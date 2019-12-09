Об одном наблюдении за пузырями и кругами исходящими

На сайте «Уфимский Журнал», один клоун (извините, пожалуйста, но по другому, характеризовать этого анонимного скомороха не можется) с никнеймом Корней, в сентябре 2019 года представил комментарий в несколько предложений по истории родного села отца автора здешних строк Ижболдино Янаульского района Башкортостана.Приведём его текст:«Ижболдино. По V ревизии в ней числилось 95 ревизских душ тептярей.В 1816 году здесь жило 303 человека (160 мужчин, 143 женщины) в 51 дворе. В 1834 году — 205 мужчин и 205 женщин тептярей. В 1859 году — 225 мужчин и 310 женщин припущенников в 118 дворах и 4 мужчины и 6 женщин вотчинников в 1 дворе.В 1870 году — деревня Ишбулдина 3-го стана Бирского уезда Уфимской губернии, 118 дворов и 690 жителей (356 мужчин и 334 женщины), все тептяри. Имелись мечеть и училище.Максимальной численности населения деревня достигла к 1917 году — 1318 человек в 256 дворах тептярей и 1 дворе русских.В 1920 году по официальным данным в деревне той же волости 240 дворов и 1196 жителей (562 мужчины, 634 женщины), по данным подворного подсчета — 1243 татарина, 3 русских и 1 работник в 240 хозяйствах».И возопил в окончании этого:«Откуда цифры 1920 года, такие отличные от других?Ах да, большевики же. Лопнул пузырь надутой тептярской демографии».Хотя этот анонимный скоморох особо не затрудняет себя ссылками на приводимое, но выясняется, что эти выдержки по истории Ижболдино, он притащил из Вики-Пуки. Ой, пардон из Википедии, сокровищнице знаний многих таких инет юзеров, или даже лузеров, как этот Корнейчик. А, что стало интересно, что же приводят в этих Вики-Пуках, на что ссылаются в этих Википедиях, и, в общем-то, что из себя представляют источники, на которые там ссылаются? Давайте, постараемся проанализировать это, не забывая при этом собственно, и про сведения по н/п Ижболдино. И, да, как бы параллельно с Ижболдино, по ходу повествования будем обращаться и к сведениям по н/п Исанбаево, расположенного, не просто в том же Янаульском районе РБ, но и в непосредственной близости от Ижболдино. Опять же, Исанбаево, родная деревня мамы отца вашего покорного слуги.Начинается изложение сведений по д. Ижболдино в Википедии очень даже смело, как бы с возражения авторитету башкирской исторической науки А.З. Асфандиярову, известному специалисту по истории сёл и деревень Башкортостана, и даже сопредельных территорий. Анвар Закирович указывал, что эта деревня была основана между 1784-1794 гг., по IV ревизии 1782 года она ещё не зафиксирована, а в V ревизии 1795 года она уже учтена (1, с.336). Авторы же заметки в Википидии прописали, что есть основания полагать о более раннем происхождении деревни, не в конце XVIII века, а примерно в начале его, и приводят ссылку за это на материалы по истории Ижболдинского сельсовета. Между тем, у этих материалов есть конкретный автор, это Гульчачак Юрисовна Тимершина, уроженка села Исанбаево и нынешняя жительница села Ижболдино. Эта замечательная женщина, бывший преподаватель математики, теперь уже закрытой Ижболдинской школы, издавна активно занимается вопросами истории. Помимо истории Ижболдино, она скрупулёзно исследовала биографию бывшего ясачного татара, жителя д. Ижболдино Ярмухамата Кадерметова, ставшего одним из главных повстанческих полководцев армии Пугачева. Относительно недавно Гульчачак Юрисовна опубликовала полновесную книгу по истории Ижболдино: «ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ИЖБОЛДИНО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ОТ ОСНОВАНИЯ ДО КОНЦА XX ВЕКА)». В работах Г.Ю. Тимершиной собрано много материала и по топонимии окрестностей деревни, и об истории деревни по народным преданиям и материалам фольклора, но, пожалуй, самым важным и до гениальности простым является то, что она обнаружила д. Ижболдино уже в данных III ревизии 1762 года. И это публично было представлено ей уже 7 декабря 2010 года в №235 районной газеты «Янаульские зори».