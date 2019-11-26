Государство съела моль ...

Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на пороге краха. Спросите врача и он ответит - по каким признакам можно определить, что человек уже не жилец. Есть такие признаки. И есть еще один хороший термин, он мне очень нравится, - прогностический. Пока этого еще нет, но мы понимаем, что нечто вскорости приведет вот к этому результату. Для общества тоже есть совершенно четкие такие критерии. Так вот один из них: когда дети правящей элиты перестают служить в армии - это означает, что государство обречено.Я недавно слушал лекцию философа и теолога Леонида Мациха о митраизме. Ролик с лекцией большой – на два с лишнем часа. Но в конце ее Мацих отвечает на вопросы слушателей и касается причина деградации Древнего Рима. Он сказал следующее: «В Рим дети элиты перестали в армию идти. В армию стали набирать варваров. А чем это кончилось - нам известно. Между солдатами и офицерами создалась пропасть и она все увеличивалась...Формировался разрыв с элитой - офицерами, генералами, между командованием и простыми солдатами. Они стали принадлежать к разным слоям, ненавидеть и презирать друг друга... А тогда как солдаты будут выполнять приказ офицера? Офицеры будут бояться собственных солдат, начнется массовое дезертирство. При этих условиях армия не может побеждать.Этот разрыв губителен. Есть четкий критерий, когда можно сказать, что общество загнило и страна на пороге краха. Спросите врача и он ответит - по каким признакам можно определить, что человек уже не жилец. Есть такие признаки. И есть еще один хороший термин, он мне очень нравится, - прогностический. Пока этого еще нет, но мы понимаем, что нечто вскорости приведет вот к этому результату. Для общества тоже есть совершенно четкие такие критерии. Так вот один из них: когда дети правящей элиты перестают служить в армии - это означает, что государство обречено. Т.е. правящая элита не верит в будущее своего, якобы, государства».На уточняющий вопрос «относится ли это к современной России?», Мацих ответил: «В России всегда, кроме нынешнего времени, дети элиты служили в армии. Князья, бояре, дворяне, царские дети, дети всех вельмож. И никому не приходило в голову, что мальчик из аристократической семьи может не служить в армии. Поэтому государство стояло. И так было при большевиках, тоже служили. А раз не хотя служить - значат не верят. Это абсолютно четкий признак загнивания».Помните, как эпизод из «Войны и мира», когда отец Андрея Болконского провожает его на войну? Он говорит: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... А коли узнаю, что повёл себя не как сын Николая Болконского, мне будет...стыдно!» Это прощение без излишней эмоциональности, глубокие чувства прикрыты внешней суровостью: «Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.- Простились... ступай! - вдруг сказал он. - Ступай! - закричал он сердитым и громким голосом...»Много дури было в русском дворянстве, но идея долга, служения Отечеству ему не была чуждой.Можно вспомнить историю сына Сталин Якова, который служил на фронте старшим лейтенантом, командиром артиллерийской батареи и попал в плен, где и погиб в 1943 году.Вот, что пишет на Яндекс Дзен автор под ником «Плодожорка»: «В большинстве случаев, все наши русские графы, князья и прочие дворяне махали саблями и палашами, стреляли из пищалей и фузий, брали Париж или отбивали Крым. Вельяминовы, Галицыны, Толстые, Трубецкие, Долгоруковы, Волконские, Воронцовы... - большинство из представителей этих родов непосредственно участвовали в боевых действиях рискуя жизнью. Одним словом "Не жалели своего живота". Элита эпохи царей и императоров готова была умирать сама и посылать своих детей на войну. Умереть за Россию у дворян, хотя бы публично считалось честью.Большевики тоже, за редким исключением, не прятались за спинами пролетариата, ни в окопах, ни на стройках и фамилии Дзержинский, Бонч-Бруевич, Свердлов, Мехлис, Буденный, Киров, Фрунзе, Дыбенко, Блюхер и многие другие - это фамилии людей которые создали эпоху, а не уютно вписывались в неё. Даже в дальнейшем сам Сталин не спрятал детей в тыловых министерствах или торговых представительствах.А на сегодня, я не помню каких-то особых ратных или великих дел нынешний элиты: Жириновские, Ивановы, Кириенко, Патрушевы, Бортниковы, Чайка, Фрадковы, Рагозины - не звучат фамилии этих семей на протяжении последних лет в контексте грандиозных эпохальных событиях...».На сайте Информационно-аналитического портала 1RR пишут: «Дети российских олигархов и крупных чиновников не служат в армии, хотя перед законом все должны быть ровны. Однако у всей российской элиты вдруг появляются неожиданно возникшие заболевания, которые быстро проходят после того, как им выдают белый билет.