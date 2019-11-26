Ильнар Гарифуллин: «Все вдруг вспомнили что оказывается это день Конституции Башкортостана»

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Из Facebook. Сегодня 24 декабря все вдруг вспомнили что оказывается это день Конституции Башкортостана.Документа о котором кажется сами власти Башкирии давно забыли, как о ненужном рудименте. Вспоминает о ней лишь общественность, да и то как данность, не осмысливая ее содержания и значения. Между тем Конституция Башкортостана была принята де-факто лишь как приложение к российской конституции, когда дальше тянуть с принятием Основного Документа республики было уже невозможно. Уже мало кто об это вспоминает, но попытки принять конституцию Башкортостана всерьез предпринимались в 1992 и начале 1993 г. И каждый раз упирались в языковой вопрос, а именно в вопрос о том какие государственные языки должны быть в ней прописаны.Татарское национальное движение и органы местного самоуправления (городские и районные Советы) западной части Башкортостана требовали прописать в качестве государственного три языка — башкирский, русский и татарские языки. Муртаза Рахимов и поддерживавшее его башкирское национальное движение (в лице БНЦ «Урал» и Башкирской народной партии) упорно противилось этому и панически боялись самой мысли о том, что татарский язык может стать равноправным по статусу с башкирским и русским языками и обрести свою конституционную легитимность.Не имея законных возможностей противиться этому, было принято решение просто тянуть время и не принимать Конституцию Башкортостана. И вот дотянули до конца 1993 г., пока не был принят основной закон Российской Федерации и дальше тянуть с республиканской Конституцией уже было невозможно. Кстати пункт о государственных языках там так и не был прописан — дело успешно дотянули до 1999 г. когда был принят уже Закон о языках народов РБ.Но в связи с днем Конституции лично мне вспоминается другой казалось бы малозначительный эпизод, но который точно отражает политический расклад накануне падения режима Муртазы Рахимова. 24 декабря 2009 г. в свежеотстроенном Конгресс-холле башкирские общественники провели круглый стол по теме «как вернуть нам нашу Конституцию». Речи звучали самые разные, порой и крамольные. Под конец мероприятия короткую речь удалось произнести и мне.Правда это тут же вызвало неодобрительный крик писателя Рашита Шакура (первого председателя БНЦ «Урал») — «Чего вам татарам тут еще не хватает». Но дальнейший спор быстро замяли. Но суть не в этом. Съемку мероприятия провели корреспонденты «БСТ». Сюжет должен был выйти в эфир.И тут руководству БСТ позвонили из Администрации Президента с приказом ни в коем недопустить выхода сюжета в эфир. Но затем прозвучал уже другой телефонный звонок, на этот раз из Аппарата Правительства Башкортостана (премьер-министром был тогда Раиль Сарбаев) с приказом показать сюжет. В конечном итоге как рассказали сами журналисты БСТ, руководство официально слегло на больничный и больше не принимало никаких звонков.И да сюжет о круглом столе в Конгресс-холле так и не показали.Вот такие аппаратные игры велись на закате рахимовской эпохи между бюрократами из Администрации президента и Аппаратом Правительства. У каждой из этих сил было свое представление на то как надо обеспечить намечавшийся транзит власти в Башкортостане (тогда же в декабре 2009 в Татарстане такой транзит был осуществлен вполне успешно). После этой истории мне стало окончательно понятно, что дни рахимовской эпохи уже сочтены. Некогда наводивший ужас политический режим рухнул под грузом собственных противоречий и борьбы оппозиции. И «транзита по башкирски» кстати как мы уже знаем не получилось.