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Гафур Гилязов: К 60–летию РВСН

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Ракетные войска стратегического назначения созданы Постановлением правительства СССР от 17 декабря 1959 г. как новый вид Вооружённых сил.

Гафур Гилязов: К 60–летию РВСН


Они имеют задачу ядерного сдерживания возможной агрессии против России и её союзников, поражения в ядерной войне стратегических объектов, составляющих основу военного и экономического потенциала противника. Ракетные войска являются наземной частью стратегических ядерных сил России наряду с атомными подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками.

Что предшествовало созданию РВСН? Союзниками СССР во Второй мировой войне 1939 – 1945 гг. были США, Франция, Великобритания и ряд других государств. Вскоре после войны антигитлеровская коалиция распалась, появились две противоборствующие мировые политические системы: капиталистическая и социалистическая. В ответ на создание военно – политического блока НАТО в 1949 г. СССР объединил ряд стран в мировую систему социализма и создал в 1955 г. оборонительный союз в рамках Варшавского Договора. Кроме того, США имели атомную бомбу и применили её в 1945 г. против мирных японских городов Хиросима и Нагасаки. Итак, создание РВСН было ответным шагом СССР по обеспечению защиты суверенитета государства.

К созданию Ракетных войск государство подошло основательно. В короткие сроки была отстроена необходимая инфраструктура: военные городки, железные дороги, аэродромы, оборудованы позиционные районы ракетных дивизий. В городках (так называемых, «десятках») было предусмотрено всё для автономной жизни военнослужащих и членов их семей. Были открыты военные училища и институты, Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского (ныне имени Петра Великого) стала академией РВСН – кузница командных кадров. Появилось министерство общего машиностроения, объединившее заводы по производству ракет, созданы полигоны, собственные НИИ, отдельные части специальных войск и тыла.

Становление и развитие РВСН прошло на моих глазах и с моим участием в течение 25 лет, начиная с 1969 г. после окончания военного училища. В Башкирии сегодня проживают 200 ветеранов – ракетчиков. Наше поколение офицеров внесло большой вклад в постановку на боевое дежурство мобильных полков РСД – 10 («Пионер»), боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), комплекса «Тополь».

История РВСН полна как успешных, так и трагических страниц. Первопроходцы впервые испытывали межконтинентальные баллистические ракеты, были и взрывы на стартовых площадках. Десятки имён погибших при испытаниях ракетчиков навечно вписаны в историю РВСН, среди них и первый главнокомандующий – главный маршал артиллерии М. И. Неделин.

Основным видом деятельности РВСН является боевое дежурство – выполнение боевой задачи особой государственной важности в мирное время. Оно организовано на командных пунктах ракетных дивизионов, полков, дивизий, армий и Центральном командном пункте РВСН. Постоянная боевая готовность боевых расчётов, личного состава, средств боевого управления и связи, ракетного вооружения обеспечивается целым комплексом мероприятий. Эти мероприятия включают: боевую подготовку, подготовку дежурных смен к заступлению на боевое дежурство, плановое техническое обслуживание (регламент) ракетной техники, проведение командно – штабных тренировок, проверок и учений. Специалисты разного профиля: командиры, дежурные смены боевого управления и связи, боевые расчёты пуска, технические смены, личный состав охраны и обороны совершенствуют боевое мастерство с тем, чтобы при необходимости в любую минуту с получением приказа произвести пуск ракет по запланированным целям в любых условиях обстановки.

РВСН – надёжный щит безопасности России.

