Кругом враги: Старые, сумасшедшие КГБшники пудрят мозги студентам

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Кругом враги: Старые, ...

Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым ...
  28.12.2019   26718    23

Попробуй разбери, какой ...

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" ...
  27.12.2019   13502    22

Сулейманова не при ...

Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении ...
  27.12.2019   32071    28

Реальные, большие сроки ...

Трое бывших уфимских полицейских признаны виновными в групповом изнасиловании ...
  27.12.2019   24296    83

Валех Аббасов намерен ...

Глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов в эфире «Эха» заявил, ...
  27.12.2019   33583    8

Последние публикации
Кругом враги: Старые, ...

Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым ...
  28.12.2019   19405    23

Попробуй разбери, какой ...

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" ...
  27.12.2019   41915    22

Сулейманова не при ...

Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении ...
  27.12.2019   23566    28

Реальные, большие сроки ...

Трое бывших уфимских полицейских признаны виновными в групповом изнасиловании ...
  27.12.2019   11362    83

Валех Аббасов намерен ...

Глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов в эфире «Эха» заявил, ...
  27.12.2019   41414    8

Не грабеж, а оказывается ...

Наш президент Путин на большой пресс-конференции: «Никакой новой пенсионной ...
  27.12.2019   33529    18

«Башкорт» подозревают в ...

Прокуратура Башкирии 18 декабря нашла признаки экстремистской деятельности в ...
  26.12.2019   25708    21

Арест Айрату ...

Кировский районный суд Уфы сегодня в очередной раз продлил срок содержания под ...
  26.12.2019   29946    31

Когда следующий ...

Рафаил Диваев, руководивший в 1996-2008 годах МВД Башкирии, вернулся в ...
  26.12.2019   40441    96

А на самом деле, ...

Сенатор Ирек Ялалов в эфире «Эха» пояснил, что проголосовал за закон о ...
  26.12.2019   21692    40

Читаемое за месяц
Жизнь рядовых сограждан ...

Ох, эти иноагенты! Чуть зазеваешься, глядишь – провокация. И снова этот ...
  29.11.2019   21580    11

Галинские маневры ...

Азамат Галин: «Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А ...
  29.11.2019   38745    37

Это не шутка: ГИБДД ...

Сотрудники уфимской епархии РПЦ освятили самые аварийные участки дорог. В Уфе ...
  29.11.2019   36308    22

Ильнар Гарифуллин: ...

Первый пошёл! Как Татарстан теряет своих, когда ему нет дела до татар нынешнего ...
  29.11.2019   25226    130

Рвотные позывы ...

В частности член организации "Военно-патриотическое воспитание молодежи" ...
  30.11.2019   14775    43

Архив публикаций
Декабрь 2019 (95)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Кругом враги: Старые, сумасшедшие КГБшники пудрят мозги студентам

  • Опубликовано: natall | 28.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16836 | Комментарии: 23
Оценили
0


Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым мемам, расовому оружию и духовной войне Курс составил бывший преподаватель Высшей школы КГБ.

Кругом враги: Старые, сумасшедшие КГБшники пудрят мозги студентам


В ходе зимней сессии 2019 года две тысячи студентов Российского технологического университета — одного из крупнейших технологических вузов страны — сдают зачеты по «пси-воздействию», «боевым мемам» и доктрине «гибридной войны». Об этом рассказали родственники студентов и официально подтвердили в вузе. Как выяснила «Медуза», все эти концепции — а также несколько популярных теорий заговора, в том числе широко известный «план Даллеса», — включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ Виталий Григорьев в рамках своего курса «Национальная система информационной безопасности».

Родственники студентов говорят, что им придется сдавать зачет по «перекодировке национального сознания», «пси-вирусах» и «прочей ерунде»
В эту сессию студенты РТУ МИРЭА сдают зачет по курсу «Национальная система информационной безопасности». Что именно попадет в билеты по курсу, они узнали накануне зачета. «Буквально пару дней назад преподаватель выслал четвертому курсу теоретическую основу для подготовки, а именно слайды одной из прочитанных им лекций. В презентации фигурируют термины „план Даллеса“, „духовная война“, „перекодировка национального сознания“, „пси-вирусы“ и прочая ерунда, недостойная даже термина „псевдонаука“. Основываясь на этих слайдах, реальные студенты через несколько дней будут сдавать абсолютно реальный зачет. Поверить, что это происходит наяву, мне трудно», — рассказал «Медузе» родственник одного из студентов.

