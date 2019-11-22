Резать баранов через Интернет. Как тебе такое, Илон Маск?

Управление ветеринарии Башкирии планирует запустить услугу онлайн-жертвоприношения. В 2020 году в Курбан-байрам можно будет наблюдать за жертвоприношением в прямом эфире. Об этом Башинформу сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Башкирии – начальник Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин.По его словам, любой житель Башкирии сможет оплатить стоимость жертвенного животного и специально для него, по всем канонам, процедуру проведут под видеонаблюдением. Зиганшин отметил, что такая услуга уже успешно практикуется в Турции.В 2019 году в Уфе второй раз реализовали практику по забою жертвенных животных в одном месте. Такое практикуется уже несколько лет в Чечне и Татарстане.По словам Зиганшина, раньше более двух тысяч животных забивалось на территории 20 мечетей, что влекло образование более 10 тонн отходов: крови, кишок, шкур.В этом году забой производился в одном оборудованном месте после проверки животных ветеринарами.В настоящее время в Башкирии имеется 140 убойных пунктов и площадок для убоя сельскохозяйственных животных. За 2019 год построено 22 убойных пункта.Отметим, что Курбан-байрам в 2020 году состоится 31 июля.