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Государство съела моль

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Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на пороге краха. Спросите врача и он ответит - по каким признакам можно определить, что человек уже не жилец. Есть такие признаки. И есть еще один хороший термин, он мне очень нравится, - прогностический. Пока этого еще нет, но мы понимаем, что нечто вскорости приведет вот к этому результату. Для общества тоже есть совершенно четкие такие критерии. Так вот один из них: когда дети правящей элиты перестают служить в армии - это означает, что государство обречено.

Государство съела моль


Я недавно слушал лекцию философа и теолога Леонида Мациха о митраизме. Ролик с лекцией большой – на два с лишнем часа. Но в конце ее Мацих отвечает на вопросы слушателей и касается причина деградации Древнего Рима. Он сказал следующее: «В Рим дети элиты перестали в армию идти. В армию стали набирать варваров. А чем это кончилось - нам известно. Между солдатами и офицерами создалась пропасть и она все увеличивалась...

Формировался разрыв с элитой - офицерами, генералами, между командованием и простыми солдатами. Они стали принадлежать к разным слоям, ненавидеть и презирать друг друга... А тогда как солдаты будут выполнять приказ офицера? Офицеры будут бояться собственных солдат, начнется массовое дезертирство. При этих условиях армия не может побеждать.

Этот разрыв губителен. Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на пороге краха. Спросите врача и он ответит - по каким признакам можно определить, что человек уже не жилец. Есть такие признаки. И есть еще один хороший термин, он мне очень нравится, - прогностический. Пока этого еще нет, но мы понимаем, что нечто вскорости приведет вот к этому результату. Для общества тоже есть совершенно четкие такие критерии. Так вот один из них: когда дети правящей элиты перестают служить в армии - это означает, что государство обречено. Т.е. правящая элита не верит в будущее своего, якобы, государства».

На уточняющий вопрос «относится ли это к современной России?», Мацих ответил: «В России всегда, кроме нынешнего времени, дети элиты служили в армии. Князья, бояре, дворяне, царские дети, дети всех вельмож. И никому не приходило в голову, что мальчик из аристократической семьи может не служить в армии. Поэтому государство стояло. И так было при большевиках, тоже служили. А раз не хотя служить - значат не верят. Это абсолютно четкий признак загнивания».

Помните, как эпизод из «Войны и мира», когда отец Андрея Болконского провожает его на войну? Он говорит: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... А коли узнаю, что повёл себя не как сын Николая Болконского, мне будет...стыдно!» Это прощение без излишней эмоциональности, глубокие чувства прикрыты внешней суровостью: «Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

- Простились... ступай! - вдруг сказал он. - Ступай! - закричал он сердитым и громким голосом...»

Много дури было в русском дворянстве, но идея долга, служения Отечеству ему не была чуждой.

Можно вспомнить историю сына Сталин Якова, который служил на фронте старшим лейтенантом, командиром артиллерийской батареи и попал в плен, где и погиб в 1943 году.

Вот, что пишет на Яндекс Дзен автор под ником «Плодожорка»: «В большинстве случаев, все наши русские графы, князья и прочие дворяне махали саблями и палашами, стреляли из пищалей и фузий, брали Париж или отбивали Крым. Вельяминовы, Галицыны, Толстые, Трубецкие, Долгоруковы, Волконские, Воронцовы... - большинство из представителей этих родов непосредственно участвовали в боевых действиях рискуя жизнью. Одним словом "Не жалели своего живота". Элита эпохи царей и императоров готова была умирать сама и посылать своих детей на войну. Умереть за Россию у дворян, хотя бы публично считалось честью.

Большевики тоже, за редким исключением, не прятались за спинами пролетариата, ни в окопах, ни на стройках и фамилии Дзержинский, Бонч-Бруевич, Свердлов, Мехлис, Буденный, Киров, Фрунзе, Дыбенко, Блюхер и многие другие - это фамилии людей которые создали эпоху, а не уютно вписывались в неё. Даже в дальнейшем сам Сталин не спрятал детей в тыловых министерствах или торговых представительствах.