Материалы этой ревизии вполне доступны в интернете, и в них, действительно, прописана деревня Ижбулдино при речке Атликас. Через строчку выше указана и деревня Исенбаева при речке Кузяш. И что особо важно, обе эти деревни отмечены татарскими н/п. Так ведь и Анвар Закирович Асфандияров отмечал оба этих н/п в тептярско-татарских (1, с.335-336), т.е. в татарских, население которых учитывалось в тептярском сословии. Авторы же те Википедии, эту характеристику д. Ижболдино Асфандияровым пропускают, и далее приводя данные по этому н/п, они даже бытовавшую тептярскую сословность населения деревни местами пропускают, не говоря уже об её изначальном татарстве.Весьма интересно представлены этими авторами по д. Ижболдина данные переписи 1897 года в 1 129 человек жителей, с указанием, что 1 127 из которых магометане. Цифры по приведённой ссылке, конечно же, правильные, но почему жители деревни нашими старателями указаны только по их вероисповеданию, если с этой переписью в Башкортостане носятся как с писаной торбой, насчитывая по ней порядка 1 311 017 башкир. Вообще-то, это лишь численность населения Российской империи, указавших своим родным башкирский язык, но их всех пишут в башкиры. Ну, пишут, так пишут, а почему наши старатели не указали родной язык населения д. Ижболдина? Ну, хотя бы объявили они их родной язык тептярским, который вместе мещеряцким обнаружился в наших краях по этой переписи 1897 года. Однако нет, не получается им, не можется. Думается, что здесь всё же и авторитет Анвара Закировича сказался большой помехой.А теперь остановимся на данных по д. Ишбулдина 1870 года. Они приведены нашими авторами со ссылкой на следующий источник: «Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. - СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885.Вып. 45 : Уфимская губерния: ... по сведениям 1870 года / сост. и изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел ; обраб. В. Зверинским. - 1877. - CXXXIX, 195 с. ; 1 л. карт.». В 2002 году этот справочник в Башкортостане был переиздан (2). А что, похвальное, и полезное дело. Однако в переизданном справочнике в трех последних колонках списков н/п были представлены дополнительные данные. Как отмечено в сноске на стр.129, это сведения предыдущих ревизий по этнографическому составу населения. В общем-то, это данные только какой-то одной ревизии, с указанием года её проведения в последней колонке, причем, и с указанием на архивные материалы из ЦГИА РБ, фонд-138, опись 2, с конкретизацией номеров дела и листов. А в двух предыдущих колонках дополнительно указаны численность жителей мужского и женского пола той этнографической группы, которая наличествовала в н/п по этой предыдущей ревизии. А ведь тоже похвальное дело, дополнительные сведения лишними не бывают.Данные по д. Ишбулдина в обоих этих справочниках за 1870 год, конечно же, совпадают, при 118 дворах указаны 690 тептяр, 356 мужского, и 334 женского пола (2, с.250). Вместе с тем по этой деревне в переизданном справочнике приведены дополнительные данные по X ревизии 1859 года. И по этим приведённым сведениям, получается, что при тех же 118 дворах в деревне наличествовало 301 башкир и 300 башкирок, т.е. общим числом 601 башкир обоего пола. Тогда как, те наши авторы в Википедии по этой ревизии 1859 года в д. Ишбулды приводят данные о 535 припущен-никах при 118 дворах, и 10 вотчинников при одном дворе, или общим числом 545 человек. Кто-то, или составители переизданного справочника, или наши авторы из Википедии ошибаются. Так кто же?В 2001 году вышла замечательная книга с документальными сведениями о «западных башкирах» по переписям 1795-1917 гг., ответственный редактор, которой и автор-составитель уважаемый Анвар Закирович Асфандияров (3). Почему кавычки, да потому что всё же очень не удачное это название для документальных материалов по переписям в крае, тем более охватывавших не только Северо-Запад региона. Опять же, уже даже по временам V ревизии 1795 года в Оренбургской губернии, где проживала основная масса башкир, их, наличествовало всего лишь 20.70% (4, с. 16). Здесь ещё несколько отступая от канвы повествования, отметим, что по переписи 1897 года в бывшей Оренбургской губернии, разделённой в 1865 году на две отдельные губернии, в общем, порядка 30% населения заговорили на родном башкирском языке. При этом, во вновь образованной Уфимской губернии, или в северо-западных уездах бывшей губернии, подверженных большой миграции пришлого населения, число заговоривших на родном башкирском языке возросло даже чуть до более 40%. В юго-восточных же уездах бывшей губернии испытывавших меньшую миграцию, т.