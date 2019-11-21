Лучше тихие вина, чем методы полицейского характера

Корреспондент «Башинформа» Азат Гизатуллин на большой пресс-конференции в Москве задал вопрос Владимиру Путину о том, какие нужны меры борьбы с контрафактным алкоголем кроме ограничений и наказаний.В пример он привел инициативу главы Башкирии платить информаторам за сведения о точках продажи и местах производства суррогата, пишет портал «Башмедиа».— В Сочи во время встречи с представителями немецкого бизнеса мы выяснили, что в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании.По данным Всемирной организации здравоохранения, одна из причин увеличения продолжительности жизни, а мы достигли 73,4 процента, у нас постоянно растет продолжительность жизни, это в социальной сфере самое значимое достижение — является меньшее употребление алкоголя. Нужно ли, как в середине 80-х годов, вводить административные ограничения? Тоже не вредно.Но нужно действовать крайне аккуратно.Скорее всего нужно работать по другим направлениям: разъяснять, давать возможность выбора между различными видами алкогольной продукции, делая упор на продукцию с небольшими градусами, употреблять тихие вина, есть над чем работать не прибегая к методам полицейского характера, — сказал Путин.