А на сегодня, я не помню каких-то особых ратных или великих дел нынешний элиты: Жириновские, Ивановы, Кириенко, Патрушевы, Бортниковы, Чайка, Фрадковы, Рагозины - не звучат фамилии этих семей на протяжении последних лет в контексте грандиозных эпохальных событиях...».

На сайте Информационно-аналитического портала 1RR пишут: «Дети российских олигархов и крупных чиновников не служат в армии, хотя перед законом все должны быть ровны. Однако у всей российской элиты вдруг появляются неожиданно возникшие заболевания, которые быстро проходят после того, как им выдают белый билет.

По исполнению призывного возраста они даже не думают о том, что им скоро нужно будет идти в армию. Без посещения военкомата их признают негодными к срочной службе. Детям олигархов и депутатов нельзя служить в армии с простыми российскими парнями. Так считают их отцы и делают всё возможное для того, чтобы их чадо не попало в казарму. Многие крупные бизнесмены сами служили в армии во время СССР, отдав долг Родине. Однако сейчас они предпочитают сделать всё для того, чтобы их сыновья и даже племенники не служили в армии. Ни один крупный бизнесмен или депутат не может похвастаться тем, что его сын проходил службу, отдал долг Родине. Вот и получаются, что законы написаны только для простых людей, а для чиновников и олигархов их просто нет».

А вот информация с сайта «FTimes»: «Внук первого российского президента Бориса Ельцина – Борис Леонидович Ельцин в армии не служил. Более того, по сведениям некоторых СМИ, даже числился несколько лет в военкомате как «уклонист». Вместо казармы внук первого президента предпочел учебу сначала в зарубежных университетах, а затем в МГИМО. Оба сына бывшего президента Татарстана Минтимира Шаймиева – Айрат и Радик – в армии не служили. Урал Рахимов, сын экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, в армии не служил. Помимо них в армии также не служили Антон Бурбулис (сын Геннадия Бурбулиса), Олег Греф (сын Германа Грефа), сын Грызлова - Дмитрий Грызлов, Олег, Владислав и Максим Драгановы, сыновья депутата Госдумы Валерия Драганова, Петр Жуков (сын Александра Жукова), сыновья экс-главы Минобороны Сергея Иванова Александр и Сергей, сын главы Калмыкии Давид Илюмжинов, Константин Клебанов (его отец, Илья Клебанов), Александр Козак (сын Дмитрия Козака), Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского), Рашид Нургалиев (сын главы МВД), Андрей Патрушев (сын Сергея Патрушева). Кроме этого, армейский долг проигнорировал Владимир Степашин (сын Сергея Степашина), Дмитрий Устинов (сын Владимира Устинова), Владимир и Станислав Ястржембские (сыновья Сергея Ястржембского, который также не побывал в казарме в положенное время)».

В Яндекс Дзен авто под ником «Социальный Кутёж» приводит некоторые истории таких уклонистов: «Иван Игоревич Сечин - сын Игоря Сечина главы ПАО "Роснефть".

В СМИ отсутствует информация о его службе в армии РФ. Судя по биографии, Иван после окончания школы поступил в Высшую Экономическую Школу, после чего сразу пошел на работу в ГазпромБанк. Между этими двумя событиями должна быть военная служба. Однако, каким-то образом Иван Сечин избежал этой участи. Информации по нему крайне мало, есть вероятность того, что парень поступил на военную кафедру в ВШЭ. Факт этого не подтвержден.

Сергей Владимирович Матвиенко - сын Валентины Матвиенко (экс-мэр Санкт-Петербурга).

Бизнесмен с состоянием в 5 млрд. долларов говорит о том, что всего "достиг сам". Но от армии он действительно "откосил" сам. Сергей выбрал путь науки, результатом чего стала защита диссертации. 27-летнего возраста он достиг будучи аспирантом. Получается, что с 18 до 27 лет у Матвиенко была отсрочка от службы. Одновременно с этим он вел собственный бизнес. Как удачно совпало, 22-летний сын мэра Санкт-Петербурга уже имел свою компанию и развивал ее. "Всего добился сам" ведь. Соответственно, ему никак нельзя было уходить в вооруженные силы. Вот он и прикрылся образованием.