е. во вновь образованной Оренбургской губернии, относительное число носителей башкирского языка, наоборот, даже уменьшилось до порядка 16%. Вот такие странности происходили с башкирской демографией, или с родным башкирским языком, а, в общем-то, и с тем, и с другим.Есть в отмеченной замечательной книге о «западных башкирах» и материалы X ревизии 1859 года. И согласно этим материалам, в д. Ишбулды по тем временам наличествовали 535 припущеников при 118 дворах, и 10 вотчинников при одном дворе, или общим числом 545 человек (3, с.385), т.е. те авторы Википедии привели верные цифры. А как же иначе, если они приведены из того же строгого материала, за авторством, упомянутой нами Г.Ю. Тимершиной. И получается, что с дополнительными данными в 610 башкир ошиблись всё же составители переиздан-ного Справочника. Если даже принять, что 10 вотчинников были непременно башкирами, то и то не получается объявить по тем временам д. Ишбулды башкирским н/п, да, и авторитет Анвара Закировича этого не позволяет.В этом переизданном справочнике и по соседней д. Исенбаева дополнительные данные приведены тоже по этой же ревизии 1859 года (2, с.249). Согласно им выходит, что и в этом н/п тогда наличествовало 716 башкир и 186 башкирок. Ну, здесь уже вообще, какой-то перебор, почти как в моём детстве случился с соседом по нашему дому. Он купил было весной цыплят, а по осени выросли они почти все петухами. Во дворе нашем с этими петухами творилось нечто невообразимое, но очень наглядное. По статистике же составителей этого Справочника случилось тоже нечто подобное, на более чем трое ребят, мужчин в д. Исенбаево приходилась только одна девушка, женщина. А всё же, даже не это перебор, и даже безобразие, а несколько другое. По материалам ревизии 1859 года, представ-ленным в нашей замечательной книге, и в д. Исенбаево наличествовало 439 припущенников, 231 мужского пола, и 208 женского (3, с.385). Это же подтверждает и А.З. Асфандияров, и что особо важно, он никогда не числил эту деревню башкирским н/п, как и д. Ижбулды тоже.Следующей строчкой за д. Ижбулдина в означенных справочниках представлены сведения по тоже соседней деревне Атлегач. По нашим справочникам она черемиская, а по дополнительным сведениям в переизданном экземпляре, и тоже по этой же ревизии 1859 года она объявлена башкирской, в числе 197 башкир и 219 башкирок. Тогда как по материалам этой ревизии из замечательной нашей книги эти самые «башкиры», и мужского и женского пола д. Атлегач, причём именно в таком же численном составе, указаны в припущенниках (3, с.392). А в том, что речь идёт именно об этой марийской деревне Атлегач можно убедиться со слов самого мэтра башкирской исторической науки А.З. Асфандиярова (1, с.339). Анвар Закирович там же пишет, что эта марийская деревня Атлегач была учтена уже во II ревизии 1748 года, и уже по тем временам в ней проживало значительное число жителей. И до сих пор в селе Атлегач по данным переписи 2002 года наличествует почти монолит марийский в 94% добрых наших соседей.А ведь получается очень неприглядная картина по этим приведённым дополнительным данным в переизданном справочнике. Ошибались, т.