К концу прошлого столетия ядерного оружия в СССР и других странах было накоплено так много, что приняли совместное решение сократить количество ядерных зарядов и их носителей. Так, в 1988 г. СССР и США подписали очень важный Договор по РСМД. Ракетные комплексы средней дальности РСД-10 («Пионер») и боевой железнодорожный ракетный комплекс были сняты с вооружения и утилизированы. Этим мы ликвидировали опасность применения против нас с территорий Германии и Турции американских ракет «Першинг» (более 500 единиц), их подлётное время до Москвы составляло 5 минут, они также были сняты с вооружения. Договор просуществовал до 2019 г., из него вышли и США и Россия. Это означает возврат в прошлое и начало нового витка гонки вооружений. Готова к этому Россия при её слабой экономике? Считаю, что для россиян это губительно и это мы уже чувствуем на себе: повышение пенсионного возраста, низкие зарплаты и пенсии, безудержный рост тарифов услуг ЖКХ, неудовлетворительное бесплатное медицинское обслуживание, в целом – убыль населения.

Есть другая важная сторона вопроса - кризис в понимании применения ядерного оружия. Американские ракеты вернутся в Европу. Это обстоятельство уже вызывает изменения в российской военной доктрине, рассматривается возможность упреждающего ядерного удара. Крайне опасный шаг для всего мира. Упреждающий удар не обеспечит безопасность одной страны. Сегодня в мире уже девять ядерных держав. Любой руководитель ядерной державы может начать ядерную войну и привести к уничтожению жизни на Земле. Нужно думать о запрещении применения ядерного оружия. Такая международная Конференция должна состояться в следующем году. Это шанс для будущего всего мира.

Таковы результаты действий российской власти во внешней и внутренней политике. Можно было предотвратить новый виток гонки вооружений? Да, возможно. Власть пошла по неприемлемому для России пути и объяснила нам, что во всём виноваты США и Европа. Западу территория России не нужна, они уже давно здесь: автомобили, компьютеры, средства связи, бытовая техника, одежда, за всё это деньги идут к ним. Зачем им бесхозная, неустроенная территория, где бесконечные лесные пожары и наводнения, когда они уже имеют солидную долю акций крупнейших наших промышленных компаний и часть россиян работает на них.

А что своего осталось в России? Оголтелая пропагандистская кампания против успешных капиталистов и Украины, своих здравомыслящих граждан, потеря управления чиновниками - они воруют, огромные запасы природных богатств, которыми безраздельно пользуются власть и олигархи и 60 миллионов «лишних» полуголодных россиян. Есть и опора власти: прокуратура, суд и Росгвардия, «заточенные» против конституционных прав граждан. Следовательно, дело не в капиталистах, а в головах и безответственных действиях самой власти.

РВСН защищают не власть, а Отечество, суверенитет и независимость страны. Мы успешно преодолели волюнтаризм Хрущёва, Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачёва и Ельцина, переживём и нынешнего «лидера нации». Народ вспоминает добрым словом кого-то из перечисленных вождей? Нет! В основе Конституции России либеральная идеология, там нет места вождизму.

В этих условиях ожидаемо, что в России совсем скоро мирным путём, в ходе выборов, к власти придут люди, способные превратить нашу страну в цветущий край для всех граждан, независимо от их национальности, социального статуса, политической приверженности и вероисповедания.

Поздравляю военнослужащих, ветеранов и всех граждан с 60-летием РВСН!

Гафур ГИЛЯЗОВ, подполковник в отставке,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске






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  • 1 | 17.12.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гафурушка, спасибо за поздравление.
Успокойся уже. Хряпни боярышника, закуси, что бог послал, повернись с стенке и спи уже.



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  • 2 | 17.12.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Гафур Гилязов: К 60–летию РВСН
=======================================
Ненавижу этого полудурка только за то что он выставляет себя в форме!
Причем обратите внимание он всего лиш подполковник, то бишь, у него ума не хватило закончить академию, чтобы получить полковника!
Инженер сртоющий мосты, инженер строющий ракеты.... уходит на пенсию и доживает свою жизнь в нищете,а троешник, поступив в военное училище, каждык 3 года автоматом получающий очередное звание, ничего из себя не представляющий, начинает выYбыниваться!
НЕНАВИЖУ !!!!!!!!!!!



