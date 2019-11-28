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Не грабеж, а оказывается защита накоплений

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Наш президент Путин на большой пресс-конференции: «Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите».

Не грабеж, а оказывается защита накоплений


Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден.

Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа, направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.

Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.

Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.

Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.

Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?

Не грабеж, а оказывается защита накоплений


СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 27.12.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попытался найти определение существующей власти в РФ, и в тогм числе в сране башкир, и мне кажется нашел, - это КАКИСТОКРАТИЯ (англ. kakistocracy от др.-греч. κάκιστος «худший») — система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных, или самых недобросовестных граждан.



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  • 2 | 27.12.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
94% против
Канал LIVENEWS провёл опрос среди своих зрителей, на предмет необходим ли импичмент В. Путину и его окружению, в опросе приняло участие более 46 000 человек, 94 % опрошенных ответили на вопрос утвердительно! Напоминаю, с инициативой об импичменте В. Путину выступил съезд национально-патриотических сил России.
Конкретно вопрос звучал так: «Поддерживаете ли вы импичмент Путину В.В. и отставку всего правительства России?».
«За» проголосовало 94 %.
«Против» 4 %.
«Всё равно» 2 %.
Кроме того, канал отмечает, что изменилась риторика комментариев людей касательно деятельности В. Путина, если раньше даже негативные комментарии были сдержанными, то теперь люди высказываются очень резко, кроме того, часто присутствует ненормативная лексика.



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  • 3 | 27.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новый год без Владимира Путина. На сайте change.org создали петицию

Господин Президент,в преддверии светлого праздника Нового года хочется сказать — мы устали. Ваша персона ассоциируется с обнищанием, ограничением прав и свобод нас, граждан РФ, бесконечной ложью, безмерным воровством, и безнаканностью членов установленной Вами вертикали власти.
Понимая то, что добровольно Вы никогда не уйдете, мы, подписавшие эту петицию, просим Вас уйти хотя бы на одну новогоднюю ночь. Не надо обращения. Не портите нам праздник. Пусть в эту радостную ночь мы просто увидим Кремль, услышим бой курантов и сами поднимем бокалы за то, что считаем нужным.
С таким обращением к Президенту на сайте change.org россияне 20 декабря создали петицию. На данный момент петиция уже собрала более 17 тыс. подписей. Многие подписавшиеся отмечают, что устали: от нищенских зарплат; воровства, пронизывающего вертикаль власти; повсеместного вранья официальных лиц; ущемления прав и свобод граждан. Также пользователи жалуются на инфляцию и указывают на то, что каждый год хуже предыдущего. На фоне усугубляющейся ситуации в стране, пользователи сайта change.org не хотят слушать неискренние поздравления Президента, которые из года в год уже 20 лет звучат с телевизора. Подписавшие петицию просят не портить россиянам праздник и предлагают Президенту, хотя бы, не выступать с ежегодным новогодним поздравлением граждан 31 декабря.



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  • 4 | 27.12.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"2" = "5" !!!



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  • 5 | 27.12.2019, 10:49 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1420 | Рейтинг: +353,7
Все изменилось после недофутбольного лета 2018.Многие прозрели. Теперь уже нет а хто если не он. Теперь хоть кто лишь бы не он. Сейчас мрази кремлевские другую методу используют. Потихоньку гайки закручивают, тут запрет, там нельзя, туда не ходи, это не слушай. То есть лягушку варят на медленном огне. Территория большая, народу все меньше и меньше. Рай для власти.



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  • Гость
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  • 6 | 27.12.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.12.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Новый год без Владимира Путина. На сайте change.org создали петицию

Господин Президент,в преддверии светлого праздника Нового года хочется сказать — мы устали. Ваша персона
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В нашем доме многие подписали из молодых. У пенсионеров имеила нет, там нужно имеил вводить, имя фамилию. Вот если бы без имеил, тока по телефону, то вероятно 80 миллионов оставшихся в живых подпишут.



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  • 7 | 27.12.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.12.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Кроме того, канал отмечает, что изменилась риторика комментариев людей касательно деятельности В. Путина, если раньше даже негативные комментарии были сдержанными, то теперь люди высказываются очень резко, кроме того, часто присутствует ненормативная лексика.

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*
На Дзен хоть не заходи, ненависть зашкаливает, сдерживает людей лишь страх штрафов и посадки. А как же его потомки? Ведь нигде не спрячешься от стыда и позора. Такое впечатление, что там или невменяемые или паталогические воры и жулики, потерявшие разум от богатсва и безнакаанности. А жизнь всё cуровей, не продохнуть.



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  • 8 | 27.12.2019, 12:18 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 102 | Рейтинг: -3,7
А где все молодые, участвовавшие в конкурсе" Лидеры России "? Расскажите на все должности. Иначе - зачем?



