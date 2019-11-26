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Борьба нанайских мальчиков: Прокуратура требует пересмотреть оправдательный приговор Филиппову

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Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики апелляционное представление на оправдательный приговор Октябрьского райсуда Уфы по делу бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Уфы Марата Гареева. Ведомство просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, так как считает, что районный суд не оценил доказательства вины подсудимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Борьба нанайских мальчиков: Прокуратура требует пересмотреть оправдательный приговор Филиппову


Экс-чиновники были оправданы 9 декабря по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, а Марат Гареев — также по делу о незаконном хранении портативного прослушивающего устройства (ст. 138.1).

Судья районного суда Андрей Лебедев пришел к выводу, что в действиях подсудимых не было состава преступления и признал за ними право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.

Гособвинение просило приговорить бывшего вице-мэра к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Марата Гареева — к семи с половиной годам. Подсудимые настаивали на невиновности. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в ВС еще не назначена.

Бывшие чиновники мэрии обвинялись в том, что организовали включение в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья домов из кварталов, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Такие дома должны были расселяться за счет инвесторов, а если это сделает бюджет, застройщик обязан был компенсировать расходы. Из бюджета на расселение было потрачено более 1,6 млрд руб., при этом на момент расследования дела компенсации в бюджет не поступили.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 25.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прекратите бить себя ушами по щекам. Вон, каждый день в стране пачками безвинно сажают чиновников, губеров, ментов, ГБшников, вертухаев (список не полный), а наша Республика продемонстрировала себя островком законности и справедливости. Плыть против течения ой как трудно.



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  • Гость
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  • 2 | 25.12.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики
апелляционное представление на оправдательный приговор
Октябрьского райсуда Уфы по делу бывшего вице-мэра Уфы по
строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления
капитального строительства Уфы Марата Гареева........."
====================================================
Приведу один пример из окружающего нас общества .
Некто в лихие 90 гг сильно разбогател - на
мошенничестве и разных других антизаконных приемах,
пользуясь своим служебным положением !
В пылу вседозволенности и потери самоконтроля
ПО ГЛУПОСТИ обидел районного прокурора ! Не поделился !
И началась у этого товарища " сладкая " жизнь !
За семь лет следствий и допросов , до суда
этот товарищ потерял все нажитое " тяжелым " трудом !
( остался безработным , взятки следователям , оплата
работ якобы авторитетных " решальшиков " его вопроса )
В итоге ЗА СЕМЬ лет семья осталась без дома , квартиры
и ютилась в съемной квартире !
Так и здесь , будет Перераспределение Доходов от нажитого
" непосильным " трудом !
Конечно здесь масштабы другие , но закон перераспределения
никто не отменял !
,



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  • 3 | 25.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывшие чиновники мэрии обвинялись в том, что организовали включение в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья домов из кварталов, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий.
================================
Я на минутку представил себя на месте этих двух оправданных чиновников, и мне подумалось : С какого такого бадуна я, буду финансировать снос жилья которое по договору должен финансировать застройщик? Ну нахрена мне эта головная боль? Ведь это явное нарушение, грозящее тяжелыми последствиями! Да и за взятку бы не стал....., а вот за откат, и хороший откат, рискнуть можно!!!! Тут даже если и посОДют, то не велика беда, ну дадут года три это в худшем случае, отсижу два, потом на УДо, зато моя семья, мои дети, мои внуки будут жить припеваючи!
Ну где, и когда, я смогу заработать такие деньжища, если не посежу "двушечку"?!
Вот примерно так и думают современные нувариши.....



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  • 4 | 25.12.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Украденный бюджет пошел еще судье и председателю, наверно, оооооочень много.
за 10млн.руб зампрокурору РБ горбунову от филиппка ялалов сумел лишить и того, и другого должности, хотя сам своровал миллиарды.
К филиппку и гарееву не имеют претензий ни правителтьство рб, ни город.
все бы быльем поросло, ежели бы опять не ялалов.-сенатор, чтобы не искали настоящего виновника-его самого



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  • Гость
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  • 5 | 25.12.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Украденный бюджет пошел еще судье и председателю, наверно, оооооочень много.
за 10млн.руб зампрокурору РБ горбунову от филиппка ялалов сумел лишить и того, и другого должности, хотя сам своровал миллиарды.
К филиппку и гарееву не имеют претензий ни правителтьство рб, ни город.
все бы быльем поросло, ежели бы опять не ялалов.-сенатор, чтобы не искали настоящего виновника-его самого



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