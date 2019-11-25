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Еще один покровитель кровавого дьявола

  • Опубликовано: natall | 24.12.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 40676 | Комментарии: 12
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Доктор политических наук Рустем Латыпов в эфире «Эха» призвал общество оставить память о Сталине истории, «взвешенно и разумно, с понимаем оценивать прошлое», и прийти к формуле, что в поступках Сталина 70 процентов хороших дел. Так он прокомментировал 140-летний юбилей Сталина, отмечавшийся в эти выходные. В пример он привел Китай, где не подвергаются ревизии дела Мао.

Еще один покровитель кровавого дьявола


— Наше место в ООН и совбезе – его, Сталина, дипломатическая победа, победа в войне – как ни крути, тоже он, — сказал Латыпов.

На вопрос о расстрельных списках и личной визе «За», проставленной вождем на документах красным карандашом, он заметил, что речь идет о прошениях о помиловании, направляемые главе государства. А то что проводились дополнительные аресты по так называемой «первой категории» (расстрел), Рустем Латыпов заметил, что этого в ультимативной форме требовали региональные элиты.

— Они боялись за свою власть – потребовали от Сталина репрессий своих противников, и самый большой лимит получил Хрущев – будущий десталинизатор, — заметил политолог.

Также, с его слов, большое значение имели трудовые коллективы. Так, Лев Гумилев, дважды побывавший в лагерях, заметил, что его туда отправили коллеги по литературному цеху.

— Если вернуть сейчас те времена, на вас, Азамат, было бы два мешка доносов, — сказал он ведущему программы «Послесловие» Азамату Саитову. — Если каяться, то всем.

Видео:



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  • 1 | 24.12.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А то что проводились дополнительные аресты по так называемой «первой категории» (расстрел), Рустем Латыпов заметил, что этого в ультимативной форме требовали региональные элиты.
=====================================
Вопрос: Как этот уЩоный, будет относится к "гегиональным элитам", если те "в ультимативнгой форме потребуют" арестовать его, такого правильного, "по так называемой «первой категории» (расстрел)", ну просто так, хрен его знает за что?!

Ты, аульный писака, говорить, говори, но незаговаривайся!!!



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  • 2 | 24.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда хочется оболгать Сталина - вспоминайте почаще кулак Макса на морде сванидзы.



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2

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  • 3 | 24.12.2019, 09:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
победа в войне – как ни крути, тоже он
______________________________
Ну да - так обосрать российский народ только латыпово-подобные могут!
А предыдущие победы - все до единой - тоже заслуга упыря?!



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2

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  • 4 | 24.12.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
2 | 24.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован

100-летняя отрицательная селекция сказалась и на тебе, и на этом уроде. Вас много. И Ламброзо был прав, но только он до конца не развил свою теорию - он все приписывал алкоголизму, но не учел, что от осины не родятся апельсины, а от стукачей, подлецов, вертухаев, палачей - не родятся(за редким исключением, видимо гены другой ветки оказываются сильней) порядочные, интеллектуальные, честные люди.
Махать кулаками, да еще в словесном поединке с оппонентом под камеры или в прямом эфире - не доблесть, а отсутствие воспитания, выдержки и банальной порядочности.
Есть видео, где в день ВДВ пару лет назад какой-то бухой ухарь просто подходит к журналисту ведущему прямой эфир и совершенно без повода со всего размаха бьет по лицу.
Наверное тебе это нравится... но должно понравится и тогда, когда тебе прилетит такая же плюха. С волками - по-волчьи... правда же?



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  • # 5 | 24.12.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 6 | 24.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 24.12.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
СРАлин ХУЖЕ Гитлера. Тот свой народ не истреблял миллионами...



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  • 8 | 24.12.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Махать кулаками, да еще в словесном поединке с оппонентом под камеры или в прямом эфире - не доблесть, а отсутствие воспитания, выдержки и банальной порядочности.

-------------------

Пересмотри. Ютьюб в руки. Сванидза первый ударил Макса. Потом долго искал очки на полу.



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  • 9 | 24.12.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.12.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66755 | Рейтинг: +12111,4
СРАлин ХУЖЕ Гитлера. Тот свой народ не истреблял миллионами...

-----------

А как ты расцениваешь, когда он приказал открыть шлюзы и провозгласил,
что "немецкая нация должна исчезнуть с лица земли"?

-"Умирать страшно в одиночку. Скопом - пустяки, даже пошутить можно!" -
откровенничал немецкий генерал в исполнении блистательного Николая Гриценко.



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  • 10 | 24.12.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.12.2019, 09:39 | Автор: Кухарка

СРАлин ХУЖЕ Гитлера. Тот свой народ не истреблял миллионами...
==============================================


Сталинские репрессии
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

............" По документально подтверждённым данным, в 1937—1938 годах
по политическим мотивам было осуждено 1 344 923 человека,
из них 681 692 приговорено к высшей мере наказания......

...........В результате раскрытия советских архивов было обнаружено
значительное количество документов за подписью Сталина
(см. Сталинские расстрельные списки), свидетельствующих,
по мнению современных исследователей, что именно он
санкционировал почти все массовые политические репрессии

......................... ЛИЧНО Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б)
по т. н. «Сталинским расстрельным спискам» было вынесено
на осуждение ( всего ) 44 893 человека
(1937—1938 года — 43 768 человек,
1940—1950 года — 1125 человек),

в подавляющем большинстве
это члены управленческих структур, в том числе НКВД и РККА
. Почти все расстреляны
. За 1937—1938 года погибло 78 % членов ЦК ВКП(б).
Самой жёсткой чистке подверглись органы НКВД............................".
=============================================
Уважаемая . Какие миллионы ?
Почему так отчаянно лжете ?



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2

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  • 11 | 24.12.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66756 | Рейтинг: +12111,4
Голодоморы посчитай. Взорванный Днепрогэс и много чего ещё



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  • 12 | 24.12.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты и "План Даллеса" объявила фейком. Дескать, вложили в уста Лахновского.
Анатолий Иванов написал роман в 70-е годы и физически не мог знать о
дальнейших событиях, которые "один в один" (именно по Даллесу) произошли со страной.



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