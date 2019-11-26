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Ильнар Гарифуллин: «Все вдруг вспомнили что оказывается это день Конституции Башкортостана»

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Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Из Facebook. Сегодня 24 декабря все вдруг вспомнили что оказывается это день Конституции Башкортостана.

Ильнар Гарифуллин: «Все вдруг вспомнили что оказывается это день Конституции Башкортостана»


Документа о котором кажется сами власти Башкирии давно забыли, как о ненужном рудименте. Вспоминает о ней лишь общественность, да и то как данность, не осмысливая ее содержания и значения. Между тем Конституция Башкортостана была принята де-факто лишь как приложение к российской конституции, когда дальше тянуть с принятием Основного Документа республики было уже невозможно. Уже мало кто об это вспоминает, но попытки принять конституцию Башкортостана всерьез предпринимались в 1992 и начале 1993 г. И каждый раз упирались в языковой вопрос, а именно в вопрос о том какие государственные языки должны быть в ней прописаны.

Татарское национальное движение и органы местного самоуправления (городские и районные Советы) западной части Башкортостана требовали прописать в качестве государственного три языка — башкирский, русский и татарские языки. Муртаза Рахимов и поддерживавшее его башкирское национальное движение (в лице БНЦ «Урал» и Башкирской народной партии) упорно противилось этому и панически боялись самой мысли о том, что татарский язык может стать равноправным по статусу с башкирским и русским языками и обрести свою конституционную легитимность.

Не имея законных возможностей противиться этому, было принято решение просто тянуть время и не принимать Конституцию Башкортостана. И вот дотянули до конца 1993 г., пока не был принят основной закон Российской Федерации и дальше тянуть с республиканской Конституцией уже было невозможно. Кстати пункт о государственных языках там так и не был прописан — дело успешно дотянули до 1999 г. когда был принят уже Закон о языках народов РБ.

Но в связи с днем Конституции лично мне вспоминается другой казалось бы малозначительный эпизод, но который точно отражает политический расклад накануне падения режима Муртазы Рахимова. 24 декабря 2009 г. в свежеотстроенном Конгресс-холле башкирские общественники провели круглый стол по теме «как вернуть нам нашу Конституцию». Речи звучали самые разные, порой и крамольные. Под конец мероприятия короткую речь удалось произнести и мне.

Правда это тут же вызвало неодобрительный крик писателя Рашита Шакура (первого председателя БНЦ «Урал») — «Чего вам татарам тут еще не хватает». Но дальнейший спор быстро замяли. Но суть не в этом. Съемку мероприятия провели корреспонденты «БСТ». Сюжет должен был выйти в эфир.

И тут руководству БСТ позвонили из Администрации Президента с приказом ни в коем недопустить выхода сюжета в эфир. Но затем прозвучал уже другой телефонный звонок, на этот раз из Аппарата Правительства Башкортостана (премьер-министром был тогда Раиль Сарбаев) с приказом показать сюжет. В конечном итоге как рассказали сами журналисты БСТ, руководство официально слегло на больничный и больше не принимало никаких звонков.

И да сюжет о круглом столе в Конгресс-холле так и не показали.

Вот такие аппаратные игры велись на закате рахимовской эпохи между бюрократами из Администрации президента и Аппаратом Правительства. У каждой из этих сил было свое представление на то как надо обеспечить намечавшийся транзит власти в Башкортостане (тогда же в декабре 2009 в Татарстане такой транзит был осуществлен вполне успешно). После этой истории мне стало окончательно понятно, что дни рахимовской эпохи уже сочтены. Некогда наводивший ужас политический режим рухнул под грузом собственных противоречий и борьбы оппозиции. И «транзита по башкирски» кстати как мы уже знаем не получилось.

Ильнар Гарифуллин






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  • Гость
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  • 1 | 25.12.2019, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
крик писателя Рашита Шакура (первого председателя БНЦ «Урал») — «Чего вам татарам тут еще не хватает».
==============================
В этом крике: «Чего вам татарам (Русски, Украинцам, Чувашам....и т.д.) тут еще не хватает», вся суть национальной политики башкир.



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6

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  • Участник
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  • 2 | 25.12.2019, 08:39 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4780 | Рейтинг: -733,5
Вот такие аппаратные игры велись на закате рахимовской эпохи между бюрократами из Администрации президента и Аппаратом Правительства. У каждой из этих сил было свое представление на то как надо обеспечить намечавшийся транзит власти в Башкортостане (тогда же в декабре 2009 в Татарстане такой транзит был осуществлен вполне успешно). После этой истории мне стало окончательно понятно, что дни рахимовской эпохи уже сочтены. Некогда наводивший ужас политический режим рухнул под грузом собственных противоречий и борьбы оппозиции. И «транзита по башкирски» кстати как мы уже знаем не получилось.
-------------------------
Не выдавай желаемое на действительное!!! Тебе до Ванги еще далеко,. но да Магадана очень близко!!!



