эти господа учёные постарались. Думается, что эта учёная братия к переписи 2020 года навспоминает нам, и «лашманных татар», и «чемоданных татар», и «служилых татар» вместе с «торговыми татарами» Сеитовской слободы. Кузеев тоже озадачивается нечто подобным, пусть и не двойной идентичностью, но некой неопределённостью, сложно понима-емого субъектом своего этнического я, и озвучивает вопрос.Однако как быть в тех случаях, когда отдельные граждане затрудняются четко определить свою нацио-нальную принадлежность? Вашему покорному слуге, встречались пофигисты, встречались и полностью маркутизи-рованные особи, но вот таковое, нет, не встречалось. Скажу даже более, тюрко-мусульмане наших северо-западных краев издавна один народ, и никто не заглядывал друг к другу в паспорта даже при образовании семей. И да, конечно же, такое же неразделимое наше родство было и есть с татарами соседней Татарии, нынешнего Татарстана, и других прилегающих территорий, включая и другие дальние веси России и всего бывшего СССР, и даже зарубежья. Нет, нет, не хочу быть не правильно понятым, я не отрицаю наличия башкир в наших краях, но мы, и татары, и башкиры суть одно целое, даже при нашей разнице в этническом самосознании. И возникает резонный вопрос, с чего же надо жите-лям наших краёв писать письма в редакции республиканских газет, а также в адрес Института истории, языка и литера-туры филиала Академии наук СССР с вопросом: к какой же национальности – башкирской или татарской – они должны себя причислять? Неужели все такие вопрошатели были детдомовскими сиротами и родителей своих не знали? Или некими Павликами Морозовыми, не чтящими своих отцов. Опять же, ладно татары, а как ни послушаешь башкирских гуманитариев, и прочих активистов земляков, так каждый башкир знает свой род, оран и дерево рода, и даже родовую птицу, и, конечно же, своё шежере вглубь до очень дальних годов. Как же при таком башкирском рухе, таком мощном башкирском самосознании те указанные письма то писать. Хотя надо заметить, всего этого означенного, и не было на нашем Северо-Западе, а только на сейчас всякими придумками на этот счёт с помощью кураторов из Уфов занимаются. Тем не менее, башкиры были и есть в наших краях, и им не зачем по газетам выяснять кто же они. Однако, есть ещё «паспортные» башкиры, и хотя пятый пункт в паспортах уже отменён, их становится всё больше, но об этом может быть потом, а сейчас продолжим вчитываться в начатое. Р.Г. Кузеев объявляет. Чтобы ответить на этот вопрос, надо хотя бы очень коротко разобраться в причинах колебаний, неустойчивости при определении национальности. В общем, вновь про причины означенного явления, почитаем же про эти причины.Затруднения или сомнения в определении своей национальности обычно испытывает население, живущее в смешанных в национальном отношении районах. Народы, как известно, живут не изолированно, а в тесней-шем соседстве друг с другом, причем оказывают друг на друга определенное воздействие. Понятно, что соседст-вующие народы заимствуют друг у друга обычаи, особенности языковой речи, воспринимают те или иные элементы культуры и т.д.Особенно активным бывает взаимное воздействие населения в тех районах, где живут родственные по языку и культуре народы. В Башкирии с таким явлением мы сталкиваемся в северо-западных и некоторых западных районах, где в соседстве в течение длительного времени живут большие группы башкирского и татарского населения. За время длительного пребывания на одной и той же территории у них выработалось очень много общего в языке, в культуре и быте.Так, в результате длительного этнического процесса в разговорном языке северо-западных башкир уже давно не стало тех характерных черт, которые отличают башкирский язык от татарского. Возникает вопрос, а были ли ранее те характерные черты, которые отличали башкирский язык от нынешнего языка населения Северо-Запада республики, и в частности, или в особенности от татарского языка? Да, в общем-то, и вопрос, а почему они, эти различия должны были быть? Вместе с тем, если сейчас местная районная газета в Янауле «Янаульские зори» выпускается только на русском и татарском языках, на башкирском языке её читать, практически некому, то местное радио и телевидение вещает на русском языке, и преимущественно по сравнению с татарским языком, на, как раз отличающемся башкирском языке. Зачем, и для чего это. Знак вопроса не станем ставить, не зачем, понятно всё и без знаков вопроса. В то же время башкиры