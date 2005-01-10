Когда следующий Благовещенск?

Заместителем Рафаила Диваева в совете избран бывший ректор Уфимского государственного авиационного университета (в 2003-2014 годах) Мурат Гузаиров.
В состав совета вошли также председатель Союза женщин Башкирии Рашида Султанова, главреды «Башинформа» и ИД «Республика Башкортостан» Алик Шакиров и Гузель Набиева, телеведущие Элла Курильская и Светлана Валиева, председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина, директор Национального симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин, имам-хатыб мечети «Ляля-Тюльпан» Равиль Мамлеев, худрук уфимского русского драматического театра Михаил Рабинович, бывший глава уфимского представительства МИД РФ Зиннур Марданов и другие. Совет избирается на три года.
Коммерсант
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