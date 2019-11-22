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Резать баранов через Интернет. Как тебе такое, Илон Маск?

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Управление ветеринарии Башкирии планирует запустить услугу онлайн-жертвоприношения. В 2020 году в Курбан-байрам можно будет наблюдать за жертвоприношением в прямом эфире. Об этом Башинформу сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Башкирии – начальник Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин.

Резать баранов через Интернет. Как тебе такое, Илон Маск?


По его словам, любой житель Башкирии сможет оплатить стоимость жертвенного животного и специально для него, по всем канонам, процедуру проведут под видеонаблюдением. Зиганшин отметил, что такая услуга уже успешно практикуется в Турции.

В 2019 году в Уфе второй раз реализовали практику по забою жертвенных животных в одном месте. Такое практикуется уже несколько лет в Чечне и Татарстане.

По словам Зиганшина, раньше более двух тысяч животных забивалось на территории 20 мечетей, что влекло образование более 10 тонн отходов: крови, кишок, шкур.

В этом году забой производился в одном оборудованном месте после проверки животных ветеринарами.

В настоящее время в Башкирии имеется 140 убойных пунктов и площадок для убоя сельскохозяйственных животных. За 2019 год построено 22 убойных пункта.

Отметим, что Курбан-байрам в 2020 году состоится 31 июля.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.12.2019, 08:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Управление ветеринарии Башкирии планирует запустить услугу онлайн-жертвоприношения.
==============================
Ну а почему бы и нет?!
Ведь, существует же секс онлайн, раздача лапши на уши онлайн, ....
Но вот как быть с тем, что: Желательно поесть мяса забитого животного и угостить других. Однако, дозволяется полностью раздать мясо курбана нуждающимся. Самым лучшим будет разделить его мясо на три части: первую употребить для нужд своей семьи, вторую – раздать друзьям и родным, и третью – раздать бедным и нуждающимся (Алямгири, т.5, с. 300).
Это тоже будет делаться онлайн?



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  • 2 | 21.12.2019, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Один человек, очень страшно верящий в Аллаха ,,услышал" о необходимости принесения в жертву своего сына . И он уже приготовился к жертвоприношению, но в последний момент Аллах повелел ограничится только приношением в жертву животного , в данном случае барана и последующим угощением всех желающих .А трансляция по ТВ -это всего лишь способ незаконного обогащения, ведь ТВ давно на дне и пиплу надоели одни и те же лица,Малахов с Шейниным и Михалковым



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  • 3 | 21.12.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
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2 тыс баранов разделить 20 мечетей, получится по 100 баранов. Не слишком ли много?Да и бойцов потребуется не менее 25 человек на мечеть. Мяса получится всего около1500 кг, на мечеть по 75 кг. Это самые скромные подсчеты
10 тонн отходов делим на 20 мечетей получится по 500 кг.отходов, делим на 100 баранов, =по 5 кг на барана .Что-то мало.Одни кишки - не менее 20 кг



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  • 4 | 21.12.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда коту делать нечего...



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  • 5 | 21.12.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.12.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 тыс баранов разделить
........................

- Валико, восемь баранов записано было... Где ещё один?

- Восемь - это вместе с тобой.



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  • 6 | 21.12.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ, уберите детей. Не рвите им психику, не делайте заиками. Не демонстрируйте.



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  • 7 | 21.12.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Короче: Где и когда будут бесплатно раздавать баранину?



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  • 8 | 21.12.2019, 10:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31113 | Рейтинг: -711,1
| 21.12.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Короче: Где и когда будут бесплатно раздавать баранину?
------------------------
А ты кто, сиротка или малоимущих, чтоб тебе раздавали баранину в милостыньку



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  • 9 | 21.12.2019, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39106 | Рейтинг: +5323,2
А можно ещё показать, как по шариату неверных забивают камнями.



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3

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  • 10 | 21.12.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.12.2019, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39105 | Рейтинг: +5323,5
А можно ещё показать, как по шариату неверных забивают камнями.
__________________________
давно гуляют по вотсапу ролики как турки режут курдам головы, а арабы рубят своим за наркоту
турк



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  • 11 | 21.12.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.12.2019, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39105 | Рейтинг: +5323,5

А можно ещё показать, как по шариату неверных забивают камнями.
----------------------
А у вас с супругой как было? По интернету забой вас камнями стоит демонстрировать или блюли супружескую вернось?



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  • 12 | 21.12.2019, 10:49 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4776 | Рейтинг: -733,5
Кухарка не хватает раздора между татарами и Башкирии, теперь она пытается снять разбор межконфециональном поле.
Предлагаю всем адекватным посетителям ставить минусы кухарка и перевести ее на отрицательный рейтинг.



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  • Участник
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9 | 21.12.2019, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39105 | Рейтинг: +5323,5
А можно ещё показать, как по шариату неверных забивают камнями.
=====================
Юнг!
поклянись Гиппократом не обижать своих клиентов.......



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  • 14 | 21.12.2019, 11:37 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39106 | Рейтинг: +5323,2
18 | 21.12.2019, 06:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От ежедневного срача Бухарка уже настолько пропахла, говорят, не только здесь, а и вне инета ходит только брызжет фекалиями. (( ужас, свихнешься поди - столько лет пользоваться одним матом да г овнометом

============================================================
=
На больных старух можно просто не обращать внимания.



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  • # 15 | 21.12.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 16 | 21.12.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не мусульмане виноваты и Ислам , а СМИ , готовые за плату показать все что хошь



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  • 17 | 21.12.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.12.2019, 10:13 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31112 | Рейтинг: -711,2
| 21.12.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Короче: Где и когда будут бесплатно раздавать баранину?
------------------------
А ты кто, сиротка или малоимущих, чтоб тебе раздавали баранину в милостыньку

==========

Зулёк, замест баранины (терпеть не могу) вышли-ка нам осетринки.

У тебя, поди, всю неделю рыбный день: "Опять икра?!" (По Верещагину).



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  • 18 | 21.12.2019, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66717 | Рейтинг: +12112,8
УЖастика спрашивают, о чём ты думаешь, когдачитаешь новую статью
- о Кухарке!
- почему?
- а я всегда о ней думаю



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  • 19 | 21.12.2019, 12:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31113 | Рейтинг: -711,1
21.12.2019, 10:26 | Автор: юнг

А можно ещё показать, как по шариату неверных забивают камнями.
------------------------
В нашей самой свободной стране карали за связь с иностранцами. Или если нынче - если террористам суп варил или белье стирал (по Медведеву).
На днях судили не только организаторов взрыва вагона, но также причастных женщин.
Тоись вступая в интим, не подцепи ваххабитскую заразу.



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  • 20 | 21.12.2019, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66717 | Рейтинг: +12112,8
В Бурятии за убийство арестовали бывшего начальника УВД Улан-Удэ В.Казадаева
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