Василий Ярославович Кузьминов - Сын Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка).

Парню уже 30 лет и он отучился в высшей школе экономики, закончив аспирантуру, но без защиты диссертации. Так получается, что аспиранты в большинстве своем не уходят в армию, т.к. превышают максимальный призывной возраст 27 лет. Получается, законно "откосил", взяв пример с Сергея Матвиенко.

Александр Андреевич Фурсенко - сын Андрея Фурсенко (помощник президента РФ с 2012 г.).

Александр Фурсенко ведет максимально закрытый образ жизни. В армии он не служил. У меня есть предположение почему. Дело в том, что 2 года назад он и сын Мизулиной (депутат) поженились в Сиэтле. Учитывая его ориентацию, нет ничего странного в том, что его не взяли в армию».

Но многие дети российской элиты не только не служат в армии, они вообще живут за рубежом.

Александр Халдей 2 ноября 2016 г. разместил материал на сайте «cont.ws» под заголовком «Главное проклятье российской элиты - её болтливые дети».

Приведу выдержки из него: «Только что отгремел скандал с дочкой чеченского олигарха Бажаева, которая в Твиттере поделилась своим преклонением перед Лас-Вегасом и глубоким отвращением к России.

И вот теперь прокололась дочь самого рупора Путина - Пескова. Девочка живёт в Париже и гневно отвергает все претензии на её возвращение в ненавистную немытую Россию».

А далее приводится список элитного потомства, живущего зарубежом: «В начале 90-х Путин, вернувшийся в Ленинград, отправил дочек в Германию учиться в престижную немецкую гимназию «Peterschule» (ее филиал есть в Петербурге). Известно что младшая дочь Екатерина живет на постоянной основе в Германии, в Мюнхене. В 2013 году состоялась свадьба Катерины Путиной и Юн Джун Воном (корейцем) и прошла в одном из отелей Марокко.

Старшая — Мария живет в Голландии, в городке Ворсхоотен, недалеко от Гааги. Живёт не одна, а с 33-летним голландцем Йорритом Фаассеном. Известен и конкретный район проживания пары — KrimwijkHeet. Мария Путина занимает пентхауз на последнем этаже элитного дома.

Медведев женат на Светлане Линник, которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой, проходящей по делу "Оборонсервиса". Сама Васильева — дочь одного из преступных авторитетов Петербурга — Васильева. Медведев имеет сына Илью. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в Массачусетском университете США.

Единственная дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США.

Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей.

Сын вице-спикера Госдумы А.Жукова — Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму.

Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse.

Старший сын депутата госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия» Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США (!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии…

Дочь депуата В.Фетисова Анастасия выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.

Дети и внуки "главного патриота России" бывшего главы РЖД В.Якунина живут за пределами страны — в Англии и Швейцарии. Сын А.Якунин учился и долгие годы жил в Лондоне, на данный момент работает в России как инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу.

Летом в испанском доме Н.Валуева, депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", живёт жена, практически на постоянной основе живут дети и родители. Живут они переменно также в Германии.

У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками", дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк.

Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.

Сын президента фонда «Политика» В. Никонова (внука Молотова) Алексей — гражданин США».

Где живут дети российской правящей элиты?

Совсем недавно в Генштабе ВС России заявили: НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. Там обратили внимание, что в последнее время альянс все активнее начал продвигать тезис о «российской военной угрозе». Каковы возможные перспективы подобного конфликта? Я собрал фрагменты различных выступлений Президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника Леонида Ивашова.