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1

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  • Гость
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  • 3 | 25.12.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнару Гарифуллину ! Почему в РБ сами проживающие
татары должны защищать и продвигать свои идеи и планы
в жизнь !
ПОЧЕМУ руководство РТ , не имеет желания помочь людям
своей нации проживающим в РБ ?
И почему нельзя было не договориться руководству двух
республик ( РТ и РБ )по языковому вопросу просто -
о том какие государственные языки должны быть в них
прописаны -
ТРИ языка — в РТ татарский , башкирский , русский !

ТРИ языка -- в РБ башкирский , татарский , русский !
Раз близкие и родственные народы !
А так получается татары из Башкирии , должны бороться за
сохранение своих интересов на благо БЕЗДЕЛЬНИКОВ и
СЛОВОБЛУДОВ из РТ для их национальной значимости в РФ
. и получения политических дивидендов !

Почему татары из РТ ( руководство ) даже не хрюкает на эту
тему здесь ?
Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до
здешних татар , жителей РБ !



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6

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  • Гость
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  • 4 | 25.12.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему татары из РТ ( руководство ) даже не хрюкает на эту
тему здесь ?
Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до
здешних татар , жителей РБ !
_____________________________
я тебе больше скажу - русские из РФ (руководство) "Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до жителей" РФ
турк



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5

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  • Гость
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  • 5 | 25.12.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.12.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнару Гарифуллину ! Почему в РБ сами проживающие
татары должны защищать и продвигать свои идеи и планы
в жизнь !
ПОЧЕМУ руководство РТ , не имеет желания помочь людям
своей нации проживающим в РБ ?
==================================
Почему, да почему!!!!
Все очевидно,- Руководство одной "страны" не хочет, вмешиваиться во внутренние дела другой!
Вот РФ вмешалась в выборы США, и чуть 3-тья мировая не началась, а вы, только представте что будет если татарстан вмешается в дела башстана!!!!!
Тут уже, точно 3-тья мировая начнется и никому не поздаровится ни США, ни Евросоюзу, не говоря о каких то там Англии, Японии, Китае...



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3

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  • Гость
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  • 6 | 25.12.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не имея законных возможностей противиться (имеется ввиду: "изучению Т/Я")
======
это якобы защищающее Т/Я движение на самом деле добивается двух основных целей Путина:
- уничтожения башкрской и татарской наций;
- нарушение территориальной целостности РБ, а впоследствии и РТ.
Почему напрашивается такой вывод?
Башкиры, как впрочем и татары, внесли огромнейший вклад в формирование будущей РФ. Без этих наций РФ бы вообще не было. Русских, т.е.этой этнической группировки, было бы сколь её и положено, 3...4 млн чел..
Но цель Путина одна, чтобы ему и его подельникам сохранить оттяпанное у народа. Вы же прекрасно понимаете, что переводчик с португальского языка не смог бы у клана Рахимовых отобрать "БН"! Его бы попросту раздавили как вошь!
Только уничтожив башкир как нацию, будет возможно уничтожение татар как нацию! Когда исчезнут эти два наиболее стойких народа, путиноиды окончательно закрепят т.е. легимитизируют свой "хапок"!



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 25.12.2019, 09:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1419 | Рейтинг: +353,6
Где кац су ка? Алкаш, проснись там твоих мочат. Зулька с дедом не справляются. Башкир отатаривают а колдырь в коме.



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9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.12.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему татары из РТ ( руководство ) даже не хрюкает на эту
тему здесь ?
Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до
здешних татар , жителей РБ !
_______
я тебе больше скажу - русские из РФ (руководство) "Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до жителей" РФ
турк
________
______________
это просто-напросто последствие крепостного рабства. Его последствие до сих пор не изжито, это и паёк политкорректно именуемый прожиточным минимумом, и б/п служба в армии государству 95% фабрик и заводов которого принадлежат уже "новым" иностранцам, как это дал признательные показания деп ЕР Фёдоров, а Путин охраняет их интересы. Ну что вы хотите от сына уборщицы попрактиковавшегося в Тамбовской 0ПГ и ею продвинутого в КГБ и выше! Кстати об этом ребятки Явлинского высказали. А Путин сам с восторгом сообщает о своих подельниках с Тамбовской!