е. всё же «ошибались» составители этого справочника премного с этими дополнитель-ными данными, причём всё более как-то в одну, в башкирскую сторону. Согласно этим дополнительным сведениям не только татарские Ижболдино и Исенбаева, в числе тептярско-татарских, нарисованы башкирскими по ревизии 1859 года, но, и марийский н/п Атлегач также объявлен по этой ревизии башкирским. И таковых примеров когда не башкирские н/п по сведениям 1870 года и по другим годам объявлены, нарисованы по этим дополнительным данным, и не только по ревизии 1859 года в переизданном справочнике, башкирскими премного. Есть в таковых помимо тептярских и черемисских, вотякские (удмуртские), как например Бикзянова (2, с.235), и даже русские, как например Урюшево (Осоргино) (2, с. 218). Эти два последних примера, как и предыдущие, приведены нами из данных по Бирскому уезду, однако, таких примеров премного как в этом, так и по другим уездам.Несколько отдельно надо отметить, что отмеченные башкирские метаморфозы н/п различной идентификации по 1870 году, обращенные в прошлое, вполне премного сотворили с теми дополнительными данными по н/п мещеряков. Очень любопытна такая метаморфоза например по д. Турнова того же Бирского уезда. По ней в наших справочниках на 1870 год указаны 221 мещеряков мужского пола и 216 женского, а также 46 тептяр мужского пола и 44 женского. А по тем дополнительным данным в переизданном справочнике с указанием на VIII ревизию 1834 года она «оказывается» башкирская, в 242 башкир мужского пола и 227 башкирок (2, с.219). И это тоже, ни в какие ворота не катит, поскольку по данным этой ревизии 1834 года в этой деревне указаны 100 мещеряков мужского пола, 110 женского, и ещё 22 тептяр мужского пола (3, с.202). Тептяре женского пола в использованных материалах по этой ревизии не были учтены.Может с того ошибались составители переизданного справочника в тех представленных дополнительных данных, что не были они знакомы с той замечательной книгой по «западным башкирам». По переизданному справочнику указано, что алфавитный указатель населённых пунктов доработан и дополнен Ю.М. Абсалямовым. И вроде как получается, что именно он в авторах тех дополнительных данных. Однако Ю.М. Абсалямов никак не мог не знать ту замечательную книгу, он её соавтор, и тоже подготовил алфавитный указатель к ней. В общем, получается, что специально старались земляки гуманитарии, а сказ к чему и почему старались, отложим несколько на потом, и то здесь, только на может быть.Авторы Википедии по д. Ижбулды (Ижбольдина) обращаются и к данным Подворной переписи 1912-1913 года, и в 259 хозяйствах указывают 1303 человек припущенников (669 мужчин, 634 женщины). Цифры правильные, но почему жители деревни нашими авторами указаны только в их крестьянском разряде, в припущенниках, тогда как по этой переписи указана, и их народность, в значении тептяре. Конечно же, как в припущенниках, так и ранее в тептярах наличествовали различные этнические группы, и тептяре, уже по своему определению изначально обязательно были в припущенниках. Вместе с тем, к Подворной переписи 1912-1913 гг. наступили другие времена и к этим временам произошли в Российской империи разные события, в череде которых были и Столыпинские реформы, начатые в 1906 году, и вполне повлиявшие на условия сословного землепользования. Произошли и значительные изменения в учёте населения. Если по VIII ревизии 1834 года нерусское население было учтено преимущественно только в трех основных сословных категориях: тептяре с бобылями, башкиры и мещеряки, то по переписи 1897 года, наряду с сословными категориями был учтен и родной язык респондентов. А по переписи 1912-1913 гг. население было учтено уже, и в этнической категории, как народность. И что интересно при этом, прежнее сословие тептярей оказалось тоже выделено в таковую этническую категорию. Если по более ранним временам писали о тептярях, как об этнической солянке, состоящей помимо тюрков-мусульман, ещё и из фино-угорских народов и чувашей, то по Подворной переписи 1912-1913 гг., эти иноэтничные составляющие выделены в собственные этнические категории. Кто же тогда по этой переписи тептяре?