По мнению Ивашова, нынешняя Россия может повторить путь Российской Империи, исчезнувшей в 1917 году: «Чем больше думаешь, тем больше приходишь к выводу, что беда Россию не минует. Если мы вдруг втянемся в большую и протяженную войну, то тыл нас не обеспечит, что называется, ни сухим пайком, ни снарядами. В высших органах власти крайне мало людей с настоящим государственным мышлением. Я иногда смотрю на наше правительство и задаюсь вопросом: они что-то могут организовать? Скажите, кто в нашем правительстве вообще думает о том, как нам выйти из этой ситуации? О чем они вообще думают: о том куда спрятаться? О том, куда уехать? Или о стране? Сейчас в нашей экономике развивается мертвечина. И что с этим делать, никто не знает…» — заявил президент Академии геополитических проблем.

Леонид Ивашов отметил, что у России сегодня нет ни одного геостратегического и политического союзника: «Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии. Нет идеи, нет своего мировоззрения. Россия для Китая, Индии, Европы – торговый партнёр, не более того. Россия в своём статусе опустилась на уровень стран третьего мира, но и они нас уже обходят». Генерал задаётся вопросом: если случится большая война, то за что в таком случае воевать, когда нет ни идеологии, ни устойчивых мировоззренческих позиций, ни реальных союзников.

Генерал Леонид Ивашов заметил, что Россией сейчас управляет финансовый капитал, «элита», семьи которых проживают за границей. Неужели условная яхта Абрамовича — это ценность, за которую россияне готовы сражать, зная, что родственники чиновников и всяких богачей этого делать не будут, а будут лишь усиливать эксплуатацию и больше брать денег у простых людей. Это в той или иной мере понимает большинство населения России. Это, считает Ивашов, печальный факт, потому что в действительности если у наших предков были ценности, они реально понимали за что сражаются, то теперь такое понимание исчезает. А элита в случае опасности просто сядет в самолет и покинет пределы России.

Леонид Ивашов делает вывод: в нынешнем состоянии Россия проиграет любую войну.

Страна готова к краху, и если по Красной площади победно поедут танки НАТО, то это будет не заслугой западных генералов, а логичным следствием того, что Россией овладела моль, сожравшая государство, оставившая от него лишь пустую, мертвую оболочку…

Мировой кризис - хроника и комментарии






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  • 1 | 25.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Автор с логикой не дружит. На таких недалеких авторитарная власть и держится.



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  • 2 | 25.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепаха ... уууууу ... волга впадает в каспийское море, движение строевым шагом начинается с левой ноги (для бестолкового ОО - за искл.)
кровь хавно песок и сахар в одном флаконе.
Суть то в чём? идею надо? общество загнило? что делать?
тока короче пож, не осилю длинное объяснение
турк



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  • 3 | 25.12.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Государство съела моль
================================
А имя у этой моли вован ,- В нескольких местах в интернете встречал информацию о том, что у Путина во время службы в КГБ был то ли рабочий псевдоним «Моль», то ли это было его прозвище.

Россия заблудшая наша держава,
Свой путь потерявшая наша страна.
Утеряна воля, пропита вся слава —
Нелёгкие нынче сейчас времена!

Тонет Отечество наше свободное?
Разбиты дороги, в хозяйстве застой.
Жулики спёрли богатство народное,
Славься царь Путин, гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Скубут олигархи леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Забытая Богом родная земля!

Тонет Отечество наше свободное?
Разбиты дороги, в хозяйстве застой.
Жулики спёрли богатство народное,
Славься царь Путин, гордимся тобой!

Кощей ненасытный, правитель двуликий
Тисками сдавил нашу вольную жизнь.
Так встань же с печи богатырь наш великий
Приди, на кощея скорей навались!

Тонет Отечество наше свободное?
Разбиты дороги, в хозяйстве застой.
Жулики спёрли богатство народное,
Славься царь Путин, гордимся тобой!



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  • 4 | 25.12.2019, 09:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
«В большинстве случаев, все наши русские графы, князья и прочие дворяне махали саблями и палашами, стреляли из пищалей и фузий, брали Париж или отбивали Крым. Вельяминовы, Галицыны, Толстые, Трубецкие, Долгоруковы, Волконские, Воронцовы... - большинство из представителей этих родов непосредственно участвовали в боевых действиях рискуя жизнью. Одним словом "Не жалели своего живота". Элита эпохи царей и императоров готова была умирать сама и посылать своих детей на войну. Умереть за Россию у дворян, хотя бы публично считалось честью.
____________________________________________
Справедливости ради, многие дворяне предпочитали не служить.
При Петре III дворяне получили такое право - не служить.
Далее право дворян не служить только развивалось.
Хотя многие, может даже и большинство, всё-таки предпочитали службу.



