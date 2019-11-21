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Обратились не по форме, стоя в полный рост

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Активисты из Нефтекамска, выступающие против создания завода по утилизации опасных отходов в Камбарке, записали видеообращение к Владимиру Путину с требованием перенести комплекс.

Обратились не по форме, стоя в полный рост


Видео опубликовано в их группе во "ВКонтакте":



— Как всех россиян, сегодня нас волнует вопрос экологии и благоприятной окружающей среды. Вы сами говорили о том, что местная власть не ориентируется на вопросы населения и игнорирует правовые пути решения возникающих экологических проблем. В результате возникают очаги социальной напряженности и провоцируются конфликты, — отмечают в видео активисты.

Они рассказывают, что в соответствии с проектом, разработанным Башкирским институтом оптимизации гидропользования, нефтекамский источник водоснабжения имеет зону санитарной охраны 1350 квадратных километров. Второй и третий поясы этой зоны оказались на месте бывшего объекта по уничтожению химического оружия, который под руководством РосРАО собираются перепрофилировать под комплекс по уничтожению особо опасных отходов.

— В угоду Росатома и РосРАО нашу санитарную зону питьевой воды значительно уменьшили, грубо нарушая федеральные законы и СанПины, — рассказывают активисты.

Они также отметили, что Нефтекамск, согласно информации республики, находится на втором месте в субъекте по уровню загрязнения воздуха.

Активисты напомнили, что уже несколько раз обратились в суд с коллективными исками о бездействии властей по защите населения от загрязнения питьевой воды. "Самое ужасное, что об этом знают надзорные органы, но они ничего не предприняли", — указывают общественники.

Жители также рассказали и о нарушениях со стороны властей их права на митинги. "Мы 35 раз заявляли митинги, но столько же раз получили отказ. По удивительному стечению обстоятельств на эти же время, дату и место оказывалось уже заявлены акции о проблемах пчеловодства. Что не удивительно, ни один из этих митингов не был проведен", — рассказывают они.

— Мы не просим финансовых вливаний, мы просто просим соблюдения наших конституционных прав, — отмечают активисты.

Ранее ЦИК Удмуртии отказал ПАРНАС в проведении референдума по заводу в Камбарке из-за сокращения в слове "республика".

Камбарка расположена на юге Удмуртской Республики. Здесь проживает около 10 тысяч человек. В окрестностях города находится одноименный объект уничтожения химического оружия (УХО). На базе этого объекта, по решению федерального правительства, должен появиться комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности мощностью до 50 000 тонн в год. Государственным заказчиком назначена госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "РосРАО".

В начале июня этого года жители Камбарки впервые узнали о реализации проекта по переработке отходов 1 и 2 класса опасности. Позже активисты создали в интернете петицию с требованием не допустить строительства комплекса в Удмуртии. Местные жители опасаются попадания в атмосферу вредных веществ, которые планируют сюда свозить, из-за чего может пострадать не только Камбарка. В зону риска могут попасть и ближайшие регионы — Башкортостан, Татарстан, Пермский край и все, кто проживает ниже по течению реки Кама.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.12.2019, 09:18 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3941 | Рейтинг: -314,5
Безобразие. Вот так надо обращаться:

— Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!



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  • 2 | 20.12.2019, 10:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 304 | Рейтинг: +8,2
Нефтекамцы, в том числе "яблочники", в декабре провели пикет перед зданием Государственной Думы РФ против восстановления этого опасного производства.



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  • 3 | 20.12.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как челобитную царю подаёшь? (Х\ф "Иван Васильевич меняет профессию!" Очень Опытный



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  • 4 | 20.12.2019, 11:41 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 304 | Рейтинг: +8,2
Один из участников этого видеообращения провёл одиночный пикет перед зданием Государственной Думы РФ в Москве 13 декабря с.г. с протестом против строительства завода по переработке опасных химических отходов вблизи с населёнными пунктами, в том числе недалеко от города Нефтекамска.



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  • 5 | 20.12.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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ОО, крылатые фразы тем и симпатичны, что не требуют указания на источник.



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  • 6 | 20.12.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.12.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, крылатые фразы тем и симпатичны, что не требуют указания на источник.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Извините, но есть сомнение в том, что их все знают! Очень Опытный



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  • 7 | 20.12.2019, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.12.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.12.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, крылатые фразы тем и симпатичны, что не требуют указания на источник.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Извините, но есть сомнение в том, что их все знают! Очень Опытный

=============

Не указывая источник, ты проявляешь уважение к читателю. Именно
тем, что не сомневаешься в его осведомлённости.



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  • 8 | 20.12.2019, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.12.2019, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 20.12.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 20.12.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, крылатые фразы тем и симпатичны, что не требуют указания на источник.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Извините, но есть сомнение в том, что их все знают! Очень Опытный

=============

Не указывая источник, ты проявляешь уважение к читателю. Именно
тем, что не сомневаешься в его осведомлённости.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Спасибо за науку! Попробую, посмотрю что из этого получится! Век живи - век учись! Продолжения не надо! Очень Опытный



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1 | 20.12.2019, 09:18 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3941 | Рейтинг: -314,6
Безобразие. Вот так надо обращаться:

— Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!
=======================
страна идет на поправку от ватности



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