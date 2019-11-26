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«Варяг будет использовать регион в своих целях, в первую очередь обогащать себя»

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Экономист Дмитрий Котов в эфире «Эха» заметил, что по итогам 2019 года не стоит ожидать экономических свершений. По его словам, открытые новые социальные учреждения и коммерческие объекты — задел сделанный в предыдущий период.

«Варяг будет использовать регион в своих целях, в первую очередь обогащать себя»


— Пожимаем плоды решений прошлого руководства. А 2019 — год великих планов и постановки новых целей, — сказал Котов.

Цифры заявленных инвестиций и вложений кажутся амбициозными, но если их «размазать» по временной шкале, окажется, что это ровно то, что необходимо для исполнения майских указов.

— Система стратегического планирования такова, что регионы ограничены в принятии решений, но есть показатели, цели которых достичь нужно обязательно. Они являются рейтингом глав, и если не достичь их – глава окажется в нижней части списка.

600 млрд объём инвестиций в Татарии. В Башкирии – 268 млрд рублей.

— Наши показатели соответствуют Самарской и Нижегородской области. Чтобы догнать Татарстан нужно двигаться темпами в 4 раза быстрее. Чтобы деньги вкладывали здесь, должны сложиться условия: рынок сбыта или сырье, или особенность в виде транспортных путей. Второе – предприятие можно заманить льготами. Республика пытается это сделать.

По словам Котова вопрос о строительстве крупных логистических складов на территории Башкирии поднимается давно.

— В любую сторону от Уфы – города-милионники в пределах 500 км. Создать хаб на юге было бы замечательно. Очевидно, что коллеги из Татарии быстрее ухватывают идею. Еще один момент: в Башкирии вводится ручное управление инвесторами в виде «инвестачасов». Плохой сигнал инвесторам: пока глава тут и принимает в кабинете, тебе зеленый свет. А если что-то изменится, к кому заходить? В районах такая же история: сменился глава и что делать? Ручной режим привлечения инвесторов. В Татарии все так же. Просто инвесторы согласные на такой режим уже там.

Дмитрий Котов сторонник идеи ограничения прихода инвесторов извне Башкирии.

— Инвестор приходит за своими целями – возможностью заработать, республику он использует, оставляет лишь налоги и социальную ответственность.

Варяг будет использовать регион для своих целей, в первую очередь обогащать себя. Нужно изыскивать внутренние точки роста – использовать средства населения. Не внешний инвестор увозит доходы, а житель, зарабатывает здесь. Это сложный механизм, но он выделит республику.

Нужно реформировать «излишнюю конгрессную деятельность» и убрать административное регулирование мероприятий. Например, приглашать спикеров по конкурсу.

— Важно продлить эффект от форумов, не оставлять фотоотчёты в Фейсбуке, а прийти к результату.

Дмитрий Котов, Эхо Москвы
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  • 1 | 25.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Пожимаем плоды решений прошлого руководства" - и как понять это выражение???



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  • 2 | 25.12.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инвестор приходит за своими целями – возможностью заработать, республику он использует, оставляет лишь налоги и социальную ответственность.
========================
Синонимы к слову ИНВЕСТОР: Вкладчик, спекулянт.
То бишь, - богатенький дядька (тетка), вкладывающий деньги, в чего либо, и планирующий на этом получить сверх прибыль.
Наглядный пример инвестора, это старуха-процентница из "Преступления и наказания".
Хватит уже народу мозги пудрить всякими там инвестициями, пора самим работать, а не справляешся иди нахрен !



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  • 3 | 25.12.2019, 09:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1419 | Рейтинг: +353,6
Ну да, ну да. Чо там год. Вот пройдет 20 лет тогда скажем. Когда говорить уже будет не о чем.



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  • 4 | 25.12.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот кошак не понимает что помимо денег в первую очередь нужны технологии и опыт работы ( компетенции ) .



