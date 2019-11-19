Гафур Гилязов: К 60–летию РВСН

Ракетные войска стратегического назначения созданы Постановлением правительства СССР от 17 декабря 1959 г. как новый вид Вооружённых сил.Они имеют задачу ядерного сдерживания возможной агрессии против России и её союзников, поражения в ядерной войне стратегических объектов, составляющих основу военного и экономического потенциала противника. Ракетные войска являются наземной частью стратегических ядерных сил России наряду с атомными подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками.Что предшествовало созданию РВСН? Союзниками СССР во Второй мировой войне 1939 – 1945 гг. были США, Франция, Великобритания и ряд других государств. Вскоре после войны антигитлеровская коалиция распалась, появились две противоборствующие мировые политические системы: капиталистическая и социалистическая. В ответ на создание военно – политического блока НАТО в 1949 г. СССР объединил ряд стран в мировую систему социализма и создал в 1955 г. оборонительный союз в рамках Варшавского Договора. Кроме того, США имели атомную бомбу и применили её в 1945 г. против мирных японских городов Хиросима и Нагасаки. Итак, создание РВСН было ответным шагом СССР по обеспечению защиты суверенитета государства.К созданию Ракетных войск государство подошло основательно. В короткие сроки была отстроена необходимая инфраструктура: военные городки, железные дороги, аэродромы, оборудованы позиционные районы ракетных дивизий. В городках (так называемых, «десятках») было предусмотрено всё для автономной жизни военнослужащих и членов их семей. Были открыты военные училища и институты, Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского (ныне имени Петра Великого) стала академией РВСН – кузница командных кадров. Появилось министерство общего машиностроения, объединившее заводы по производству ракет, созданы полигоны, собственные НИИ, отдельные части специальных войск и тыла.Становление и развитие РВСН прошло на моих глазах и с моим участием в течение 25 лет, начиная с 1969 г. после окончания военного училища. В Башкирии сегодня проживают 200 ветеранов – ракетчиков. Наше поколение офицеров внесло большой вклад в постановку на боевое дежурство мобильных полков РСД – 10 («Пионер»), боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), комплекса «Тополь».История РВСН полна как успешных, так и трагических страниц. Первопроходцы впервые испытывали межконтинентальные баллистические ракеты, были и взрывы на стартовых площадках. Десятки имён погибших при испытаниях ракетчиков навечно вписаны в историю РВСН, среди них и первый главнокомандующий – главный маршал артиллерии М. И. Неделин.Основным видом деятельности РВСН является боевое дежурство – выполнение боевой задачи особой государственной важности в мирное время. Оно организовано на командных пунктах ракетных дивизионов, полков, дивизий, армий и Центральном командном пункте РВСН. Постоянная боевая готовность боевых расчётов, личного состава, средств боевого управления и связи, ракетного вооружения обеспечивается целым комплексом мероприятий. Эти мероприятия включают: боевую подготовку, подготовку дежурных смен к заступлению на боевое дежурство, плановое техническое обслуживание (регламент) ракетной техники, проведение командно – штабных тренировок, проверок и учений. Специалисты разного профиля: командиры, дежурные смены боевого управления и связи, боевые расчёты пуска, технические смены, личный состав охраны и обороны совершенствуют боевое мастерство с тем, чтобы при необходимости в любую минуту с получением приказа произвести пуск ракет по запланированным целям в любых условиях обстановки.РВСН – надёжный щит безопасности России.К концу прошлого столетия ядерного оружия в СССР и других странах было накоплено так много, что приняли совместное решение сократить количество ядерных зарядов и их носителей. Так, в 1988 г. СССР и США подписали очень важный Договор по РСМД. Ракетные комплексы средней дальности РСД-10 («Пионер») и боевой железнодорожный ракетный комплекс были сняты с вооружения и утилизированы. Этим мы ликвидировали опасность применения против нас с территорий Германии и Турции американских ракет «Першинг» (более 500 единиц), их подлётное время до Москвы составляло 5 минут, они также были сняты с вооружения. Договор просуществовал до 2019 г., из него вышли и США и Россия. Это означает возврат в прошлое и начало нового витка гонки вооружений. Готова к этому Россия при её слабой экономике? Считаю, что для россиян это губительно и это мы уже чувствуем на себе: повышение пенсионного возраста, низкие зарплаты и пенсии, безудержный рост тарифов услуг ЖКХ, неудовлетворительное бесплатное медицинское обслуживание, в целом – убыль населения.Есть другая важная сторона вопроса - кризис в понимании применения ядерного оружия. Американские ракеты вернутся в Европу. Это обстоятельство уже вызывает изменения в российской военной доктрине, рассматривается возможность упреждающего ядерного удара. Крайне опасный шаг для всего мира. Упреждающий удар не обеспечит безопасность одной страны. Сегодня в мире уже девять ядерных держав. Любой руководитель ядерной державы может начать ядерную войну и привести к уничтожению жизни на Земле. Нужно думать о запрещении применения ядерного оружия. Такая международная Конференция должна состояться в следующем году. Это шанс для будущего всего мира.Таковы результаты действий российской власти во внешней и внутренней политике. Можно было предотвратить новый виток гонки вооружений? Да, возможно. Власть пошла по неприемлемому для России пути и объяснила нам, что во всём виноваты США и Европа. Западу территория России не нужна, они уже давно здесь: автомобили, компьютеры, средства связи, бытовая техника, одежда, за всё это деньги идут к ним. Зачем им бесхозная, неустроенная территория, где бесконечные лесные пожары и наводнения, когда они уже имеют солидную долю акций крупнейших наших промышленных компаний и часть россиян работает на них.А что своего осталось в России? Оголтелая пропагандистская кампания против успешных капиталистов и Украины, своих здравомыслящих граждан, потеря управления чиновниками - они воруют, огромные запасы природных богатств, которыми безраздельно пользуются власть и олигархи и 60 миллионов «лишних» полуголодных россиян. Есть и опора власти: прокуратура, суд и Росгвардия, «заточенные» против конституционных прав граждан. Следовательно, дело не в капиталистах, а в головах и безответственных действиях самой власти.РВСН защищают не власть, а Отечество, суверенитет и независимость страны. Мы успешно преодолели волюнтаризм Хрущёва, Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачёва и Ельцина, переживём и нынешнего «лидера нации». Народ вспоминает добрым словом кого-то из перечисленных вождей? Нет! В основе Конституции России либеральная идеология, там нет места вождизму.В этих условиях ожидаемо, что в России совсем скоро мирным путём, в ходе выборов, к власти придут люди, способные превратить нашу страну в цветущий край для всех граждан, независимо от их национальности, социального статуса, политической приверженности и вероисповедания.Поздравляю военнослужащих, ветеранов и всех граждан с 60-летием РВСН!