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Сулейманова не при делах. За глушилки ответит простая шестерка

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Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении должностного лица Городского дворца культуры (ГДК), ответственного за установку и использование блокиратора радиосигналов в помещении ГДК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 13.4 КоАП РФ («Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдение норм или параметров радиоизлучения»), сообщили в ведомстве на запрос “Ъ-Уфа“. Статья предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Сулейманова не при делах. За глушилки ответит простая шестерка


Блокиратор радиосигналов (стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40») использовался в помещении ГДК 15 ноября во время проведения общественных слушаний по проекту строительства научного экоцентра с дельфинарием в парке культуры и отдыха Кашкадан. В результате участники слушаний были лишены возможности использовать мобильную связь, на что обратили внимание журналисты.

Редакция “Ъ-Уфа“ направила запрос с просьбой провести проверку законности использования спецоборудования в прокуратуру, а та — в Роскомнадзор.

Как следует из ответа управления РКН, ГДК не запрашивал разрешение на использование радиочастот или радиочастотных сигналов, как того требует ФЗ «О связи».

Организатором общественных слушаний были мэрия Уфы и Главархитектура. Позже вице-мэр Алина Сулейманова объясняла использование «глушилок» «обычными мерами безопасности».

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 27.12.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алина Сулейманова

Матерь божья, прости меня аллах, какое невинное, детское личико. Какие вы черствые, жестокие люди, что вам нужно от этого ангела?



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  • 2 | 27.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сулейманова не при делах. За глушилки ответит простая шестерка
===============================
Мне кажется, что тут дело вовсе не в этой аульной апайке -сулеймановой, ана без указания вышестоящих и пукнуть не смеет. Уверен что радий, может и недавал указаний, но знал об глушилках.
"Зрири в корень"



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.12.2019, 08:55 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5
Матерь божья, прости меня аллах, какое невинное, детское личико.

========================================================
Вот именно! Глупа, как пробка. Её место -торговать пирожками на рынке.



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9

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  • Гость
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  • 4 | 27.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно кто тянет наверх эту леди... Почему в мусульманской семье делает карьеру не муж а жена...



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 27.12.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован

Интересно кто тянет наверх эту леди... Почему в мусульманской семье делает карьеру не муж а жена...
====
это вы об Великом Улугбеке положившего первый кирпичик будущей ядерной энергетики?
а вы не обращаете внимание что у христиан лишь бы убивать, кстати, "своих" не менее, но лишь бы убивать!
Помните кто целую школу детей убил? Детей! А когда осиротевшие мамы вышли на митинг их по каталажкам рассовали, потом учухавшись квартирами откупились!
У мусульман такое невозможно! Женщины и дети неприкосновенны!
Я атеист!



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3

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  • Участник
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  • 6 | 27.12.2019, 10:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13814 | Рейтинг: -2001,6
...Помните кто целую школу детей убил? Детей!
_________________________________________
Террористы, захватившие школу.
Или у Вы считаете их невинными?



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5

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  • Участник
  •  
  • 7 | 27.12.2019, 10:09 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13814 | Рейтинг: -2001,6
Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении должностного лица Городского дворца культуры (ГДК), ответственного за установку и использование блокиратора радиосигналов в помещении ГДК.
____________________________________________
В общем-то, они могут сослаться на антитеррористические мероприятия.
Мол, включили глушилки в целях безопасности.



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  • 8 | 27.12.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.12.2019, 10:07 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13813 | Рейтинг: -2001,3
...Помните кто целую школу детей убил? Детей!
_________
Террористы, захватившие школу.
Или у Вы считаете их невинными?
_________
_______________________
Коря такая балык!



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1

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  • 9 | 27.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что хотела глушить лживая сулейманова?
Что город при мустафине погряз в грязи?
Что в городе нет архитектора?
Что городская коммуналка самая энергоненасыщенная в округе?
Что ОТ стал работать хуже?
Что в мэрии уровень профессионализма опустился ниже плинтуса?
Так это все горожане уже год наблюдают.
Без глушилок.



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  • 10 | 27.12.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.12.2019, 10:07 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13814 | Рейтинг: -2001,7
...Помните кто целую школу детей убил? Детей!
_______
Террористы, захватившие школу.
Или у Вы считаете их невинными?
_______
___________
________________
виновник тот кто спровоцировал!!!

Финляндия отбилась от "воссоединения" и никто им не предлагает отказа от изучения родного языка, даже их экс сосед Путин молчит, как бедняжки финны без Путина пропадают, да ещё путинская челядь к ним бежит на ПМЖ, предают вашего Путина!



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  • 11 | 27.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Продолжение дикости рахимовского режима?
До сих пор не пойму, зачем рахимовские аульные чудики городские трамвайные пути разобрали?



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  • 12 | 27.12.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот бы трахнуть ее !.



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  • 13 | 27.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы люди не местные, приезжие.
Русский язык для нас не родной.
Простите, люди добрые, если что не так!



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  • 14 | 27.12.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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12 ый.
Море жира.?
Извращенец из Уфимского отдела ?



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  • 15 | 27.12.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финнов тут вспомнили.
На днях карелы в деревне с 400 летней историей отмечали 20 лет своей школе.
Старая развалилась, власти Карелии не реагировали, родители в отчаянии обратились к соплеменникам в соседней Финляндии.
Финны за лето к началу учебнооо года возвели 3 здания школы с водой, отоплением глубинными насосами, саунами и спортивными площадками.
Сегодня в ней работают 10 учителей и учатся 40 карелов.( по индивидуальным программам)
По окончании школы они классами уезжают на учебу и ПМЖ в соседнюю ( 120 км ) страну.
Подальше от существ во власти, подобным мустафину и сулеймановой с их прослушками и глушилками



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  • 16 | 27.12.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно кто тянет наверх эту леди... Почему в мусульманской семье делает карьеру не муж а жена...

Покажите мне, в каком месте она мусульманка?



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  • 17 | 27.12.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Для кого она принарядилась , Целью завлечения мужиков . Будет плохо если никто на нее не обратить на нее внимания . .
Но изнасилование отличается от ,,обоюдного согласия", За первое длительные сроки, за второе обоюдное довольство!



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  • 18 | 27.12.2019, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Как такое оборудование вообще оказалось в руках гражданских лиц? Никак. Глушение могли осуществлять только спецслужбы по указке сверху.
Ничего нового. Все, как в случае с Хабировым и бюллетенями, списанном на директора типографии.



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  • 19 | 27.12.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Алина все свою сознательную жизнь, вылизовала властям ноги до каблуков и вот выползла куда рвалась, а когда работала на ГТРК, их семью называли Крупские.



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  • 20 | 27.12.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот бы трахнуть ее !.

Как так вы можете? Загнать дурака под кожу?
Живого человека того ....? Вы извращенец. Тьфу на вас.



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