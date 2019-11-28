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Попробуй разбери, какой «йыйын» правильный

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Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Об этом сообщили активисты организации, разместив скан прокурорского предупреждения на странице "Башкорта" во "ВКонтакте".

Попробуй разбери, какой «йыйын» правильный


Как следует из документа, претензии прокуратуры основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", по выражению надзорного ведомства, "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности" (стиль документа сохранен). "На Интернет-ресурсах БОО Башкорт деятельность Исмагилова, Ахметшина и Дильмухаметова по совершению указанных преступлений экстремистской направленности пропагандируется и положительно оценивается", — говорится в предупреждении.

Далее прокуратура, ссылаясь на ФЗ "Об общественных объединениях", заявляет, что такие люди "не могут быть учредителями, членами, участниками общественных объединений". Обвинения на этом не заканчиваются — надзорное ведомство также указало, что при "активном участии [Исмагилова, Ахметшина и Дильмухаметова] на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников".

Дополнительно прокуратура напомнила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства, "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Наконец, упоминая о том, что "Башкорт" периодически организует и проводит йыйыны (съезды) башкирского народа, прокуратура заявила, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования", проведенного специалистами Башгосуниверситета, эти мероприятия "йыйынами не являются".

"Выявленные факты свидетельствуют о наличии в деятельности БОО "Башкорт" признаков экстремистской деятельности", — резюмирует надзорное ведомство, предлагая организации "в двухмесячный срок устранить указанные нарушения".

Предупреждение подписано исполняющим обязанности прокурора республики Виктором Логиновым.

В "Башкорте" заявили, что "власти республики, а также силовые структуры давно пытаются нейтрализовать деятельность организации или же просто ликвидировать ее". "Делается это ради того, чтобы зачистить политическое поле республики от тех, кто может критиковать власть, не соглашаться с ней, выступать против её антинародных решений", — полагают активисты.

В организации также отметили, что Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт", а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин "не являются руководителями организации и никакого управления ей не ведут".

— Мы подозреваем, что, скорее всего, власти ведут дело к признанию нашей организации экстремистской и ее запрете на этом основании, — сказал "Idel.Реалии" один из лидеров "Башкорта" Руслан Габбасов. — До нас уже давно доходили различные слухи и намеки об этом. Сейчас они ищут любой повод для закрытия. Серьезного они, разумеется, ничего найти не могут, поскольку мы работаем в легальном поле, соблюдая законы, поэтому они придумывают вот такие нелепые поводы. Что же касается обвинений в том, что "наши йыйыны — не йыйыны", это просто смешно. Хотелось бы посмотреть на этих экспертов, узнать, кто это такие. Я полагаю, что мы, много лет изучая историю нашего народа, историю его представительных учреждений в разные времена, все-таки лучше знаем, что такое йыйыны, и как их проводить.

Активист также заявил, что предупреждение прокуратуры обязательно будет обжаловано в суде.

— Видимо, прокуратуре дали команду сверху, после того, как глава республики назвал активистов “Башкорта” шовинистами и чуть ли не расистами, — прокомментировал прокурорское предупреждение Сагит Исмагилов. — Но ведь никаких оснований для этого нет! Айрат Дильмухаметов уже скоро год, как сидит в тюрьме. Фанзиль Ахметшин проживает у себя в районе и лишь иногда выступает публично — как, например, в защиту Куштау на собрании 1 декабря. Относительно меня прокуратуре должно быть известно, что мой приговор отменен судом еще год назад. И мы не руководим “Башкортом”; там свои лидеры, молодые ребята. Я помогаю им советами, консультирую, но не больше.

Напомним, что Сагит Исмагилов был в октябре 2018 года признан Ленинским райсудом Уфы виновным в "разжигании межнациональной розни" по ст. 282 УК РФ и приговорен к уплате штрафа в размере 320 тысяч рублей. Активисту вменили в вину то, что он весной 2016 года на своей странице "ВКонтакте" перепечатал текст на башкирском языке автора под ником Ишбулды Әбйәлилбаш, а также фотографию отрывка из поэмы средневекового булгарского поэта Мухамедьяра "Нуры Содур" ("Свет сердец"), в котором нелицеприятно охарактеризованы татары времен Казанского ханства. Однако, в начале 2019 года Кумертауский межрайонный суд РБ отменил приговор и освободил Исмагилова от уголовной ответственности ввиду произошедшей частичной декриминализации статьи 282-й УК РФ.