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2

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  • Участник
  •  
  • 9 | 25.12.2019, 09:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
3 | 25.12.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ильнару Гарифуллину ! Почему в РБ сами проживающие
татары должны защищать и продвигать свои идеи и планы
в жизнь !
ПОЧЕМУ руководство РТ , не имеет желания помочь людям
своей нации проживающим в РБ ?
И почему нельзя было не договориться руководству двух
республик ( РТ и РБ )по языковому вопросу просто -
о том какие государственные языки должны быть в них
прописаны -
ТРИ языка — в РТ татарский , башкирский , русский !

ТРИ языка -- в РБ башкирский , татарский , русский !
Раз близкие и родственные народы !
А так получается татары из Башкирии , должны бороться за
сохранение своих интересов на благо БЕЗДЕЛЬНИКОВ и
СЛОВОБЛУДОВ из РТ для их национальной значимости в РФ
. и получения политических дивидендов !

Почему татары из РТ ( руководство ) даже не хрюкает на эту
тему здесь ?
Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до
здешних татар , жителей РБ !
___________________________________________
В общем-то, хороший комментарий.
Но возникает ряд вопросов.
Почему руководство Татарстана должно проявлять заботу о населении соседнего региона?
Оно руководство региона или именно татар?
Руководство Татарстана должно заботиться о населении именно своего региона, не важно, какой национальности. А руководство Башкортостана должно заботиться о населении своего региона. И тоже независимо от национальности.



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2

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  • Гость
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  • 10 | 25.12.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнару Гарифуллину ! Почему в РБ сами проживающие
татары должны защищать и продвигать свои идеи и планы
в жизнь !
ПОЧЕМУ руководство РТ , не имеет желания помочь людям
своей нации проживающим в РБ ?
И почему нельзя было не договориться руководству двух
республик ( РТ и РБ )по языковому вопросу просто -
о том какие государственные языки должны быть в них
прописаны -
ТРИ языка — в РТ татарский , башкирский , русский !

ТРИ языка -- в РБ башкирский , татарский , русский !
Раз близкие и родственные народы !
А так получается татары из Башкирии , должны бороться за
сохранение своих интересов на благо БЕЗДЕЛЬНИКОВ и
СЛОВОБЛУДОВ из РТ для их национальной значимости в РФ
. и получения политических дивидендов !

Почему татары из РТ ( руководство ) даже не хрюкает на эту
тему здесь ?
Заняты воровством , хвастовством и перераспределением
бюджетной кормушки ?
Я все более и более убеждаюсь , им просто дела нет до
здешних татар , жителей РБ !


Кадерле туганым, вы задали вопрос и сами же на него ответили.
Руководство РТ полностью зависит от Москвы. Ни Шаймиев, ни Минниханов, понимая, что творят с татарами в соседней республике не могли и не могут встать на нашу с вами защиту. Стоит им только заикнуться и они потеряют все, что нажито ими "непосильным трудом".
Этим пользуются башкирские националисты, которых всегда поддерживает местная власть - напрямую, а центральная - косвенно, своим молчанием, как бы соглашаясь с национальным геноцидом - башкиризацией татар.
Как вам известно, татарский язык де факто является в РБ государственным языком, наряду с русскими и башкирским, но де юре он таковым не признан и башкирская власть на это никогда не согласится. И, к сожалению, это понимают лишь немногие Уфимские татары.
Почему татарский - никогда не будет признан гос.языком? Да потому, что тогда придется признать факт проживания в РБ более чем миллионного народа - татар, не ДИАСПОРЫ, а именно народа, имеющего все права, гарантированные Конституцией РФ и живущего на свой исторической землей. А отсюда один шаг до референдума о присоединении татарских районов к РТ.
Так что, надеяться нам надо только на самих себя.
Другое дело, сможем ли мы объединиться для решения наших вопросов? Пока что, я, например, вижу, что стакан с водой наполовину пуст.



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4

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  • Гость
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  • 11 | 25.12.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.12.2019, 09:49 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13797 | Рейтинг: -2000,3---------------а если не заботится обо всех и часть населения считает это правильно то что делать в этом случае ?



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0

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  • Гость
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  • 12 | 25.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что, надеяться нам надо только на самих себя.
Другое дело, сможем ли мы объединиться для решения наших вопросов? Пока что, я, например, вижу, что стакан с водой наполовину пуст.

