Скоро в адвокатской палате РБ останется одна юмадиловщина?

В Башкирии лишился адвокатского статуса еще один критик руководства Адвокатской палаты республики — глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов. Господин Аббасов является ключевым свидетелем по уголовному делу о злоупотреблениях руководства Адвокатской палаты республики. Следствием его публичных выступлений и показаний стало возбуждение сразу пяти дисциплинарных дел, в том числе по эпизодам многолетней давности. Адвокатского статуса адвокат был лишен, как следует из заявления палаты, «за грубое нарушение этики» на внеочередной июньской конференции, где рассматривался вопрос о доверии президенту палаты Булату Юмадилову. Господин Аббасов намерен оспорить решение совета в суде.Вчера Совет Адвокатской палаты Башкирии под председательством президента организации Булата Юмадилова лишил адвокатского статуса Валеха Аббасова — председателя регионального филиала Гильдии российских адвокатов, члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики. Заседание совета, где рассматривались четыре дисциплинарных дела адвоката, продлилось семь часов. Полномочия господин Аббасова были прекращены с формулировкой «за грубое нарушение этики адвоката» на внеочередной июньской конференции, где рассматривался вопрос о доверии президенту Адвокатской палаты Булату Юмадилову. Согласно решению совета, Валех Аббасов сможет по новой сдать квалификационный экзамен на адвокатский статус не раньше, чем через четыре года.Фигурантом нескольких дисциплинарных производств Валех Аббасов стал после того, как выступил с публичной критикой руководства Адвокатской палаты, а также дал показания по уголовному делу о злоупотреблениях руководителей организации, которое расследуется башкирским управлением СКР. Как следует из опубликованного релиза палаты, два производства были начаты по жалобам бывших клиентов защитника и касались «ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Третье производство было связано с проверкой филиала гильдии, а четвертое — поведением адвоката на июньской конференции палаты. В палате заявили, что «по всем дисциплинарным производствам установлены нарушения». Валех Аббасов, в свою очередь, считает все обвинения в свой адрес надуманными.По информации „Ъ“, жалобы на адвоката написали физлицо Людмила Храмцова и бывший генеральный директор «Башкиравтодора» Ринат Абдуллин, интересы которых Валех Аббасов защищал в 2014-2016 годах. Первая заявительница в октябре текущего года сообщила, что в 2014 году адвокат не оказал должной защиты ее сыну, обвинявшемуся в убийстве и краже. Экс-глава «Башкиравтодора», обвинявшийся в злоупотреблении полномочиями, заявил, что в 2016 году передал Валеху Аббасову как своему защитнику 650 тыс. руб., за которые не получил квитанцию. Кроме того, по его словам, позже он передавал адвокату еще $100 тыс. и 3 млн руб. «за решение вопроса с различными людьми» в интересах «Башкиравтодора» (по данным Адвокатской палаты, в переговорах о «благополучном результате по делу» фигурировали прокуратура, ФСБ и Верховный суд республики). По обеим этим жалобам совет палаты прекратил производство, указав на истекший срок привлечения к дисциплинарной ответственности.Также Валеху Аббасову вменялось нарушение работы филиалов Гильдии российских адвокатов. Например, претензии палаты касались вывески на офисе филиала, где якобы не был указан режим работы организации. Сам Валех Аббасов заявлял, что проверяющие не полностью сфотографировали вывеску, умышленно не включив в кадр полную информацию. Впрочем, эти нарушения в совете Адвокатской палаты вчера были расценены как «малозначительные».Самым серьезным нарушением в руководстве палаты сочли выступление Валеха Аббасова на конференции адвокатов, где рассматривался вопрос о доверии президенту палаты Булату Юмадилову. Конференция была созвана после возбуждения СКР уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных руководителей палаты, заключивших невыгодный для организации, как считает следствие, договор на аренду помещений у тещи господина Юмадилова. В релизе Адвокатской палаты отмечается, что на конференции Валех Аббасов «выходил вне регламента на сцену, выхватывал у председательствующего и удерживал в своих руках микрофон», «призывал к срыву конференции, что стало причиной потасовок на сцене зала и способствовало представлению общественности работы адвокатуры в негативном свете». Сам адвокат объяснял свои действия тем, что пытался высказаться на конференции и дать возможность выступить другим оппонентам Булата Юмадилова.Господин Аббасов намерен обжаловать решение совета в суде.Как сообщал „Ъ“, с конца 2018 года из реестра адвокатов были последовательно исключены другие критики руководства Адвокатской палаты Башкирии: Виталий Буркин, Андрей Казаков и Александр Войцех. После их публичных критических публикаций и высказываний на них также были возбуждены дисциплинарные дела. Попытки господ Буркина и Казакова оспорить решение совета палаты успехом не увенчались. Заявление господина Войцеха Кировский суд Уфы должен рассмотреть в январе 2020 года. Позже Виталий Буркин и Александр Войцех написали заявление в УФСБ с просьбой расследовать злоупотребления руководства палаты. Валех Аббасов является ключевым свидетелем по этому делу.«Все, кто выступал против Булата Юмадилова, лишались статуса»,— заявил вчера председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш, который принимал участие в заседании совета палаты и не согласен с его решением. «Создалось впечатление, что аргументы Аббасова совет не услышал. Что касается жалоб вроде той, что подал бывший директор «Башкиравтодора», то ее впору передать в Следственный комитет, так как его действия походят на явку с повинной»,— отметил господин Барабаш.Александр Войцех связывает давление, которому подвергся Валех Аббасов, с его помощью, оказанной следователям. «Он дал наиболее ценные показания по уголовному делу о мошенничестве руководства палаты и подтвердил их на нескольких очных ставках»,— отметил собеседник.По окончании заседания совета пресс-служба Адвокатской палаты распространила сообщение о том, что неизвестные подожгли возле офиса палаты на улице Валиди Volkswagen Touareg, принадлежащий вице-президенту палаты Денису Юмадилову (сыну президента палаты Булата Юмадилова). О каких-либо процессуальных действиях в связи с этим инцидентом пока не сообщалось.