Активист башкирского национального движения Фанзиль Ахметшин был приговорен в 2013 году к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном хранении наркотиков, а также в возбуждении религиозной ненависти. Приговор вызвал возмущение республиканской общественности, посчитавшей дело полностью сфальсифицированным.

На собрании республиканской общественности, прошедшем в Уфе 1 декабря, Фанзиль Ахметшин произнес одну из самых ярких и эмоциональных речей.

Отметим, в этой связи, что преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау, которой, по соглашению с республиканской властью, угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании". Через несколько дней после этого, активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".

В октябре "Башкорт" объявил о начале широкомасштабной кампании в защиту Куштау. Ее составной и наиболее яркой частью стал флеш-моб, в ходе которого многие известные общественники и простые граждане республики публиковали видеообращения и посты в защиту горы. Флеш-моб быстро вышел за пределы Башкортостана и России.

В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Во время собрания, как сообщал "Башкорт", группа молодых людей "пыталась задавать заранее заготовленные провокационные вопросы" с целью "показать организаторов мероприятия, как шовинистов и расистов". Позже в "Башкорте" заявили, что задававшие эти вопросы являются активистами "Лиги молодежной политики РБ", которая курируется управлением по внутренней политике администрации главы республики.

Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 27.12.2019, 08:58 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5
Есть ещё один нацист- Ильнар гарифуллин. Ему тоже дорога на нары!



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  • 2 | 27.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эта требуха надоела.



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  • 3 | 27.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое на фото умное, интеллигентное лицо представителя башкирского истеблешмента. Умные глаза сидящего говорят о глубоком внутреннем мире этого участника ыйына, о его начитанности. Несомненно, он владеет несколькими европейскими языками, в оригинале читает У.Шекспика и наизусть декламирует «Божественную комедию» Данте Алигьери. Не чурается и современной мировой классикой. Является тонким ценителем как волшебных звуков курая, так и классической скрипки Страдивари.
И эта его утонченность и в тоже время простота вселяет в наши сердца надежду на светлое будущее башкирского народа, на то, что этот древний и мудрый народ и дальше поведет за собой все человечество в завтрашний светлый день. Уверен, с каждым ыйыном роль мирового духовного лидера за такими славными представителями будет только укрепляться.



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  • 4 | 27.12.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
судя по публикациям в УЖ у меня складывается впечатление что проккуратура сама занимается экстремизмом ввиде его поощрения.
За принадлежность к "Башкорт" присуждают штрафы тяжелее угол осуждения, при этом антибашкирско-татаоское движение организованное якобы в защиту ущемления татар поощряется по умолчанию!
Но в целом проводят решения Путина нарушающие, как он и обещал, вторую главу К РФ !
Путин народ РБ помнит как ты его ущемил когда на "куначивание-2015" выделил в 20 раз меньше средств чем в другим регионам. А это и непостроенные дороги в т.ч.. Если у кого ДТП знайте кто один из основных виновников ваших бед!



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  • 5 | 27.12.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Попробуй разбери, какой «йыйын» правильный
================================
Вот что говорит башкирская энциклопедия:
ЙЫЙЫН, нар. собрание башкир; орган самоуправления племени или рода. Бытовали общенар. (приглашались представители всех племён и родов, дорог и волостей) и терр. (участвовали все взрослые мужчины одного племени или рода).
Хотелось бы уточнить:
-Когда когда и какой род собирал й...н
-Приглашались ли представители других родов, и если да, то каких.



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  • 6 | 27.12.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если кто в курсе, не подскажете что это за моджахед на фото?



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  • 7 | 27.12.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сход населения....