А ведь так получается, что эти тептяре, скажем так, уже преимущественно некоторый «сухой остаток», в лице тюрко-мусульман. И, в общем, тюрки-мусульмане по этой переписи 1912-1913 гг. сгруппированы в четырех условных этнических категориях, обозначенных как народности: башкиры, татары, мещеряки и тептяре. Почему условных, а потому что они имели, и сохраняли ещё и сословный характер. Например, в том же тептярском звании могли оставаться и татары, и башкиры, и возможно некоторая часть мещеряков. Вместе с тем, ранее в историческом времени в крае происходил достаточно массовый выход иноэтничного населения, и в звание башкир, и хотя в меньшей мере, выход, и в мещеряки. Думается вопрос о том, кому же именно выход в башкирское и мещеряцкое звание был более доступным, излишен. Конечно же, тюрко-мусльманам. А вот с тептярским званием, это несколько не так, хотя Р.Г. Кузеев писал, что подавляющую часть тептярей к концу XIX в. (не менее 90 %) и раньше составляли татары, а угро-финский элемент в тептярской группе был очень малочислен. И между прочим, уже перепись 1897 года позволила вывести из тептяр фино-угорские народы и чувашей. По этой переписи, как в математике таковое трактуется, было, первое приближение, сделать более реальную оценку этничности населения Южного Урала. И это было сделано вопросами о родном языке и вероисповедании в опросном листе этой переписи. Да, по этой переписи 1897 года наряду с татарским и башкирским языками, объявились мещерякский и тептярский языки. Здесь, как бы к слову, оговоримся. Это произошло не повсеместно по всей России, а преимущественно только в тех регионах, в которых проживала основная масса башкир, а это с 1865 года Оренбургская и Уфимская губернии, образованные из бывшей более обширной Оренбургской губернии. Тептяре, уже по своему определению, группировались только в местах проживания башкир, а ведь районирование жития мещеряков в Российской империи был более обширным, чем только эти две губернии, и несколько других прилегающих губерний, как то Пермская, Самарская, Вятская. По всем же другим весям России в родных мещеряцкий язык не отмечался, наличествовал преимущественно только татарский язык. И выходит так, что в иных весях России, мещеряки в общем татарском массиве просто считали своим родным татарский язык.С башкирским и татарским языками всё понятно, а как же с мещерякским и тептярским языками? Думается всё же знак вопроса лишний, они тоже как два первых, языки сугубо тюркские. Чувашский язык тоже тюркский, хотя и очень не понятный иными тюркскими народами. Хотя да, и чуваши, и фино-угорские народы могли знать языки своих тюркско-мусульманских соседей. Однако в опросном листе переписи 1897 года, пред двенадцатым пунктом с вопросом о родном языке стоял вопрос о вероисповедании. Много ли было чувашей или фино-угров, принявших Ислам, и при этом знающих башкирский, татарский, мещеряцкий или тептярский языки мы не знаем, но наверняка были и другие, и, причём большим числом, не вписывающиеся в таковое. И эти последние, всё же не могли объявить означенные языки своими родными языками, да, и переписчики, думается, старались внимательно выяснять, выяв-лять сиё. И тем самым, таковые фино-угорские народы и чуваши уже этой переписью, практически были выведены из сословия тептярей. Перепись же 1912-1913 гг., в продолжение этого, оказывается, как бы вторым приближением к более реальной оценке этничности населения края, и тюрки-мусульмане по этой переписи уже сгруппированы в четырех условных этнических категориях, обозначенных как народности: башкиры, татары, мещеряки и тептяре. А вот здесь уже, кто есть кто в действительности в этих категориях по реальной этничности, всё же намного сложнее было по тем временам выяснить.Тем не менее, Р.Г. Кузеев отмечал, что по переписи 1897 года порядка 350-400 тысяч тептярей и мещеряков были учтены в составе башкир. Он же Раиль Гумерович, указывал, что отмеченная по переписи 1897 года группа тептярей и мишарей уже с крестьянской подворной переписи 1912—1913 гг., и тем более в переписях последующих лет, начинает снова постепенно учитываться в соответствующих этнографических группах или в составе татар. Здесь и сейчас не будем углубляться в это, однако заметим, что ассимиляционные процесс, переливы этничности, если и наличествуют, то происходят очень замедленно по времени, чего не скажешь относительно сословий. И как бы забегая вперёд, ука-жем, что между 1917 и 1920 годами, был издан известный «Декрет о земле» большевиков, и как следствие этого, про-изошёл взрывоподобный выход татар из сословий башкир и тептяр, причём очень скоротечно, всего лишь за три года. Соответственно этому произошло и значительное падение численности башкир, которое чем только не пытаются объяснить, но о том декрете, даже известные специалисты-демографы, вроде даже как «не знают». И да, значительный прирост численности татар к переписи 1920 года, пытаются объяснять только выходом их из сословия тептяр, а возв-рат татар, и из башкирской сословности, тоже как бы «не замечают».