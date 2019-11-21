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С ленинским приветом!

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Ну, наконец-то, Путин сознался, какая Россия ему дорога — «строго централизованное, унитарное государство».

С ленинским приветом!


Об этом он поведал по ходу сегодняшней пресс-конференции, отвечая корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Журналист просил Владимира Путина пояснить, как он всё-таки относится к Владимиру Ленину.

О вожде революции Путин высказался 10 декабря на заседании своего же — президентского Совета по правам человека. В тот день он заявил, что создатель СССР «заложил мину замедленного действия» в российскую государственность. Сегодня стало ясно, что именно Путин считает «миной».

Сначала он напомнил журналисту 1000-летнюю историю отечества, многозначительно в итоге подчеркнув, что до большевиков в России было «строго централизованное, унитарное государство». А Ленин вместо этого, оказывается, предложил «фактически даже не федерацию, а конфедерацию». И потому конфедерация эта «развалилась», как только «затрещала партия», державшая народ в узде.

Но это ещё не всё. После развала СССР и сейчас в России осталось «две тысячи болевых точек, чреватых развалом. «Если отпустить хоть на минуту, мало не покажется», — заявил человек, возглавляющий страну, которая, вообще-то, называется Российская Федерация. Так написано в Конституции, благодаря которой только из этого человека и сделали президента.

Стало быть, для Путина «федерация» — это и есть «мина». А сапёром может быть только «строго централизованное, унитарное государство».

При этом Путин, видимо, считает, что только у России есть право на унитарное государство. А, например, у соседней Украины такого права нет.

Только так можно расценивать другой ответ Путина корреспонденту Первого канала, который спросил о «минских соглашениях» по урегулированию проблем Донбасса.

Российский президент заявил, что урегулирование наступит после того, как Донбасс будет иметь особый статус в составе Украины. Этот особый статус должен быть закреплен специальным законом. А закон должен быть «имплементирован в Конституцию».

Но в украинской Конституции записано, что Украина — унитарное государство, и, значит, ни одна область Украины не может иметь особого статуса. И требуя от Украины «имплементировать закон», Путин предлагает ей фактически федерация. То есть, хочет заложить соседу мину замедленного действия.

Так что, берегитесь, украинцы: для вас Путин — это Ленин сегодня.

СерпомПо, Эхо Москвы
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2557273-echo/






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  • Гость
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  • 1 | 20.12.2019, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи!

21 декабря 2019 года - юбилейная дата. 140 лет со дня рождения величайшего в истории человека, выдающегося лидера большевистской партии, глубочайшего теоретика и непревзойденного практика марксистско-ленинских идей, верного Ленинца, самоотверженного борца с угнетателями трудового народа, руководителя Советского государства, выведшего отсталую ранее страну на небывалый уровень прогресса и процветания, Генералиссимуса, спасшего Мир от коричневой чумы фашизма, Иосифа Виссарионовича Сталина.

За Родину! За Сталина!



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8

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  • Гость
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  • 2 | 20.12.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отвяньте уже от Ленина. "Путин - Ленин"... Даже ставить рядом оскорбительно.

Вот вчера журналистка криком кричит, что-де, мы вымираем, рождаемость
упала, что "в неволе не размножаются даже звери"... Путин с ухмылочкой парирует: да бросьте, дескать, и в зоопарках рождаются и даже в тюрьме.
Какой цинизм.



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 20.12.2019, 09:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Мечта маленького самодержца.



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4

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  • Гость
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  • 4 | 20.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сказать по поводу конференции? Не помню, из какого фильма сюжет:
эсэсовцы расстреливают пленных командиров Красной Армии. Один молодой политрук приставил локоть к ширинке и вращает рукой... Примерно так.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 20.12.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ленин гений, но даже он не мог предвидеть, что через 70 лет к власти прорвуться предатели, вроде горбачева и ельцина.....
А вот Сталин предвидел, прямо указывая, что с у силением социализма, борьба с ним международного капитала будет усиливаться.



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6

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  • Гость
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  • 6 | 20.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но в украинской Конституции записано, что Украина — унитарное государство
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________ На заборе тоже бывает кое-что написано, а там поленница! Крым уже ушёл, Донбасс тоже стремится уйти, Восток и Юг Украины мечтают об этом! Очень Опытный



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