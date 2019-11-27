А на самом деле, проголосовали бы и за собаку

Сенатор Ирек Ялалов в эфире «Эха» пояснил, что проголосовал за закон о гражданах-иноагентах потому, что членов Совета Федерации ознакомили с «серьезной аналитической запиской». С его слов, сенаторам показали «закрытую часть аналитики», показывающую «весь аспект».— Этот канал (иноагенты — ред) стал объективным каналом воздействия на внутреннюю политику некоторых стран, приведшим к смене власти. Мы смотрим через розовые очки, в мире не все так просто. Самыми чистыми помыслами манипулируют серьезные структуры. Здесь все взвешиваешь… а то, что в СМИ прозвучало – это одна грань проблемы, — заметил сенатор.В конце ноября Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц. Ранее Госдума приняла закон в третьем чтении, его поддержало 311 депутатов, четверо воздержались.Законопроект предполагает, что «иностранными агентами» могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – «иностранных агентов» или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В соответствии с поправками, с 1 февраля 2020 года вводится административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица с аналогичным статусом, либо за неисполнение иным лицом из реестра СМИ-иноагентов требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента.В первый раз гражданам будет грозить административный штраф в размере 10 тысяч, должностным лицам — 50 тысяч рублей и юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тысяч рублей, на должностных лиц — 100 тысяч рублей, на юрлиц — 1 млн рублей.