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3 | 27.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое на фото умное, интеллигентное лицо представителя башкирского истеблешмента. Умные глаза сидящего говорят о глубоком внутреннем мире
=======================

не пыли, глаза у него добрые - добрые как у Владимира Ульянова товарища Ленина партии РСДРП ВКП (б)



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  • 9 | 27.12.2019, 09:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
Никогда не думала, что буду здесь на УЖике фактически единственной заступницей баш-нациков... Башкорт не экстремистская организация.
Они не требуют, как кук-буре привелегий для башкир в виде квот в ВУЗы и прочие ништяки.
Да - они против отмены обязаловки БЯки, но на этом и всё. Они за развитие баш-культуры, ну и пусть - на пиксельные йолки больше просрли, чем на баш-культуру...
Главное - это их борьба за шиханы.
Ничего экстремистского у них я не вижу.

И у упертого тат-нацика Гарифуллина - тоже.

Зато есть старый пидорас по кличке доцент - он готов посадить за решетку всех, с кем не согласен и главное - невиновных.
Ну что взять с пидораса-то? Он и в Африке - ПИДОРАС!



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  • 10 | 27.12.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.12.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован

Если кто в курсе, не подскажете что это за моджахед на фото?
======
моджахед народа РФ это питерский, - в Кремле 20 лет восседает!



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  • # 11 | 27.12.2019, 10:06 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39219 | Рейтинг: +5311,5

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  • 12 | 27.12.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Спасибо 9-му



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  • 13 | 27.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 27.12.2019, 09:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66776 | Рейтинг: +12108

Никогда не думала, что буду здесь на УЖике фактически единственной заступницей баш-нациков... Башкорт не экстремистская организация.
=================================
Если будут сносить музей имени Нестерова, они и не заметят. Потому что цель у них одна - сохранить и приумножить лишь всё башкирское, Например Кац только ненавидел татар или татарских нациков, и ему по барабану обязаловка бя и прочие нац. атрибуты. Потому что достаток и цивилизованный быт ему эти нац. заморочки с лихвой компенсируют. А эти деятели, только недавно увидели асфальт и фонари освещения и не состоялись пока как самодостаточные личности. Кто они без этих знамён и лоунгов? -Никто, - рядовые обыватели, без каких либо перспектив, соц. лифтов и работы.



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  • 14 | 27.12.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Походят , покричат-поорут ...
Ведь почвы нет - просто народ не поддержит .Но при введении войск,силы - тогда будет население самоорганизовываться ...
Ведь сторонников Диля как не было и скорее всего так и не будет...



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  • 15 | 27.12.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Далее в тюбетейках и при бороде поедут в Сирию , но там долго не живут......



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  • 16 | 27.12.2019, 12:12 | Автор: Гарри
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Надоели! Дебилы! Насекомые, скандальные, как бабы.



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  • 17 | 27.12.2019, 14:06 | Автор: Гарри
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У башкир эта организация уважением и авторитетом не пользуется, башкиры и хотели бы что-то подобное, но эти себя дискредитировали, что никакой силы у них нет, слабаки, ни на что не способные, так, шайка- лейка дурачков - шестёрок собралась и выкрикивают лозунги. И всё. Кроме заявления деклараций ничего не делают, всё, бэттэ на этом. ?! Идиоты, что ли?



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  • 18 | 27.12.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнга - Чанга, ты прокурорские замашки своего отца засунь языком в жопу Кухарке



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  • 19 | 27.12.2019, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Шли бы в ногу со временем - никакого давления бы не было.
Например, выступили бы с инициативой давать имена видных башкир остановкам общетвенного транспорта.
Например, условно, школа интернат имени Гарипова, остановка имени Шахзаде Муртазина
Или - деревня Синий заяц, остановака имени Рашиды Биишевой
И слава будет и деньги.
И никто не против.
А то нашли тему злоупотреблений при перекупах природных ресурсов Башкирии.
Это страшная тема, страшнее гнилого мяса в школьном питании.
И с тяжелыми последствиями.
Так что прежде чем уконтропутить атмосферу, молодым активистам стоит держась за бороденки стоит крепко подумать.



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