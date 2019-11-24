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По самым острым вопросам позиции «Всемирного курултая башкир» не видно и не слышно

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В Арбитражном суде Башкортостана продолжается судебный процесс, иницированный "Всемирным курултаем башкир" (ВКБ) против редакции радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" и политолога Дмитрия Михайличенко. За ущерб, нанесенный "деловой репутации" републикацией на сайте "Эха" поста политолога, представители ВКБ требуют взыскать солидарно с ответчиков 10 миллионов рублей. При этом, "Курултай" заявляет, что он защищает и представляет интересы всех без исключения башкирских национальных организаций, якобы, задетых утверждениями Михайличенко.

По самым острым вопросам позиции «Всемирного курултая башкир» не видно и не слышно


Напомним, свой иск к редакции "Эха", не разглашая сперва его сути, ВКБ предъявил в сентябре. Позднее стало известно, что формальной причиной подачи иска явился пост политолога Дмитрия Михайличенко в Facebook, перепечатанный на сайте "Эха Москвы" в Уфе" в разделе "Блоги" с указанием первоисточника. В посте Михайличенко, в частности, имея в виду нынешнего главу Башкортостана Радия Хабирова, написал, что "все "хамитовские" годы он пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации". В публикации на сайте "Эха Москвы" в Уфе" эта фраза с указанием фамилии Хабирова была вынесена в заголовок. "Всемирный курултай башкир" ни в посте Михайличенко, ни в публикации на сайте "Эха" никоим образом не упоминался. Тем не менее, ВКБ потребовал признать указанную фразу не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ВКБ, "как союза общественных объединений, защищающего общие интересы национальных башкирских организаций". ВКБ попросил суд обязать редакцию опровергнуть эту фразу "путем ее удаления с сайта" и взыскать с редакции компенсацию "нематериального вреда" в размере 10 миллионов рублей.

К посту Дмитрия Михайличенко аналогичные претензии со стороны ВКБ сперва не предъявлялся, но затем истец уточнил иск, потребовав признать солидарную ответственность редакции и политолога.

— Мы представили в суд свой отзыв на иск, — сказал "Idel.Реалии" шеф-редактор "Эха Москвы" в Уфе" Руслан Валиев. — Отметили, что ни в самой публикации, ни в ее заголовке не указано наименование истца — Всемирного Курултая башкир. Если подвергнуть анализу и текст и заголовок, невозможно однозначно установить лицо, в отношении которого были распространены порочащие сведения. Утверждения ВКБ, что распространенные сведения порочат деловую репутацию общественных организаций башкир, организаций, занимающихся вопросами национальных интересов башкирского народа, то есть, распространяются на группу лиц, одним из которых является и ВКБ, это, на наш взгляд, чистый домысел, и он не может быть принят судом. К тому же, публикация Михайличенко — это его оценочное мнение, изначально опубликованное в его аккаунте в соцсети, и, как таковое, в соответствии с нормами гражданского кодекса, не может являться предметом судебной защиты.

Говоря об истинной подоплеке появления иска, Валиев предположил, что "те, кто его инициировал, недовольны критическими публикациями Михайличенко на нашем сайте и его высказываниями у нас в эфире".

— В факте размещения этих публикаций и высказываний мы не видим ничего предосудительного. Являясь независимым СМИ, мы предоставляем возможность всем высказывать свою позицию, как на страницах сайта, так и в эфире, — заявил журналист.

Политолог Дмитрий Михайличенко также полагает, что иск ВКБ, инициированный, по его мнению, из администрации главы республики, является местью за его критические оценки общественно-политической ситуации в республике.

— Никто из ВКБ даже не обращался ко мне за уточнениями, какую организацию я имел в виду, — отметил Михайличенко. — Всё это навевает на меня мысль о том, что иск направлен, в том числе, против меня персонально, за мои комментарии о событиях Башкортостане. Я себя не идеализирую, в свое время я работал на команду Рустэма Хамитова, когда это в значительной степени соответствовало моим убеждениям. Я не жалею об этом опыте, но повторять его не хочу и намерен, как и раньше, свободно и объективно комментировать происходящие в республике процессы. В следующем заседании суда я, разумеется, буду участвовать и аргументированно защищать свою позицию.

В судебном заседании представители ВКБ, возражая на отзыв редакции, сделали примечательное заявление. Отметив, что, поскольку инициаторами учреждения Всемирного курултая башкир в 1995 году выступили такие организации, как Башкирский народный центр "Урал", Союз башкирской молодежи, Общество башкирских женщин, Башкирская народная партия, а также президент, парламент и кабинет министров республики, представители истца заявили, что "при прочтении текста [Михайличенко] складывается однозначное мнение о деятельности национальных башкирских организаций, общие интересы которых призван защищать именно Всемирный курултай башкир", который выступает "в качестве центра консолидации башкирской нации".

Претензии представителей ВКБ на главенство среди всех башкирских организаций вызвали недоуменные отклики со стороны активистов башкирского национального движения.

— Это очень смешно и абсолютно неправдоподобно, — заявил один из лидеров организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Они могут защищать интересы лишь провластных организаций, но никак не независимых. Мы же никогда не видели от ВКБ какую-то защиту или помощь; мало того, они постоянно вставляли нам палки в колеса. А по самым острым вопросам, волнующим наш народ — по защите башкирского языка, защите суверенитета, защите Куштау, по ликвидации аварии на Сибайском карьере и многим другим — их позиции не видно и не слышно. Замечу также, что на сегодняшний день наша организация, "Башкорт" ничуть не ниже, а скорее выше ВКБ по степени влиятельности среди башкирского народа.