северо-западных районов сохранили многие специфиче-ские особенности своей национальной культуры. И вновь вопрос, что за специфические особенности башкирской национальной культуры, отличные от культуры соседних татар сохранились на Северо-Западе? И, что особенно важно подчеркнуть, подавляющее большинство западных башкир сохранило национальное самосознание, свое убеждение в принадлежности к башкирской социалистической нации. Вопросы конечно лишние, как и вопрос, как башкирское национальное самосознание связано с определением социалистическая нация? Об этом свидетель-ствуют итоги Всесоюзной переписи 1939 г. Из общего количества башкир, населявших в 1939 г. Башкирскую АССР, более 250 000 человек северо-западных и западных районов Башкирии назвали себя башкирами, хотя родным языком они назвали татарский.Однако некоторая часть башкирского населения этих районов колеблется при определении своей нацио-нальности. Нередко, особенно молодежь, обучающаяся в школах, где преподавание ведется на татарском языке, причисляет себя к татарам. Всё тот же вопрос, эти школьники были детдомовскими сиротами и родителей своих не знали? Иногда дело доходит до курьезных фактов: родные братья и сестры причисляют себя к разным национальностям – одни к башкирам, другие – к татарам. Почему курьёзные, это очень даже реальные и множественные факты в моём родном Янауле, но, скажем так, определённой направленности, и не в само причисле-нии, а в причислении инициированном извне. Двоюродная сестричка, с юмором рассказывала, мол, в их семье был интернационал, папа, мама татары, старший брат тоже, а она по паспорту была башкиркой. Дело в том, что кроме средней школы №79, в которой отучился ваш покорный слуга, к родителям учеников других школ города, ко времени получения детьми паспорта, приходили школьные ходоки с предложением записать их башкирами. Приходил такой ходок и к маме моей будущей супруги ученицы школы №3, мол, де дочь собирается получать высшее образование, и надо бы её башкиркой записать. Моя будущая теща, т.е. эбий, уроженка н/п, с говорящим само за себя названием, Татарская Урада, была женщиной без надобностей за словом лезть в карман, да, и супруга своего она не боялась, но сослалась на него татара, уроженца Сабинского района ТАССР. Поступит, или не поступит дочь, далее учится, это одно, а вот приедет супруг из командировки, и прощай моя жизнь. Моя же, упомянутая сестричка училась, или в школе №1, или №2. А в нашу школу №79, такие ходоки не ходили, поскольку она была не республиканского подчине-ния, а Горьковской железной дороги. И да, чтобы не колебались в определении своей национальности молодым татарам после их службы в армии, бывало, вручали паспорта с отметкой в пятой графе, башкир, и иные проявляли Хабантуйность, и не добивались реального соответствия этой графы, и далее продолжали числиться в башкирах. Много было и есть всяких таких случаев.В основе неустойчивости в определении национальности у указанной группы населения лежат расхождения двух этнических признаков: национальности и языка. Некоторые неверно полагают, что национальность и родной язык должны непременно совпадать. Поэтому они при заполнении переписных листов если причис-ляют себя к башкирам, то обязательно родным языком также объявляют башкирский, хотя нередко пользу-ются в быту татарским языком. Часты и обратные случаи: если башкир в западных районах пользуется в быту, в семье татарским языком, то считает логически необходимым объявить себя принадлежащим к татарской национальности. Тут уместно вспомнить про младежь, про школьников, которые причисляют себя к татарам по языку обучения в школе с вопросом, а они какие опросные листы переписей заполняют?Такие представления неправильны. История, да и современность, знает немало примеров, когда на одном языке говорят люди двух и даже более народов или наций. Ох, здесь бы Раилю Гумеровичу представить нам прос-тым смертным пояснения по определениям, народы и нации, но этого нет.