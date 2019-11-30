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Немного подарочков для дорогих россиян. Чтобы совсем не умерли

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Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один из многочисленных законов, которые накануне подписал глава страны.

Немного подарочков для дорогих россиян. Чтобы совсем не умерли


Фризиум и ряд других препаратов с содержанием наркотических и психотропных веществ с весны можно будет ввозить в страну по решению врачебной комиссии. Закон расширяет перечень редких заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень.

Президент подписал также документ, который с нового года приравнивает к утилизации сжигание мусора на заводах, вырабатывающих электроэнергию.

Сейчас это считается обезвреживанием. Ещё один закон касается размещения беременных и женщин с детьми до трёх лет в отдельных камерах в СИЗО.

Пока они находятся вместе с другими подозреваемыми и обвиняемыми. В том же законе появилась норма — размер камеры должен быть не менее четырёх квадратных метров на ребёнка. Из других нововведений. Россиян должны вовремя информировать о доступных им социальных льготах.

О выплатах они смогут узнавать в том числе через единый портал госуслуг. Подписал президент и закон, который касается формирования единой электронной очереди в детские сады.

Помимо этого в российские аэропорты вернутся курилки, а правила расселения аварийного жилья меняются. Вместо него можно получить как новое, так и деньги.

Владимир Путин также подписал закон о поддержке российских производителей вина и штрафах за спекуляцию театральными билетами.

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.12.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
простор!
трави расеян чем хочешь и чем можешь!
ну чтож, они сами, добровольно голосовали чтобы их травили ставили над ними мед эксперименты..!



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 29.12.2019, 16:19 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1227 | Рейтинг: +536,8
Уважаемый 1-ый! Вы просто не в теме.Сотни (а может,и тысячи)людей через родственников и знакомых выписывают из-за рубежа новые эффективные лекарства для себя и своих близких.Этих лекарств ещё нет в России.На почте,при получении бандероли у них тут же отбирают её без возврата расходов.Представьте состояние этих людей.Теперь можно безнаказанно получать нужные для жизни лекарства.Кому от этого плохо?!



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2

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  • Гость
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  • 3 | 29.12.2019, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.12.2019, 16:19 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1227 | Рейтинг: +536,6
Уважаемый 1-ый! Вы просто не в теме.Сотни (а может,и тысячи)людей через родственников и знакомых выписывают из-за рубежа новые эффективные...
====
да он прав на все 200% !
Для чего люди объединяются в государство, не для того, чтоб ментовские...простите, Путинские дубинки нюхать, а для...изложил в в части 1 статейки 20 Конституции: Каждый имеет право на жизнь...это народное требование к вашему Путину не толь от его дубинок и Приказа МВД РФ ДСП № 870 2002 с концлагерями и расстрелами, но и на получение лечения в т.ч.и посредством лекарств, а Путин не в состоянии за 20 лет обеспечить не только их проверку на безопасность, их производство, даже ввоз не смог обеспечить! ну куда проще, заплатил, завёз партию, отдал мед эспертам на проверку или в крайнем случае в качестве бонуса пожизненникам и окажи свою обязанность на право человека на его жизнь!
На 01 октября 14 трл руб неиспользуемых средств Федерального бюджета, страну заново по самым современным технологиям можно на эти деньжищи отстроить (ЖКУ вдвое снизится), а рабы с рабской пайки больным детям на лекарства и лечение скидываются!



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  • 4 | 29.12.2019, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"2" = "2"

когда ваш Путин ГОСТ на жрачку отменил??7



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0

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  • 5 | 29.12.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.12.2019, 16:19 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1227 | Рейтинг: +536,6

Уважаемый 1-ый! Вы просто не в теме.Сотни (а может,и тысячи)людей через родственников и знакомых выписывают из-за рубежа новые эффективные лекарства для себя и своих близких.Этих лекарств ещё нет в России.На почте,при получении бандероли у них тут же отбирают её без возврата расходов.Представьте состояние этих людей.Теперь можно безнаказанно получать нужные для жизни лекарства.Кому от этого плохо?!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Чур мне первому! Эфедрину побольше и калёc насыпте раных! Покумарим, ась, Черепах?



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1

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  • Гость
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  • 6 | 29.12.2019, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.12.2019, 16:19 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1227 | Рейтинг: +536,6
Уважаемый 1-ый! Вы просто не в теме.Сотни (а может,и тысячи)людей через родственников и знакомых выписывают из-за рубежа новые эффективные лекарства для себя и своих близких.Этих лекарств ещё нет в России.На почте,при получении бандероли у них тут же отбирают её без возврата расходов.Представьте состояние этих людей.Теперь можно безнаказанно получать нужные для жизни лекарства.Кому от этого плохо?!

— + -1 Оценили
Статистика голосования
29.12.2019, 16:28Кухарка
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А кухарка против! Она хочет, чтобы россияне вымирали без лекарств! Вот какая либерастная гадина! Очень Опытный



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3

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  • 7 | 29.12.2019, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.12.2019, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На 01 октября 14 трл руб неиспользуемых средств Федерального бюджета, страну заново по самым современным технологиям можно на эти деньжищи отстроить (ЖКУ вдвое снизится), а рабы с рабской пайки больным детям на лекарства и лечение скидываются!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Траханутый на всю голову! Я же тебе уже один раз написал про это, после чего ты больше месяца про эту придуманную информацию не вспоминал! Память плохая? Ты забыл, что лживость этой информации уже тебе доказывали? Заткнись, убогий! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 29.12.2019, 17:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66812 | Рейтинг: +12103,9
Не хотела писать... да придется - идиоты посыпались, как из дедморозовског мешка!