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  • 9 | 27.12.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
100% ПРОСТЫХ ГРАЖДАН с удовлетворением смотрели бы на столбы, на которых болтается все ворье....



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  • 10 | 27.12.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как всегда расчёты у СерпомПо, да как и у всех либерастов, не совсем точны! В накопительную часть пенсии 6% перечисляют не все, а только граждане 1967 года рождения и моложе! Очень Опытный



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  • 11 | 27.12.2019, 15:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
Встретила на одном из сайтов О_Ошкин коммент(но это не точно, может и хернея,, может и хрюшки, или какашки, а может и старого пидораса по кличке доцент, но больше похож на О_Ошку):

Про трудную жизнь в СССР — это вранье либерастов.
Вот у меня папа был простым рядовым сотрудником КГБ, а мама обычный руководитель райкома партии, даже не рабочие на заводе, а так, сошки. Даже дед на заводе не работал, а был каким-то рядовым директором продуктового
магазина.
И у нас все всегда дома было, и колбаса, и рыба, и загранпоездки, и хрусталь венгерский, и сапоги итальянские, и гарнитура чешская, все было! И путевки в санаторий, и машина без всяких очередей (кто это выдумал вообще, очереди на машины?) и газировка по 3 копейки из уличных автоматов.
Представляю, какое изобилие творилось в домах у настоящих хозяев страны — у рабочих, ремесленников, крестьян!

Так что все эти сказки про дефицит и пустые полки — это оставьте для прозападных предателей и либерастов!



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  • 12 | 27.12.2019, 18:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
В Башкирии на новогодней ёлке детям-инвалидам не хватило подарков

В Стерлитамаке дети с ограниченными возможностями здоровья на елке для дошкольников получили 180-граммовый набор с дешевыми конфетами. Мероприятие прошло на днях в стенах Городского дворца культуры.

Как сообщает портал СтерлитамакСити, родители рассказали, что дети на елке плакали, так как подарки достались не всем. На празднике были дети разных возрастов — от малышей до 18 лет. Родители отметили, что мероприятие могло быть интересно школьникам, но не маленьким детям. Подарки выдали, в основном, ребятам постарше, остальным сказали, что выдадут в садиках и поликлиниках.

Родители, недовольные организацией праздника, решили обратиться к главе Башкирии Радию Хабирову. Мэр Стерлитамака Владимир Куликов пообещал гражданам разобраться в этой ситуации.



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  • 13 | 27.12.2019, 18:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
Коммунальные услуги в Башкирии с июля 2020 года подорожают на 5,6%

В Башкирии в 2020 году подорожают коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, с июля плата вырастет в среднем на 5,6%. Ожидается, что тариф на электроэнергию увеличится на 5%, на газ — на 3%, на другие коммунальные услуги — в среднем на 3%. В первом полугодии 2020 года тарифы останутся прежними, сообщили в госкомитете по тарифам.
______________________________________________________
То есть в Б-стане - почти самый высокий процент повышения тарифов на ЖКХ! С какого перепуга?! В регионах, где примерно такое же повышение - есть логичные обоснования для такого высокого повышения - и то там, кроме Чечни - процент повышения НИЖЕ, чем в башкирии! - а у нас-то с чего?!
Цитирую Газету.ру:
Так, согласно документу, самый высокий из них — в Чеченской Республики. Жители региона в 2020 году будут платить за коммуналку на 6,5% больше. Самый минимальный установлен в Ненецком автономном округе — 2,4%.
Одна из основных составляющих тарифа на коммунальные услуги — это денежные вложения в модернизацию и обновление труб, котельных, электростанций и прочей инфраструктуры, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький.
Повышение тарифов по Северному Кавказу эксперт считает обоснованным. Чечня – это горный регион, и поменять трубу в этом субъекте дороже, чем в других субъектах, объясняет он.
«Дешево в Чечне это не сделаешь», — говорит Беленький.
По его словам, тарифы устанавливают в зависимости от целесообразности.
«Соответствующие государственные органы оценивают потребность в инвестициях, и если она назрела, и есть проекты, то принимается решение несколько больше поднять тарифы», — поясняет собеседник издания.
В других северокавказских республиках тоже утвержден относительно высокий «потолок». В Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%, в Дагестане — 5,2%, в Ингушетии — 5,1%, в Карачаево-Черкесской Республике — 4,9%.
Такой рост по северокавказским республикам объясним, поскольку прежде тарифы были занижены, и сейчас их следует доводить до уровня себестоимости коммунальных услуг



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  • 14 | 27.12.2019, 18:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
В Москве коммуналка подорожает в среднем на 5%, Московской области — 4,1%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Между тем относительно высокие тарифы установлены и в Бурятии, Якутии, Омской области — по 5%, а также в Новосибирской, Кемеровской области, Еврейской автономной области (4,9%).
_________________________________________
Как же похорошел Б-стан при СРАдие!!!!



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