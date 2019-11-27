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«Башкорт» подозревают в экстремизме

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Прокуратура Башкирии 18 декабря нашла признаки экстремистской деятельности в работе республиканской общественной организации «Башкорт».

«Башкорт» подозревают в экстремизме


Движению выдано предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности и дано два месяца на устранение нарушений, следует из документа, опубликованного башкирскими активистами в социальных сетях.

Прокуратура сообщает, что провела проверку организации и установила, что ее лидерами являются ранее судимые по «экстремистским статьям» лица, в том числе Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов, которых организация называет «старейшинами» и «аксакалами». На интернет-ресурсах «Башкорта» деятельность этих лиц «по совершению преступлений экстремистской направленности пропагандируется и положительно оценивается», отмечается в тексте предупреждения. Далее прокуратура ссылается на ФЗ «Об общественных объединениях», который запрещает занимать руководящие должности в общественных объединениях лицам, в действиях которых суды установили признаки экстремистской деятельности.

К другим нарушениям ведомство отнесло тот факт, что активисты «Башкорта» проводят публичные мероприятия, которые называют «йыйынами» — сходами башкир. Однако, отмечает прокуратура, специалисты Башгосуниверситета по итогам комплексного историко-психологического исследования видеозаписей йыйынов пришли к выводу о том, что эти собрания йыйынами не являются.

По мнению ведомства, йыйыны используются активистами «Башкорта» для «призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в состав новых участников».

Также ведомство припомнило движению митинги в защиту башкирского языка, которые проводились в 2017 году. Так, высказывания на митинге в сентябре 2017 года «имели лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды по признаку национальности, языка и происхождения», отмечает ведомство, ссылаясь на очередное комплексное психолого-лингвистическое исследование, проведенное в октябре 2017 года специалистами Башгосуниверситета по поручению прокуратуры. По итогам митингов, в декабре 2017 года, руководителю «Башкорта» Фаилю Алчинову и его заместителю Руслану Гаппасову было выдано предостережение о недопустимости экстремистской деятельности, отмечают в прокуратуре.

Движение «Башкорт» известно в Башкирии выступлениями за отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова, митингами в защиту башкирского языка, а также выступлениями за сохранение гор-шиханов, в том числе шихана Куштау, который передан в разработку Башкирской содовой компании.

В движении «Башкорт» намерены обжаловать предупреждение. Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов не являются руководителями организации, отмечают активисты в группе движения «Башкорт» в социальной сети «В контакте». «Никакой экстремистской деятельности "Башкорт" не вела, не ведет и не собирается вести»,— говорится в заявлении. В организации связывают предупреждение прокуратуры с тем, что власти республики и силовые структуры «давно пытаются нейтрализовать деятельность организации или же просто ее ликвидировать».

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 26.12.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Башкорт» подозревают в экстремизме
===============================
Если в экстремизме только "подозреваю", то в том что организация "Пчелиноголовых (баш,-голова; корт,-пчелиный), махровая, националистическая организация лично у меня сомнений не вызывает!



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на изображении изображена персона фенотипно радикально не похожая Хамидулина Салавата

любопытно - кто из же них башкир?



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  • Гость
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  • 3 | 26.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто то из умных людей сказал что фашиками в 21 веке будут называть антифашиков, Ярлыки вешают на мирных мусульман и на 24 года в зиндан. Я думаю где проживают башкиры они могут нацделами заниматься, но Уфа никогда не был башкирским



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  • Эксперт
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  • 4 | 26.12.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66768 | Рейтинг: +12109,2
что ее лидерами являются ранее судимые по «экстремистским статьям» лица, в том числе Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин и Айрат Дильмухаметов
______________________________________
Это наглая неприкрытая ЛОЖЬ!
Никогда означенные лица не были лидерами Башкорта.
Да, Башкорт националистическое движение. А какое по-вашему движение НОД? Уже в названии - АЦИОНАЛЬНО-освободительное движение...
Из вики:
Идеология
суверенитет РФ
охранительство
государственный национализм
ультраконсерватизм
путинизм


А СЕРБ?
Читаем в википедии:
Русское освободительное движение «SERB» (ранее известное как «Юго-восточный радикальный блок» SERB (South East Radical Block)) — националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины.
Идеология
лоялизм
национализм
русофильство
антилиберализм



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  • Гость
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  • 5 | 26.12.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они должны определиться, они или экологи или упаковщики чемоданов для "понаехавших". На двух стульях то усидеть седалища не хватит.



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  • 6 | 26.12.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно наступила потребность: объявить все общественные организации экстремистскими да и позакрывать их.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин много лет тому назад описал подобную ситуацию.



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  • 7 | 26.12.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели? Случилось чудо! Наконец то обратили внимание на Башкирию. Хватит уже государству заигрывать с нациками всех мастей. Благодаря этим аульным выступлениям, вся качественная молодежь, в независимости от национальности, сбежала из Уфы. Люди среднего поколения тоже не хотят жить среди этой дремучей дикости. Уже социальный облик Уфы изменился и не в лучшую сторону. Если этих недоумков не остановить, то они уничтожат наш многонациональный, многоликий, наш любимый город.



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  • 8 | 26.12.2019, 11:48 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 92 | Рейтинг: -3,1
Да это секта, вообще-то. И они уничтожат не только Уфу, нацики всех регионов захватили СМИ и интернет, и претворяют план Даллеса в жизнь.



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