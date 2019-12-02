Башкирские власти готовятся к переписи. Казань безмолвствует

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

А на самом деле, проголос ...

это близко в паранойи Путина. 0н деньги из РФ сплавляет за границу и я ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   39751    11

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   31063    37

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   18077    13

Хабиров подвел итоги ...

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным ...
  30.12.2019   24255    11

Немного подарочков для ...

Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один ...
  29.12.2019   24638    17

Последние публикации
Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   17051    11

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   24417    37

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   39608    13

Хабиров подвел итоги ...

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным ...
  30.12.2019   24989    11

Немного подарочков для ...

Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один ...
  29.12.2019   24535    17

Кругом враги: Старые, ...

Российский технологический университет ввел зачет по «плану Даллеса», боевым ...
  28.12.2019   22201    117

Попробуй разбери, какой ...

Прокуратура Башкортостана вынесла в адрес национальной организации "Башкорт" ...
  27.12.2019   41880    24

Сулейманова не при ...

Башкирское управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении ...
  27.12.2019   36669    33

Реальные, большие сроки ...

Трое бывших уфимских полицейских признаны виновными в групповом изнасиловании ...
  27.12.2019   21128    83

Валех Аббасов намерен ...

Глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов в эфире «Эха» заявил, ...
  27.12.2019   11355    9

Читаемое за месяц
Слава богу, не придется ...

В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной ...
  2.12.2019   42911    46

Алга в светлое будущее: ...

Как сообщает “Башинформ”, цена станет такой же, как при оплате наличными. Так, ...
  2.12.2019   24503    6

Здоровье в кредит в ...

Здоровье в кредит. Лекарства в кредит! Какая хорошая идея, и почему же раньше ...
  2.12.2019   23636    4

В Уфе прошло собрание по ...

Чуть более 100 человек пришли в воскресенье в СОК «Юность» на мероприятие, ...
  2.12.2019   29447    43

115 миллионов рублей на ...

Контракт получила компания “Клирлайт рус”, которая обязана установить ...
  3.12.2019   26699    16

Архив публикаций
Декабрь 2019 (100)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Башкирские власти готовятся к переписи. Казань безмолвствует

Оценили
0


Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о предстоящей Всероссийской переписи населения и её нюансах в Башкортостане.

Башкирские власти готовятся к переписи. Казань безмолвствует


Одной из главных проблем Татарстана и татарского мира в будущем году будет перепись. Эта кампания уже давно превратилась из технического мероприятия, о чем постоянно любили раньше твердить разного рода государственные советники (характерно, что сейчас никто и не пытается утверждать подобное), в действо политическое. В этой связи приходится констатировать, что татары и Татарстан к этому совершенно не готовы.

Перед татарами стоят несколько вызовов: татарский вопрос в Башкортостане, проблема сепарации сибирских татар, кряшенский вопрос, борьба за татар астраханских. Все они так или иначе связаны с политической ситуацией в Башкортостане.

Во время переписи 2002 года татары в этой республике потеряли около 300 тыс. человек, которых переписали в башкиры. В переписи 2010 года был микроскопический откат, связанный со сменой власти (Рустэм Хамитов вместо Муртазы Рахимова). И вот в 2020 году сторонники башкиризации татар попытаются взять реванш за "потерянный", по их мнению, 2010-й.

Из-за этих информационных баталий появились специфичные термины, которые наверняка скоро войдут в словари по политологии: этномиссионеры, этномародеры.

Дошло до трагикомичного: башкирские пропагандисты объявили почти половину территории Татарстана башкирскими землями, неким мифическим "историческим Башкортостаном". Хотя любому мало-мальски знакомому с историей человеку понятно, что никакого Башкортостана — ни "исторического", ни, тем более, реального — вплоть до декабря 1917 года не существовало даже в головах идеологов башкирского национального движения. Выпускаются документальные фильмы, многотомные книги, где тюркские, угорские, булгарские и даже монгольские племена объявлены почему-то башкирскими племенами. Кроме того, идеологи башкиризации татар активно работают по сепарации сибирских татар, пытаются (пока безуспешно) взрастить мишарский сепаратизм и т.д. А Татарстан по этому поводу хранит упорное молчание. Но это не тот случай, когда "молчание — золото". Это тот случай, когда "молчание смерти подобно".

Почему РТ проигрывает?

Богатый Татарстан де-факто оставляет татарский народ на произвол судьбы, остается без ресурсов на выживание. В то время, как против республики и против политической субъектности татарской нации ведется латентная "холодная война". В этой связи можно вспомнить один важный исторический момент. Как свидетельствуют исторические источники, однажды фрнацузский король Людовик XII спросил своего маршала Джан-Джакопо Тривульцио, какие приготовления нужны для ﻿войны. И маршал ему ответил: "Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги". Просто цинично, но правдиво.