Презентация, которую собеседник передал «Медузе», действительно содержит такие формулировки. Судя по заглавному слайду, она предназначена для студентов Института комплексной безопасности и специального приборостроения — одного из подразделений МИРЭА, занятого подготовкой студентов «в области обеспечения информационной безопасности». Однако большая часть материалов посвящена не криптографии или безопасности коммуникаций, а «видам воздействий в условиях ведения информационных войн». К тактикам «духовной войны» презентация относит, например, «перекодировку национального самосознания» и «замену национального костюма на одежду „унисекс“».

Отдельно выделяются инструменты «психотронной войны»: «пси-вирусы», «психокорректирующие игры», НЛП и HAARP — согласно популярной теории заговора, этот расположенный на Аляске американский исследовательский комплекс способен управлять человеческим сознанием. Упоминается в слайдах и «информационно-биологическая война» — например, к «расовому оружию» отнесено «информационное воздействие на генном уровне: генно-модифицированные и синтетические продукты, наркотики, лекарства, алкоголь, „энергетические напитки“».

В презентации указано имя ее составителя — Виталий Григорьев. В МИРЭА Григорьев возглавляет одну из кафедр. «Этот персонаж заведует целой кафедрой „Информационное противоборство“, — говорит „Медузе“ родственник одного из студентов. — Поэтому я полагаю, что наша группа не единственная, которую заставляют сдавать зачёт по основам лубочной и кустарной пропаганды». Идентичную презентацию изучали студенты второго курса, вспомнил студент МИРЭА, попросивший не называть его имя. Одна из студенток подтвердила, что «разбор понятия „гибридная война“ входит в преподаваемый [Григорьевым] курс». Другой пожелавший остаться анонимным студент говорит, что преподаватель рассказывал «много чего интересного» про «боевые мемы»; слушавший Григорьева в прошлом семестре собеседник считает, что «у нас все преподаватели такие, кто ведет нацбезопасность или подобное».

Как утверждают слушатели Григорьева, к лекционному материалу преподаватель нередко примешивает политику. «Митинги на Болотной площади — это попытка осуществить „цветную революцию“, а „цветные революции“ осуществляются через соцсети, а соцсети — это оружие, нацеленное на деструктив в России. А в Китае очень хорошо, потому что интернет заблокирован, — вспоминает знакомый с высказываниями Григорьева собеседник. — А на любые комментарии студентов он говорит, что у них нет никакой аргументации». Согласно переданной «Медузе» презентации, работающие в стране правозащитные организации Григорьев относит к сфере потенциально деструктивных «операций против России», а «гражданский контроль за деятельностью спецслужб» и «гражданский контроль за выборами» трактует как способы внешнего влияния на политическую ситуацию в стране.

В разговоре с «Медузой» Григорьев подтвердил, что является автором и презентации, и всего курса «Национальная система информационной безопасности». Вопросы журналистов о своем курсе Григорьев считает актом «той самой информационной войны, про которую я рассказываю». А сам лекционный материал подтверждается источниками, утверждает преподаватель. «Про пси-воздействие вы можете почитать на сайте Министерства обороны: просто зайдите на сайт и задайте вопрос, как Министерство обороны борется с пси-воздействием!» — говорит Григорьев.

Появление в учебных материалах теорий заговора преподаватель объясняет так: «Я ссылаюсь не на „план Даллеса“, а на директиву Совета национальной безопасности 1948 года. Все знают, что за этой директивой стоял именно Аллен Даллес. И ваши журналистские собратья на официальных каналах телевидения называют это „планом Даллеса“, я видел это на Первом канале!»

Только в эту сессию зачет по курсу «Национальная система информационной безопасности» Григорьеву сдают две тысячи студентов. «Они сдают зачеты на этой неделе. Вот кто-то один — скорее всего, тот, кто не сдал тот зачет, — обратился на ваш ресурс и, к сожалению, вы реагируете на этого одного человека», — заключил Григорьев.