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  • 5 | 25.12.2019, 10:34 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3950 | Рейтинг: -315,2
25.12.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инвестор приходит за своими целями – возможностью заработать, республику он использует, оставляет лишь налоги и социальную ответственность.
========================
Синонимы к слову ИНВЕСТОР: Вкладчик, спекулянт.
То бишь, - богатенький дядька (тетка), вкладывающий деньги, в чего либо, и планирующий на этом получить сверх прибыль.
Наглядный пример инвестора, это старуха-процентница из "Преступления и наказания".
Хватит уже народу мозги пудрить всякими там инвестициями, пора самим работать, а не справляешся иди нахрен !
________________
Всё правильно. В лучшем случае инвестор создаёт рабочие места. Всю прибыль выводит из РБ и из России.

Должны быть государственные инвестиции, а не частные, всяких жуликов.

Болваны из правительства видят привлечение инвесторов как панацею от всех бед, это неправильная политика.



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  • 6 | 25.12.2019, 12:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13808 | Рейтинг: -2000,9
Нормально Дмитрий Котов про инвесторов сказал.



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  • 7 | 25.12.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Бросьте трепаться, господин экономист.
В стране башкир никогда не было такого и вдруг опять.
Хабировым сорваны годовые планы федеральных программ по
капитальному ремонту, по ремонту дворов и подьездов.Пр этом только в Башкирии хватило ума учет ремонта вести по подьездам, не как положено по лестничным клеткам. А они разные у 8 подьездной многоэтажки на Айской и у бараков на Кремлевской.
Только в Башкирии хватило ума ремонтировать подьезды не отремонтировав предварительно грязные и запущенные дворы.
Везде непродуманность, истеричное нагнетание обстановки и разгул дикого непрофессионализма.
А экономист оправдывает чиновничий бренд: " В этом году мы вышли на площадки достижения позитивных результатов в будущем по всем направлениям"



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  • 8 | 25.12.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Мир добрых вестей.
Осенью этого года суд признал банкротом Белорецкий ММК, принадлежащий " инвестору" из Екатеринбурга.
За годы владения инвестор не выполнил ни одного пункта инвестплана, не восстановил молочное стадо в районе, не сменил изношенное оборудование и дважды отбив свои деньги бросил опустошенный завод.
Как то так господин Котов.



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  • 9 | 25.12.2019, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Не Котова, как экономиста, не знаю.
Знаю в стране башкир только одного публичного экономиста уровня Делягина или Глазьева.
Это Изотов, который глубоко в теме Соды и которого власти отправили депутатствовать подальше в Москву, сделав попытку обеспечить себе и владельцу Соды покой и стабильность, но не для стоящего на коленях региона.



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  • 10 | 25.12.2019, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся экономика РФ будет в заднице до тех пор, пока резко не снизят внутрироссийские цены на энергоносители! Так как этого никогда не дадут сделать олигархи от этих энергоносителей, то экономика РФ не поднимется до тех пор, пока этих олигархов не выгонят! Очень Опытный



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  • 11 | 25.12.2019, 18:31 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5738 | Рейтинг: +1485,9
Почему никто не скажет,что к Украине пришлось в ножки кланяться. 3 миллиарда заплатить из ваших налогов ,чтоб она ваш газ пропустила ,и сама покупала.
Северный поток хде?



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  • 12 | 25.12.2019, 18:41 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5738 | Рейтинг: +1485,9
В то время .когда в детские сады и школы некоего города в РБ,привезли трупное мясо,в неких городах Украины вводят шведский стол с 8 блюдами горячего.Это все ,что надо вам знать.



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  • 13 | 25.12.2019, 18:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1419 | Рейтинг: +353,6
Теперь Кетрин вместо нефти и газа биомасса. Она не кончается, помирают одни дебили, рождаются другие. Которые за тот же газ будут платить все больше ибольше.



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  • 14 | 25.12.2019, 18:45 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5738 | Рейтинг: +1485,9
Некоторые из этой биомассы сидят на Уже и ругают Кухарку. А кто ж виноват еще?



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  • 15 | 25.12.2019, 18:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5738 | Рейтинг: +1485,9
Хабиров ясно сказал,мамаши,не бойтесь рожайте больше детей,школы мы вам построим.



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