По исполнению призывного возраста они даже не думают о том, что им скоро нужно будет идти в армию. Без посещения военкомата их признают негодными к срочной службе. Детям олигархов и депутатов нельзя служить в армии с простыми российскими парнями. Так считают их отцы и делают всё возможное для того, чтобы их чадо не попало в казарму. Многие крупные бизнесмены сами служили в армии во время СССР, отдав долг Родине. Однако сейчас они предпочитают сделать всё для того, чтобы их сыновья и даже племенники не служили в армии. Ни один крупный бизнесмен или депутат не может похвастаться тем, что его сын проходил службу, отдал долг Родине. Вот и получаются, что законы написаны только для простых людей, а для чиновников и олигархов их просто нет».А вот информация с сайта «FTimes»: «Внук первого российского президента Бориса Ельцина – Борис Леонидович Ельцин в армии не служил. Более того, по сведениям некоторых СМИ, даже числился несколько лет в военкомате как «уклонист». Вместо казармы внук первого президента предпочел учебу сначала в зарубежных университетах, а затем в МГИМО. Оба сына бывшего президента Татарстана Минтимира Шаймиева – Айрат и Радик – в армии не служили. Урал Рахимов, сын экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, в армии не служил. Помимо них в армии также не служили Антон Бурбулис (сын Геннадия Бурбулиса), Олег Греф (сын Германа Грефа), сын Грызлова - Дмитрий Грызлов, Олег, Владислав и Максим Драгановы, сыновья депутата Госдумы Валерия Драганова, Петр Жуков (сын Александра Жукова), сыновья экс-главы Минобороны Сергея Иванова Александр и Сергей, сын главы Калмыкии Давид Илюмжинов, Константин Клебанов (его отец, Илья Клебанов), Александр Козак (сын Дмитрия Козака), Игорь Лебедев (сын Владимира Жириновского), Рашид Нургалиев (сын главы МВД), Андрей Патрушев (сын Сергея Патрушева). Кроме этого, армейский долг проигнорировал Владимир Степашин (сын Сергея Степашина), Дмитрий Устинов (сын Владимира Устинова), Владимир и Станислав Ястржембские (сыновья Сергея Ястржембского, который также не побывал в казарме в положенное время)».В Яндекс Дзен авто под ником «Социальный Кутёж» приводит некоторые истории таких уклонистов: «Иван Игоревич Сечин - сын Игоря Сечина главы ПАО "Роснефть".В СМИ отсутствует информация о его службе в армии РФ. Судя по биографии, Иван после окончания школы поступил в Высшую Экономическую Школу, после чего сразу пошел на работу в ГазпромБанк. Между этими двумя событиями должна быть военная служба. Однако, каким-то образом Иван Сечин избежал этой участи. Информации по нему крайне мало, есть вероятность того, что парень поступил на военную кафедру в ВШЭ. Факт этого не подтвержден.Сергей Владимирович Матвиенко - сын Валентины Матвиенко (экс-мэр Санкт-Петербурга).Бизнесмен с состоянием в 5 млрд. долларов говорит о том, что всего "достиг сам". Но от армии он действительно "откосил" сам. Сергей выбрал путь науки, результатом чего стала защита диссертации. 27-летнего возраста он достиг будучи аспирантом. Получается, что с 18 до 27 лет у Матвиенко была отсрочка от службы. Одновременно с этим он вел собственный бизнес. Как удачно совпало, 22-летний сын мэра Санкт-Петербурга уже имел свою компанию и развивал ее. "Всего добился сам" ведь. Соответственно, ему никак нельзя было уходить в вооруженные силы. Вот он и прикрылся образованием.Василий Ярославович Кузьминов - Сын Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка).Парню уже 30 лет и он отучился в высшей школе экономики, закончив аспирантуру, но без защиты диссертации. Так получается, что аспиранты в большинстве своем не уходят в армию, т.к. превышают максимальный призывной возраст 27 лет. Получается, законно "откосил", взяв пример с Сергея Матвиенко.Александр Андреевич Фурсенко - сын Андрея Фурсенко (помощник президента РФ с 2012 г.).Александр Фурсенко ведет максимально закрытый образ жизни. В армии он не служил. У меня есть предположение почему. Дело в том, что 2 года назад он и сын Мизулиной (депутат) поженились в Сиэтле. Учитывая его ориентацию, нет ничего странного в том, что его не взяли в армию».Но многие дети российской элиты не только не служат в армии, они вообще живут за рубежом.Александр Халдей 2 ноября 2016 г. разместил материал на сайте «cont.ws» под заголовком «Главное проклятье российской элиты - её болтливые дети».Приведу выдержки из него: «Только что отгремел скандал с дочкой чеченского олигарха Бажаева, которая в Твиттере поделилась своим преклонением перед Лас-Вегасом и глубоким отвращением к России.И вот теперь прокололась дочь самого рупора Путина - Пескова. Девочка живёт в Париже и гневно отвергает все претензии на её возвращение в ненавистную немытую Россию».А далее приводится список элитного потомства, живущего зарубежом: «В начале 90-х Путин, вернувшийся в Ленинград, отправил дочек в Германию учиться в престижную немецкую гимназию «Peterschule» (ее филиал есть в Петербурге). Известно что младшая дочь Екатерина живет на постоянной основе в Германии, в Мюнхене. В 2013 году состоялась свадьба Катерины Путиной и Юн Джун Воном (корейцем) и прошла в одном из отелей Марокко.