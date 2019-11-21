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Лучше тихие вина, чем методы полицейского характера

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Корреспондент «Башинформа» Азат Гизатуллин на большой пресс-конференции в Москве задал вопрос Владимиру Путину о том, какие нужны меры борьбы с контрафактным алкоголем кроме ограничений и наказаний.

Лучше тихие вина, чем методы полицейского характера


В пример он привел инициативу главы Башкирии платить информаторам за сведения о точках продажи и местах производства суррогата, пишет портал «Башмедиа».

— В Сочи во время встречи с представителями немецкого бизнеса мы выяснили, что в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, одна из причин увеличения продолжительности жизни, а мы достигли 73,4 процента, у нас постоянно растет продолжительность жизни, это в социальной сфере самое значимое достижение — является меньшее употребление алкоголя. Нужно ли, как в середине 80-х годов, вводить административные ограничения? Тоже не вредно.

Но нужно действовать крайне аккуратно.

Скорее всего нужно работать по другим направлениям: разъяснять, давать возможность выбора между различными видами алкогольной продукции, делая упор на продукцию с небольшими градусами, употреблять тихие вина, есть над чем работать не прибегая к методам полицейского характера, — сказал Путин.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.12.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот что я вам скажу: это небыло вопросом, это была попытка пиара радия, согласованная с самим радием! Наверняка радий все московские телефоны обзвонил чтобы дали возможност, его холуям, задатьэтот вопрос.
Он же не задавал вопрос,он бахвалился тем что радий запрещает продажу спиртного, что поощрает стукачество, и он не просил ответа, он ждал поощрения действий радия.
Но путина по видимуму непонравилась такая постановка вопроса и он его отбри.



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  • 2 | 20.12.2019, 09:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
"продукцию с небольшими градусами"
------------------
То есть разбавлять водку, как это делается в кафешках



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  • 3 | 20.12.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.12.2019, 09:05 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31096 | Рейтинг: -711,7
"продукцию с небольшими градусами"
------------------
То есть разбавлять водку, как это делается в кафешках

------------------

- Ну одну капельку!.. Ну полка-апли... Полкапли для запаха!..

****************
...
- Пить надо меньше! Мой дядя Абдулла, 86 лет, в прошлом году набрал третий разряд по шахматам!
- Абдулла, Абдулла, со своим Абдуллой… Дядя Паша, дай пятёрку до получки...



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  • 4 | 20.12.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Тьфу! Не вопрос, а жопа. Уровень, блин у этих... Высосанный из пальца вопрос задан нацлидеру от Башкирии. На мыло, блин, на мыло!



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  • 5 | 20.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирский журналист пиарил радия на уровне учащегося 1 курса техникума статистики, но делал это так косноязычно и натужно, что , кажется всем присутствующим было стыдно?
А про недопустимость полицейских методов управления жизнью республики сказано верно.
Лучше бы рассказал, какие прекрасные искусственные елки установил башбаши?



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  • 6 | 20.12.2019, 10:48 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 79 | Рейтинг: -3,3
Радия все поддерживают, кроме кучки нациков. Не смогли ничего придумать, придумали гору защищать. Гор много, святого ничего в ней нет, всё выдумки и бред. Башяз уже забыт ими, даже придумывать не могут, такая убогая фантазия. И не стыдно свою дурость напоказ выставлять.



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  • 7 | 20.12.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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У кого что болит, тот о том и говорит.



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  • 8 | 20.12.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Это не вопрос - это фиаско ручной проплаченой башкирской журналистики!

К сведению: Фиаско - это типичный итальянский стиль бутылки, обычно с круглым корпусом и дном, частично или полностью покрытый плотно прилегающей соломенной корзиной. Корзина обычно изготавливается из сала, болотного сорняка, высушенного на солнце и побеленного серой.

Очень Опытный



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  • 9 | 20.12.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Гарри, а тебе самому не стыдно свою дурость на показ выставлять?



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  • 10 | 20.12.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Гарри, сибайцы - башнацики что ли ?
Горожане, которым Р2 клятвенно обещал отремонтировать дворы, подьезды и дома - нацики что ли?
Те, кто так и не понял ,почему при Р2 ОТ стал работать хуже- тоже по твоему нацики?
Те, кто стоит в пробках, скользит и падает на тротуарах или протаптывает тропинки во дворах и матерят сегодняшних коммунальщиков и мэров - опять нацики?
Онкобольной, грозивший возле минздрава сжечь себя и врачи РДКБ признавшие несостоятельность башкирской медицины тоже любят новые власти?
Ты уж скажи Мурзагулову, что навешивание ярлыков на тех, кто в недоумении от бесплодности бригады экспатов уважения к Р2 не добавит.
Пока за 15 месяцев не за что, поскольку критерий любых обещаний ощутимый результат, а не поиск виновных?
Плохому танцору не водка мешает, а неумение и плохая обучаемость.



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  • 11 | 20.12.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагуловский журналист был обуян башкирскоц мечтой- аул, Уфа, власть и деньги.
Опозорить уфимцев табличкой Уфа и невнятной чушью про якобы новацию административного регулирования потребления алкоголя в духе Горби, может только глуповатый квотник эсбеэмовец.
В общем, банальноСть в духе БСТ- " первый пассажир, взявший билет на этот рейс, будет провезен бесплатно" и неважно, что слабое построение речи, вызывающей массу вопросовтна грани недоумения - главное сделано- засветился.
Премию Салавата Юлаева башкирскому журналисту!
Всенепременнейше!



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  • 12 | 20.12.2019, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66715 | Рейтинг: +12114,8
Эта журнашлюшка - холуй и хам, как его назвал ЧЛенин.



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  • 13 | 20.12.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Всегда должен быть запас чего то хорошего.
Пригодится и в горе и в радости.
Для кого- то это финка с добавлением рижского бальзама.
Для кого- то - самогон из садовых яблочек, настоянный на можжеловых ягодах.
Для кого- то - медицинский спирт на бруснике.
Таким башкирские алкомаркеты не нужны вовсе.
В магазинах спиртное берут понтеры, студенты, женщины бальзаковского возраста, журналисты , музыканты, юристы, ветераны большой белой юрты и аульные алкаши.
При этом магазины разные. Лучшим в Уфе считается Метро, где якобы проверенное качество.
Низшим класс- сельпо Башспитра, полный князевский отстой по качеству продукции и уровню обслуживания.



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  • 14 | 20.12.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа офицеры!
Не обижайте проституток,извозчиков и дворников.
Они служат любой власти.
Адм. Колчак.



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  • # 15 | 20.12.2019, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39104 | Рейтинг: +5323,5

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  • # 16 | 20.12.2019, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39104 | Рейтинг: +5323,5

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 20.12.2019, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39104 | Рейтинг: +5323,5

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если бы Путин выпил бы стакан шумной водки,он не мох бы вот полдня отдавать интервью,не мох бы?



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