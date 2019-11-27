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А на самом деле, проголосовали бы и за собаку

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Сенатор Ирек Ялалов в эфире «Эха» пояснил, что проголосовал за закон о гражданах-иноагентах потому, что членов Совета Федерации ознакомили с «серьезной аналитической запиской». С его слов, сенаторам показали «закрытую часть аналитики», показывающую «весь аспект».

А на самом деле, проголосовали бы и за собаку


— Этот канал (иноагенты — ред) стал объективным каналом воздействия на внутреннюю политику некоторых стран, приведшим к смене власти. Мы смотрим через розовые очки, в мире не все так просто. Самыми чистыми помыслами манипулируют серьезные структуры. Здесь все взвешиваешь… а то, что в СМИ прозвучало – это одна грань проблемы, — заметил сенатор.

В конце ноября Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц. Ранее Госдума приняла закон в третьем чтении, его поддержало 311 депутатов, четверо воздержались.

Законопроект предполагает, что «иностранными агентами» могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – «иностранных агентов» или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В соответствии с поправками, с 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.

В первый раз гражданам будет грозить административный штраф в размере 10 тысяч, должностным лицам — 50 тысяч рублей и юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц — 100 тысяч рублей, на юрлиц — 1 млн рублей.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и является презиком, а тех, кто эти деньги возвращает в РФ обзывает ино агентами. Прямь как в сказке: "битый не битого везёт"!



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  • 2 | 26.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртаза Рахимов иностранный агент?



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  • 3 | 26.12.2019, 09:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66768 | Рейтинг: +12109,2
И мы прекрасно знаем кто на наши деньги вмешивается в дела других стран - уже многие-многие годы - почти 100 лет.
"Мы на горе всем буржуям мировой пожар радуем" - и раздуваем изо всех сил - целый век.



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 26.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
членов Совета Федерации ознакомили с «серьезной аналитической запиской».
====================================
А я убежден, без всяких "серьезных аналитических записок", что именно такие как ялалов, подрывают основы Государственности, именно они источник всех наших бед!!!



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  • Гость
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  • 5 | 26.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ тоже ознакомьте с "закрытой частью аналитики'или боитесь? Миллиардами воровать и вывозить за бугор - патриот, говорить о ворах - иностранный агент!



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  • 6 | 26.12.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ялалов наворовался, накуролесил, похитил бюджет.
Яро боролся с филиппком, -когда зампрокурора горбунов за 10млн.руб прикрыл филиппка, так он через караулова и бастрыкина (там уже не 10 млн.руб бюджетных денег ушло) добился уголовного дела против горбунова и снятия с должности. Если бы он это делал как блюститель законов при этом!!!
Он проталкивал свои меркантильные интересы - расчищал себе дорогу к хищению бюджета - все его замы его подельники, только филиппов был хамитовским.



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  • 7 | 26.12.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов добился того, что Прокуратура РБ направила апелляционную жалобу на незаконное судебное прикрытие обвиняемых в хищении 1,6млрд.руб филиппова и гареева судьей лебедевым в октябрьсом суде 9.12.2019г

Еще бы, он это проделал, чтобы не занялись им самим, уворовавшим 1,6млрд руб бюджетных денег через своих аффилированных застройщиков совместно с нач. УКСа Гареевым -причина в этом



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  • Гость
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  • 8 | 26.12.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов добился того, что Прокуратура РБ направила апелляционную жалобу на незаконное судебное прикрытие обвиняемых в хищении 1,6млрд.руб филиппова и гареева судьей лебедевым в октябрьсом суде 9.12.2019г

Еще бы, он это проделал, чтобы не занялись им самим, уворовавшим 1,6млрд руб бюджетных денег через своих аффилированных застройщиков совместно с нач. УКСа Гареевым -причина в этом



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0

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  • Участник
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  • 9 | 26.12.2019, 10:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3951 | Рейтинг: -315,1
Кухарка со своим подьюбочным клятвопреступником и есть иностранные агенты.



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  • Гость
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  • 10 | 26.12.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.12.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован

Народ тоже ознакомьте с "закрытой частью аналитики'или боитесь? Миллиардами воровать и вывозить за бугор - патриот, говорить о ворах - иностранный агент!
======
такое может удумать законодательно только разведёнка типа Путина. Его Люська посмотрела как он деньжищи другим бабам сплавляет и ушла от него, когда детки то бишь дочурки повырастали!



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  • 11 | 26.12.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.12.2019, 10:54 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3951 | Рейтинг: -315,2
Кухарка со своим подьюбочным клятвопреступником и есть иностранные агенты.
====
Хрюкало, ты тоже от жены деньги от семьи другой бабе сплавляешь?! И она рада?!
Ждём-с хрючание!



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0

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  • Эксперт
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  • 12 | 26.12.2019, 11:40 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39114 | Рейтинг: +5322,6
9 | 26.12.2019, 10:54 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3951 | Рейтинг: -315,2
Кухарка со своим подьюбочным клятвопреступником и есть иностранные агенты.
========================================================
Золотые слова!



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4

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  • Начинающий
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  • 13 | 26.12.2019, 11:41 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 92 | Рейтинг: -3,1
Плану Даллеса надо противодействовать, иначе моральное разложение приведёт к развалу страны. Внутренние и внешние враги разваливали экономику, Путин вырулил и благодаря его усилиям страна ещё жива.



Оценили
1

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  • Гость
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  • 14 | 26.12.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.12.2019, 09:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66768 | Рейтинг: +12109,2
И мы прекрасно знаем кто на наши деньги вмешивается в дела других стран - уже многие-многие годы - почти 100 лет.
"Мы на горе всем буржуям мировой пожар радуем" - и раздуваем изо всех сил - целый век.
____________________
До Нового года ещё 5 дней, а Кухарка уже в стельку!



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  • 15 | 26.12.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.12.2019, 11:41 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 91 | Рейтинг: -3,1
Плану Даллеса надо противодействовать, иначе моральное разложение приведёт к развалу страны. Внутренние и внешние враги разваливали экономику, Путин вырулил и благодаря его усилиям страна ещё жива.
============================================================
===
Путин сам отнял у граждан России, не позволил это сделать "внешним врагам"
на 420морд S, ограбленных у граждан России, он может купить всю африку -пригожинские вагнеры путина там уже орудуют вовсю.



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  • 16 | 26.12.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.12.2019, 11:41 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 91 | Рейтинг: -3,1
Плану Даллеса надо противодействовать, иначе моральное разложение приведёт к развалу страны. Внутренние и внешние враги разваливали экономику, Путин вырулил и благодаря его усилиям страна ещё жива.
============================================================
===
Путин сам отнял у граждан России, не позволил это сделать "внешним врагам"
на 420морд S, ограбленных у граждан России, он может купить всю африку -пригожинские вагнеры путина там уже орудуют вовсю.



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0






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