Старшая — Мария живет в Голландии, в городке Ворсхоотен, недалеко от Гааги. Живёт не одна, а с 33-летним голландцем Йорритом Фаассеном. Известен и конкретный район проживания пары — KrimwijkHeet. Мария Путина занимает пентхауз на последнем этаже элитного дома.Медведев женат на Светлане Линник, которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой, проходящей по делу "Оборонсервиса". Сама Васильева — дочь одного из преступных авторитетов Петербурга — Васильева. Медведев имеет сына Илью. На данный момент он учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в Массачусетском университете США.Единственная дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США.Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей.Сын вице-спикера Госдумы А.Жукова — Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там в тюрьму.Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse.Старший сын депутата госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия» Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для офицеров армии США (!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Средний сын депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. А младшая дочь живёт в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии…Дочь депуата В.Фетисова Анастасия выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.Дети и внуки "главного патриота России" бывшего главы РЖД В.Якунина живут за пределами страны — в Англии и Швейцарии. Сын А.Якунин учился и долгие годы жил в Лондоне, на данный момент работает в России как инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу.Летом в испанском доме Н.Валуева, депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", живёт жена, практически на постоянной основе живут дети и родители. Живут они переменно также в Германии.У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками", дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк.Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а ныне члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.Сын президента фонда «Политика» В. Никонова (внука Молотова) Алексей — гражданин США».Где живут дети российской правящей элиты?Совсем недавно в Генштабе ВС России заявили: НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. Там обратили внимание, что в последнее время альянс все активнее начал продвигать тезис о «российской военной угрозе». Каковы возможные перспективы подобного конфликта? Я собрал фрагменты различных выступлений Президента Академии геополитических проблем, генерал-полковника Леонида Ивашова.По мнению Ивашова, нынешняя Россия может повторить путь Российской Империи, исчезнувшей в 1917 году: «Чем больше думаешь, тем больше приходишь к выводу, что беда Россию не минует. Если мы вдруг втянемся в большую и протяженную войну, то тыл нас не обеспечит, что называется, ни сухим пайком, ни снарядами. В высших органах власти крайне мало людей с настоящим государственным мышлением. Я иногда смотрю на наше правительство и задаюсь вопросом: они что-то могут организовать? Скажите, кто в нашем правительстве вообще думает о том, как нам выйти из этой ситуации? О чем они вообще думают: о том куда спрятаться? О том, куда уехать? Или о стране? Сейчас в нашей экономике развивается мертвечина. И что с этим делать, никто не знает…» — заявил президент Академии геополитических проблем.Леонид Ивашов отметил, что у России сегодня нет ни одного геостратегического и политического союзника: «Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии. Нет идеи, нет своего мировоззрения. Россия для Китая, Индии, Европы – торговый партнёр, не более того. Россия в своём статусе опустилась на уровень стран третьего мира, но и они нас уже обходят». Генерал задаётся вопросом: если случится большая война, то за что в таком случае воевать, когда нет ни идеологии, ни устойчивых мировоззренческих позиций, ни реальных союзников.Генерал Леонид Ивашов заметил, что Россией сейчас управляет финансовый капитал, «элита», семьи которых проживают за границей. Неужели условная яхта Абрамовича — это ценность, за которую россияне готовы сражать, зная, что родственники чиновников и всяких богачей этого делать не будут, а будут лишь усиливать эксплуатацию и больше брать денег у простых людей. Это в той или иной мере понимает большинство населения России. Это, считает Ивашов, печальный факт, потому что в действительности если у наших предков были ценности, они реально понимали за что сражаются, то теперь такое понимание исчезает. А элита в случае опасности просто сядет в самолет и покинет пределы России.Леонид Ивашов делает вывод: в нынешнем состоянии Россия проиграет любую войну.Страна готова к краху, и если по Красной площади победно поедут танки НАТО, то это будет не заслугой западных генералов, а логичным следствием того, что Россией овладела моль, сожравшая государство, оставившая от него лишь пустую, мертвую оболочку…