Еще один покровитель кровавого дьявола

Доктор политических наук Рустем Латыпов в эфире «Эха» призвал общество оставить память о Сталине истории, «взвешенно и разумно, с понимаем оценивать прошлое», и прийти к формуле, что в поступках Сталина 70 процентов хороших дел. Так он прокомментировал 140-летний юбилей Сталина, отмечавшийся в эти выходные. В пример он привел Китай, где не подвергаются ревизии дела Мао.— Наше место в ООН и совбезе – его, Сталина, дипломатическая победа, победа в войне – как ни крути, тоже он, — сказал Латыпов.На вопрос о расстрельных списках и личной визе «За», проставленной вождем на документах красным карандашом, он заметил, что речь идет о прошениях о помиловании, направляемые главе государства. А то что проводились дополнительные аресты по так называемой «первой категории» (расстрел), Рустем Латыпов заметил, что этого в ультимативной форме требовали региональные элиты.— Они боялись за свою власть – потребовали от Сталина репрессий своих противников, и самый большой лимит получил Хрущев – будущий десталинизатор, — заметил политолог.Также, с его слов, большое значение имели трудовые коллективы. Так, Лев Гумилев, дважды побывавший в лагерях, заметил, что его туда отправили коллеги по литературному цеху.— Если вернуть сейчас те времена, на вас, Азамат, было бы два мешка доносов, — сказал он ведущему программы «Послесловие» Азамату Саитову. — Если каяться, то всем.Видео: