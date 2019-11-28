Реальные, большие сроки по мутному делу?

Трое бывших уфимских полицейских признаны виновными в групповом изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой. Кировский райсуд Уфы сегодня двоих из подсудимых приговорил к семи годам лишения свободы каждого, а третий получил шесть лет колонии общего режима. Экс-полицейские свою вину не признали. Их адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор. Потерпевшая сторона в целом удовлетворена наказанием.Сегодня Кировский районный суд Уфы огласил резолютивную часть приговора экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и бывшему начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку. Они признаны виновными в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) в отношении 23-летней дознавательницы отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламовой.Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву суд назначил по каждой статье по шесть лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний бывшие полицейские получили по семь лет колонии общего режима. Павел Яромчук, у которого на иждивении находятся четверо малолетних детей, что стало смягчающим обстоятельством, путем частичного сложения наказаний приговорен к шести годам колонии общего режима (суд ему назначил по пять лет по каждой статье).Кроме того, бывшие полицейские должны выплатить потерпевшей солидарно 3 млн руб. компенсации морального вреда. Гульназ Фатхисламова просила взыскать с них 100 млн руб.В срок отбытия наказания экс-полицейским зачтено время содержания под стражей в следственном изоляторе (с ноября 2018 года по апрель-май 2019 года) из расчета один день за полтора, а также время их нахождения под домашним арестом с мая по 26 декабря из расчета один день за два. До вступления приговора в законную силу осужденные останутся под домашним арестом.Мотивировочная часть приговора не зачитывалась, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме, но сегодня судья Равиль Идиатулин разрешил СМИ присутствовать в зале заседаний.В октябре 2018 года дознавательница — дочь тогдашнего замглавы регионального управления Росгвардии, а ныне вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова — заявила в правоохранительные органы, что была изнасилована коллегами в отделе полиции Уфимского района. Там девушка вместе с подругой распивала с осужденными спиртные напитки.В ходе расследования все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены со службы за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.Сами подсудимые вину не признали и заявляли, что изнасилования не было. На процессе их защита указывала на нестыковки в показаниях потерпевшей и наличие алиби у своих подзащитных.По словам экс-полицейских, обвинение построено исключительно на показаниях Гульназ Фатхисламовой, которые несколько раз менялись в ходе слушаний.Адвокаты осужденных сообщили, что не согласны с приговором и будут его обжаловать. Защитник Павла Яромчука Наиль Багаутдинов считает, что многие доказательства обвинения не нашли своего подтверждения в суде. «Гульназ Фатхисламова несколько раз меняла свои показания относительно времени, когда якобы произошло это изнасилование»,— заявил “Ъ” господин Багаутдинов.Гособвинение запрашивало для подсудимых более жесткое наказание: для Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — по девять лет лишения свободы, для Павла Яромчука — восемь. Вместе с тем в прокуратуре Башкирии считают, что суд назначил «вполне адекватные сроки».Чтобы решить, будем ли мы его обжаловать, надо изучить мотивировочную часть»,— прокомментировали “Ъ” в пресс-службе ведомства.Потерпевшая сторона также не определилась, будет ли обжаловать приговор. Адвокат Гульназ Фатхисламовой Ирина Валиева заявила, что в целом удовлетворена исходом дела. «Приговор обвинительный с хорошим наказанием в виде реального лишения свободы и возмещением морального вреда. По большому счету я удовлетворена приговором»,— пояснила Ирина Валиева после оглашения приговора, добавив, что «девочка выстояла против 17 адвокатов и трех подсудимых». Потерпевшая, выходя из здания суда, вместо ответов на вопросы журналистов поздравила всех с наступающим Новым годом.