МИРЭА готовит специалистов «для быстро развивающихся наукоемких отраслей науки и техники»; в вузе есть собственная лаборатория big data и искусственного интеллекта; «индустриальными партнерами» вуза называют «Яндекс» и Samsung Electronics. Родственника одного из студентов беспокоит, как лекционный курс Григорьева мог появиться в стенах технологического вуза. «Насколько мне известно, довольно-таки тяжело в рамках нашей бюрократии организовать даже факультативный курс, — говорит собеседник „Медузы“. — Выходит, кто-то одобрил такую программу, пускай даже задним числом. Не возникло никаких неурядиц, и теперь четверокурсники, пишущие дипломы, вынуждены учить этот бред. Про релевантность подобных предметов для технических специальностей, полагаю, говорить не стоит».

Григорьев в разговоре с «Медузой» упомянул, что готовится «докладывать ректору» по содержанию курса. Пресс-служба вуза в ответ на запрос «Медузы» объяснила, что презентация Григорьева является частью четырехчасовой вводной лекции к курсу «Национальная система информационной безопасности». «Терминология и понятия, которые якобы являются ненаучными и используются в преподавании дисциплины, рассматриваются как примеры того арсенала средств, который используют в зарубежных странах для воздействия на российскую молодежь и ведение информационной войны, — говорится в комментарии РТУ МИРЭА. — Основной посыл: чтобы побеждать, надо знать врага, его идеологию и методы борьбы».

Преподаватель Григорьев — выходец «из аппарата Совета безопасности» и Высшей школы КГБ.

Виталий Григорьев — ветеран военной службы, который с 1986 по 1996 год преподавал в Высшей школе КГБ СССР (с 1992 года — ИКСИ Академии ФСБ России). Собеседник «Медузы», имеющий доступ к базе данных Федеральной налоговой службы, утверждает, что до МИРЭА Григорьев работал в учебно-методическом центре ФАПСИ (с тех пор этот институт тоже вошел в систему ФСБ). Также Григорьева называют человеком, который «длительное время работал в системе обеспечения национальной безопасности России, в аппарате Совета безопасности». Григорьев — постоянный участник конференций, посвященных информационной безопасности; целый ряд его выступлений касается вопроса «цветных революций». На эту тему он говорил на мероприятии, организованном при участии ФСО и ФСБ летом 2017 года.

В 2016 году Григорьев представил в Торгово-промышленной палате доклад «Социальные технологии „оранжевых революций“» — часть слайдов из сопровождавшей выступление презентации идентичны тем, что «Медузе» передали студенты МИРЭА. При участии Григорьева на базе МИРЭА проходит конференция «Интеллектуальные системы в информационном противоборстве» — в 2020 году на ней планируется секция по «применению методов… информационных войн… в цифровой экономике»: будут «рассматриваться вопросы переноса/адаптации методов военного противоборства в информационной сфере в бизнес-среду».

Григорьев — член-корреспондент РАЕН и автор многих публикаций. Так, в его статье «Информационные вирусы — новое оружие массового поражения» рассмотрены «вопросы деструктивного пси-воздействия на сознание/подсознание человека посредством новых информационных технологий». Аннотация другого исследования — «Новая стратегия США по сдерживанию/изматыванию России в рамках концепции „преэмптивной войны“» — звучит непривычно для научной публикации. «В статье проведен анализ… стратегий рефлексивного управления, роевого воздействия сетецентрических инструментов ведения „гибридной войны“ и „управляемого хаоса“ путем точечного „акупунктурного“ воздействия на „болевые“ точки РФ („точки уязвимости“), когда регулярные и синхронизированные воздействия… должны позволить… добиться результата без непосредственного применения военной силы, при этом демонстрируя разящий „силовой трезубец НАТО“… по сути, приближая НАТО к Москве на расстояние „пистолетного выстрела“ при взведенном курке», — гласит аннотация.

Видео:



Предназначенная для подготовки к зачету презентация Григорьева цитирует как реальные документы — российскую Конституцию, президентский указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Военную доктрину Российской Федерации», — так и несуществующие материалы, включая «план Аллена Даллеса». Под видом фейкового документа Григорьев цитирует выдержки из меморандума Совета национальной безопасности США от 18 августа 1948 года, который не предлагал подрыв советского строя методами пропаганды, хотя и называл Россию «очень серьезной проблемой» и призывал «скорректировать советскую политику». Причем Григорьев цитирует американский меморандум не по оригиналу, а по его переработанной версии из пропагандистского романа «ЦРУ против СССР» — автор романа, историк Николай Яковлев, был завербован КГБ для проведения «идеологических операций».

