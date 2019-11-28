Сулейманова не при делах. За глушилки ответит простая шестерка

Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении должностного лица Городского дворца культуры (ГДК), ответственного за установку и использование блокиратора радиосигналов в помещении ГДК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 13.4 КоАП РФ («Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения»), сообщили в ведомстве на запрос “Ъ-Уфа“. Статья предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.Блокиратор радиосигналов (стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40») использовался в помещении ГДК 15 ноября во время проведения общественных слушаний по проекту строительства научного экоцентра с дельфинарием в парке культуры и отдыха Кашкадан. В результате участники слушаний были лишены возможности использовать мобильную связь, на что обратили внимание журналисты.Редакция “Ъ-Уфа“ направила запрос с просьбой провести проверку законности использования спецоборудования в прокуратуру, а та — в Роскомнадзор.Как следует из ответа управления РКН, ГДК не запрашивал разрешение на использование радиочастот или радиочастотных сигналов, как того требует ФЗ «О связи».Организатором общественных слушаний были мэрия Уфы и Главархитектура. Позже вице-мэр Алина Сулейманова объясняла использование «глушилок» «обычными мерами безопасности».