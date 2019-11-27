«Башкорт» подозревают в экстремизме

Прокуратура Башкирии 18 декабря нашла признаки экстремистской деятельности в работе республиканской общественной организации «Башкорт».Движению выдано предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности и дано два месяца на устранение нарушений, следует из документа, опубликованного башкирскими активистами в социальных сетях.Прокуратура сообщает, что провела проверку организации и установила, что ее лидерами являются ранее судимые по «экстремистским статьям» лица, в том числе Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов, которых организация называет «старейшинами» и «аксакалами». На интернет-ресурсах «Башкорта» деятельность этих лиц «по совершению преступлений экстремистской направленности пропагандируется и положительно оценивается», отмечается в тексте предупреждения. Далее прокуратура ссылается на ФЗ «Об общественных объединениях», который запрещает занимать руководящие должности в общественных объединениях лицам, в действиях которых суды установили признаки экстремистской деятельности.К другим нарушениям ведомство отнесло тот факт, что активисты «Башкорта» проводят публичные мероприятия, которые называют «йыйынами» — сходами башкир. Однако, отмечает прокуратура, специалисты Башгосуниверситета по итогам комплексного историко-психологического исследования видеозаписей йыйынов пришли к выводу о том, что эти собрания йыйынами не являются.По мнению ведомства, йыйыны используются активистами «Башкорта» для «призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в состав новых участников».Также ведомство припомнило движению митинги в защиту башкирского языка, которые проводились в 2017 году. Так, высказывания на митинге в сентябре 2017 года «имели лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды по признаку национальности, языка и происхождения», отмечает ведомство, ссылаясь на очередное комплексное психолого-лингвистическое исследование, проведенное в октябре 2017 года специалистами Башгосуниверситета по поручению прокуратуры. По итогам митингов, в декабре 2017 года, руководителю «Башкорта» Фаилю Алчинову и его заместителю Руслану Гаппасову было выдано предостережение о недопустимости экстремистской деятельности, отмечают в прокуратуре.Движение «Башкорт» известно в Башкирии выступлениями за отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова, митингами в защиту башкирского языка, а также выступлениями за сохранение гор-шиханов, в том числе шихана Куштау, который передан в разработку Башкирской содовой компании.В движении «Башкорт» намерены обжаловать предупреждение. Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов не являются руководителями организации, отмечают активисты в группе движения «Башкорт» в социальной сети «В контакте». «Никакой экстремистской деятельности "Башкорт" не вела, не ведет и не собирается вести»,— говорится в заявлении. В организации связывают предупреждение прокуратуры с тем, что власти республики и силовые структуры «давно пытаются нейтрализовать деятельность организации или же просто ее ликвидировать».