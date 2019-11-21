Обратились не по форме, стоя в полный рост

Активисты из Нефтекамска, выступающие против создания завода по утилизации опасных отходов в Камбарке, записали видеообращение к Владимиру Путину с требованием перенести комплекс.Видео опубликовано в их группе во "ВКонтакте":— Как всех россиян, сегодня нас волнует вопрос экологии и благоприятной окружающей среды. Вы сами говорили о том, что местная власть не ориентируется на вопросы населения и игнорирует правовые пути решения возникающих экологических проблем. В результате возникают очаги социальной напряженности и провоцируются конфликты, — отмечают в видео активисты.Они рассказывают, что в соответствии с проектом, разработанным Башкирским институтом оптимизации гидропользования, нефтекамский источник водоснабжения имеет зону санитарной охраны 1350 квадратных километров. Второй и третий поясы этой зоны оказались на месте бывшего объекта по уничтожению химического оружия, который под руководством РосРАО собираются перепрофилировать под комплекс по уничтожению особо опасных отходов.— В угоду Росатома и РосРАО нашу санитарную зону питьевой воды значительно уменьшили, грубо нарушая федеральные законы и СанПины, — рассказывают активисты.Они также отметили, что Нефтекамск, согласно информации республики, находится на втором месте в субъекте по уровню загрязнения воздуха.Активисты напомнили, что уже несколько раз обратились в суд с коллективными исками о бездействии властей по защите населения от загрязнения питьевой воды. "Самое ужасное, что об этом знают надзорные органы, но они ничего не предприняли", — указывают общественники.Жители также рассказали и о нарушениях со стороны властей их права на митинги. "Мы 35 раз заявляли митинги, но столько же раз получили отказ. По удивительному стечению обстоятельств на эти же время, дату и место оказывалось уже заявлены акции о проблемах пчеловодства. Что не удивительно, ни один из этих митингов не был проведен", — рассказывают они.— Мы не просим финансовых вливаний, мы просто просим соблюдения наших конституционных прав, — отмечают активисты.Ранее ЦИК Удмуртии отказал ПАРНАС в проведении референдума по заводу в Камбарке из-за сокращения в слове "республика".Камбарка расположена на юге Удмуртской Республики. Здесь проживает около 10 тысяч человек. В окрестностях города находится одноименный объект уничтожения химического оружия (УХО). На базе этого объекта, по решению федерального правительства, должен появиться комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов опасности мощностью до 50 000 тонн в год. Государственным заказчиком назначена госкорпорация "Росатом", застройщиком — ФГУП "РосРАО".В начале июня этого года жители Камбарки впервые узнали о реализации проекта по переработке отходов 1 и 2 класса опасности. Позже активисты создали в интернете петицию с требованием не допустить строительства комплекса в Удмуртии. Местные жители опасаются попадания в атмосферу вредных веществ, которые планируют сюда свозить, из-за чего может пострадать не только Камбарка. В зону риска могут попасть и ближайшие регионы — Башкортостан, Татарстан, Пермский край и все, кто проживает ниже по течению реки Кама.