Также презентация рассказывает о «Доктрине Герасимова» — внешнеполитической программе, разработку которой приписывают российскому военачальнику Валерию Герасимову; ее же иногда называют концепцией «гибридной войны». Доктрина переосмысляет военные действия: согласно приведенной на одном из слайдов цитате самого Герасимова, «любая „цветная революция“ — это государственный переворот, организованный извне. А в основе лежат информационные технологии, предусматривающие манипуляцию протестным потенциалом населения». Развивая слова генерала Герасимова, Григорьев называет этапами ведения гибридной войны в том числе «запуск механизмов управляемой диффузии боевых мемов» и «запуск „социального лазера“ разрушения… противника».

«Огорчает… что некоторые предметы морально устарели. Все же бы хотелось как-то фильтровать программу, — жалуются студенты МИРЭА на свой вуз на профильном форуме. — Есть те, кого преподавателем назвать не поворачивается язык». В отличие от будущих инженеров и программистов, студенты направления «информационная безопасность» на университет не жалуются: в этом августе они делились, что «если обратиться к заведующему кафедрой или его заместителю, то он поможет найти тебе стажировку по профессии в органах (ФСБ, ФСТЭК) или в какой-нибудь госструктуре уже на третьем курсе — или раньше, если ты мегапрофи своего дела».

Сам Григорьев убежден, что его лекции по курсу «Национальная система информационной безопасности» содержательны и достоверны. «Я просто знаю мнение нашего руководства страны по этому вопросу. И ничего более я в своих лекциях не говорю, — говорит он. — Понятие „гибридной войны“ введено министром обороны Шойгу, это официальная реакция нашего руководства, об этом и Путин высказывался. Вы что-то имеете против высказывания нашего руководства?»

Лилия Яппарова, Медуза
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.12.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздно, батюшка, поздно...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Наконец прозрели, давно пора готовить специалистов в этой области.



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 28.12.2019, 10:24 | Автор: natall
    Публикации: 572 | Комментарии: 271 | Рейтинг: +97,2
Специалисты уже есть:

«Дети чиновников, патриотично живущих за границей»

https://clck.ru/LZdyz

А быдлу втирают про кольцо врагов, мечтая устроить ГУЛАГ, собрать весь глубинный народ в тюрьму и чтобы платили налоги на прокорм элитки



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 28.12.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66792 | Рейтинг: +12106,5
2 | 28.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован

Наконец прозрели, давно пора готовить специалистов в этой области.
____________________________________
Продажей шапочек из фольги намерен заняться?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 28.12.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66792 | Рейтинг: +12106,5
А я думаю - из какого пыльного сундука достали этого "Гарри" с его планом Даллеса?!))))))))))))))) Уже лет 8 никто о нем не вспоминал - а тут "на тебе!"

Потому-то и на википешку пытаются покуситься - источник знаний для ватанов))))

Шизофрения косит ряды гэбёшек. Да и не только их... вон на УЖике - сколько старых пидорасов с отсутствием головного мозга - по кличе доцент, О_Ошка, херней, харя, хруль, какашка, чмырик, черепаха, дедорасина... как грится - где тонко - там и рвётся... а тонко у них в черпной коропке было - порвалось...



Оценили
0

  • # 6 | 28.12.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.12.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эгешникам преподавать теорию информационных войн бесполезно.
Они уже зомбированы потребительским ражем и американским образом жизни.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А быдлу втирают про кольцо врагов, мечтая устроить ГУЛАГ, собрать весь глубинный народ в тюрьму и чтобы платили налоги на прокорм элитки
=================
Дура, это вам ельциноиды втерли про светлое капиталистическое будущее. Теперь вы платите и налог и коммуналку и за лечение и за обучение. Если большинство людей уже поняли, что их наипали, то вам дурам хоть кол на голове теши.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.12.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...им придется сдавать зачет по «перекодировке национального сознания», «пси-вирусах»..."