— Если бы ВКБ представлял интересы всех башкирских организаций, то на свой Пятый курултай они бы всех и пригласили. "Башкорт" обращался к ним с просьбой выделить 50 мест для своих активистов, но они на это письмо даже не ответили, а избранных от районных отделений ВКБ активистов "Башкорта" силой, при помощи полиции удалили с заседания Курултая, — напомнил общественник, активист башкирского национального движения Сагит Исмагилов.

Напомним, в этой связи, что на проходивший в конце июня нынешнего года V Всемирный курултай башкир в первый день не были допущены председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист организации Ильмир Мухаметьяров. Они были увезены в отдел полиции; на следующий день Алсынов и другие активисты были вызваны в ФСБ. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов "Башкорта", что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".

— Эта волна судебных исков против гражданских активистов и журналистов в Башкортостане, появившаяся в конце лета — начале осени, не случайна, — считает политтехнолог Андрей Потылицын. — Нашему "Белому дому" явно подсказали использовать такую методику борьбы с оппозицией кураторы из Москвы, где это уже успешно опробуется. Относительно того, что "Курултай" сам себя назначил главным во всем башкирском движении — это совершенно неправомерное присвоение. Добро, были бы с их стороны хоть какие-то результаты деятельности, например, защита башкирского языка. Но мы ничего этого не видим.

Следующее заседание суда назначено на 27 января 2020 года.

Идель.Реалии
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  • 1 | 23.12.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" В судебном заседании представители ВКБ, возражая на отзыв редакции, сделали примечательное заявление. Отметив, что, поскольку инициаторами учреждения Всемирного курултая башкир в 1995 году выступили такие организации,
как Башкирский народный центр "Урал",
Союз башкирской молодежи,
Общество башкирских женщин,
Башкирская народная партия,
а также президент,
парламент и кабинет министров республики,
представители истца заявили,
что "при прочтении текста (Михайличенко )складывается
однозначное
............, общие интересы которых призван защищать именно Всемирный
курултай башкир", который выступает
"в качестве центра консолидации башкирской нации"....."
=========================================================
Интересно , а зачем тогда били на 5 " всемирном " курултае башкир из " Башкорта " раз ВКБ " центра консолидации башкирской нации" ??
Для профилактики ?



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  • Гость
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  • 2 | 23.12.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был бы Михайличенко Оптрагановым и иска бы не было .Но увы ,наоборот



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  • Гость
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  • 3 | 23.12.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Арбитражном суде Башкортостана продолжается судебный процесс, иницированный "Всемирным курултаем башкир" (ВКБ) против редакции радиостанции "Эхо Москвы"
=================================
Истинных причин подачи в суд на "Эхо", иска на 10 лямов на самом деле две:
1. Эхо начало вещать передачу "Говорим по татарски", а вот передачи "Говорим по БЯцки" нет,- обидно!!!
2. Просто срубить бабло в нахаляву.



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  • Эксперт
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  • 4 | 23.12.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
СРАдий "пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации"
______________________________________________
Ну так этот иск и есть чистосердечное признание, прозванное в народе "На воре шапка горит"...



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5

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  • 5 | 23.12.2019, 10:57 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
А не надо было писать оскорбления, свободно и объективно. Свободу ему дают, почему же объективно не пишет? Личное оценочное мнение не есть объективное, оно как раз таки субъективное, чего вы всё в кучу сваливаете? Напакостил, негодяйчик, отвечай теперь, любишь медок, люби и холодок. Подленькое мелкое насекомое, не журналист, нет.



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  • 6 | 23.12.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько пафоса и пустой дутой напыщенности в словах - "Всемирный курултай". Вот если бы "Всемирный вклад в развитие науки и культуры"..А так, - под самым великолепным павлиньим хвостом, скрывается обыкновенная куриная ж-па. Вот если бы к каждой ноге в этом всемирном прикрутить динаму машину, сколько сёл и дорог можно было бы осветить, а зряплату в детские дома.



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  • 7 | 23.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.12.2019, 10:57 | Автор: Гарри

........" А не надо было писать оскорбления, свободно и объективно. ......... почему же объективно не пишет?
Личное( Оценочное )мнение не есть (Объективное,)
оно как раз таки
субъективное, чего вы всё в кучу сваливаете?
Напакостил, негодяйчик, отвечай теперь, любишь медок, люби и
холодок. Подленькое мелкое насекомое, не журналист, нет...."
===================================================

— Это очень смешно и абсолютно неправдоподобно, —
заявил один из лидеров организации "Башкорт"
Руслан Габбасов. — Они могут защищать интересы лишь провластных организаций, но никак не независимых.
Мы же никогда не видели от ВКБ какую-то защиту или помощь;
мало того, они постоянно вставляли нам палки в колеса.
А по самым острым вопросам, волнующим наш народ —
по защите башкирского языка,
защите суверенитета, защите Куштау,
по ликвидации аварии на Сибайском карьере и многим другим
— их позиции не видно и не слышно. Замечу также,
что на сегодняшний день наша организация, "Башкорт"
ничуть не ниже, а скорее выше ВКБ по степени влиятельности среди
башкирского народа.
И это ПРАВДА !!



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  • 8 | 23.12.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Относительно того, что "Курултай" сам себя назначил главным во всем башкирском движении — это совершенно неправомерное присвоение.
____________________________________________________________
_
Места у кормушки все меньше для титульных нащальников, конкуренция однако. Думаю тест днк покажет кто главный среди этих движений



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