“Не нужно никаких больших мероприятий, хотите коллектив поздравить — поздравьте. Даже, может быть, в вашей столовой посидите немножко, даже, может, бокал шампанского и рюмку водки налейте — это нормально. Но вот эти фейерверки, все дела — не надо. Я категорически это прошу. Никаких корпоративов.”
Хабиров отметил, что о пышных праздниках чиновников всегда становится известно и он лично будет следить за тем, чтобы на таких мероприятиях не было никаких “излишеств”.
Эхо Москвы
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Хабиров: «Пир во время чумы не нужен»
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