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  • 5 | 25.12.2019, 09:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
А вообще статья интересная и тема поднята правильно.



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  • 6 | 25.12.2019, 09:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
Скажите, кто в нашем правительстве вообще думает о том, как нам выйти из этой ситуации? О чем они вообще думают: о том куда спрятаться? О том, куда уехать? Или о стране? Сейчас в нашей экономике развивается мертвечина. И что с этим делать, никто не знает…»
____________________________________________
О чём, так называемые либералы, могут думать?
Как свой карман набить.
Как там: "Если ты такой умный, то почему такой бедный?".



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  • 7 | 25.12.2019, 09:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1419 | Рейтинг: +353,6
Это точно. Такая вот мелкая гебешная моль взяла и съела. Он же таксист, потаскун чемоданов хозяина, окурок и тд. Ну вы поняли о ком я. Жаль ни у кого не нашлось дихлофоса .



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  • 8 | 25.12.2019, 09:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
Песня "Мы армия страны, мы армия народа..." была очень актуальна при СССР.
В общем-то, она и сейчас актуально. Если не считать верхушки страны, которая на народ не тянет.
Поэтому правильно Ивашов взял слово "элита" в кавычки.
Как сказал враг нашей страны Бжезинский про верхушку нашей же страны - это наша элита.



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  • 9 | 25.12.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советская армия это два года псу под хвост единственный плюс пришло понимание что с этими людьми мне не по пути .



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  • 10 | 25.12.2019, 10:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
На фото типичный либерал-уклонист.



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  • 11 | 25.12.2019, 10:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3950 | Рейтинг: -315,2
Хорошая статья. Спасибо Черепаха.



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3

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  • 12 | 25.12.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
статья на "4" по "5тибальной".
- "эпизод из «Войны и мира», когда отец Андрея Болконского провожает.."
Автор признался что такую ересь он написал только для жены! Смысл статьи за что воевать гражданам, тоже самое было и в 1812 г., за что должны были воевать рабы, - они и не воевали, - свои селения обороняли, но не более, а от французов или от русских им не было разницы, - валили, что очень верно, всех подряд!
Что то сегодня изменилось???
Я больше доверяю народу: "из грязи в князи". Где вы увидели "элиту"? Где? В сыне уборщицы? В члене Тамбовской 0ПГ? В сотруднике КГБ основная цель которой подавление народа, кстати с почти ежегодными расстрелами народа СССР.
Возвращаясь в 1812 г., Наполеон в двух губерниях отменил рабство и что, тут же рыбы убили рабовладельцев, а из 50 губерний 32 подняли восстание против царя, "это вам не Пугачёвщина, - со всеми расправимся" был их лозунг!
Что то изменилось с тех пор? Путин проводит учения своих бойцрв на темы разгон или подавление народных масс включая с детьми!
И малюсенькая вам "закваска" напоследок:
в большевистскую эпоху рабства училки истоии поясняли что за всю историю человечества было организовано бандитами два государство, одно - Корсика, о втором политкорректно умалчивали! Догадаетесь или вам "разжевать"?!



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  • 13 | 25.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Не всё так плохо, член ФБК с радостью пошёл в армию и пожелал проходить службу на Новой Земле.



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  • 14 | 25.12.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66759 | Рейтинг: +12110,1
1. Если бы эту статью не черепаха разместила - комменты от хернея были бы в совсем ином ключе))))
2. Про дочек СРАдия не написано - любимчике черепахе - одна в Вене, куда СРАдий добился нашими бюджетными средствами льготных авиа-перевозок Уфа-Вена-Уфа, другая в Лондоне.



