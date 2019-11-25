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Хабиров: «Пир во время чумы не нужен»

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Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики глава региона обратился к подчиненным с просьбой не проводить корпоративы. По его словам, в настоящее время люди в деревнях и селах живут “сложно”, а значит “пир во время чумы” не нужен.

Хабиров: «Пир во время чумы не нужен»


“Не нужно никаких больших мероприятий, хотите коллектив поздравить — поздравьте. Даже, может быть, в вашей столовой посидите немножко, даже, может, бокал шампанского и рюмку водки налейте — это нормально. Но вот эти фейерверки, все дела — не надо. Я категорически это прошу. Никаких корпоративов.”

Хабиров отметил, что о пышных праздниках чиновников всегда становится известно и он лично будет следить за тем, чтобы на таких мероприятиях не было никаких “излишеств”.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 24.12.2019, 08:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
и он лично будет следить за тем, чтобы на таких мероприятиях не было никаких “излишеств”.
__________________________________
Своим присутствием на каждом из корпоративов?!
Этот идиот думает, что он говорит?!



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  • 2 | 24.12.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Никаких корпоративов.”

---------------------

В Москве бы ещё так. Какой бы облом всем этим певцам и шоуменам, срывающим на богатых оргиях огромный куш. Осточертевшие рожи...



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  • # 3 | 24.12.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 4 | 24.12.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главе Республики ведомо ли сколько у него различных министерств и ведомств; отделов и подотделов; контор и ....

Даже Змей Горыныч, будь он двенадцатиголовым, не сможет уследить
за всем этим чиновничеством. Никакие запреты не могут остановить эту лавину корпоративов. Гулять будут, как всегда. И пусть гуляют! Заслужили наши славные чиновники, которые в поте лица, не поднимая зад с кресел, не покладая рук, засучив рукава работали так, чтобы селянам Республики жилось хорошо, чтобы они встретили Новый год с богато накрытым столом, чтобы этот стол ломился от всякой снеди и дорогих богатых вин.



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  • 5 | 24.12.2019, 09:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
Башкирская компания отказалась от корпоратива ради пандуса для инвалида. Это позволило мужчине погасить кредит в размере 200 тысяч рублей.

Новогодний подарок получил житель Агиделя Маргиз Сафаров, который передвигается в кресле-коляске.

На протяжении 15 лет мужчина копил на квартиру, однако выяснилось, что на лестнице нельзя установить пандус. Выход можно было сделать через балкон, но для этого было необходимо потратить около 350 тысяч рублей.

В 2019 году при поддержке городской администрации начался сбор средств, однако нужная сумма не набралась. В итоге Сафаров взял кредит, а собранные на благотворительном концерте 13 тысяч рублей передал тяжелобольной Альбине Ялаловой.

Поддержку Сафарову оказала некая компания, которая попросила не раскрывать её названия. Благодаря отказу предприятия от новогоднего корпоратива мужчина смог погасить кредит в размере 200 тысяч рублей.

Сам Маргиз выразил своё разочарование в связи с тем, что государство не оказывает поддержки маломобильным людям. Помощь с документами предоставил только городской архитектор.

"Для меня было открытием, что жильё, где проживает инвалид, не входит в программу "Доступная среда", - цитирует его слова "Сноб".
_________________________________
Пишут, что это произошло в общем-то нищем городе Агидель. Там нет работы... помните же, что город строился под АЭС, которую (слава боху) так и не построили. Жилье там дешевое именно из-за того, что устроиться на работу практически не возможно. Тем и ценна инициатива некоего бизнесмена, который отказался от корпоратива(по согласованию с коллективом) ради помощи инвалиду.

Но почему-то СРАдий не призвал своих подчиненных и прочее чиновничество - поступить таким же образом, а призвал отказаться лишь от фейерверков. Против самих застолий - он ничего не имеет. И будьте уверены, что эти застолья чиновники проводят не вскладчину, а находят лазейки в бюджете и пируют за наш с вами счет.



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  • 6 | 24.12.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже, может быть, в вашей столовой посидите немножко, даже, может, бокал шампанского и рюмку водки налейте — это нормально. Но вот эти фейерверки, все дела — не надо. Я категорически это прошу. Никаких корпоративов.”
===============================
Короче: Гуляйте, бухайте, но не афишируйте!!!!!
А лучше , всем скопом, махните куда нибудь, ну например на Канары, и балдейте тем,- "это нормально. Но вот эти фейерверки, все дела — не надо"



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  • 7 | 24.12.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да это сложный человек , есть характер !
Все он понимает , все видит , но изменить систему современной
жизни не в силах да и не позволят ему это сделать !
А то что сказал сегодня о будущих Новогодних мероприятиях
и корпоративах у чиновников -
Правильно , есть у Хабирова Р. Ф. еще Совесть !



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  • 8 | 24.12.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.12.2019, 08:47 | Автор: Кухарка

Своим присутствием на каждом из корпоративов?!
Этот идиот думает, что он говорит?!
================================================
Вы не правы мадам Кухарка !
На каждом корпаративе есть глаза , наушники и рации
завистников и доносчиков !
Почтут за честь и выпить и закусить и Донести кому следует !



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  • 9 | 24.12.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своим присутствием на каждом из корпоративов?!
Этот идиот думает, что он говорит?!

Опять ты, старуха, гневишь бога?
До какой же степени нужно ненавидеть башкир, чтобы назвать башлыка всех башкир, самого Хабирова Радия - идиотом. Она же подрывает авторитет власти!
Сколько же можно терпеть эту гадину. Уберите ее отсюда, чтобы глаза мои не видели.



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  • 10 | 24.12.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня в России осужденных в тюрьмах
Так, на 1 января 2019 года в исправительных колониях отбывали
наказание 463 444 осужденных.
При этом еще 99 722 человека содержались в следственных
изоляторах. Таким образом, общее количество заключенных в
учреждениях ФСИН составило 563 166 человек
Осужденных ПОЖИЗНЕННО
На 2019 год в РФ насчитывается около 2000 пожизненно осуждённых.
=================================================
Нормально так , примерно треть ГУЛАГ (а) и все без репрессий !



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