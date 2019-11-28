Блокиратор радиосигналов (стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40») использовался в помещении ГДК 15 ноября во время проведения общественных слушаний по проекту строительства научного экоцентра с дельфинарием в парке культуры и отдыха Кашкадан. В результате участники слушаний были лишены возможности использовать мобильную связь, на что обратили внимание журналисты.
Редакция “Ъ-Уфа“ направила запрос с просьбой провести проверку законности использования спецоборудования в прокуратуру, а та — в Роскомнадзор.
Как следует из ответа управления РКН, ГДК не запрашивал разрешение на использование радиочастот или радиочастотных сигналов, как того требует ФЗ «О связи».
Организатором общественных слушаний были мэрия Уфы и Главархитектура. Позже вице-мэр Алина Сулейманова объясняла использование «глушилок» «обычными мерами безопасности».
Коммерсант
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Сулейманова не при делах. За глушилки ответит простая шестерка
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