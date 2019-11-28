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Реальные, большие сроки по мутному делу

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Трое бывших уфимских полицейских признаны виновными в групповом изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой. Кировский райсуд Уфы сегодня двоих из подсудимых приговорил к семи годам лишения свободы каждого, а третий получил шесть лет колонии общего режима. Экс-полицейские свою вину не признали. Их адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор. Потерпевшая сторона в целом удовлетворена наказанием.

Реальные, большие сроки по мутному делу


Сегодня Кировский районный суд Уфы огласил резолютивную часть приговора экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и бывшему начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку. Они признаны виновными в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) в отношении 23-летней дознавательницы отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламовой.

Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву суд назначил по каждой статье по шесть лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний бывшие полицейские получили по семь лет колонии общего режима. Павел Яромчук, у которого на иждивении находятся четверо малолетних детей, что стало смягчающим обстоятельством, путем частичного сложения наказаний приговорен к шести годам колонии общего режима (суд ему назначил по пять лет по каждой статье).

Кроме того, бывшие полицейские должны выплатить потерпевшей солидарно 3 млн руб. компенсации морального вреда. Гульназ Фатхисламова просила взыскать с них 100 млн руб.

В срок отбытия наказания экс-полицейским зачтено время содержания под стражей в следственном изоляторе (с ноября 2018 года по апрель-май 2019 года) из расчета один день за полтора, а также время их нахождения под домашним арестом с мая по 26 декабря из расчета один день за два. До вступления приговора в законную силу осужденные останутся под домашним арестом.

Мотивировочная часть приговора не зачитывалась, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме, но сегодня судья Равиль Идиатулин разрешил СМИ присутствовать в зале заседаний.

В октябре 2018 года дознавательница — дочь тогдашнего замглавы регионального управления Росгвардии, а ныне вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова — заявила в правоохранительные органы, что была изнасилована коллегами в отделе полиции Уфимского района. Там девушка вместе с подругой распивала с осужденными спиртные напитки.

В ходе расследования все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены со службы за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Сами подсудимые вину не признали и заявляли, что изнасилования не было. На процессе их защита указывала на нестыковки в показаниях потерпевшей и наличие алиби у своих подзащитных.

По словам экс-полицейских, обвинение построено исключительно на показаниях Гульназ Фатхисламовой, которые несколько раз менялись в ходе слушаний.

Адвокаты осужденных сообщили, что не согласны с приговором и будут его обжаловать. Защитник Павла Яромчука Наиль Багаутдинов считает, что многие доказательства обвинения не нашли своего подтверждения в суде. «Гульназ Фатхисламова несколько раз меняла свои показания относительно времени, когда якобы произошло это изнасилование»,— заявил “Ъ” господин Багаутдинов.

Гособвинение запрашивало для подсудимых более жесткое наказание: для Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — по девять лет лишения свободы, для Павла Яромчука — восемь. Вместе с тем в прокуратуре Башкирии считают, что суд назначил «вполне адекватные сроки».

Чтобы решить, будем ли мы его обжаловать, надо изучить мотивировочную часть»,— прокомментировали “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая сторона также не определилась, будет ли обжаловать приговор. Адвокат Гульназ Фатхисламовой Ирина Валиева заявила, что в целом удовлетворена исходом дела. «Приговор обвинительный с хорошим наказанием в виде реального лишения свободы и возмещением морального вреда. По большому счету я удовлетворена приговором»,— пояснила Ирина Валиева после оглашения приговора, добавив, что «девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых». Потерпевшая, выходя из здания суда, вместо ответов на вопросы журналистов поздравила всех с наступающим Новым годом.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 27.12.2019, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых».



Девочка? В каком месте??



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  • 2 | 27.12.2019, 08:53 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5
Реальные, большие сроки по мутному делу?
==========================================================
Ничего там мутного нет. Мутным его считают проплаченные адвокаты и наша старушка, считающая себя авторитетом.
Доказательства убедительные, а самое главное- следы избиения.



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  • 3 | 27.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реальные, большие сроки по мутному делу
=====================
У меня к ментам, никокого сочувствия нет, если даже все не совсем так как определил суд, то все равно их наверняка есть за что сажать. Если хорошо капнут,ь то выяснися что не за красивые глазки они получили свои должности, и наверняка на их совести десятки загубленных жизней людей которых они сажали по сфабрикованным делам.



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  • 4 | 27.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Сами подсудимые вину не признали и заявляли, что изнасилования не было. ...
То есть по версии полицейских все было по доброму согласию... Или же полового акта вообще не было...А разве сам факт групповухи красит высокопоставленных полисменов.



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3

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  • 5 | 27.12.2019, 09:14 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5
3 | 27.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован

=====================
У меня к ментам, никокого сочувствия нет, если даже все не совсем так как определил суд, то все равно их наверняка есть за что сажать.
=============================
Не надо фантазировать
.Просто есть простое правило- девушку нельзя бить.



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  • 6 | 27.12.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доказательства убедительные, а самое главное- следы избиения.


А зачем бить то ?! если пьяна и 3 здоровенных мужика ?

СОПРОТИВЛЕНИЕ оказывала ?



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7

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  • Эксперт
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  • 7 | 27.12.2019, 09:18 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5
Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66775 | Рейтинг: +12108,4


А мохнатка-клеветница - осталась на свободе и, возможно, при деньгах.
Берегись - может встретиться на пути (не первые же от нее потрадали)... бох то ведь точно - не Тимошка, так что под ним ходишь, как и эти...
=========================================================
Сколько же гавна может храниться в одной глупой и амбициозной башке?



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  • 8 | 27.12.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
|Когда следующий Благовещенск?