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  • 15 | 25.12.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
начинаю вечернюю поверку:
ТУПЫЕ смирна!!! Корней - я, Хруль -я, ОО... где блять ОО? ... тайшан, ОО в наряде Очки моет...
Дежурный! - я, сержант Кильмутдинов! кильмутдинов - вечерняя поверка священный ритуал и на неё выстраиваются все за исключением больных и тех кто на боевом дежурстве, сколько можно повторять ???? - тайшан, я ему говорил пошли строится, а он Очки любит мыть, 2 года ему объясняем ... а он всё Очко туда Очко сюда...
тааак, тов. сержант - после отбоя ко мне его в канцелярию , хочу послушать что это тупое чучело скажет
турк



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  • 16 | 25.12.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.12.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
начинаю вечернюю поверку: .......
===========================
Салаги командуйте отбой!
Один из салаг: Деды! День прошол!!!!
Деды хором: Ну и уй с ни!!!!



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  • 17 | 25.12.2019, 11:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
14 | 25.12.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66758 | Рейтинг: +12111

1. Если бы эту статью не черепаха разместила - комменты от хернея были бы в совсем ином ключе))))
___________________________________________________
Мои комментарии были бы совершенно в этом же ключе.
Дети либерастов в армии не служат.
Дети верхушки нашей страны (а она либералистическая) в нашей армии не служат.



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  • 18 | 25.12.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.12.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
статья на "4" по "5тибальной".
- "эпизод из «Войны и мира», когда отец Андрея Болконского провожает.."
Автор признался что такую ересь он написал только для жены! Смысл статьи за что воевать гражданам, тоже самое было и в 1812 г., за что должны были воевать рабы, - они и не воевали, - свои селения обороняли, но не более, а от французов или от русских им не было разницы, - валили, что очень верно, всех подряд!
Что то сегодня изменилось???
Я больше доверяю народу: "из грязи в князи". Где вы увидели "элиту"? Где? В сыне уборщицы? В члене Тамбовской 0ПГ? В сотруднике КГБ основная цель которой подавление народа, кстати с почти ежегодными расстрелами народа СССР.
Возвращаясь в 1812 г., Наполеон в двух губерниях отменил рабство и что, тут же рыбы убили рабовладельцев, а из 50 губерний 32 подняли восстание против царя, "это вам не Пугачёвщина, - со всеми расправимся" был их лозунг!
Что то изменилось с тех пор? Путин проводит учения своих бойцрв на темы разгон или подавление народных масс включая с детьми!
И малюсенькая вам "закваска" напоследок:
в большевистскую эпоху рабства училки истоии поясняли что за всю историю человечества было организовано бандитами два государство, одно - Корсика, о втором политкорректно умалчивали! Догадаетесь или вам "разжевать"?!
_____________________
"о втором политкорректно умалчивали! Догадаетесь или вам "разжевать"?!"
Да чего уж там, второе - США! Бандитами создано, бандитом является!
Ещё английским вице-губернатором Ямайки был пират Генри Морган. Британский монарх назначил пирата, однако! Чего уж там Корсика.



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  • 19 | 25.12.2019, 12:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
Как раз вчера наткнулся на интересное мнение по этому поводу:

Продолжается моя борьба с задалбыванием мозга. Но этот раз - не о Великой Отечественной и не о письмах...

...Часто встречаю из уст Истинно Русских и Крепких В Традициях людей заявление о современной армии: "Это один из последних пережитков рабства!" И дальше - о свободе выбора, которой лишены люди, вынужденные служить в армии.

Хотелось бы напомнить пару общеизвестных истин...

Как формировались вооружённые силы родины и опоры демократии - эллинских полисов - в период их расцвета? Я про Спарту уже не говорю... наидемократичнейшие Афины, Коринф, Аргос... А формировались они на основе всеобщей воинской повинности с 18 до 20 лет. Тот, кто не служил в армии, разом лишался офигенного куска своих гражданских прав. За неисполнение гражданского же ДОЛГА. Это было не ПРАВО СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА! Это был его ДОЛГ! Похоже, сейчас подзабыли, СКОЛЬКО на самом деле этих долгов у реально СВОБОДНОГО. У раба - намного меньше... В сущности, чем меньше у человека вот таких отвлечённых долгов - тем меньше в нём человеческого...

