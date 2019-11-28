Не грабеж, а оказывается защита накоплений

Наш президент Путин на большой пресс-конференции: «Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается… Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их защите».Одно из двух — либо президент нам откровенно врет, либо он сам обманут и не вникает в суть предложений минфина. Тогда он профнепригоден.Предложения минфина — это именно новая конфискационная пенсионная реформа, направленная на окончательное изъятие в пользу бюджета «замороженных» пенсионных накоплений людей.Простой расчет на картинке выше показывает, что за 5 прошедших лет это 8 трлн руб. За 4 будущих (2019-2022), на которые накопления снова заморожены — еще минимум столько же.Речь о 16 трлн руб. Это — годовой федеральный бюджет.Эти деньги будут изъяты у россиян и не увеличат их пенсии в будущем.Вы уверены, В.В., что это называется именно защитой накоплений? Может, грабежом?