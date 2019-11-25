Хабиров: «Пир во время чумы не нужен»

Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики глава региона обратился к подчиненным с просьбой не проводить корпоративы. По его словам, в настоящее время люди в деревнях и селах живут “сложно”, а значит “пир во время чумы” не нужен.“Не нужно никаких больших мероприятий, хотите коллектив поздравить — поздравьте. Даже, может быть, в вашей столовой посидите немножко, даже, может, бокал шампанского и рюмку водки налейте — это нормально. Но вот эти фейерверки, все дела — не надо. Я категорически это прошу. Никаких корпоративов.”Хабиров отметил, что о пышных праздниках чиновников всегда становится известно и он лично будет следить за тем, чтобы на таких мероприятиях не было никаких “излишеств”.