Т.е. нужны ресурсы: финансовые и организационные. Но даже для подготовки организационных ресурсов — структур и кадров — опять-таки нужны финансы. Когда на кону — этнический потенциал татарской нации, это приобретает критическое значение.

Это всё я пишу не для голого пафоса и не для эмоций. Отмечу, что по проектам, связанным с переписью населения, только в течение 2019 года различные общественные организации и научные учреждения в Башкортостане, работающие на подрыв татарского национального самосознания, получили, как минимум, 15 млн руб. только в виде грантов. И это только та сумма, которая, что называется, на поверхности. А сколько прошло по линии разных государственных и окологосударственных организаций?.. Работа идет целенаправленно и стабильно.

Для сравнения. Помимо выхода программ на Башкирском спутниковом телевидении уже долгие годы на деньги фонда "Урал" издаются многотысячными тиражами книги по истории так называемых башкирских племен, которых уже насчитали аж 47 штук. Каждая книга по такому "племени" выходила тиражом в 2 тыс. экземпляров, поэтому считайте, что в общей сложности тираж всех книг составил, как минимум, около 90 тыс. экземпляров.

А что у татар? Тираж I тома "Истории татар Западного Приуралья", выпущенный Институтом истории им.Ш.Марджани, едва составил 500 экземпляров и разлетелся, едва выйдя из под печати. И всё! На этом всё и закончилось — нет финансирования. Хотя планировалось выпустить три тома.

Гуманитарные институты Академии наук Татарстана заняты чем угодно, но только не подготовкой к переписи. Раньше такую функцию, пускай даже в урезанном формате, выполнял Институт истории Марджани. Ныне же это ведущее научное учреждение республики пребывает в организационном и идеологическом кризисе и непонятно, когда из него выйдет.

В то же время у башкирской стороны давно налажена пропагандистская машина. На них работают все ресурсы, а администрация главы РБ активно в этом помогает. Но надо сказать, что никто этого не видит. Татарская общественность и научное сообщество стучатся буквально во все инстанции — надо срочно что-то предпринимать, есть даже четкое представление, что можно и нужно делать. Но в ответ лишь успокаивающие мантры — "работа вот-вот начнется; через неделю, через 10 дней". И такие мантры слышны уже, как минимум, последние три месяца. Результат — ноль.

Лично мне непонятна эта медлительность. Даже складывается ощущение, что попросту тянут время. Конечно, несомненно, ближе к лету, когда отгремят торжественные мероприятия по поводу столетия Татарстана, об этом вспомнят. Но будет поздно, т.к. работу надо было начинать даже не сегодня, а уже вчера, как это делают в РБ.

Почему так получается, что богатый и влиятельный Татарстан ничего не делает, чтобы хоть как-то противостоять вызовам? Почему Казань терпит один удар за другим и либо бурчит в ответ, либо вообще молчит? Где Стратегия развития татарского народа? Где финансы? Где целенаправленная работа? Казань тратит огромные средства на продвижение республики — экономическое, инвестиционное, туристическое, спортивное, наконец. Но когда Казанский Кремль начнет продвигать то, благодаря чему появилась и до сих пор существует Республика — татарский народ? Даже десятой доли этих денег хватило бы, чтобы решить вопрос. Ответа нет. Точнее, в ответ лишь — пустота.

Существует такое обывательское мнение: мол, зачем сопротивляться, посчитают, как надо, и никого не спросят. Посчитают как надо. Да, административный ресурс еще никто не отменял. Его уже активно применяют в Башкортостане даже сейчас, еще на стадии подготовки к переписной кампании. Но давайте вспомним один важный момент: планы снизить численность татар и искусственно довести численность башкир до 41 % (программа-максимум) в РБ уже рисовались ранее — в 2002-м и, особенно, в 2010 году. И только сопротивление спасало тогда от такого сценария. Лишь сопротивление рождает субъектность. Это подтвердят любые примеры гражданского сопротивления, которые можно наблюдать по всей стране (Шиес, протесты против МСЗ в Казани, "Платон"...).

И, да, фальсификации были и тогда, и их, наверное, попытаются использовать и в 2020 году. Но важное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что мы живем в век информации, и перепись-2020 будет проходить в совершенно иных условиях. Основной упор будет делаться на промывке мозгов обычных граждан (что уже наблюдаем) и работе с переписчиками, а это те же учителя и социальные работники (вспомним, как и кто проводит у нас выборы).

