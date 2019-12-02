Башкирские власти готовятся к переписи. Казань безмолвствует

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о предстоящей Всероссийской переписи населения и её нюансах в Башкортостане.Одной из главных проблем Татарстана и татарского мира в будущем году будет перепись. Эта кампания уже давно превратилась из технического мероприятия, о чем постоянно любили раньше твердить разного рода государственные советники (характерно, что сейчас никто и не пытается утверждать подобное), в действо политическое. В этой связи приходится констатировать, что татары и Татарстан к этому совершенно не готовы.Перед татарами стоят несколько вызовов: татарский вопрос в Башкортостане, проблема сепарации сибирских татар, кряшенский вопрос, борьба за татар астраханских. Все они так или иначе связаны с политической ситуацией в Башкортостане.Во время переписи 2002 года татары в этой республике потеряли около 300 тыс. человек, которых переписали в башкиры. В переписи 2010 года был микроскопический откат, связанный со сменой власти (Рустэм Хамитов вместо Муртазы Рахимова). И вот в 2020 году сторонники башкиризации татар попытаются взять реванш за "потерянный", по их мнению, 2010-й.Из-за этих информационных баталий появились специфичные термины, которые наверняка скоро войдут в словари по политологии: этномиссионеры, этномародеры.Дошло до трагикомичного: башкирские пропагандисты объявили почти половину территории Татарстана башкирскими землями, неким мифическим "историческим Башкортостаном". Хотя любому мало-мальски знакомому с историей человеку понятно, что никакого Башкортостана — ни "исторического", ни, тем более, реального — вплоть до декабря 1917 года не существовало даже в головах идеологов башкирского национального движения. Выпускаются документальные фильмы, многотомные книги, где тюркские, угорские, булгарские и даже монгольские племена объявлены почему-то башкирскими племенами. Кроме того, идеологи башкиризации татар активно работают по сепарации сибирских татар, пытаются (пока безуспешно) взрастить мишарский сепаратизм и т.д. А Татарстан по этому поводу хранит упорное молчание. Но это не тот случай, когда "молчание — золото". Это тот случай, когда "молчание смерти подобно".Почему РТ проигрывает?Богатый Татарстан де-факто оставляет татарский народ на произвол судьбы, остается без ресурсов на выживание. В то время, как против республики и против политической субъектности татарской нации ведется латентная "холодная война". В этой связи можно вспомнить один важный исторический момент. Как свидетельствуют исторические источники, однажды фрнацузский король Людовик XII спросил своего маршала Джан-Джакопо Тривульцио, какие приготовления нужны для ﻿войны. И маршал ему ответил: "Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги". Просто цинично, но правдиво.Т.е. нужны ресурсы: финансовые и организационные. Но даже для подготовки организационных ресурсов — структур и кадров — опять-таки нужны финансы. Когда на кону — этнический потенциал татарской нации, это приобретает критическое значение.Это всё я пишу не для голого пафоса и не для эмоций. Отмечу, что по проектам, связанным с переписью населения, только в течение 2019 года различные общественные организации и научные учреждения в Башкортостане, работающие на подрыв татарского национального самосознания, получили, как минимум, 15 млн руб. только в виде грантов. И это только та сумма, которая, что называется, на поверхности. А сколько прошло по линии разных государственных и окологосударственных организаций?.. Работа идет целенаправленно и стабильно.Для сравнения. Помимо выхода программ на Башкирском спутниковом телевидении уже долгие годы на деньги фонда "Урал" издаются многотысячными тиражами книги по истории так называемых башкирских племен, которых уже насчитали аж 47 штук. Каждая книга по такому "племени" выходила тиражом в 2 тыс. экземпляров, поэтому считайте, что в общей сложности тираж всех книг составил, как минимум, около 90 тыс. экземпляров.А что у татар? Тираж I тома "Истории татар Западного Приуралья", выпущенный Институтом истории им.Ш.Марджани, едва составил 500 экземпляров и разлетелся, едва выйдя из под печати. И всё! На этом всё и закончилось — нет финансирования. Хотя планировалось выпустить три тома.Гуманитарные институты Академии наук Татарстана заняты чем угодно, но только не подготовкой к переписи. Раньше такую функцию, пускай даже в урезанном формате, выполнял Институт истории Марджани. Ныне же это ведущее научное учреждение республики пребывает в организационном и идеологическом кризисе и непонятно, когда из него выйдет.В то же время у башкирской стороны давно налажена пропагандистская машина. На них работают все ресурсы, а администрация главы РБ активно в этом помогает. Но надо сказать, что никто этого не видит. Татарская общественность и научное сообщество стучатся буквально во все инстанции — надо срочно что-то предпринимать, есть даже четкое представление, что можно и нужно делать. Но в ответ лишь успокаивающие мантры — "работа вот-вот начнется; через неделю, через 10 дней". И такие мантры слышны уже, как минимум, последние три месяца. Результат — ноль.Лично мне непонятна эта медлительность. Даже складывается ощущение, что попросту тянут время. Конечно, несомненно, ближе к лету, когда отгремят торжественные мероприятия по поводу столетия Татарстана, об этом вспомнят. Но будет поздно, т.к. работу надо было начинать даже не сегодня, а уже вчера, как это делают в РБ.Почему так получается, что богатый и влиятельный Татарстан ничего не делает, чтобы хоть как-то противостоять вызовам? Почему Казань терпит один удар за другим и либо бурчит в ответ, либо вообще молчит? Где Стратегия развития татарского народа? Где финансы? Где целенаправленная работа? Казань тратит огромные средства на продвижение республики — экономическое, инвестиционное, туристическое, спортивное, наконец. Но когда Казанский Кремль начнет продвигать то, благодаря чему появилась и до сих пор существует Республика — татарский народ? Даже десятой доли этих денег хватило бы, чтобы решить вопрос. Ответа нет. Точнее, в ответ лишь — пустота.Существует такое обывательское мнение: мол, зачем сопротивляться, посчитают, как надо, и никого не спросят. Посчитают как надо. Да, административный ресурс еще никто не отменял. Его уже активно применяют в Башкортостане даже сейчас, еще на стадии подготовки к переписной кампании. Но давайте вспомним один важный момент: планы снизить численность татар и искусственно довести численность башкир до 41 % (программа-максимум) в РБ уже рисовались ранее — в 2002-м и, особенно, в 2010 году. И только сопротивление спасало тогда от такого сценария. Лишь сопротивление рождает субъектность. Это подтвердят любые примеры гражданского сопротивления, которые можно наблюдать по всей стране (Шиес, протесты против МСЗ в Казани, "Платон"...).И, да, фальсификации были и тогда, и их, наверное, попытаются использовать и в 2020 году. Но важное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что мы живем в век информации, и перепись-2020 будет проходить в совершенно иных условиях. Основной упор будет делаться на промывке мозгов обычных граждан (что уже наблюдаем) и работе с переписчиками, а это те же учителя и социальные работники (вспомним, как и кто проводит у нас выборы).Однако есть выход и в этой ситуации, нужна лишь воля. Как говорил Ленин, "вчера было рано, завтра будет поздно". И это драгоценное время, увы, Казань пока теряет.