Гафу итегез, забылподписаться,

Миннебай Улы



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3

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  • 13 | 25.12.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.12.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не имея законных возможностей противиться (имеется ввиду: "изучению Т/Я")
======
это якобы защищающее Т/Я движение на самом деле добивается двух основных целей Путина:
- уничтожения башкрской и татарской наций;
- нарушение территориальной целостности РБ, а впоследствии и РТ.
Почему напрашивается такой вывод?
Башкиры, как впрочем и татары, внесли огромнейший вклад в формирование будущей РФ. Без этих наций РФ бы вообще не было. Русских, т.е.этой этнической группировки, было бы сколь её и положено, 3...4 млн чел..
Но цель Путина одна, чтобы ему и его подельникам сохранить оттяпанное у народа. Вы же прекрасно понимаете, что переводчик с португальского языка не смог бы у клана Рахимовых отобрать "БН"! Его бы попросту раздавили как вошь!
Только уничтожив башкир как нацию, будет возможно уничтожение татар как нацию! Когда исчезнут эти два наиболее стойких народа, путиноиды окончательно закрепят т.е. легимитизируют свой "хапок"!
=====
Явлинский и пригрел этих антитатар!



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2

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  • 14 | 25.12.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртазел на конституцию одно место положил,вместо судов получил ордена.



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  • 15 | 25.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что, надеяться нам надо только на самих себя.

Миннебай Улы

-----------------------

ЧУЧХЕ - опора на свои силы.



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1

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  • 16 | 25.12.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вам, татарам , стоит не терять национальную идентичность ?. Вот вы женитесь и выходите замуж за русских , башкир ,евреев, и на( за) прочих.Не разговариваете чаще всего на своем языке9 многие позабыли, предпочитая русский) . На татарские концерты не ходите, книг татарских писателей не слушаете песен ,уезжаете куда нибудь ,только не в РТ.
О чем еще говорите ? Да еще вы согласились с устранением 5 графы в паспорте! . Как вы подтвердите свой татаризм, может нколку сделаете на одном месте?



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0

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  • 17 | 25.12.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салаватский межрайонный суд вынес в отношении 28-летнего парня за то, что он в феврале 2018 года оставил под видеороликом в соцсети «Вконтакте» комментарий, в котором содержались призывы к смене власти, а также к насилию против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.



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3

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  • 18 | 25.12.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 25.12.2019, 12:01 | Автор:

Что вам, татарам , стоит не терять национальную идентичность ?. Вот вы женитесь и выходите замуж за русских , башкир ,евреев, и на( за) прочих.Не разговариваете чаще всего на своем языке9 многие позабыли, предпочитая русский) . На татарские концерты не ходите, книг татарских писателей не слушаете песен ,уезжаете куда нибудь ,только не в РТ.
О чем еще говорите ? Да еще вы согласились с устранением 5 графы в паспорте! . Как вы подтвердите свой татаризм, может нколку сделаете на одном месте?
=================================================
Ты сперва себе наколку сделай , может тогда сумеешь свои претензии более четко предъявить татарам .
" Да еще вы согласились с устранением 5 графы в паспорте! ."
Скажи когда и где ?



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2

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  • 19 | 25.12.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.12.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 25.12.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Не имея законных возможностей противиться (имеется ввиду: "изучению Т/Я")
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это якобы защищающее Т/Я движение на самом деле добивается двух основных целей Путина:
- уничтожения башкрской и татарской наций;
- нарушение территориальной целостности РБ, а впоследствии и РТ.
Почему напрашивается такой вывод?
Башкиры, как впрочем и татары, внесли огромнейший вклад в формирование будущей РФ. Без этих наций РФ бы вообще не было. Русских, т.е.этой этнической группировки, было бы сколь её и положено, 3...4 млн чел..
Но цель Путина одна, чтобы ему и его подельникам сохранить оттяпанное у народа. Вы же прекрасно понимаете, что переводчик с португальского языка не смог бы у клана Рахимовых отобрать "БН"! Его бы попросту раздавили как вошь!
Только уничтожив башкир как нацию, будет возможно уничтожение татар как нацию! Когда исчезнут эти два наиболее стойких народа, путиноиды окончательно закрепят т.е. легимитизируют свой "хапок"!
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Явлинский и пригрел этих антитатар!
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0б этом беспутстве, с т.зр.науки, толкует и подтверждает проф-р "С.В. Савельев - Агония общества потребления. Что придумала мировая элита".



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  • 20 | 25.12.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 25.12.2019, 09:40 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1418 | Рейтинг: +353,5
Где кац су ка? Алкаш, проснись там твоих мочат. Зулька с дедом не справляются.
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А ведь и вправду, где же кац?В последний раз его видели с Карпини вместе возле магазина "Красное и белое" .Читали "книжки".



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