Попробуй разбери, какой «йыйын» правильный

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности". Об этом сообщили активисты организации, разместив скан прокурорского предупреждения на странице "Башкорта" во "ВКонтакте".Как следует из документа, претензии прокуратуры основаны, в частности, на том, что в деятельности "Башкорта", по выражению надзорного ведомства, "активное участие принимают "аксакалы", "старейшины" Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахметшин, Айрат Дильмухаметов, ранее судимые за преступления экстремистской направленности" (стиль документа сохранен). "На Интернет-ресурсах БОО Башкорт деятельность Исмагилова, Ахметшина и Дильмухаметова по совершению указанных преступлений экстремистской направленности пропагандируется и положительно оценивается", — говорится в предупреждении.Далее прокуратура, ссылаясь на ФЗ "Об общественных объединениях", заявляет, что такие люди "не могут быть учредителями, членами, участниками общественных объединений". Обвинения на этом не заканчиваются — надзорное ведомство также указало, что при "активном участии [Исмагилова, Ахметшина и Дильмухаметова] на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности и вовлечения в его состав новых участников".Дополнительно прокуратура напомнила, что во время митинга в защиту башкирского языка, проведенного "Башкортом" в сентябре 2017 года, звучали выступления, в которых, по мнению надзорного ведомства, "содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды", после чего лидерам организации Фаилю Алсынову и Руслану Габбасову были объявлены предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.Наконец, упоминая о том, что "Башкорт" периодически организует и проводит йыйыны (съезды) башкирского народа, прокуратура заявила, что, согласно выводам некоего "историко-психолого-лингвистического исследования", проведенного специалистами Башгосуниверситета, эти мероприятия "йыйынами не являются"."Выявленные факты свидетельствуют о наличии в деятельности БОО "Башкорт" признаков экстремистской деятельности", — резюмирует надзорное ведомство, предлагая организации "в двухмесячный срок устранить указанные нарушения".Предупреждение подписано исполняющим обязанности прокурора республики Виктором Логиновым.В "Башкорте" заявили, что "власти республики, а также силовые структуры давно пытаются нейтрализовать деятельность организации или же просто ликвидировать ее". "Делается это ради того, чтобы зачистить политическое поле республики от тех, кто может критиковать власть, не соглашаться с ней, выступать против её антинародных решений", — полагают активисты.В организации также отметили, что Айрат Дильмухаметов никогда не входил в "Башкорт", а Сагит Исмагилов и Фанзиль Ахметшин "не являются руководителями организации и никакого управления ей не ведут".— Мы подозреваем, что, скорее всего, власти ведут дело к признанию нашей организации экстремистской и ее запрете на этом основании, — сказал "Idel.Реалии" один из лидеров "Башкорта" Руслан Габбасов. — До нас уже давно доходили различные слухи и намеки об этом. Сейчас они ищут любой повод для закрытия. Серьезного они, разумеется, ничего найти не могут, поскольку мы работаем в легальном поле, соблюдая законы, поэтому они придумывают вот такие нелепые поводы. Что же касается обвинений в том, что "наши йыйыны — не йыйыны", это просто смешно. Хотелось бы посмотреть на этих экспертов, узнать, кто это такие. Я полагаю, что мы, много лет изучая историю нашего народа, историю его представительных учреждений в разные времена, все-таки лучше знаем, что такое йыйыны, и как их проводить.Активист также заявил, что предупреждение прокуратуры обязательно будет обжаловано в суде.— Видимо, прокуратуре дали команду сверху, после того, как глава республики назвал активистов “Башкорта” шовинистами и чуть ли не расистами, — прокомментировал прокурорское предупреждение Сагит Исмагилов. — Но ведь никаких оснований для этого нет! Айрат Дильмухаметов уже скоро год, как сидит в тюрьме. Фанзиль Ахметшин проживает у себя в районе и лишь иногда выступает публично — как, например, в защиту Куштау на собрании 1 декабря. Относительно меня прокуратуре должно быть известно, что мой приговор отменен судом еще год назад. И мы не руководим “Башкортом”; там свои лидеры, молодые ребята. Я помогаю им советами, консультирую, но не больше.Напомним, что Сагит Исмагилов был в октябре 2018 года признан Ленинским райсудом Уфы виновным в "разжигании межнациональной розни" по ст. 282 УК РФ и приговорен к уплате штрафа в размере 320 тысяч рублей. Активисту вменили в вину то, что он весной 2016 года на своей странице "ВКонтакте" перепечатал текст на башкирском языке автора под ником Ишбулды Әбйәлилбаш, а также фотографию отрывка из поэмы средневекового булгарского поэта Мухамедьяра "Нуры Содур" ("Свет сердец"), в котором нелицеприятно охарактеризованы татары времен Казанского ханства. Однако, в начале 2019 года Кумертауский межрайонный суд РБ отменил приговор и освободил Исмагилова от уголовной ответственности ввиду произошедшей частичной декриминализации статьи 282-й УК РФ.Активист башкирского национального движения Фанзиль Ахметшин был приговорен в 2013 году к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном хранении наркотиков, а также в возбуждении религиозной ненависти. Приговор вызвал возмущение республиканской общественности, посчитавшей дело полностью сфальсифицированным.На собрании республиканской общественности, прошедшем в Уфе 1 декабря, Фанзиль Ахметшин произнес одну из самых ярких и эмоциональных речей.Отметим, в этой связи, что преследования "Башкорта" со стороны властей и правоохранительных органов активизировались после того, как организация провела "Мужской всебашкирский йыйын" в защиту горы-шихана Куштау, которой, по соглашению с республиканской властью, угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании". Через несколько дней после этого, активисты организации не были допущены на V Всемирный курултай башкир, хотя и были избраны его делегатами. Председатель "Башкорта" Фаиль Алсынов и активист Ильмир Мухаметьяров были силой удалены с заседания Курултая и увезены в полицию. Принимавший участие в заседании Курулутая врио главы республики Радий Хабиров заявил, имея в виду активистов организации, что они "проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", и что он по отношению к ним будет "просто беспощаден".В октябре "Башкорт" объявил о начале широкомасштабной кампании в защиту Куштау. Ее составной и наиболее яркой частью стал флеш-моб, в ходе которого многие известные общественники и простые граждане республики публиковали видеообращения и посты в защиту горы. Флеш-моб быстро вышел за пределы Башкортостана и России.В начале декабря "Башкорт" провел представительное собрание с участием ученых, общественников и гражданских активистов, где обсуждались вопросы защиты Куштау. Собрание обратилось к международной общественности с призывом подключиться к защите горы. Во время собрания, как сообщал "Башкорт", группа молодых людей "пыталась задавать заранее заготовленные провокационные вопросы" с целью "показать организаторов мероприятия, как шовинистов и расистов". Позже в "Башкорте" заявили, что задававшие эти вопросы являются активистами "Лиги молодежной политики РБ", которая курируется управлением по внутренней политике администрации главы республики.Вскоре после собрания прокуратура начала проверку деятельности "Башкорта", к которой подключилось и МЧС. Еще через несколько дней с проверкой в офис организации пришли сотрудники УБЭП МВД по Башкортостану. Все проверки были начаты после анонимных заявлений неких граждан о том, что у себя в офисе "Башкорт", якобы, ведет "экстремистскую деятельность".