-----------------------

"План Даллеса" давно успешно выполнен. Перекодировка тоже давно идёт
посредством киноподелок, спекулирующих на теме ВОВ. Эти нынешние
"киноэпопеи" не иначе, как "девятая рВота" не назовёшь: комиссар ли, особист ли - дебилы с уголовными замашками - гонят солдат на убой.
Возникает стойкая ненависть к советским командирам. Народ победил сам?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 28.12.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.12.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован

Поздно, батюшка, поздно...
======
да! 0б этом хорошо изложил Е.Понасенков.
научно вторит проф-р С.В. Савельев: "Агония общества потребления. Что придумала мировая элита".

Всем вас С Новым годом без Путина!



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 28.12.2019, 11:24 | Автор: natall
    Публикации: 572 | Комментарии: 271 | Рейтинг: +97,2
Это да, прозрели! Эх он, клятый американский образ жизни!

Ууу ссуки, другое дело щас в Северной Кореюшке, с родной колюченькой проволокой, на голодный желудок, без туалетной бумаги, да под присмотром!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 28.12.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Натаха, а что в Северной Корее расскажи? И что в Америке расскажи? Знаю, что Америка ссытся от Кореи, а чего так обоссались не знаю? А как в Китае? А как в Румынии?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.12.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дура, это вам ельциноиды втерли про светлое капиталистическое будущее. Теперь вы платите и налог и коммуналку и за лечение и за обучение. Если большинство людей уже поняли, что их наипали, то вам дурам хоть кол на голове теши.
------------------------
Они будут все отрицать. Это не мы. Будут плакать, платить и отрицать.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 28.12.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.12.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66789 | Рейтинг: +12106,4
2 | 28.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован



Наконец прозрели, давно пора готовить специалистов в этой области.


____________________________________
Продажей шапочек из фольги намерен заняться?



Зачем фольгу портить, когда есть более продвинутые майданные технологии - Одел кастрюлю на голову и вперёд.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 28.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несовременный этот КГБ-шник, вот если бы лекции читали сотрудники американского посольства, тогда другое дело. Они бы до самого тупого студента довели мысль, что Путин назначил Трампа президентом Америки, а РТ пропагандонский ресурс.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 28.12.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.12.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66789 | Рейтинг: +12106,4

А я думаю - из какого пыльного сундука достали этого "Гарри" с его планом Даллеса?!))))))))))))))) Уже лет 8 никто о нем не вспоминал - а тут "на тебе!"

Потому-то и на википешку пытаются покуситься - источник знаний для ватанов))))

Шизофрения косит ряды гэбёшек. Да и не только их... вон на УЖике - сколько старых пидорасов с отсутствием головного мозга - по кличе доцент, О_Ошка, херней, харя, хруль, какашка, чмырик, черепаха, дедорасина... как грится - где тонко - там и рвётся... а тонко у них в черпной коропке было - порвалось...
=================================================
Какашку вычеркни, земля ему стекловатой..



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 28.12.2019, 12:07 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1226 | Рейтинг: +536,7
Кухарка!Вы близко не стояли с либералами! Слыхали звон и начали вешать ярлыки.Валяйте! Где-нибудь споткнётесь...



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 28.12.2019, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66792 | Рейтинг: +12106,5
16 | 28.12.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован

Какашку вычеркни, земля ему стекловатой..
_______________________________________
Да нет - туточки он - просто шкерится)))) Он же харина шестерка - тот онанимет, и этот - туда же. Сцыт.

Профиль пользователя
Псевдоним: кац
Группа пользователей: Участник
Дата регистрации: 17.03.2013
интеллектуал (хахахахахахаха)
Активность на сайте
Последнее посещение: 28.12.2019



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 28.12.2019, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66792 | Рейтинг: +12106,5
Кухарка!Вы близко не стояли с либералами!
__________________________________
Я и со сралинистами-коммунистами,пуйло- и радия-сосами тоже рядом не стояла - брезгую такими как вы, черепаха!

Трудно быть либералом, когда вокруг одни черепахи и черепахоподобные ползают. Большое желание раздавить вас... но я сдерживаюсь)))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 28.12.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Наталки с Кухой застарелая паранойя. Остальная жизнь для них не существует. Простые радости им недоступны. Одна ненависть в головах. О чем с ними можно беседовать, да вы что.



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com