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  • 3 | 17.12.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы к РВСН не относимся . Ни ухом ,ни рылом.
Пеше в Звязду , тама таких отставников бездельных хоть пруд пруди !
Але хошь пропириться малеха?



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  • 4 | 17.12.2019, 08:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: -2,9
В ракетные войска берут особенно умных, если служил в ракетных, знай, это очень умные, достойные уважения люди.



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  • 5 | 17.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕт ,вспоминаем !!! Это тебе помнить нечего.а мы помним СТАЛИНА,БРЕЖНЕВА ,АНДРОПОВА .У нас есть .что помнить ,есть что чтить !!!



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  • 6 | 17.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.12.2019, 08:52 | Автор:

Мы к РВСН не относимся . Ни ухом ,ни рылом.
Пеше в Звязду , тама таких отставников бездельных хоть пруд пруди !
Але хошь пропириться малеха?
=================================================
Вот проспится xrul ( он тоже когда -то позиционировал себя из РВСН и тоже как бы не полковник ) схлопочете друзья !



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  • 7 | 17.12.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2019, 08:54 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 70 | Рейтинг: -2,2
В ракетные войска берут особенно умных, если служил в ракетных, знай, это очень умные, достойные уважения люди.
==============================================
Нехотел говорить, ну теперь скажу!!!!!!!!
Мой знакомый, закончивший авиационный институт, от безденижья, пошол по контракту в армию. Его поставили на пост стратегических ракет. И вот что он мне писал: сидим в бункере, перед нами панель как у старого
"москвича", иногда, какие нибудь приборы зависают, тогда мы звоним дяде Саше, из соседнего поселка, он, если трезвый, и у него нет других дел, дня через два приходит, налаживает аппаратуру,, мы ему наливаем 500 гр. спирта, и он уходит....
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!



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  • 8 | 17.12.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В основе Конституции России либеральная идеология, там нет места вождизму.

В этих условиях ожидаемо, что в России совсем скоро мирным путём, в ходе выборов, к власти придут люди, способные превратить нашу страну в цветущий край для всех граждан, независимо от их национальности, социального статуса, политической приверженности и вероисповедания."

-----------------

Он это сурьёзно?! Значит, точно "академиев не кончал".



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  • 9 | 17.12.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не было бы СССР - не видать бы РФ никаких РВСН. Да и сегодня модернизируют исключительно советские заделы. В то же время власть продолжает срать на советское прошлое с сука, на котором сидит.



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  • 10 | 17.12.2019, 12:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13727 | Рейтинг: -1993,6
Все, кто служил в РВСН, с праздником!



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  • 11 | 17.12.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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А УЖ тут причем?



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  • 12 | 17.12.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где в октябре солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

«На данный момент можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается в том числе тем, что возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», — написал в инстаграме Нагиев.

«Мальчики терпели издевательства»
Адвокат также отметил, что встретился с подзащитным, который рассказал ему о своих взаимоотношениях с сослуживцами. «Действительно, подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», — заявил адвокат в видеозаявлении, размещенном в соцсети.
25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.
Ранее военные следователи возбудили в связи с произошедшим уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2. Ст. 105 УК РФ).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Информация к размышлению! Очень Опытный



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  • 13 | 17.12.2019, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
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РВСН это они и сами не летают и другим не дают летать.



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  • 14 | 17.12.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
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РвСНу -60 лет ! Пора на пенсию!



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  • 15 | 17.12.2019, 20:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31090 | Рейтинг: -711,7
солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев,
-------------------
урок дедам, чтоб следующий раз подумали, прежде чем издеваться.



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  • 16 | 18.12.2019, 07:11 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 17.12.2019, 20:18 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31088 | Рейтинг: -711,7
солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев,
-------------------
урок дедам, чтоб следующий раз подумали, прежде чем издеваться.

-------------------

Дед-то при чём?!



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