80 | 26.12.2019, 17:48
безнаказано они могли трахнуть тока деревенскую почтальоншу ( назаров), а не дочь жандарма и они об этом прекрасно знали...и нех тут про молодость рассказывать, хоть ты какой бухой - насиловать нельзя, табу.... износа не было , ну и хусим , Юнг , куда прикажете доставить ????
турк

82 | 26.12.2019, 18:17 |
Значить Диваевским ОМОН (вцам ) можно было безнаказно насиловать всех районных деревенских и город Благовещенск
Они то ОМОН( овцы ) Диваеевские падали были трезвые , табу на них не распространялось ?
турк у тебя все " шарики " дома в черепушке ?

88 | 26.12.2019, 19:56 |
был не прав про Базилевку, опять тырнет дебилам в свободное пользование дали
ну где ты тупистень увидел что МОЖНО? ну ткни меня носом в моё дерьмо, идиотина блять .. МОГЛИ и МОЖНО - разные вещи... сцсука , ну скока же дебилов земля носит
турк
==============================================
МОГЛИ и МОЖНО - разные вещи.. ?? В итоге быстро куда то побежал !

Раньше такого никогда не было, с другими девушками легко заводил диалог , но с ней ты полный турок - обморочный придурок.!



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  • 9 | 27.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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2 момента
1. на начальном этапе темы мною было написано - подстава... итог логичен - папа вице премьер. не факт что папа подставлял, но кого то нужно было сместить и назначить своего... еще раз - хусим, Юнг куда доставить?

2. В срок отбытия наказания экс-полицейским зачтено время содержания под стражей в следственном изоляторе (с ноября 2018 года по апрель-май 2019 года) из расчета один день за полтора, а также время их нахождения под домашним арестом с мая по 26 декабря из расчета один день за два. До вступления приговора в законную силу осужденные останутся под домашним арестом.
блять я в лыжи обутый что ли ... 1 к 1.5 в СИЗО и 1 к 2 дома???? Юнг . вопрос - это серьезно? дома сидеть выгоднее чем в сизо?
турк



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не переживайте так глубоко - сроки ущё трижды скостят,если даже доберутся до зоны азбободят по УДО,на старый новый год будут дома



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  • 11 | 27.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.12.2019, 09:14 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39187 | Рейтинг: +5315,2
3 | 27.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован

=====================
У меня к ментам, никокого сочувствия нет, если даже все не совсем так как определил суд, то все равно их наверняка есть за что сажать.
=============================
Не надо фантазировать
.Просто есть простое правило- девушку нельзя бить.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Полностью согласен по поводу девушки, но тут другая ситуация: меты отимели мента!
Вы мне еще прочитайте лекцию по поводу того, что во время рукопашной схватки, на поле боя девушек,-небить!!!



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  • Участник
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5 | 27.12.2019, 09:14 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39187 | Рейтинг: +5314,8
3 | 27.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован

=====================
У меня к ментам, никокого сочувствия нет, если даже все не совсем так как определил суд, то все равно их наверняка есть за что сажать.
=============================
Не надо фантазировать
.Просто есть простое правило- девушку нельзя бить.
===========================

есть простое правило - на работе - не пей! выпила водки - береги пелотку!!!



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  • 13 | 27.12.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован

...Сами подсудимые вину не признали и заявляли, что изнасилования не было. ...
То есть по версии полицейских все было по доброму согласию... Или же полового акта вообще не было...А разве сам факт групповухи красит высокопоставленных полисменов.
======
в великой стране где член Тамбовской 0ПГ несменяем 20 лет и в депы ГД ФС РФ за уши протаскивает группового насильника несовершеннолетней девочки Назарова Андрея Геннадьевича с такими удивительныно башкирскими Ф.И.О. а потом тащит за те же уши в премьеры РБ удивляться нечему. Министр МВД РБ не снят, презик не снят, т.е.все они поощряются нашим великим народом!



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  • 14 | 27.12.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это наказание им за грехи и преступления всего НКВД, милиции, полиции начиная с первых дней Советской власти и по сегодняшний день. Христос тоже ведь пострадал за грехи всего человечества.



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  • # 15 | 27.12.2019, 10:01 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4782 | Рейтинг: -733,8

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  • 16 | 27.12.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дочь иркутского избиркома, сбившая двух девушек в 2009 году, амнистирована...Сердюковская Васильева на свободе...
осиротевшие Беслаские мамы в каталажке затем откупились квартирами...
и этих не только освободят, но и по примеру А.Г. Назарова на тёпленькую должность определят...

Путин наш президент... "вертикаль власти"... "если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так"...а если был всегда "а так"..!



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  • 17 | 27.12.2019, 10:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
Мотивировочная часть приговора не зачитывалась, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме
___________________________________________________
Не просто в закрытом - а ТАЙНОМ. Что говорит о заведомом сокрытии отсутствия доказательной базы в этом резонансном для общественности деле.

Люди разумные - да-да, те которые Homo sapiens - анализируя то, что есть в открытом доступе, складывая логические цепочки - прекрасно осознают, что никакого изнасилования не было.
Доказательств нет. И наоборот - есть доказательства того, что шмара нагло врет, меняя показания.

Я прекрасно понимаю, что эти "мальчики" в своей жизни не мало совершили противоправных деяний и, возможно, даже против личностей невиновных. Можно было бы сказать - пусть это будет наказанием им за все их прежние прегрешения, которые они совершили за свою карьеру.

НО! Шмара-то ушла от наказания, да еще и незаконно обогатилась!



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  • # 18 | 27.12.2019, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5

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  • 19 | 27.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
менты в ментовке ментовку...

Путин наш президент!!1



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  • # 20 | 27.12.2019, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5

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