Резать баранов через Интернет. Как тебе такое, Илон Маск?

По его словам, любой житель Башкирии сможет оплатить стоимость жертвенного животного и специально для него, по всем канонам, процедуру проведут под видеонаблюдением. Зиганшин отметил, что такая услуга уже успешно практикуется в Турции.
В 2019 году в Уфе второй раз реализовали практику по забою жертвенных животных в одном месте. Такое практикуется уже несколько лет в Чечне и Татарстане.
По словам Зиганшина, раньше более двух тысяч животных забивалось на территории 20 мечетей, что влекло образование более 10 тонн отходов: крови, кишок, шкур.
В этом году забой производился в одном оборудованном месте после проверки животных ветеринарами.
В настоящее время в Башкирии имеется 140 убойных пунктов и площадок для убоя сельскохозяйственных животных. За 2019 год построено 22 убойных пункта.
Отметим, что Курбан-байрам в 2020 году состоится 31 июля.
Эхо Москвы
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