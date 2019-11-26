«Варяг будет использовать регион в своих целях, в первую очередь обогащать себя»

Экономист Дмитрий Котов в эфире «Эха» заметил, что по итогам 2019 года не стоит ожидать экономических свершений. По его словам, открытые новые социальные учреждения и коммерческие объекты — задел сделанный в предыдущий период.— Пожимаем плоды решений прошлого руководства. А 2019 — год великих планов и постановки новых целей, — сказал Котов.Цифры заявленных инвестиций и вложений кажутся амбициозными, но если их «размазать» по временной шкале, окажется, что это ровно то, что необходимо для исполнения майских указов.— Система стратегического планирования такова, что регионы ограничены в принятии решений, но есть показатели, цели которых достичь нужно обязательно. Они являются рейтингом глав, и если не достичь их – глава окажется в нижней части списка.600 млрд объём инвестиций в Татарии. В Башкирии – 268 млрд рублей.— Наши показатели соответствуют Самарской и Нижегородской области. Чтобы догнать Татарстан нужно двигаться темпами в 4 раза быстрее. Чтобы деньги вкладывали здесь, должны сложиться условия: рынок сбыта или сырье, или особенность в виде транспортных путей. Второе – предприятие можно заманить льготами. Республика пытается это сделать.По словам Котова вопрос о строительстве крупных логистических складов на территории Башкирии поднимается давно.— В любую сторону от Уфы – города-милионники в пределах 500 км. Создать хаб на юге было бы замечательно. Очевидно, что коллеги из Татарии быстрее ухватывают идею. Еще один момент: в Башкирии вводится ручное управление инвесторами в виде «инвестачасов». Плохой сигнал инвесторам: пока глава тут и принимает в кабинете, тебе зеленый свет. А если что-то изменится, к кому заходить? В районах такая же история: сменился глава и что делать? Ручной режим привлечения инвесторов. В Татарии все так же. Просто инвесторы согласные на такой режим уже там.Дмитрий Котов сторонник идеи ограничения прихода инвесторов извне Башкирии.— Инвестор приходит за своими целями – возможностью заработать, республику он использует, оставляет лишь налоги и социальную ответственность.Варяг будет использовать регион для своих целей, в первую очередь обогащать себя. Нужно изыскивать внутренние точки роста – использовать средства населения. Не внешний инвестор увозит доходы, а житель, зарабатывает здесь. Это сложный механизм, но он выделит республику.Нужно реформировать «излишнюю конгрессную деятельность» и убрать административное регулирование мероприятий. Например, приглашать спикеров по конкурсу.— Важно продлить эффект от форумов, не оставлять фотоотчёты в Фейсбуке, а прийти к результату.