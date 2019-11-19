НаУКСИВТил на мандат ...

Директор УКСИВТ Сайфутдин Кунсбаев стал депутатом Горсовета Уфы. Кунсбаев занял в Горсовете место, освободившееся в ноябре.В Горсовет Уфы приняли нового депутата, пишет «Коммерсант - Уфа».Сообщается, что новым депутатом стал директор Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники Сайфутдин Кунсбаев.Ему перешел мандат, оставшийся вакантным после того, как от него в ноябре отказался экс-директор республиканского онкологического диспансера Руслан Султанов.Кунсбаев родился в 1967 году в Уфе. Он окончил БГУ и получил степень кандидата педагогических наук.***Преподаватель Уфимского колледжа статистики подозревается в получении взятки. 42-летнююю женщину задержали с поличным, когда ей передали 10 тысяч рублей.По версии следствия, учительница начала незаконно зарабатывать еще в декабре прошлого года, выставляя зачеты по «Документационному обеспечению управления» за денежное вознаграждение. За это время она получила 43 тысячи рублей воздаяний от 17 студентов. Ученики были в корне не согласны с такой системой оценки знаний, и пожаловались в полицию.- В отношении преподавателя колледжа УКСИВТ возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», - сообщает прокуратура Кировского района Уфы.