Однако есть выход и в этой ситуации, нужна лишь воля. Как говорил Ленин, "вчера было рано, завтра будет поздно". И это драгоценное время, увы, Казань пока теряет.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.12.2019, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
братья и сестры! Для того чтобы честно нас посчитали на период переписи дружно переселимся на свою историческую родину- Татарстан. А потом уже посчитанными, стройными рядами возвертаемся в Башкортостан. Иначе нас опять обсчитают. Или же, на крайняк, сделаем себе наколки на лбу : "Я татарин". Или же каждая городская татарская семья заведет козу. Выход всегда есть.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.12.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" . Хотя любому мало-мальски знакомому с историей человеку понятно, что никакого Башкортостана — ни "исторического", ни, тем более, реального — вплоть до декабря 1917 года не существовало даже в головах идеологов башкирского национального движения........"
======================================================
Никогда в Мире и в Истории народов даже в помине
не существовало башкирского ханства ни государства до 1 917 года
Спасибо большевикам и В.И . Ленину .



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 30.12.2019, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.12.2019, 08:26 | Автор:
братья и сестры! Для того чтобы честно нас посчитали на период переписи дружно переселимся на свою историческую родину- Татарстан. А потом уже посчитанными, стройными рядами возвертаемся в Башкортостан. Иначе нас опять обсчитают. Или же, на крайняк, сделаем себе наколки на лбу : "Я татарин". Или же каждая городская татарская семья заведет козу. Выход всегда есть.
=================================================
А башкирам вернутся из татарстана в башкирию и завести своих исторических коз на пропитание и зароботка от продажи козьей шали , коим торговали до 70- 80 годов !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" А что у татар? Тираж I тома "Истории татар Западного Приуралья",
выпущенный Институтом истории им.Ш.Марджани, едва составил 500
экземпляров и разлетелся, едва выйдя из под печати. И всё! На этом всё
и закончилось — нет финансирования. Хотя планировалось выпустить
три тома...."
=============================================
Татарское властное ворье , только хвастаться умеет и воровать .
Им наплевать на интересы нации , главное чтобы у них и их
детишек " хлеборезка " не затупилось , язык не
заплетался когда националистическими лозунгами
прикрываются при массовках
и паралич не ударил по загребущим рукам !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.12.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские власти готовятся к переписи. Казань безмолвствует
============================================
До сих пор немогу отличить татарина от башкирина, ни внешне ни по говору. Да и они сами наверняка делают это с трудом, и поэтому в зависимости от ситуации называют себя то башкиром, то татаром.
Любого татарина поскреби,-там башкир; башкира поскреби,- там татар.
Вот сейчас тодумалось: Дай правительство Казани объявление что всем татарам, переехавшим на ПМЖ в Казань будет безплатно представленна квартира! Все башкиры махом ломанутся туда, и будут доказывать что они татары, особенно будут стараться Баймакские "татары"...



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4784 | Рейтинг: -733,8
Я думаю, что Ильнара посчитают во время переписи где-нибудь в СИЗО!!!
А там нет национальностей, есть только ранги.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.12.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.12.2019, 08:56 | Автор:

........" Любого татарина поскреби,-там башкир; башкира поскреби,- там татар.
Вот сейчас тодумалось: Дай правительство Казани объявление что всем татарам, переехавшим на ПМЖ в Казань будет безплатно представленна квартира! Все башкиры махом ломанутся туда, и будут доказывать что они татары, особенно будут стараться Баймакские "татары"..."
=================================================
Вы забыли добавить слова русского историка
" отца " Российской Истории - Николая Михайловича КАРАМЗИНА ..." Поскреби любого русского, найдешь татарина» – поскреби русского
В родословной почти каждого пятого русского прослеживаются татарские
корни, не говоря уже о том, что русский престол до середины 17 века с
завидным постоянством занимали цари, в чьих жилах текла чистая
татарская кровь.
Русские цари татарского происхождения -
Иоанн IV Грозный .
Золотоордынца-чингизида Саин-Булата (известного как
Симеон Бекбулатович), ведущего свой род от того же
крымского бея Мансура,
татарину царю Борису Годунову, который фактически уже правил с 15887 года. По завещанию царя Бориса Годунова московский трон перешел к его
сыну, татарину Феодору Годунову.
И так до Петра 1.
Для начала надо сказать, что известная российской истории
Наталья Нарышкина, мать Петра Первого, была чистокровная
крымская татарка. .. ну и общем так далее !
gumilev-center.ru›tatary-na…poskrebi-russkogo/



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как там с интернет переписью? Всем татарам рекомендую пройти перепись населения через инет. Вроде писали, что желающие могут пройти перепись самостоятельно. Если, конечно,власти региона не будут мешать..



