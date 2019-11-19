Ответит ли Шойгу за свою ложь?

Конец лепету Минобороны, которое после массового убийства в забайкальской воинской части, сообщало, что у убийцы — солдата срочной службы Шамсутдинова был «нервный срыв».Адвокат Рамиля Шамсутдинова заявил сегодня, что его подзащитный признан потерпевшим в деле о «неуставных отношениях». Офицеры неоднократно избивали Шамсутдинова, не давали ему спать. Возбуждено уголовное дело.Теперь стало очевидным, что министр обороны Шойгу — лжец.Он говорил 22 сентября 2019 года в интервью газете «Московский комсомолец»:«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам».Есть «дедовщина».Есть провал Шойгу. Есть его ложь. И чудовищные последствия призывной, подневольной армии – доказано забайкальским расстрелом.Шойгу должен отвечать за последствия, за свою ложь. Шойгу должен уйти.