Однако возвращаясь к данным Википедии, отметим, что тамошними авторами о Ижболдино, со ссылкой на те же материалы по истории Ижболдинского сельсовета, прописано: «Максимальной численности населения деревня достигла к 1917 году — 1318 человек в 256 дворах тептярей и 1 дворе русских». Если же точнее, то помимо 1318 тептяр, наличествовало 6 русских при одном дворе (3, с.563). Эти авторы продолжают: «В 1920 году по официальным данным в деревне той же волости 240 дворов и 1196 жителей (562 мужчины, 634 женщины)». А что же это такое эти официальные данные? А это, тоже переизданный Справочник «Список населенных пунктов Башреспублики», состав-ленный БашЦСУ в 1926 году (5). М.И. Роднов указывает, что данные этого справочника, это комбинированные сведе-ния из разных, преимущественно предшествующих источников, и собственно по тюрко-мусульманам (У Роднова «тюрко-татары» - И.Г.) Уфимской губернии не имеющего ничего общего с данными переписи 1920 года (6, с.28-29). М.И. Роднов, и, наверное, не без основания там же пишет: «при подготовке к следующей переписи 1926 г. составители этого статистического сборника, по сути, произвольно, в угоду собственным (или заказчика) представлениям, мягко говоря, корректировали итоги переписи 1920 г. главным образом по «тюрко-татарам». От себя же добавим, что соста-вители этого Справочника наверняка постарались ещё ранее. И, в общем-то, даже не только в целях подготовки к переписи 1926 года, а уже в подготовке и к обоснованию расширения Декретом ВЦИК от 14 июня 1922 года границ АБССР за счёт упраздняемой Уфимской губернии. Данные же переписи 1920 года по Уфимской губернии, кроме Мензелинского и Стерлитамакского уездов, были относительно недавно введены в научный оборот М.И. Родновым. Авторы Википидии дополнительно к тем «официальным» данным по д. Ижболдина приводят и данные этой переписи по д. Ижбулды, правда, с небольшой ошибкой. Похоже, один двор, в котором проживало трое русских, они посчитали отдельно за некую этничность, один работник. Помимо троих русских в деревне по тем временам при 239 хозяйствах наличествовали 1 243 татар. По Бирскому уезду, в котором числилась наша деревня Ижболдино и некоторые другие упомянутые нами н/п снижение численности башкир к 1920 году относительно 1917 года составило 67 651 человек, а тептяр – 29 306 человек, что в итоге составило число 96 289, а татары наоборот приросли на 95 289 человек. Учитывая сложности тех бурных годов, можно вполне уверено, как в математике сказать, а цифры то сходятся, да, и знаменитый закон сохранения соблюдается.По тем «официальным» данным авторы Википедии цифры по д. Ижболдина (Ижбулды) приводят правильные, но если по ним, преобладающей национальностью населения деревни были указаны тептяри (5, с.86), у этих авторов они просто жители. Ну да, и ладно бы, но автору здешних строк приходилось встречаться, как и в случае с тем переизданным Справочником (2) тоже с совершеннейшем безобразием, когда даже эти «официальные», уже подкрученные данные дополнительно правили, подкручивали. И тоже с тем же трендом в башкирский окрас. Есть в книге А.