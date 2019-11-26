Борьба нанайских мальчиков: Прокуратура требует пересмотреть оправдательный приговор Филиппову

Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики апелляционное представление на оправдательный приговор Октябрьского райсуда Уфы по делу бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Уфы Марата Гареева. Ведомство просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, так как считает, что районный суд не оценил доказательства вины подсудимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры.Экс-чиновники были оправданы 9 декабря по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, а Марат Гареев — также по делу о незаконном хранении портативного прослушивающего устройства (ст. 138.1).Судья районного суда Андрей Лебедев пришел к выводу, что в действиях подсудимых не было состава преступления и признал за ними право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.Гособвинение просило приговорить бывшего вице-мэра к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Марата Гареева — к семи с половиной годам. Подсудимые настаивали на невиновности. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в ВС еще не назначена.Бывшие чиновники мэрии обвинялись в том, что организовали включение в федеральную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья домов из кварталов, ранее переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Такие дома должны были расселяться за счет инвесторов, а если это сделает бюджет, застройщик обязан был компенсировать расходы. Из бюджета на расселение было потрачено более 1,6 млрд руб., при этом на момент расследования дела компенсации в бюджет не поступили.