Та же история у нас наблюдается у славян, германцев, скандинавов... Какой там "свободный выбор"? Какая "армия профессионалов"? Если ты СВОБОДНЫЙ - будь так добр эту свободу ЗАЩИЩАТЬ. Если ты её не защищаешь - ты... кто? Правильно. Он и есть. РАБ. Ты делегировал свою защиту стороннему дяде, этот дядя - твой ХОЗЯИН, что бы ты там себе не мнил о своём месте в мире.

Заметьте, всё это не имело никакого отношения к вашему здоровью, взглядам на политику общества, в котором вы живёте, вашему личному интересу в свободное время бегать по полигону с оружием (что сейчас почему-то считается альтернативой "рабской армейской службе" и чуть ли не "признаком свободного человека") - это всё ВАШИ заморочки, полезные или бесполезные для общества, или даже вредные ему... ВАШИ ЛИЧНЫЕ. А ваша ОБЯЗАННОСТЬ в случае войны идти и подставить себя под вражеский удар - это именно ОБЯЗАННОСТЬ. Подтверждающая снова, что вы - СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Готовый драться за свободу.

В сущности, радующая глаз адептов свободы картина настала в Средневековье. Когда каста воинов рубилась, а остальные работали и были на 100% уверены, что война их не коснётся. И... как они назывались? Вилланы. Сервы. Крепостные. Много как. НО ТОЛЬКО НЕ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ. Кстати, впрочем, и в Средневековье в наиболее вменяемых странах сохранялся здоровенный пласт (кое-где, типа Англии, Скандинавии или Швейцарии, он включал в себя почти всё крестьянство!) населения, которое чётко осознавало, что своё право именоваться НЕ РАБОМ нужно уметь подтвердить делом. А не ***еть про "права свободы" и "выбор свободного человека". Кое-где и короли на этом настаивали прямым текстом - чтобы каждый мужик имел дома оружие и умел им пользоваться. Повторяю в энный раз: ЭТО НИ ХУЯ БЫЛ НЕ "СВОБОДНЫЙ ВЫБОР". Это была простая, как дубина, альтернатива: или ты сражаешься за своё, даже если тебе этого не хочется, неудобно, холодно, голодно и страшно - или ты РАБ.

В сущности, эпоха возникновения всеобщего воинского призыва и массовых армий, наставшая во второй половине ХIХ века, вовсе не была "возникновением узаконенного рабства", как сейчас многие твердят. Она была как раз возвращением концепции "народа-войска", как было в милые сердцу моему (и не только моему!) времена племенных ополчений. И - снова по аналогии - те, кто ратует за "профессиональную армию" (а точней - НАЁМНУЮ, что далеко не всегда синоним!), ратуют за то, чтобы быть рабами, им так спокойней. Ну - или, в некоторых случаях, владеть рабами, что не менее мерзко на мой взгляд.



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  • 20 | 25.12.2019, 12:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
Продолжение,

Отдельно и не совсем в связи с этой темой хочется упомянуть про ещё один "признак рабства", теперь уже в кавычках. И именно "русского рабства". Я не раз слышал стоны о том, как цари-угнетатели проводили рекрутские наборы, рассказы о том, какую несчастную унылую толпу представляла собой русская рекрутская армия... Противопоставлялись этому, конечно же, некие "эуропесскиэ" армии, типо такой сфероконь в вакууме.
Почему так жёстко? Да потому, что люди, рассказывавшие мне всё это, не знали (или агрессивно не желали знать!), что рекрутирование такого типа применялось в половине европейских стран - современниц России. Потому, что они не желали почитать, как набирали людей в английский флот и как очищали тюрьмы для пополнения английской армии. Как немецкие властители торговали своими солдатами чуть ли не на вес. Всё это было "не эуропесски", так там быть не могло в принципе, там... а ЧТО там?



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