НЕ ВСЕ лекарства разрешены, идиоты! Только - партиями И только через Минздрав!


Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается ввоз в Россию партий незарегистрированных лекарств для помощи пациентам по решению врачебной комиссии. Порядок ввоза и закупки лекарств ранее определило правительство.

Этот же закон расширяет перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень. Минздраву передадут полномочия по обеспечению лекарствами больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Обсуждение поставок незарегистрированного лекарства в Россию началось после того, как несколько матерей больных детей задержали при получении посылок с «Фризиумом». Эти случаи вызвали общественный резонанс, позже уголовные дела были закрыты.
__________________________________________
Тысячи ЗАрегистрированных препаратов - иностранного производства, но имеющие отечественные аналоги(или в срочнейшем порядке якобы запущенные в производство фармокологическими компаниями - например от астмы, ну и других серьезных болезней) - то есть дженерики, плацебо, грязные или иначе - фуфломицины отечественного производства, которые не только не лечат, а наоборот - убивают, как например отечественный инсулин - не допущены на российский рынок с 2014 года пуйлом - как антисанкции!!!

То есть - открытый ГЕНОЦИД россиян - и никто вам не позволит ни ввозить эти препараты, ни получать их по почте!!!

Какие же вы тупицы - пуйлососы! Понятно, черепаха на внучку надеется, а на остальных ей посрать, а ты-то О_Ошка - на кого?! Или тоже есть в минздраве "свои" людишки?



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1

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  • Гость
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Надо признать, справедливости ради, что правители РФ претворяют в жизнь одну единственную идею - это всеми доступными способами и средствами улучшить жизнь своих подданных.

Эти заботы ощущает на себе каждый россиянин. Вождь № 2 как-то изрек: "Жить стало лучше, жить стало веселее! А когда весело живется, работа спорится...". Данное изречение актуально и в сегодняшние дни. Теперь можно воскликнуть от избытка чувств: "Да здравствует развитый капитализм!".



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2

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  • 10 | 29.12.2019, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.12.2019, 17:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66811 | Рейтинг: +12104
Не хотела писать... да придется - идиоты посыпались, как из дедморозовског мешка!

НЕ ВСЕ лекарства разрешены, идиоты! Только - партиями И только через Минздрав!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это всё лучше, чем было раньше! И только Баба-Яга, как всегда, против! Очень Опытный



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3

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  • Эксперт
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  • 11 | 29.12.2019, 18:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66812 | Рейтинг: +12103,9
Еще одним ярким эпизодом из личной жизни Рар назвал историю с женой. По его словам, в начале отношений, когда мысли о свадьбе только появились, Путин "подослал друга сделать предложение" его невесте, "чтобы проверить ее верность".

Московский комсомолец сегодня в 16:27



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  • 12 | 29.12.2019, 19:18 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 104 | Рейтинг: -3,8
Не трындите и не клевещите. Ваш уровень не даёт вам морального права критиковать Путина. Он - самый лучший вариант для России, и если бы вы не вредили, давно бы всё наладилось. Вы, как собака на стене, сами не жили и другим не дали.



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2

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  • 13 | 29.12.2019, 19:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 29.12.2019, 19:18 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 104 | Рейтинг: -3,9

Не трындите и не клевещите. Ваш уровень не даёт вам морального права критиковать Путина. Он - самый лучший вариант для России, и если бы вы не вредили, давно бы всё наладилось. Вы, как собака на стене, сами не жили и другим не дали.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тебе из окна Гелентвагена видней. А вот квитанция пришла жкх, отопление, да пол пенсии на лекарства отдать, останется на сено пожевать. Лучше сразу помереть и не вредить налаживанию.



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1

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  • 14 | 29.12.2019, 21:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 9 | 29.12.2019, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо признать, справедливости ради, что правители РФ претворяют в жизнь одну единственную идею - это всеми доступными способами и средствами улучшить жизнь своих подданных.

Эти заботы ощущает на себе каждый россиянин. Вождь № 2 как-то изрек: "Жить стало лучше, жить стало веселее! А когда весело живется, работа спорится...". Данное изречение актуально и в сегодняшние дни. Теперь можно воскликнуть от избытка чувств: "Да здравствует развитый капитализм!".
======================================================
Сарказм это или нет, понять трудно. Невозможно уловить интонацию. Насчёт всеми доступными способами и средствами улучшить жизнь своих подданных согласиться можно. Можно вспомнить, как улучшали жизнь подсаживая молодежь на спайсы, которыми торговали чуть ли ни в каждом хлебном ларьке, испоганив жизнь десяткам тысяч. Мы много чего вспомним как вспоминали на Нюрнбергском процессе , как вспоминал обвинитель В.Илюхин выступая в военном трибунале Общероссийского офицерского собрания, вспомним и тех, кто как оголтелый орал "Да здравствует развитый капитализм!" и прислуживал ему, как верный пёс.

И-2



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