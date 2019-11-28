Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден.
Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа, направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.
Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.
Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.
Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.
Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?
СерпомПо, Эхо Москвы
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Не грабеж, а оказывается защита накоплений
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