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.12.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас смотрел, можно пройти перепись на портале Госуслуги. Так, что кто боится фальсификации, можно пройти перепись там, это надо сделать до начала официальной переписи, начиная с 1.10. по 10.10 2020 года.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 30.12.2019, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39245 | Рейтинг: +5308
6 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4783 | Рейтинг: -733,8
Я думаю, что Ильнара посчитают во время переписи где-нибудь в СИЗО!!!
А там нет национальностей, есть только ранги.
================================================
Давно пора остудить нацика!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.12.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4783 | Рейтинг: -733,8
Я думаю, что Ильнара посчитают во время переписи где-нибудь в СИЗО!!!
----------------------------------------
Спасибо Ильнару за его смелые и реальные статьи. Действительно, раньше русские практически не отличали татар от башкир. Но, думаю, режим рахимова предоставил им хороший урок и они ныне не особо путаются в татарах и башкирах.
Все чиновники, что в Татарстане, что в Башкириии работают против татар. Так велят через своих тишковых-дугиных в Центре. Поэтому-то татары могут расчитывать только на себя.
Исходя из этого, Уфимские татары самоорганизовалсь вокруг татара , пишущего под ником "Татар-тюрк". Просим участвовать в этой работе кто непосредственной работой, кто денежной помощью. Думается татар много и мы за себя постоим, не нарушая даже такие законы, принятые не в пользу народа, а в пользу лишь чиновников.
Татарлар, алга!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.12.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.12.2019, 09:53 | Автор: юнг

Давно пора остудить нацика!
=======================================
Приведите доводы , что Он нацик !
Он высказывается как Айрат Дильмухаметов или излагает свои
размышления по поводу происходящих фактов в РБ и РТ !
Вы всем и всегда довольны в этой жизни ?
У вас , как индивидуума - человека нет своего особого мнения
на те или иные вопросы ? Вы их не высказываете ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 30.12.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Различаемся ! по речи. Мамы нет уж 65 лет, а услышала речь аж развернуло сразу... мама говорит......аж до слёз. Первый раз за 65 услышала . Это татары АльшейДавлекановоУстюба. Это нежная речь...…...и названия деревень нежные романтичные......откуда нас выдавили на Предуралье ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

.
Татарское властное ворье , только хвастаться умеет и воровать .
Им наплевать на интересы нации , главное чтобы у них и их
детишек " хлеборезка " не затупилось , язык не
заплетался когда националистическими лозунгами
прикрываются при массовках
и паралич не ударил по загребущим рукам !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А башкортские голубой украл с папашей, для тебя как и валидка с бандитом сюсей, святые? У вас талант к сказкам, пляскам. Мы такие, мы сякие, мы древний воина, а работать от слова "раб". Работать руками не способны, но хоть мозгами? Не? Нового капюшона не забудь охарактеризовать как отца нации.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 30.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4783 | Рейтинг: -733,7

Я думаю, что Ильнара посчитают во время переписи где-нибудь в СИЗО!!!
А там нет национальностей, есть только ранги.
********************************************************
К этому его, как его? - к Айрату Дильмухаметову. Посидят, о делах наших скорбных потолкуют, о рангах и масти.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 30.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера в 9 часов утра в израильской клиники скончался от онкологии 29 летний, Марсель Имангулов. Пусть душа его обретет новый мир. Он говорил - я башкир, я буду бороться. Только болезни до лампочки, будь ты хоть папа римский. Поэтому - стоит ли оно того, пыськами меряться и выделять себя среди подобных по гаплогуппе и прочей лабуде? Не лучше ли потратить нашу скоротечную жизнь на светлое и разумное?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 30.12.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А башкортские голубой украл с папашей, для тебя как и валидка с бандитом сюсей, святые?
---------------------
Что ты так за украла переживаешь? Ты о клане Шаймиевых подумай. Они в тройке самых богатых кланов России и до сих пор обкрадывают татарстан. Весь татарстан работает на эту семейку и на миннихановых. Если тебя это устраивает, кричи дальше про Рахимовых.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 30.12.2019, 11:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31168 | Рейтинг: -710,3
Если тебя это устраивает, кричи дальше про Рахимовых
-----------------
Животные не кричат. Они хрюкают, лают, визжат, скулят, брешут.
Уфимской татарии лучше других получается брехать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 30.12.2019, 11:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31168 | Рейтинг: -710,3
Пусть Казань не безмолвствует. Пусть тоже делает переписи, всех запишет под татар, на том основании, что "поскребешь русского". Пусть скребёт и обнаруживает. Обнаружатся огромное число татар, евреев, мордвы, немцев, лиц кавказской национальности
Которые косят под русских.
И пусть аналогично башкирским переписчикам записывает башкир татарами.
Правда, в Татарстане почти нет башкир, такая жалость.
Тогда придется аналогично башкири, зазывать припущенников башкир на свои земли. И переписывать татарами. Пусть их прибудет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 30.12.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 30.12.2019, 11:42 | Автор: Зулия

Животные не кричат. Они хрюкают, лают, визжат, скулят, брешут.
Уфимской татарии лучше других получается брехать.
=================================================
Мать моя родная ! Это хтоо говорит , это говорит особь человеческого женского пола ? Неет , это говорит неразумное дитя природы - мартышка которая вчера слезла с пальмы !



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com