З. Асфандиярова (8) издания 2006 года на стр. 392-462, вполне обширное Приложение под названием «Национальный состав населенных пунктов 40 районов Республики Башкортостан по переписям 1795-1989 гг.». Много есть вопросов по этому Приложению. Например, почему данные представлены только по н/п этих районов, или почему данные приведены не по всем н/п этих районов, ну, и очень интересно, почему выбраны именно те года ревизий и переписей? И по последнему сугубо интересно, почему нет данных «хорошей» переписи 2002 года, тогда как сведения осуждаемой практически всеми башкирскими гуманитариями «нехорошей» переписи 1989 года в Приложении представлены. К этому следует добавить, что пред данными переписи 1989 года, приведены также сведения по переписям 1959 и 1979 годов, когда при устойчивом росте численности башкир в БАССР, татары были просто тупо понижены в численности. Так ведь приближалась дата переписи 2010 года, и пред нею, как и перед переписью 2002 года в Башкортостане было просто море разливанное публикаций за демографию края, как за прош-лые времена, так и за тогдашние, и, конечно же, с прицелом на будущее. Только из под пера Анвара Закировича вышло несколько книг за означенное. И было это мощнейшей компанией, мощнейшим прессингом, с большой целе-направленностью. Вектор же этой направленности прямолинеен почти как стрела. Цель же, непременно показать издавна преобладающую и ныне существующую большую башкирскость населения республики. По поводу Юго-Востока нашего края это местами, и резонно, но никак же, не для Северо-Запада, однако ведь очень старались именно за этот регион, и, даже за прилегающие территории.Однако всё же за объявленные напёрстничестные «ошибки» указанного Приложения. Были немногочисленные «ошибки» в этом Приложении и по данным переписи 1917 года тоже, но возможно только ошибки, а вот по тем «официальным» данным за 1920 год особенно лихо постарались. Вашим покорным слугой, на этот предмет были подробно проанализированы сведения по н/п Туймазинского района. Они те «официальные» данные и сами же имели определённый тренд в башкирскость н/п , а вполне частые «ошибки» в Приложении ещё более усиливают это. Вместе с тем надо отметить, что Анвар Закирович никак не мог иметь отношения к тем «ошибкам» данных в Приложении по переписи 1920 года, т.е. по данным упомянутого Справочника. Асфандияров, да, было, правил данные этого Справочника в своих прежних работах, но только сугубо как специалист, и обязательно оговаривая это. А по «ошибкам» в Приложении, получается, что кто-то из помощников активно постарался.Далее авторы Википедии по д. Ижболдино приводят некоторые данные советских времён, но совершенно без относительно этничности населения деревни. Например, по 1939 году население деревни ими указано в человеках с численностью 1 094. Тогда как в администрации села Ижболдино наличествует Похозяйственная книга д. Ижболдино за 1940-1942 годы. Фотокопии этой книги были любезно пересланы автору здешних строк уже упомянутой Гульчачак Юрисовной Тимершиной. Она же посчитала по этой книге, что по тем годам в д. Ижболдино наличествовало только 1 217 татар, 552 мужщин, и 665 женщин, а башкир было целых 7 (семь) человек, 2 мужчин, и 5 женщин. Были ещё 35 русских, 19 мужчин, и 16 женщин, двое марийцев и одна чувашка. Ну не сказать, что в деревне был полный татарский монолит, но, во всяком случае, с её башкирством было совершенно как-то очень не очень, их башкир в деревне было тогда только чуть больше пол процента. Но наступили другие времена, времена, скажем так нынешнего Башкортостана, и в селе Ижболдино по переписи 2002 года старатели нарисовали 50% башкир, оставив татар только в 39%, что те наши авторы Википедии шаловливо и радостно сообщают.Старатели по той переписи 2002 года в республике очень даже постарались. Автором здешних строк был произведен сравнительный анализ результатов переписей 1979 и 2002 годов в республике. Этот анализ был опубликован в сборнике под редакцией д.и.н. Д.М. Исхакова (9, с.156-175). Автором тогда же были проанализированы и результаты переписи 1989 года в сравнении с этими двумя упомянутыми. Переписи, по сведениям которой, впервые по советским временам произошел обвал башкирской демографии, причем, весьма значительный, а татары тоже весьма значительно тогда приросли в своей численности. Но, скажем так, в угоду «определенного круга башкирских интелли¬гентов», у которых один сладкоголосый философ Башкортостана наблюдал «вой и стенания» по «поводу результатов переписи населения 1989 года», автор результаты этой переписи не включил в тогдашнюю публикацию. Но всё это, включая и не опубликованные наглядные диаграммы по каждому району Башкортостана по всем этим трём переписям, лежит в «шкапчике» у автора, т.