Вместе с тем, иные гуманитарии подска-зывают, что есть так называемые "французская" и "немецкая" концепции нации. Опять же, во времена СССР из нас формировали общность «советский народ», а теперь конструируют некую российскую нацию. Однако оставим всяк такие сложности гуманитариев, и почитаем за примеры, приводимые Кузеевым. Так, англичане и американцы говорят на английском языке, французы и бельгийцы – на французском языке, немцы и австрийцы – на немецком и т. д., хотя каждый из них представляет собой отдельную нацию. Так англосаксы на английском языке говорят даже в далёких Австралиях, а тамошние папуасы навряд ли все, да и в Америках и Англиях премного людей, говорящих на других языках, и считающих их своими родными языками. Ладно, Америка, а есть ведь, и сосед-няя с ней двуязычная Канада. По Европам и Азиям тоже премного разноязычных стран, та же Швейцария, или наш Дагестан. Ох не дерзнем сказывать за одноязычных французов и бельгийцев, а спросим только за того одного немецкого фюрера, откуда он был родом? Расхождения в определении национальности и родного языка довольно часты и у нас в стране, особенно в районах, населенных двумя или более народами. Нередко встречаются и такие примеры, когда одна народность пользуется двумя довольно различными языками. Так, разговорный язык мордвы-мокши и мордвы-эрзи настолько различается, что в Мордовской АССР газеты, учебники, книги печа-таются отдельно на мокшанском и отдельно на эрзянском языках. Не знамо, как в соседних Агидели, или в Нефтекамске, а в Янауле для двух «разных» народов татар и северо-западных башкир районная газета выпускается только на русском и татарском языках. Интересно всё же, называя этот второй язык северо-западным диалектом башкирского языка, кого пытаются обманывать?Не случайно, начиная с переписи 1920 г., в советских переписных бланках содержатся два вопроса, имеющих отношение к национальности: это вопросы о национальной принадлежности и родном языке. Понятно, что если бы национальность и языки обязательно совпадали, то в одном из этих вопросов не было бы необходи-мости. При наличии указанных расхождений ориентироваться при определении национальности только на такой этнический показатель, как «родной язык», было бы неверно. Вместе с тем, нет, не уважаемым Раилем Гумеровичем, 1 311 017 человек, указавших по переписи 1897 года родным башкирский язык, в Башкортостане прак-тически повально всей учёной братией и теми, кто около этого, объявляются башкирами.Оговоримся, сам Кузеев отмечал, что по этой переписи только из тептяр и мещеряков порядка 350-400 тысяч человек были учтены в башкирах.Что имеет в виду вопрос о родном языке в советской этностатистике? Он не означает, что у человека спрашивают так называемый материнский язык, т. е. язык его родителей или вообще предков. Если бы дело обстояло так, то родной язык был бы показателем национального происхождения, но не национальной при-надлежности. Вопрос о родном языке в советских переписных бланках имеет в виду выяснить язык, наиболее привычный для опрашиваемого, на котором он думает, говорит в семье и т. д. Но таким языком является необязательно «материнский» язык. Очень доходчиво, очень доходчиво, мол, де например, и русский язык может быть родным языком для татар и башкир. Некоторые идут даже далее, мол, думает человек на русском языке, или даже, только от того, что русский язык, является преимущественным разговорным его языком, он объявляется русским. Р.Г. Кузеев, и продолжает своё в подобном же ключе.Немало народов, которые в силу тех или иных исторических причин пользуются в быту не «родным» языком. Однако оговаривается. В данном случае мы сталкиваемся именно с таким примером, когда значитель-ная часть западных башкир пользуется «чужим», татарским, языком, который она совершенно справедливо считает своим, родным. Почему же татарский язык чужой, если он, даже, по определению материнский язык человека, язык его родителей, и многих поколений предков носителей татарского языка населения Северо-Запада республики. Знак вопроса, не ставим, он сугубо не уместен к этому. Таким образом, сам факт пользования тем или иным языком не всегда правильно определяет национальную принадлежность, так как «родной» язык не является точным показателем национальности опрашиваемого.Поэтому и в тех случаях, когда отдельные граждане колеблются при определении своей национальности между такими двумя показателями, как родной язык и национальное самосознание, предпочтение следует отдавать самоопределению, иначе говоря, национальному самосознанию.Завершая это чтение «вслух» статьи Р.Г. Кузеева, отметим в чём же суть этой статьи. А она ведь вполне наглядна, помочь гражданам Северо-Запада республики, которые «затрудняются четко определить свою национальную принад-лежность», определиться непременно в башкирах. Так ведь в этом деле, формирования нужного башкирского нацио-нального самосознания уже издавна очень стараются в республике, и это статья никак не исключение из этого.