е. хранится в его компьютерах. А по опубликованному анализу, получается, что даже относительно, тоже вполне одиозной переписи 1979 года, когда татар в республике понижали в численности, по переписи 2002 года нас татар вновь понизили, причём очень даже существенно. И особенно это отразилось на сельской местности, сельской глубинке, животворным родникам, как и для любого народа, татарским деревням и другим небольшим населенным пунктам республики. Результаты этих стараний таковы. Если по 1979 году в сельской мест-ности, т.е. без учёта больших городов башкир было 687 557 человек, или 38,95%, а татар 451 622, или 25,59%, то в 2002 году «стало» 738 900 башкир, или 45,88%, а татар – 362 948, или 22,53%. Т.е. татар вновь понизили, и понизили на 88 674 человека, или на 19,63%. И это, естественно сотворили преимущественно по Северо-Западу Башкортостана.Однако по переписи 2010 года наши авторы Википедии вновь перешли к безликому подсчёту населения села Ижболдино, вновь только в человеках, в мужчинах и женщинах, безотносительно к их этничности. Может это их с того, что, несмотря на все старания перед этой переписью 2010 года, маятник её результатов относительно 2002 года качнулся в обратную сторону, башкиры понизились в численности, а татары возросли. Ну пока, всё же даже не так как по пере-писи 1989 года, но думается, что это всё же никак «не вечер». Поскольку это не было связано даже с тем, что прежнего башбаши тибелган, тептярем сделали. Это событие и произошло, чуть ли не накануне этой переписи, и вся королевская рать и её низовые звенья ещё практически оставались на местах, и процесс на нужный результат этой переписи был уже запущен. Просто самим татарам надоела та прежняя Хабантуйность, творимая в республике. И думается, и очень вашему покорному слуге надеется, что это в предстоящей переписи продолжится, и даже более особенно и оченно. Не мы татары пошутили, что нам всё равно, что война, что Сабантуй, но доколе же терпеть нам эту Хабайтунность. Обойдёмся всё же без знака вопроса. Оконтуривая здешнее, оговоримся, что подготовка к предсто-ящей переписи в Башкортостане уже активизировалась. Думается, что в этом очень показательна, и прошедшая 28 ноября 2019 года презентация «Школы молодого этнополитолога», организованная Центром социокультурного моделирования при поддержке Фонда Президентских Грантов и консультационной поддержке Академии наук РБ.Но пора всё же, и закругляться, подробнее и углубленнее за всё это, автором уже задумано изложить в преддверии к предстоящей переписи 2020 года. Ах да, наш же упомянутый в самом начале здешней заметки скоморох возопил, было, вопрос. Так ведь здесь было представлено достаточно информации, объясняющий то, о чём возопил этот клоун. Пытаться что-то ещё объяснять ему бесполезно, вопить он всё равно будет, уже которые года он старается с подобным на сайте «Уфимский Журнал». Мы же, в заключение, вспомним мудрого Козьму Пруткова, с его словам «Бросая в воду камешки, смотри на круги расходящиеся, дабы это не было пустою забавой». Камешков мы не бросаем, но поглядывая на пузыри и круги, исходящие даже от скоморохов, обнаруживаются, скажем, так, и другие круги, что мы и постара-лись рассказать.Список литературы.1. Асфандияров А.3. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа: Китап, 2009. –744 с.2. Населенные пункты Башкортостана. Ч 1.Уфимская губерния, 1877. – Уфа: Китап, 2002. – 432 с.3. Западные башкиры по переписям 1795-1917 гг. Асфандияров А.3., Абсалямов Ю.М., Роднов М.И. – Уфа: Китап, 2001. – 712 с.4. Кулбахтин И.Н., Кулбахтин Н.М. Наказы народов Башкортостана в Уложенную комиссию 1767-1768 гг. –Уфа: Китап, 2005. – 272 с.5. Населенные пункты Башкортостана. Ч III. Башреспублика, 1926. – Уфа: Китап, 2002. – 400 с.6. Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. – Москва: ИЭА РАН, 2009. – 121 с.7. Роднов М.И. 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